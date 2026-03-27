Новини
Свят »
Словакия »
Разследват Роберт Фицо за държавна измяна

27 Март, 2026 04:01, обновена 27 Март, 2026 04:05 3 223 45

  • словакия-
  • премиер-
  • фицо-
  • разследване-
  • прокуратура

Причината е в решението на премиера да прекъсне аварийните доставки на електроенергия за Украйна

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полицията в Словакия е започнала разследване срещу премиера Роберт Фицо, заяви Бранислав Грьолинг, лидер на опозиционната партия „Свобода и солидарност“ (SaS), съобщава iDen.sk.

Той каза, че разследването е свързано с решението на Фицо да прекъсне аварийните доставки на електроенергия за Украйна. „Преди месец подадох полицейски доклад срещу Роберт Фицо по обвинения в държавна измяна и други престъпления“, каза Грьолинг.

Докладът беше подкрепен от над 13 000 граждани, добави той.

Опозицията подозира премиера в злоупотреба с власт и държавна измяна. „Убеден съм, че Роберт Фицо е заподозрян в извършване на тежки престъпления. Високо оценявам, че както прокуратурата, така и полицията предприемат действия и не премълчават този въпрос“, добави лидерът на SaS.

През февруари Фицо обяви, че страната ще прекъсне аварийните доставки на електроенергия за Украйна. Той посочи прекъсването на доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ като причина.

През март „Укренерго“ обяви, че словашкият оператор SEPS ще прекрати споразумението си за аварийни доставки на електроенергия с Украйна през май.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 50 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прокурор

    121 133 Отговор
    Заедно с унгарския, мазен толуп Орбан са за затвора.

    Коментиран от #12, #26, #30

    04:16 27.03.2026

  • 2 хехе

    113 116 Отговор
    урсулите се чудят как да прецакат Орбан и Фицо оти не им играят по свирката, а си гледат националния интерес.

    04:16 27.03.2026

  • 3 Хо-ха-ха

    100 107 Отговор
    Все повече не ми харесва ЕС на урсулките..

    Коментиран от #41

    04:53 27.03.2026

  • 4 Същия сценарий

    108 10 Отговор
    се разиграва в Унгария. Но не ми стана ясно как прекъсването на аварийни енергийни доставки за Украйна се тълкува като държавна на премиера на Словакия.

    05:04 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гошо

    44 7 Отговор
    А кои са тия "iDen" Дето го съобщават това

    05:21 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хи хи хи хи

    13 78 Отговор
    Фицко и Орбан за ръчичка и при Асад.Ако успеят да избягат де..

    05:25 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А бе,

    31 59 Отговор

    До коментар #1 от "Прокурор":

    да им ядеш главите и на двамата !

    05:33 27.03.2026

  • 13 Не е ли време

    43 59 Отговор
    медиите да започнат да правят разлика между причина и повод???

    05:39 27.03.2026

  • 14 Фашизмът е

    74 68 Отговор
    Отвратителна история. Търсят, как да се отърват от Фицо и Орбан! На тяхно място да дойдат някои епщайнови послушници и да могат урсулите и да обявят най-после и война на Русия с мнозинство!
    Нали Вапцаров беше убит от наши фашисти? И не само той. Колко странно се повтаря историята, като в компютърна игра? И този всичкият "елит" май още се мислят за "демократични"? Не е истина.

    Коментиран от #38

    05:45 27.03.2026

  • 15 Биско Чекмеджето

    79 9 Отговор
    След като не можаха да го убият, сега търсят друг начин да го отстранят. Явно много им пречи.

    Коментиран от #17

    05:48 27.03.2026

  • 16 Падне ли Орбан

    29 16 Отговор
    Следващият е Фицо и тогава нищо не може да спре войната между Русия и НАТО. Така ,че почвайте да учите устройството на автомат Калашников.

    Коментиран от #21

    06:21 27.03.2026

  • 17 Дзак

    29 1 Отговор

    До коментар #15 от "Биско Чекмеджето":

    Вероятно заплахите вече не му действат!

    06:22 27.03.2026

  • 18 И н а слепите стана

    54 4 Отговор
    ясно, че тоя ЕС е уродлив израз на някаква диктатура на автократи! По друг начин не могат да се обяснят действията на едни бюрократи в Брюксел, които на всичкото отгоре дори не са избирани, а насадени там по неизвестни за масовата публика критерии и интереси... Особено председателката на европейската комисия и естонската скумрийка... И точно тези хора диктуват и насочват най-арогантно посоката на развитие на европейското общество, което все повече затъва в хаоса на своеволията на група автократи...

    06:29 27.03.2026

  • 19 Критериите

    30 2 Отговор
    18 -> критериите са били: "Имал/а ли си баща или дядо убит в предишната световна война от Червената армия"?!
    Да, назначават те на дебела заплата >= 35 000 евро месечно и те оставят да правиш реванш...
    Така са ги избирали. Иначе, щяха да направят 30 000 санкции на ФАЩ, на Израел и на Британия...?
    Същите нарушения на демократичния световен ред.

