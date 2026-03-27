Малки шансове за бърз пробив: Русия се изправя пред сериозни препятствия в Донбас
27 Март, 2026 07:19 5 195 121

Анализ: Очаква се продължителна офанзива с тежки загуби и ограничен напредък

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През 2026 г. вероятността руските сили да успеят да превземат украинския укрепителен пояс в Донбас остава ниска. Въпреки това има индикации, че Москва вече е дала начало на пролетно-лятна офанзива, като между 17 и 21 март се наблюдава значително засилване на механизирани и моторизирани атаки по различни участъци на фронта. Паралелно с това са регистрирани интензивни удари, както и придвижване на тежка техника и военни части по линията на бойните действия, цитирана от News.bg.

Това сочи анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Т.нар. „Крепостен пояс“ на Украйна представлява система от четири големи и добре укрепени града в Донецка област, които преди войната са имали общо население над 380 000 души. Те са разположени по протежение на магистрала H-20 между Костянтиновка и Славянск и формират ключова отбранителна линия.

Русия вече е правила опити да овладее този район през 2014 и 2022 г., но без успех. Според анализа, дори при сегашните условия евентуална операция за превземането му би се превърнала в продължителна кампания, изискваща години и свързана със значителни човешки и материални загуби.

Освен това руските сили досега не са демонстрирали способност за бързо обкръжаване и превземане на големи градове от подобен мащаб. За пример се посочва Покровск - значително по-малък град, чието овладяване е отнело почти две години.

Междувременно руски официални представители подготвят обществените нагласи за бавен напредък и висока цена на бойните действия. Председателят на комисията по отбрана в Държавната дума Андрей Картаполов заяви на 26 март, че е рано да се говори за „триумфална пролетна офанзива“. Той подчерта, че сраженията са тежки, като особено сложна остава ситуацията в Константиновка заради мащаба на града и укрепленията на украинската страна.

Според анализа Кремъл е наясно, че превземането на „Крепостния пояс“ не е гарантирано, поради което настоява Украйна да отстъпи и територии от Донецка област, които в момента не са под руски контрол. Подобен сценарий би позволил на Русия да намали загубите си и да подобри позициите си при евентуални бъдещи военни действия.

В същото време украинските сили продължават да постигат успехи в южните части на страната, оказвайки както оперативен, така и стратегически натиск върху руските позиции в навечерието на офанзивата.

Допълнително влияние върху Русия оказват и ударите с дронове, както и действията на западни държави по задържане на руски петролни танкери, които се отразяват негативно на приходите от износ на петрол.

На бойното поле украинските сили отбелязват напредък в районите на Александровка, западната част на Запорожка област и северната част на Харковска област. От своя страна руските части напредват в посока Славянск, Покровск и Купянск.

Украйна продължава и кампанията си за далекобойни удари срещу руска петролна инфраструктура в района на Балтийско море, докато руските сили са изстреляли общо 153 дрона по украинска територия.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 75 Отговор
    Е нали копейките викаха, че всичко е по план вземат Одеса, что случилас!

    Коментиран от #53, #55

    07:22 27.03.2026

  • 2 Утрепахте ги тези руски

    82 19 Отговор
    И толкова плахо се движат но само на запад.
    Направо жал ми става за тях

    Коментиран от #77, #114

    07:23 27.03.2026

  • 3 Атина Палада

    19 73 Отговор
    Ще виси бункерното от башнята тази пролет!

    Коментиран от #10, #97

    07:23 27.03.2026

  • 4 По жвем увидем,

    71 11 Отговор
    сказали взрослые люди. Ели, така и не се научи те, че този институт на войната нищо не познава и само лъжи бълва.

    07:24 27.03.2026

  • 5 Зеленски бомби Путин

    21 54 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва....смех.

    07:24 27.03.2026

  • 6 Сатана Z

    20 49 Отговор
    Геостратега от мазето 12та година боксува в донбас.

    07:24 27.03.2026

  • 7 САЩисан

    59 12 Отговор
    Да пратиш 10 хиляди военни с/у 93 млн. нация = сериозна идиотия, срамното че България прави 1345 години а участваме в подобни "авантюри" по политически, вонен и икономически начин ? Гласувайте "за евроатлантизма" и скоро ще имам вълномащабна война и тук.

    Коментиран от #11, #46

    07:24 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путине, Путине...

