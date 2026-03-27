Хеликоптер се разби на плаж в Хавай, трима загинаха

Хеликоптер се разби снощи на плажа на хавайския остров Кауаи в САЩ, като при инцидента загинаха трима души, а двама бяха ранени, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти, предава БТА.

На борда на машината са се намирали общо петима души - пилот и четирима пътници. Официално е потвърдена смъртта на трима от тях. Оцелелите двама са транспортирани в медицинския център „Уилкокс“.

Хеликоптерът е бил на компанията „Еърборн Авиейшън“, а катастрофата е станала на плажа Калалау в района На Пали, на северното крайбрежие на острова.

Туристическите полети с хеликоптери са популярен начин за разглеждане на труднодостъпния регион На Пали, известен със своите стръмни скали, плажове и водопади, до който достъпът е възможен основно пеша или по вода.