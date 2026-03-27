Малки шансове за бърз пробив: Русия се изправя пред сериозни препятствия в Донбас

През 2026 г. вероятността руските сили да успеят да превземат украинския укрепителен пояс в Донбас остава ниска. Въпреки това има индикации, че Москва вече е дала начало на пролетно-лятна офанзива, като между 17 и 21 март се наблюдава значително засилване на механизирани и моторизирани атаки по различни участъци на фронта. Паралелно с това са регистрирани интензивни удари, както и придвижване на тежка техника и военни части по линията на бойните действия, цитирана от News.bg.

Това сочи анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Т.нар. „Крепостен пояс“ на Украйна представлява система от четири големи и добре укрепени града в Донецка област, които преди войната са имали общо население над 380 000 души. Те са разположени по протежение на магистрала H-20 между Костянтиновка и Славянск и формират ключова отбранителна линия.

Русия вече е правила опити да овладее този район през 2014 и 2022 г., но без успех. Според анализа, дори при сегашните условия евентуална операция за превземането му би се превърнала в продължителна кампания, изискваща години и свързана със значителни човешки и материални загуби.

Освен това руските сили досега не са демонстрирали способност за бързо обкръжаване и превземане на големи градове от подобен мащаб. За пример се посочва Покровск - значително по-малък град, чието овладяване е отнело почти две години.

Междувременно руски официални представители подготвят обществените нагласи за бавен напредък и висока цена на бойните действия. Председателят на комисията по отбрана в Държавната дума Андрей Картаполов заяви на 26 март, че е рано да се говори за „триумфална пролетна офанзива“. Той подчерта, че сраженията са тежки, като особено сложна остава ситуацията в Константиновка заради мащаба на града и укрепленията на украинската страна.

Според анализа Кремъл е наясно, че превземането на „Крепостния пояс“ не е гарантирано, поради което настоява Украйна да отстъпи и територии от Донецка област, които в момента не са под руски контрол. Подобен сценарий би позволил на Русия да намали загубите си и да подобри позициите си при евентуални бъдещи военни действия.

В същото време украинските сили продължават да постигат успехи в южните части на страната, оказвайки както оперативен, така и стратегически натиск върху руските позиции в навечерието на офанзивата.

Допълнително влияние върху Русия оказват и ударите с дронове, както и действията на западни държави по задържане на руски петролни танкери, които се отразяват негативно на приходите от износ на петрол.

На бойното поле украинските сили отбелязват напредък в районите на Александровка, западната част на Запорожка област и северната част на Харковска област. От своя страна руските части напредват в посока Славянск, Покровск и Купянск.

Украйна продължава и кампанията си за далекобойни удари срещу руска петролна инфраструктура в района на Балтийско море, докато руските сили са изстреляли общо 153 дрона по украинска територия.