    18 35 Отговор
    Учи са от Дончо как са прай СВО

    07:25 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Я пъ тоа

    16 45 Отговор

    До коментар #7 от "САЩисан":

    Кво ли стана във Венецуела....стотина души извадиха Мъдурката по долни гащи...

    07:26 27.03.2026

  • 12 САЩисан

    16 45 Отговор

    До коментар #8 от "Как, не може да бъде, да ни би":

    ботокса няколко пъти превзема Купянск, даже и медали раздава!

    07:27 27.03.2026

  • 13 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    17 37 Отговор
    Превзехте ли Путянск....

    07:29 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Четох до тук...!

    43 7 Отговор
    ,,Това сочи анализ на Института за изследване на войната (ISW)."

    07:32 27.03.2026

  • 16 Някой

    30 8 Отговор
    Имаше филм Пътят към Славянск на Елена Йончева. Пуснаха го по ТВ7 и СЕМ забрани излъчването на телевизията - "демокрация". Преди това пускаха документални филми за ВСВ и подобни.

    Коментиран от #20

    07:32 27.03.2026

  • 17 Мишел

    15 10 Отговор
    Когато воюват с масова употреба на дронове, бързото обкръжаване и превземане е невъзможно. Превземането става с пехота, а дроновете са десетки пъти по бързи.

    07:34 27.03.2026

  • 18 Някой

    17 29 Отговор
    копейките що ли вият от заран на умрело!

    07:34 27.03.2026

  • 19 Мишел

    16 30 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара бакшиша!

    07:35 27.03.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    15 31 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Така е.
    Всичко ру3ко трябва се изкоренява из корен, таварищи.
    Вържи мечока, да е мирно селото ☝️

    07:36 27.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Санитарят от Карлуково

    19 5 Отговор

    До коментар #14 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    За колко човека се представяш днес?

    07:37 27.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Право и контрол

    9 20 Отговор
    Военноморските сили на Франция взеха на абордаж петролен танкер MT Deyna, плавал под флага на Мозамбик от руското пристанище Мурманск, съобщи Морската префектура на Средиземноморието, представител на Франция в морето, ръководен от офицер от флота, отговорен за морската безопасност.
    Операцията е проведена на основание чл. 110 от Конвенцията на ООН по морско право с цел проверката на националната принадлежност на танкера, заподозрян в плаване под фалшив флаг, се посочва в съобщението.
    Абордажният отряд на френския флот е проверил корабната документация, потвърдил е съмненията относно флага му, изпращайки доклад до прокуратурата в Марсилия, която има юрисдикция по случая.
    Видео, публикувано от Въоръжените сили на Франция, показва хеликоптер Dauphin на военноморския флот да се приближава до танкера, след което абордажен отряд се спуска с въжета от хеликоптера към палубата.
    Кралският флот на Великобритания наблюдавал танкера, става ясно от отделно изявление. Бързият патрулен кораб HMS Cutlass (P295) от Гибралтарската ескадра на Кралския флот проследил Deyna и предал информация за движението на кораба на френските сили.
    В съответствие с международното право и по искане на прокуратурата в Марсилия Deyna е пренасочен в петък и понастоящем се ескортира от кораби на френския флот до място за закотвяне за допълнителни проверки. Танкерът трябва да пристигне в понеделник в залива Фос, където ще бъде закотвен и задържан на разположение на прокуратурата в Марсилия

    Коментиран от #56

    07:45 27.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Механик

    10 22 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    07:46 27.03.2026

  • 32 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    10 23 Отговор
    Да пратим Водата в Уест Пойнт, да са учи къ са прай СВО....

    07:47 27.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мишел

    31 18 Отговор
    Руската армия не бърза. Стрива отбраната и противника и продължават на запад. Украйна вече загуби 115 000кв.км. и продължава да губи средно 700 кв.км. месечно.

    Коментиран от #39

    07:48 27.03.2026

  • 36 Само питам

    13 22 Отговор
    Дойде ли интернета в Русия?

    Коментиран от #115, #118

    07:49 27.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Я па я !

    9 23 Отговор
    Кат Русия няма втора , тъй нещастна на света.

    07:50 27.03.2026

  • 39 Да де

    17 24 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?
    Къде е Хамейни?
    Къде е Мадуро?
    Къде е Асад?
    Ботокса го знаем-пета година в бункера.

