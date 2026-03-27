Залози за война: как пазарите започват да влияят на геополитиката

27 Март, 2026 07:59 1 663 6

  • война-
  • залози-
  • геополитика

Анализ: От прогнози към инструмент за сигнализация и манипулация в кризи

Залози за война: как пазарите започват да влияят на геополитиката - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Когато САЩ и Израел атакуваха ирански ядрени обекти през юни миналата година, това изненада мнозина. За разлика от тогава, при началото на операция „Епична ярост“ на 28 февруари светът вече следеше внимателно признаците за ескалация. Това отбелязва анализ на Джонатан Уолбърг за War on the Rocks, предава News.bg.

Освен традиционните индикатори – сателитни снимки, придвижване на военни сили и изявления на официални лица – все по-голямо внимание привличат и пазарите за прогнози. Платформи като Polymarket събират милиони долари залози за това дали ще има военни удари, а техните оценки започват да се използват като ориентир от анализатори и медии.

Тези пазари обаче вече не са просто инструмент за предвиждане. Те могат да влияят върху самите кризи. От една страна, държави или свързани с тях участници биха могли умишлено да движат пазарите, за да създадат впечатление за вътрешна информация. От друга – дори без намеса, промените в вероятностите оформят очакванията на правителства, инвеститори и журналисти.

Така пазарите започват да действат като средство за сигнализация. В класическата теория държавите показват решителност чрез скъпи действия – мобилизация, разполагане на сили или санкции. Днес подобен ефект може да се постигне значително по-евтино – чрез големи финансови залози, които изглеждат като „изтичане“ на вътрешна информация.

Например, рязък скок в пазарната вероятност за военен удар може да бъде възприет като доказателство, че информирани участници очакват ескалация. За противника това създава дилема – дали сигналът е реален или манипулиран. Именно тази неяснота му придава сила.

Пазарите имат и друго въздействие – те не само отразяват очакванията, но и ги усилват. След като медиите започнат да цитират висока вероятност за конфликт, това може да повлияе на стратегическите решения и да ускори подготовката за ескалация.

Съществува и риск за самите държави. Ако пазарите „предскажат“ война, отстъплението впоследствие може да изглежда като слабост. Така дори изкуствено създаден сигнал може да ограничи политическите възможности и да тласне събитията към реален конфликт.

Въпреки че американските регулатори имат правомощия да ограничават подобни пазари, контролът остава ограничен. Дори при по-строги правила основният проблем ще остане – способността на тези платформи да влияят на възприятията и поведението в кризисни ситуации.

В крайна сметка пазарите за прогнози вече не са само средство за предвиждане на бъдещето. Те се превръщат в нов инструмент в геополитическата игра, където един рязък скок в „шансовете“ може да се окаже първият сигнал за предстояща ескалация.


Иран (Ислямска Република)
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    12 1 Отговор
    Гренландия какво става ще я взимат ли кърлежите? Какъв е залога? Има ли бомби?

    08:05 27.03.2026

  • 2 ЕВРЕИ И ТРЪМПАКА

    11 0 Отговор
    ДО ШИЯ СА ВЪВ ПОМИЯ И ФГУУУВНА@@. СВЕТА ЩЕ РАЗБЕРЕ ЩО ЗА ЗВЕРОВЕ ХИЩНИЦИ СА ТЕ. ТОВА Е ЗАЛЕЗА НА ДВЕ ДЖУДЖЕТА АЛЧНИ. ДОРИ СОБСТВЕНИТЕ ИМ НАРОДИ ЩЕ СЕ ОБЪРНАТ СРЕЩУ ТЯХ. ВМЕСТО ВЪВ ИРАН РЕВОЛЮЦИЯ ДА НАПРАВЯТ ТЕ ПРАВЯТ СВЕТОВНА РЕВОЛЮЦИЯ ОМРАЗА КЪМ ТЯХ.

    08:12 27.03.2026

  • 3 При разклатени пазари

    7 0 Отговор
    с непрекъснати промени, тези които имат вътрешна информаци печелят милиарди.

    И не са "впечатления", както внушава тоя яишман адвокат, а реалност!

    08:12 27.03.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    Най вероятно иранска ракета е ударила местонахождението на Натаняху и близките му сътрудници. От публичното пространство да изчезнали: синът му, министърът на националната безопасност Итамар Бен -Гвир, директорът на Мосад Давид Нервна, директорът на военното разузнаване Шломи Бендер, началникът на ШАБАКа Давид Зимни, командващият ВВС Томер Бар.

    08:16 27.03.2026

  • 5 Калитко

    6 0 Отговор
    Ще има масови протести по света и ще падат много вампирски глави..!аз залагам на това.

    08:20 27.03.2026

  • 6 От пазари

    3 0 Отговор
    до пазари има огромна разлика. Пазарите за случайни събития, предикшън маркетс като тези в Полимаркет, Калши и други функционират като борси и генерират милиони залози на определени събития. Едни други пазари генерират стотици милиарди и трилиони - каква е цената на нефта сега и каква беше, на природни газ, на среброто, на оръжейните компании, спадът на основни индекси. А логиката е, че Полимаркет е отворил за залози ще има ли удар по Иран до еди-коя си дата и процентът вероятност за "Да" е отишъл на 80% за седмица е следствие не от придвижването на още една-две самолетоносачни групи към Близкия изток плюс ред предупреждения към граждани в района, а понеже някой предварително е сложил милион долара и някой му ги е посрещнал на борсата и първият е задвижил операция за десетки милиарди, е леко странна.

    08:59 27.03.2026

