Разследват Роберт Фицо за държавна измяна

Полицията в Словакия е започнала разследване срещу премиера Роберт Фицо, заяви Бранислав Грьолинг, лидер на опозиционната партия „Свобода и солидарност“ (SaS), съобщава iDen.sk.

Той каза, че разследването е свързано с решението на Фицо да прекъсне аварийните доставки на електроенергия за Украйна. „Преди месец подадох полицейски доклад срещу Роберт Фицо по обвинения в държавна измяна и други престъпления“, каза Грьолинг.

Докладът беше подкрепен от над 13 000 граждани, добави той.

Опозицията подозира премиера в злоупотреба с власт и държавна измяна. „Убеден съм, че Роберт Фицо е заподозрян в извършване на тежки престъпления. Високо оценявам, че както прокуратурата, така и полицията предприемат действия и не премълчават този въпрос“, добави лидерът на SaS.

През февруари Фицо обяви, че страната ще прекъсне аварийните доставки на електроенергия за Украйна. Той посочи прекъсването на доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ като причина.

През март „Укренерго“ обяви, че словашкият оператор SEPS ще прекрати споразумението си за аварийни доставки на електроенергия с Украйна през май.