    Коментиран от #51

    07:52 27.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Зеленски

    17 23 Отговор
    Русия ще бъде смляна от бoй в следващите няколко месеца.

    Коментиран от #48

    07:53 27.03.2026

  • 42 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    14 23 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    07:53 27.03.2026

  • 43 Дзак

    13 3 Отговор
    Препятствията са създадени да се преодоляват!

    07:56 27.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Лука

    6 22 Отговор

    До коментар #7 от "САЩисан":

    По руски модел на управление фалирахме без война ,гласувайте !

    07:58 27.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Евроасматик с нервен тик

    27 7 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅

    Коментиран от #52

    08:05 27.03.2026

  • 50 СТИГА ТРИЛИ КОМЕНТАРИ ДРУГАРИ

    9 5 Отговор
    Станахте за смях

    08:05 27.03.2026

  • 51 Мишел

    8 19 Отговор

    До коментар #39 от "Да де":

    Така е, кабзон пее 5та година, а крематорките в блатата пушат 24/7.

    08:06 27.03.2026

  • 52 Путинистче идиотче

    8 25 Отговор

    До коментар #49 от "Евроасматик с нервен тик":

    Спукаха ни от бой в Донбас. Избиват ни като плъхове. Наступление весное провалилас.

    08:07 27.03.2026

  • 53 Дик диверсанта

    11 25 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вземането на Одеса (има интересна история в началото на века и по време на ВОСР, добре е да се знае) е само във форумите и групите на нашенските рос Дебли. Действителността е друга - 1493 дни русия цикли в Украйна.

    08:10 27.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Това

    23 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е последния отбранителен пояс на нато!След като падне бандерите капитулират!А Одеса- тя ще падне без бой,но ти това ще го разбереш пост фактум,ако въобще знаеш какво означава!

    Коментиран от #60, #91

    08:16 27.03.2026

  • 56 ПИРАТСТВО ПО КАПИТСЛИСТИЧЕСКИ

    19 6 Отговор

    До коментар #28 от "Право и контрол":

    СТРУВА МИ СЕ ЧЕ АЛБИОНА И ФРАНСЕТАТА ША БЪДАТ ПОД ВЪЛНИТЕ НА ПОСЕЙДОНА СКОРО..... И НЯМА ДА ТЪЖИ НИИИИКОЙ ЗА ТЯХ....

    08:18 27.03.2026

  • 57 УКРАЙНА

    7 15 Отговор
    Руският Виетнам@

    08:20 27.03.2026

  • 58 Хахахахаха

    24 5 Отговор
    Поредната слаба статия на този измислен институт, може би това е едно от направленията на фронта с най бързо настъпление, в момента тече евакуация в Славянск и фронта е на 15 км оттам, обаче този смешен институт пак се обърка, тея за 5 години има няма май нямат правилна статия хахахахах, закривай ги, отделно Костянтиновка 2/3 е превзета о това ги го признават самите украинци, много черни облаци са надвиснали над Украйна, за мен това ще е последната година война и очаквам капитулация, няма почти веечточеч хора за мобилизирани от страна на укрите, сега и американците като им спрат оръжията и техниката и всичко приключва

    08:23 27.03.2026

  • 59 На Русия бърза победа не и трябва

    28 7 Отговор
    а и бърза победа нищо няма да реши от основните цели!
    Тази война на изтощението отдавна не е срещу Украйна, а срещу истинските виновници.

    Русия ще изчака докато грохнат съвсем или народите им ги изритат.
    Целта е истински мир и нормални отношения с Европа!

    Коментиран от #61, #63, #68

    08:23 27.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Голем смех

    6 13 Отговор

    До коментар #59 от "На Русия бърза победа не и трябва":

    Нека избият още милион руснаци, колко му е

    Коментиран от #62

    08:24 27.03.2026

  • 62 Хахахахаха

    12 5 Отговор

    До коментар #61 от "Голем смех":

    Чакай бе за 5 години едвам избиха 200 хиляди, ти вярваш ли че нато ще ги има още 5 години, силно съм скептичен, Нато управлявано от жена хаха, това може би е най слабото Нато в историята

    Коментиран от #119

    08:26 27.03.2026

  • 63 А МОЧАТА?

    6 14 Отговор

    До коментар #59 от "На Русия бърза победа не и трябва":

    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #66, #70

    08:26 27.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Отреазвяващ

    14 4 Отговор
    Много са наблюдателни!Руснаците кара на 1,ама стабилно.Ако има някъде малко нанадолно,може,но те не са променили темпото.Валякът има само една скорост напред и една назад.

