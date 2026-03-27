Рюте: НАТО е по-силен от всякога. Мирът в Украйна е по-близо благодарение на Тръмп. Само Киев ще реши за територията си

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте представи в четвъртък годишния си доклад за 2025 г. в централата на алианса в Брюксел.

В разговор с репортери той отбеляза, че миналата година НАТО „започна нова глава“ и предефинира подхода си към разходите за отбрана. „Постигнахме значителен напредък в инвестирането в отбрана и НАТО е по-силен от всякога. През 2025 г. за първи път всички съюзници постигнаха целта, договорена през 2014 г., да инвестират поне 2% от БВП в отбрана. И много от тях отидоха много по-далеч“, заяви Рюте. Той отбеляза, че европейските страни от блока и Канада са увеличили разходите си за отбрана с 20% в сравнение с 2024 г.

„Продължаването на тази ключова тенденция ще бъде приоритет през следващите години. Твърде дълго европейските съюзници и Канада разчитаха прекомерно на военната мощ на САЩ. Не поехме достатъчна отговорност за собствената си сигурност.“ „Но имаше реална промяна в мисленето – колективно признаване на променената среда за сигурност“, обясни Рюте. Лидерът на алианса многократно повтори, че това не би било възможно без влиянието на Съединените щати и Доналд Тръмп.

Докладът показва, че до 2025 г. всички страни от алианса ще са постигнали целта от 2% от БВП за военни разходи, в сравнение само с две трети от членовете на алианса през предходната година. Сред европейските страни, според прогнозни данни, най-високите показатели за 2025 г. са Полша (разходи от 4,4% от БВП за отбрана), Литва (4%), Латвия (3,7%), Естония (3,4%), Дания (3,3%) и Норвегия (3,2%). Следват Съединените щати, за които се смята, че са похарчили 3,1% от БВП за военни цели. В абсолютно изражение Съединените щати са явният лидер с 980 милиарда долара. Европейските съюзници и Канада са похарчили общо 574 милиарда долара за военни разходи през 2025 г., което се равнява на 2,33% от техния общ БВП. Комбинираните разходи на съюзниците за основни нужди на отбраната през 2025 г. ще възлизат на над 1,4 трилиона долара.

Сред страните, които все още не са надхвърлили границата от 2% от БВП, са Португалия, Канада, Белгия, Албания и Испания. Испания беше единственият член на алианса, който отказа да увеличи разходите за отбрана до 5%, както поиска Тръмп, на миналогодишната среща на върха на НАТО в Хага. Въпреки това Рюте отбеляза, че кралството „се справя добре“ и увеличи разходите за отбрана миналата година от 1,4% от БВП на 2%. „Наистина имаше различия в мненията на срещата на върха. Смятаме, че Испания трябва да изразходва 3,5% от БВП за общи военни разходи, докато Испания смята, че трябва да изразходва 2,2%. Ще видим кой е прав и как ще се развият нещата. Но предвид напредъка от миналата година, досега мога само да похваля Испания“, отбеляза той.

На миналогодишната среща на върха на НАТО в Хага членовете на алианса се съгласиха да изразходват 5% от БВП за отбрана. След това Рюте предложи компромис: годишните разходи за отбрана на блока да се увеличат до 3,5% от БВП, като допълнителни 1,5% от БВП ще бъдат разпределени за развитие на инфраструктура, която може да се използва за военни цели, като мостове, железопътни линии и пристанища.

И тази формула обаче не успя да задоволи Испания. Едва през май 2025 г. тя потвърди ангажимента си за постигане на целта от 2% от БВП до края на годината и поиска и изключения. Мадрид обясни, че подобно увеличение на военните разходи би застрашило финансирането на социалните услуги. Алиансът се съобрази, като определи крайния срок за изпълнение на тези ангажименти за 2035 г., а не 2032 г., както предложи Рюте. В окончателното комюнике обаче не се споменават изключения, а само се отбелязва, че „динамиката и балансът на разходите в рамките на този план ще бъдат преразгледани през 2029 г., като се вземат предвид стратегическата ситуация и актуализираните цели“.

В доклада се отбелязва, че Русия остава „най-значимата и пряка заплаха“ за НАТО. За да защити критичната инфраструктура на съюзниците в морето, алиансът стартира проекта „Балтийска гвардия“ и инициативата „Източна гвардия“ за засилване на възпирането и отбраната по източния си фланг. „Наличието на повече сили, готови за действие на сушата, в морето и във въздуха, изпраща мощен сигнал за съюзническа солидарност, сила и решителност“, отбеляза Рюте.

През есента на 2025 г. нарушенията на въздушното пространство на ЕС от неидентифицирани безпилотни летателни апарати се увеличиха. Властите в Дания, Норвегия, Финландия, Полша, Латвия и Литва съобщиха за инциденти. Някои европейски страни смятат, че дроновете са изстреляни от Русия.

Операция „Източен страж“ стартира през септември 2025 г. В доклада на алианса се отбелязва, че тази инициатива „допълнително е засилила“ позицията на НАТО на изток, тъй като включва разполагането на въздушни, сухопътни и морски средства в тандем с иновативни технологии за борба с безпилотни летателни апарати. „Този ​​подход увеличи способността и готовността на НАТО да защитава съюзниците си и ще улесни по-нататъшното адаптиране, например, на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на алианса“, пишат авторите.

През октомври ЕС, в тясно сътрудничество с НАТО, представи проекта „Източен флангов контрол“, който предвижда създаването на цялостна отбранителна система за противодействие на широк спектър от заплахи, включително хибридни операции, дейности на скрит флот и риск от въоръжена агресия. Тази инициатива ще използва многопластови системи за наблюдение, технологии за борба с дронове, възможности за електронна война и системи за прецизни удари. Очаква се Eastern Flank Watch да заработи до края на 2028 г.

НАТО стартира проекта Baltic Flank Watch през януари 2025 г. след серия от инциденти, свързани с повреди на критична подводна инфраструктура (енергийни и комуникационни кабели) в Балтийско море.

За да предотврати потенциални атаки, алиансът разположи подводници, патрулни самолети, безпилотни летателни апарати и други системи в района в продължение на няколко седмици. „Алиансът продължава да увеличава подкрепата си за страните партньори в подготовката и противодействието на хибридни заплахи“, се казва в изявлението. „Сътрудничеството с частния сектор е засилено, например чрез Мрежата за критична подводна инфраструктура на НАТО и Интегрирания център за киберзащита“, отбелязва докладът.

Разделът, озаглавен „Бойна готовност: Повишаване на готовността“, отбелязва, че НАТО продължава да поддържа присъствие и на източния си фланг, включително чрез многонационални предни сухопътни сили (FLU), разположени в България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Това позволява на съюзническите сили да провеждат ежегодни учения, за да развият и демонстрират способността си бързо да увеличават числеността си до бригада, когато и където е необходимо. „В бъдеще НАТО ще засили отбраната си и по северния си фланг чрез финландските FLU. Всички тези разполагания са отбранителни и пропорционални“, се посочва в доклада.

Разделът за Украйна отбелязва, че НАТО продължава да предоставя подкрепа „с цел постигане на справедлив и траен мир“. В тази връзка алиансът отдава особено значение на закупуването на американско оръжие за украинските въоръжени сили от европейските страни по схемата PURL (Списък с приоритетни нужди).

На пресконференцията Рюте подчерта, че сигурността на НАТО е тясно свързана със сигурността на Украйна. „Ето защо през 2025 г. съюзниците предоставиха по-голямата част от военната помощ на Украйна чрез PURL. Това беше в допълнение към текущата хуманитарна подкрепа и други форми на несмъртоносна помощ. Миналия февруари открихме и първия съвместен център НАТО-Украйна в Полша, за да споделяме поуки от бойните операции“, отбеляза той.

Програмата PURL беше договорена през юли 2025 г., след като администрацията на САЩ отказа да продължи военните доставки за Украйна. В рамките на програмата Украйна съставя месечен списък с необходимите оръжия, произведени изключително в САЩ, които след това европейците купуват. Участниците в инициативата включват Обединеното кралство, Нидерландия, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Естония, Латвия, Литва, Исландия, Финландия, Белгия, Люксембург, Словения, Португалия и Испания. В началото на декември 2025 г. Нова Зеландия и Австралия, които не са членове на НАТО, се присъединиха към PURL. До началото на 2026 г., съгласно споразумението PURL, съюзниците са се ангажирали да отделят приблизително 4,5 милиарда долара оръжия за Украйна.

Журналистите помолиха Рюте да коментира съобщенията, че САЩ може да пренасочат оръжия, предназначени за Украйна, към Близкия изток, където продължават операциите си срещу Иран.

Генералният секретар на Алианса увери, че доставките на американски оръжия по линия на PURL, включително ракети-прехващачи, продължават. „От стартирането му миналото лято приблизително 75% от всички ракети за украинските батареи Patriot и 90% от боеприпасите, използвани в други системи за противовъздушна отбрана, са доставени чрез PURL. Това е важна програма, която, повтарям, продължава“, уточни той.

В доклада се отбелязва също, че Алиансът продължава да подкрепя Киев чрез Доверителния фонд NSATU (водена от Обединеното кралство инициатива на НАТО за предоставяне на помощ за сигурност и обучение на Украйна).

Чрез този фонд съюзниците посрещат неотложните нужди на страната. До 2025 г. страните членки са внесли приблизително 198 милиона евро във фонда. Освен това Алиансът възнамерява да задълбочи допълнително сътрудничеството с Украйна в сектора на отбранителната промишленост. Миналата година НАТО разработи план за засилване на подкрепата за украинската промишленост, включително чрез нови източници на инвестиции, както и „интегриране на промишлеността на републиката в съюзническата индустриална екосистема“.

Рюте нарече "постижение" споразумението за гаранции за сигурност за Украйна между европейците и Съединените щати на срещата на „коалицията на желаещите“ в Париж през януари. „Преди всичко, всички искаме тази война да приключи. Това засяга Съединените щати, европейската част на НАТО, Канада, а също и Украйна. Украйна също иска войната да приключи, но това трябва да бъде дългосрочен мир. А това означава, че след края на войната трябва да сме уверени, че Украйна е суверенна и сигурна.

Виждаме как мирният процес се ускорява благодарение на президента Тръмп. Но ключът към всичко това са гаранциите за сигурност“, обясни генералният секретар на НАТО. Същевременно, отговаряйки на въпросите на журналистите дали смята териториалния отказ на Украйна в замяна на гаранции за сигурност за справедлива сделка, Рюте отбеляза, че „всякакви решения по териториални въпроси трябва да бъдат взети от Украйна“.