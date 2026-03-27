Хеликоптер се разби на плаж в Хавай, трима загинаха

Хеликоптер се разби на плаж в Хавай, трима загинаха

27 Март, 2026 10:40 1 066 3

Катастрофата е станала на остров Кауаи, двама души са ранени

Хеликоптер се разби на плаж в Хавай, трима загинаха - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хеликоптер се разби снощи на плажа на хавайския остров Кауаи в САЩ, като при инцидента загинаха трима души, а двама бяха ранени, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти, предава БТА.

На борда на машината са се намирали общо петима души - пилот и четирима пътници. Официално е потвърдена смъртта на трима от тях. Оцелелите двама са транспортирани в медицинския център „Уилкокс“.

Хеликоптерът е бил на компанията „Еърборн Авиейшън“, а катастрофата е станала на плажа Калалау в района На Пали, на северното крайбрежие на острова.

Туристическите полети с хеликоптери са популярен начин за разглеждане на труднодостъпния регион На Пали, известен със своите стръмни скали, плажове и водопади, до който достъпът е възможен основно пеша или по вода.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гууд нюз

    4 2 Отговор
    фром фащ

    10:41 27.03.2026

  • 2 Ами да, те

    5 1 Отговор
    така правят хеликоптерите...

    10:48 27.03.2026

  • 3 Бай Ставри

    4 1 Отговор
    Малко са

    11:19 27.03.2026