    08:28 27.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 До наркомана - крадец

    16 5 Отговор
    Информирай се бе , твоите хора останаха без въоръжение , но ти откъде да знаеш , като си непрекъснато на черешата , с дрезгавото гласче признак за подяждането на организма от бялото брашно . Ще ти свърши въоръжението затова руснаците не бързат .

    Коментиран от #78

    08:29 27.03.2026

  • 68 Да де

    6 15 Отговор

    До коментар #59 от "На Русия бърза победа не и трябва":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?
    Къде е редовната руска армия?
    Къде е Мадуро?
    Къде е Асад?
    Къде е Хамейни?

    08:29 27.03.2026

  • 69 Бедняшката русофилска иzzмет

    7 17 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?

    Коментиран от #72

    08:30 27.03.2026

  • 70 А тортата

    12 6 Отговор

    До коментар #63 от "А МОЧАТА?":

    Дето е ядохте ще ви преседне помним и ще ви намерим

    Коментиран от #76

    08:32 27.03.2026

  • 71 Без коментар

    7 5 Отговор
    12 години е Донбас.
    Без коментар.

    08:32 27.03.2026

  • 72 Жалка жълтопаветна измет

    12 6 Отговор

    До коментар #69 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    Беляне ви чака

    Коментиран от #74, #83

    08:33 27.03.2026

  • 73 Zахарова

    7 12 Отговор
    Затънахме ! Тичам да си сменя пола, за да не ме набарат после,когато ни потърсят сметка за безумието

    08:36 27.03.2026

  • 74 Ооо,имаме

    9 0 Отговор

    До коментар #72 от "Жалка жълтопаветна измет":

    Фашист рано сутринта

    08:37 27.03.2026

  • 75 Стоянова

    10 4 Отговор
    Спри да давш такива анализи!
    Кръгла нула си!
    Пиши нещо за клиентити на Женски пазар!

    08:37 27.03.2026

  • 76 Спас

    4 7 Отговор

    До коментар #70 от "А тортата":

    Глупак

    08:38 27.03.2026

  • 77 Хахахаха

    9 13 Отговор

    До коментар #2 от "Утрепахте ги тези руски":

    Лъжи лъжи и пак лъжи. На какъв запад се движат рашите? За 4 години стигнаха от Киев до Донецк. Ако Донецк е на запад от Киев, то да, на запад се движат.

    08:39 27.03.2026

  • 78 Я пъ тоа

    9 12 Отговор

    До коментар #67 от "До наркомана - крадец":

    Че кой изби над 1,2 милиона руснаци

    08:43 27.03.2026

  • 79 ХАГА съм

    9 12 Отговор
    Очаквам Путин!

    08:45 27.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Хахахаха

    8 10 Отговор

    До коментар #80 от "Добри новини":

    Интересно, дали Герасимов ще докладва на путлера, че Купянск е загубен?

    08:50 27.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ....

    4 6 Отговор

    До коментар #72 от "Жалка жълтопаветна измет":

    Ако те добарам 4 Белянета ще ти се привиждат.

    08:52 27.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    8 10 Отговор
    Превзехте ли Путянск ???

    Коментиран от #96

    08:55 27.03.2026

  • 87 Путине, Путине...

    5 9 Отговор
    Бомбят та с НАТОВСКО оръжие....тва ли ти е СВОто...избиване на руснаци с НАТОВСКО оръжие на руска земя.

    Коментиран от #95

    08:57 27.03.2026

  • 88 хаха

    9 4 Отговор
    Новина от укроисточника е като победата на Хитлер според Гьобелс на Германия над СССР 1945 година.

    08:59 27.03.2026

  • 89 хаха

    9 4 Отговор
    Очакванията скоро към масови самоубийства на соросоидчетата да станат масови при новината за ликвидирането на нацистите и освобождаването на Донбас, Запорожие и Херсон, със жалното им виене , как така победоносна Укропия е заличена.

    09:01 27.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Българин

    3 11 Отговор
    Аз съм за Украйна! Нанася поражения и стратегически отстъпва,няма ток ( това са икономии) и има много планове ,а и международно е много добре ( дължи пари на всички)

    09:03 27.03.2026

  • 93 Карго 200

    6 10 Отговор
    /Малки шансове за бърз пробив/

    Подобни заглавия са фантастика.
    Абсолютно никакъв шанс,нито за бърз,нито за бавен пробив.
    Настъпателния потенциал на окупатора е трагикомичен. Трите им по-сериозни опита през този месец бяха смазани от украинците. Механизирани атаки 2-3 танка,6-8 бронирани машини ,дузина АТВ и буханки. ВСУ откри тези колони и ги раздроби с артилерия и дронове. Остатъците от пехотата,разпръснати,без никакъв синхрон,бяха унищожавани по единично и на малки групи без никакъв шанс за оцеляване. Всичко това на разстояния 3-7 км. от контактната зона.
    Отдавна няма и помен от големите механизирани,една след друга атаки както при Авдеевка и Вугледар.

    Коментиран от #116

    09:04 27.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Омазана ватенка

    7 10 Отговор

    До коментар #87 от "Путине, Путине...":

    Така са се разбрали в Аляска.Натовско оръжие да бомби ватенките ✌️😄

    09:08 27.03.2026

  • 96 Руснак без крак

    8 8 Отговор

    До коментар #86 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!

    09:10 27.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Путин

    7 8 Отговор
    Трябва да помоля НАТО да затвори въздушното пространството над Санкт Петербург.
    Нашите възможности за противодействие се разпростираха до изключване на интернет,но това не сработи.

    Аз си оставам майстор стратег и приятел на децата.

    09:11 27.03.2026

  • 99 ѝБВ

    9 3 Отговор

    До коментар #94 от "Петър I Късий от Алиекспрес":

    Философският поглед на геополитически реални проблеми никога не води до добри изводи. Затова не се мъчи да доказваш, тази, или онази теза поради липса на капацитет. Реалполитиката не ти се отдава.

    09:14 27.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 УЖАС

    10 4 Отговор
    ЕГАТИ ЛЪЖИТЕ.
    Константиновка била проблем ...
    Ама не казвате, че вече
    половината е РУСКА ...
    А и - закъде да бързат -
    което си е руско, ще бъде пак руско -
    този път ЗАВИНАГИ.

    09:27 27.03.2026

  • 102 Ъъъъ

    9 5 Отговор
    Кервана продължава да върви, въпреки воя на чакалите отвъд океана!

    Коментиран от #104

    09:41 27.03.2026

  • 103 Нито Покровск ,

    8 10 Отговор
    нито Мирноград са превзети! Дори на са обкръжени. И в двата града се водят градски сражения. Както и в предградията.

    А Купянск направо си е вече украински.

    09:50 27.03.2026

  • 104 Само дето след кервана

    7 10 Отговор

    До коментар #102 от "Ъъъъ":

    остава пътека от по 8000 руски трупа на седмица+ смачкана железария, тротинетки, мотопедки, бъгита , велосипедки и т.н.

    Коментиран от #107

    09:53 27.03.2026

  • 105 Ха ХаХа

    8 6 Отговор
    Стига сте пускали простотии срещу Русия, защото само увеличаване русофилите

    09:57 27.03.2026

  • 106 Наркоманът

    6 10 Отговор
    Построи най скъпият бункер в света за 1млрд.и 200 млн.долара в Иваново Вознесенск.
    " ще измъкнем Зеленски от скъпия му бункер за дългият му лъжлив език"
    Джей Ди Ванс

    10:00 27.03.2026

  • 107 Керванът

    7 7 Отговор

    До коментар #104 от "Само дето след кервана":

    Оставя загробени по 1000 бандери на ден

    Коментиран от #112

    10:01 27.03.2026

  • 108 Путин да удари целата укра

    9 5 Отговор
    Шахматно с мощни ракети така че 1 ракета да нанесе поражения на 1 квадратен километър и така шахматно по целата територия на охрайна без значение цивилни военни гори реки полета болници училища децки градини жилищни сгради сичко разрушено и населението изтрепано...да има даде няколко седмици които иска си спаси живота да идва доброволно в руска територия след това идва края на охраина и сичко живо ще бъде унищожено с милион ракети

    Коментиран от #111

    10:25 27.03.2026

  • 109 Извънредно

    2 8 Отговор
    Полицаи от София са арестували две блатни подлоги да акат в подлеза на гарата, блатния синдром се е пропил необратимо в супер неумните им подлоги.......🤑🤑🤑🤑

    10:33 27.03.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Копейка

    4 7 Отговор

    До коментар #108 от "Путин да удари целата укра":

    Да удари ама е НЕможач .5 години мъка и 1 милион при Кабзон

    10:39 27.03.2026

  • 112 Ха-ха

    5 2 Отговор

    До коментар #107 от "Керванът":

    Значи според тези данни умират по 7000 руснака на ден, защото руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас.!