    06:39 27.03.2026

  • 20 Демагоггояи

    30 1 Отговор
    Демагогия и сравм. Навършваме 1345 години държава, а пртнираме на страни, които могат да ни съдят ако искаме да си защитим собствения интерес. В същото време се въвличаме военно, икономически и политически във всякакви авантюри на диваците, защото видиш ли трибуквения ни силов застраховател имал нужда от венецуелски/ирански/... и друг петрол. Много срамна част от историята на страната ни ще е това, вие си гласувайте за евроатлантическите ценности и ви гарантирам, че ще влезем пълномащабно и във война.

    07:01 27.03.2026

  • 21 Ние сме били 2 години в казарма!

    20 1 Отговор

    До коментар #16 от "Падне ли Орбан":

    И знаем много добре устройството на ,,Калашников"!
    И знаем също много добре-как да го използваме...!

    Коментиран от #24

    07:07 27.03.2026

  • 22 Сащисан

    17 2 Отговор
    Да пратиш 10 хиляди военни с/у 93 млн. нация = сериозна идиотия, срамното че България прави 1345 години а участваме в подобни "авантюри" по политически, вонен и икономически начин ? Гласувайте "за евроатлантизма" и скоро ще имам вълномащабна война и тук.

    07:12 27.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 8 ГОДИШНИТЕ В КОНГО, НИГЕРИЯ

    12 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ние сме били 2 години в казарма!":

    И КОТ Д ВОАР НЕ СА БИЛИ В КАЗАРМА И ПАК СИ ПОЛЗВАТ КАЛАШНИКА С ЛЕКОТА.......

    07:26 27.03.2026

  • 25 Т Живков

    1 23 Отговор
    НАПРАВО ДА ГО ГРЪМНАТ ТОЯ ПУТИНОФИЛ

    Коментиран от #27, #39

    07:38 27.03.2026

  • 26 гост

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Прокурор":

    Долните агнешки главички да им ядеш

    07:43 27.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дедовия

    8 2 Отговор
    А срещу нашия каун кога ?

    Коментиран от #33, #44

    07:56 27.03.2026

  • 29 Сократ

    25 3 Отговор
    Значи, когато се защитават интересите на народ и държава, мурсулите го обявяват за национално предателство. А знаете ли, че от България се изнася ток за укрия, който го плащаме всички ние? Колко още трябва да хрантутим наглите укри тук и да издържаме нацисткия режим в Киев?

    07:58 27.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Перо

    20 1 Отговор
    Словашкото ПП/ДБ са ненормални, щом занимават полицията за политически решения на кабинета! Освен това какви са щетите за Словакия? Те не са длъжни да доставят електроенергия, на друга държава, извън договора! Пълна простотия на неолибералите! Вече обезумяха!

    08:03 27.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Като пуснеш копейка до властта

    1 7 Отговор
    Такива са последиците като пуснеш копейка до властта.

    09:57 27.03.2026

  • 37 Глистите на Сорос

    5 0 Отговор
    продължават да се гърчат в предсмъртна агония.

    10:06 27.03.2026

  • 38 Ликбез (ликвидиране на безграмотността)

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Фашизмът е":

    Основни характеристики на фашизма: Ултранационализъм - поставяне на нацията над всичко останало; Диктатура - еднопартийна система и култ към личността на лидера. Милитаризъм - подчертаване на силата, войната и териториалната експанзия. Потискане на несъгласието -жестоко преследване на политически противници и липса на демократични свободи. Корпоративизъм - държавен контрол над икономиката.
    Приносът на Хитлер е националсоциализма, който включва расова теория. Понеже в думичката има социализъм в източния блок терминът беше заменен с нацизъм. Доста по-късно тази замяна се верифицира в прозападния свят.

    С определението за нацизъм се характеризират режимите в Русия, Беларус, Северна Корея, доскоро Венецуела, Мианма, Иран. Иранският нацизъм е комбиниран с ислямски фундаментализъм и очаквам да влезе в историята като ислямофашизъм.

    10:06 27.03.2026

  • 39 Куцото добиче

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Т Живков":

    Ще реставрираш Моча !

    10:08 27.03.2026

  • 40 Малеееее!

    2 0 Отговор
    Имало и по-срашна тъпота от българската.
    Просветената Европа? Майтап, за да не кажа позор!

    13:38 27.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Разбира се, че ти харесва

    5 0 Отговор
    "Ха-ха-ха", "Хо-хо-хо", "Хо-ха-ха" и подобните смешковци сте известни форумни смешници - контри на всяка разумна и смислена позиция във форума. Просто сте част от войнстващата планетарна ха-хо-кре--ния.

    13:56 27.03.2026

  • 44 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дедовия":

    Има време. Първо бацко и с(фи)нчу в панделата. Или направо до стената.

    19:58 27.03.2026

  • 45 стига вицове

    1 0 Отговор
    И как точно прекъсването на енергийни доставки за друга държава е държавна измяна?
    Това някаква шега ли е или има такива малоумници в Словакия?

    20:20 27.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания