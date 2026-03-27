Малки шансове за бърз пробив: Русия се изправя пред сериозни препятствия в Донбас

През 2026 г. вероятността руските сили да успеят да превземат украинския укрепителен пояс в Донбас остава ниска. Въпреки това има индикации, че Москва вече е дала начало на пролетно-лятна офанзива, като между 17 и 21 март се наблюдава значително засилване на механизирани и моторизирани атаки по различни участъци на фронта. Паралелно с това са регистрирани интензивни удари, както и придвижване на тежка техника и военни части по линията на бойните действия, цитирана от News.bg.
Това сочи анализ на Института за изследване на войната (ISW).
Т.нар. „Крепостен пояс“ на Украйна представлява система от четири големи и добре укрепени града в Донецка област, които преди войната са имали общо население над 380 000 души. Те са разположени по протежение на магистрала H-20 между Костянтиновка и Славянск и формират ключова отбранителна линия.
Русия вече е правила опити да овладее този район през 2014 и 2022 г., но без успех. Според анализа, дори при сегашните условия евентуална операция за превземането му би се превърнала в продължителна кампания, изискваща години и свързана със значителни човешки и материални загуби.
Освен това руските сили досега не са демонстрирали способност за бързо обкръжаване и превземане на големи градове от подобен мащаб. За пример се посочва Покровск - значително по-малък град, чието овладяване е отнело почти две години.
Междувременно руски официални представители подготвят обществените нагласи за бавен напредък и висока цена на бойните действия. Председателят на комисията по отбрана в Държавната дума Андрей Картаполов заяви на 26 март, че е рано да се говори за „триумфална пролетна офанзива“. Той подчерта, че сраженията са тежки, като особено сложна остава ситуацията в Константиновка заради мащаба на града и укрепленията на украинската страна.
Според анализа Кремъл е наясно, че превземането на „Крепостния пояс“ не е гарантирано, поради което настоява Украйна да отстъпи и територии от Донецка област, които в момента не са под руски контрол. Подобен сценарий би позволил на Русия да намали загубите си и да подобри позициите си при евентуални бъдещи военни действия.
В същото време украинските сили продължават да постигат успехи в южните части на страната, оказвайки както оперативен, така и стратегически натиск върху руските позиции в навечерието на офанзивата.
Допълнително влияние върху Русия оказват и ударите с дронове, както и действията на западни държави по задържане на руски петролни танкери, които се отразяват негативно на приходите от износ на петрол.
На бойното поле украинските сили отбелязват напредък в районите на Александровка, западната част на Запорожка област и северната част на Харковска област. От своя страна руските части напредват в посока Славянск, Покровск и Купянск.
Украйна продължава и кампанията си за далекобойни удари срещу руска петролна инфраструктура в района на Балтийско море, докато руските сили са изстреляли общо 153 дрона по украинска територия.
11 Я пъ тоа
До коментар #7 от "САЩисан":Кво ли стана във Венецуела....стотина души извадиха Мъдурката по долни гащи...
07:26 27.03.2026
12 САЩисан
До коментар #8 от "Как, не може да бъде, да ни би":ботокса няколко пъти превзема Купянск, даже и медали раздава!
07:27 27.03.2026
20 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "Някой":Така е.
Всичко ру3ко трябва се изкоренява из корен, таварищи.
Вържи мечока, да е мирно селото ☝️
07:36 27.03.2026
До коментар #14 от "Валерий Герасимов, началник щаб":За колко човека се представяш днес?
07:37 27.03.2026
28 Право и контрол
Операцията е проведена на основание чл. 110 от Конвенцията на ООН по морско право с цел проверката на националната принадлежност на танкера, заподозрян в плаване под фалшив флаг, се посочва в съобщението.
Абордажният отряд на френския флот е проверил корабната документация, потвърдил е съмненията относно флага му, изпращайки доклад до прокуратурата в Марсилия, която има юрисдикция по случая.
Видео, публикувано от Въоръжените сили на Франция, показва хеликоптер Dauphin на военноморския флот да се приближава до танкера, след което абордажен отряд се спуска с въжета от хеликоптера към палубата.
Кралският флот на Великобритания наблюдавал танкера, става ясно от отделно изявление. Бързият патрулен кораб HMS Cutlass (P295) от Гибралтарската ескадра на Кралския флот проследил Deyna и предал информация за движението на кораба на френските сили.
В съответствие с международното право и по искане на прокуратурата в Марсилия Deyna е пренасочен в петък и понастоящем се ескортира от кораби на френския флот до място за закотвяне за допълнителни проверки. Танкерът трябва да пристигне в понеделник в залива Фос, където ще бъде закотвен и задържан на разположение на прокуратурата в Марсилия
Коментиран от #56
07:45 27.03.2026
39 Да де
До коментар #35 от "Мишел":Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е лева?
Къде е Хамейни?
Къде е Мадуро?
Къде е Асад?
Ботокса го знаем-пета година в бункера.
Коментиран от #51
07:52 27.03.2026
До коментар #7 от "САЩисан":По руски модел на управление фалирахме без война ,гласувайте !
07:58 27.03.2026
51 Мишел
До коментар #39 от "Да де":Така е, кабзон пее 5та година, а крематорките в блатата пушат 24/7.
08:06 27.03.2026
52 Путинистче идиотче
До коментар #49 от "Евроасматик с нервен тик":Спукаха ни от бой в Донбас. Избиват ни като плъхове. Наступление весное провалилас.
08:07 27.03.2026
55 Това
До коментар #1 от "Последния Софиянец":е последния отбранителен пояс на нато!След като падне бандерите капитулират!А Одеса- тя ще падне без бой,но ти това ще го разбереш пост фактум,ако въобще знаеш какво означава!
Коментиран от #60, #91
08:16 27.03.2026
56 ПИРАТСТВО ПО КАПИТСЛИСТИЧЕСКИ
До коментар #28 от "Право и контрол":СТРУВА МИ СЕ ЧЕ АЛБИОНА И ФРАНСЕТАТА ША БЪДАТ ПОД ВЪЛНИТЕ НА ПОСЕЙДОНА СКОРО..... И НЯМА ДА ТЪЖИ НИИИИКОЙ ЗА ТЯХ....
08:18 27.03.2026
59 На Русия бърза победа не и трябва
Тази война на изтощението отдавна не е срещу Украйна, а срещу истинските виновници.
Русия ще изчака докато грохнат съвсем или народите им ги изритат.
Целта е истински мир и нормални отношения с Европа!
Коментиран от #61, #63, #68
08:23 27.03.2026