    10:43 27.03.2026

  • 113 Димяща УШАНКА

    2 4 Отговор
    Пет години жива мъка.....избиват ни в Донбас и в....Русия.

    10:57 27.03.2026

  • 114 Умряха от Глад тез бълхарски центове

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Утрепахте ги тези руски":

    И толкова плахо се появяват , драскат, мажат, цапат само на изток.
    Тц, Тц, Тц това човекоподобното за единият цент - какво ли не прави?

    Направо мъка ми става на Душата от тях!
    Да се продадеш, на англо сакси те,
    И, то за шепа центове.
    А ве Остави Трагедия!

    11:03 27.03.2026

  • 115 Западен клошар

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Само питам":

    Да, ще има интернет в Русия, подготвят, изстрелват и ще изстрелват още ракети със спътници по образец на Старлинк, има още новини по темата в мрежата. А в България нищо проспериращо не се случва. Тръгнеш ли да правиш бизнес, общински и държавни търкостолци те съсипват с разни такси за какво ли не!

    11:07 27.03.2026

  • 116 Нов

    6 1 Отговор

    До коментар #93 от "Карго 200":

    Личи си ,че победата е за Украйна, обезлюдя с 15 милиона, смали се с 20% , задлъжня с 400 милиарда и отчаяно проси ежегодни помощи по 150 милиарда . Така ще продължи до деня в който на Зеленски ще му трябва виза и за Одеса в бивша Украйна.
    Да е жив и здрав Зеленски, той ще върне Украйна, Полша и Унгария в справедливите им граници .
    Да му пожелаем все такива успехи, макар и с по-малко ток и вода.

    11:19 27.03.2026

  • 117 Хахаха!🎺🥳😀

    4 1 Отговор
    Института за изследване на войната (ISW) се занимава със свободни съчинения. Няма журналисти и експерти в зоната на военни действия, няма разузнавателна информация. Няколко души пишат статийки във Вашингтон за Украйна и Близкия изток. Нищо от написаното не е вярно.
    Реалната ситуация е настъпваща катастрофа. Няма нафта, няма бензин. В далечния изток затвориха бензиностанциите и улиците са пълни с пешеходци, които се опитват пеш да отидат на работа.
    В Западна Европа цените на храните и горивата вървят нагоре, но все още има. Намаляват грамажа. Хлябът в АЛДИ вече не е 800 грама, а 600, колкото един тутманик.

    11:27 27.03.2026

  • 118 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Само питам":

    В Русия има интернет, но в Далечния изток затвориха бензиностанциите. Дори в богата Австралия няма дизел и бензин! А в клуба на богатите започна верижна стачка на транспорта. Искат 5€ за градския транспорт.

    11:32 27.03.2026

  • 119 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахахаха":

    200 000 ватенки отиват за половин година. И така вече 4 години ...

    18:13 27.03.2026

  • 120 Някой

    0 0 Отговор
    В тази статия изглежда че често от настоящето е включено в бъдещето. Практиката оператор да указва на ИИ противник, който трябва да бъде атакуван с дрон вече навлиза в военното ежедневие. Който бъде посочен на ИИ е обречен. Следващото е комуникация и синхронизация между рояци дронове. Тук Старлинк е като решение не се оповестява. Руснака, за да завземе нова територия, трябва да извади хора от укритията. Т.е. атаката изисква жива сила, докато отбраната е роботизирана. Единственият проблем е ИИ като централен мозък и координатор по Старлинк, може ли самостоятелно да решава кого да убие. Така или инак руснаците излели на открито биват убивани от роботи, без да могт да отвърнат. Русия е лишена от услугите на Старлинк, както от капацитета на процесорите, които са производство на САЩ.

    23:01 27.03.2026

  • 121 Ивелина

    1 0 Отговор
    Украинците напредвад назад! Територия по-голяма от България вече е в Русия! Ама дезинформацията е голяма работа!

    08:08 28.03.2026

