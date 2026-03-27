Сигнали за мрежа за саботажни действия в Източна Европа, свързвана с Русия

В Източна Европа е разкрита мрежа, която според украински източници вербува местни жители за участие в саботажни и дестабилизиращи операции в европейски държави в интерес на Русия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна публикува информацията в Телеграм.
Според съобщението вербовчици предлагат на жители на Молдова, България, Сърбия и други страни в региона „лесни пари“ в размер на 300-500 долара, както и двуседмично платено пътуване с активен отдих.
В действителност, твърди се, привлечените лица попадат в тренировъчни лагери, където се обучават да управляват дронове, да използват запалителни устройства и да се противопоставят на полицията по време на протести.
Инструкторите, според информацията, са свързани с бившата частна военна компания „Вагнер“. След обучението участниците се изпращат в различни европейски страни за провеждане на т.нар. хибридни атаки.
Украинските източници твърдят, че участието на бивши бойци от „Вагнер“ показва намерение за използване на техния боен опит за операции извън Русия, като същевременно се намалява рискът от директно разкриване на организаторите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
28 Българин
До коментар #22 от "Гост":Преди да си го и помислиш ще забравиш да дишаш.За предателите-смърт.Още Ботьов го е казал.
14:00 27.03.2026
33 Сатана Z
Коментиран от #37, #39
14:03 27.03.2026
37 Лингвист
До коментар #33 от "Сатана Z":На татаромонголски език неправилно наричан руски.
14:06 27.03.2026
38 Мнение
До коментар #7 от "Ггйх":И когато накрая наистина срещнеш истински българофил, да не се оцветиш в кафяво?!
Явно лобирате към украински сценарий, за да махнете тия дето не мислят като вас, НО знай, че такъв сценарий в държава с минимум 70% антинатовско настроение, НЯМА НАЧИН ДА СЕ ИЗПЪЛНИ! И тогава такива като вас платена био маса, ще си плащате предателствата с лихвите!
14:06 27.03.2026
39 Разбира се,
До коментар #33 от "Сатана Z":че на унгарски. Иначе как ще ги разбереш?
14:06 27.03.2026
40 Сандо
Коментиран от #44
14:06 27.03.2026
41 Мнение
До коментар #1 от "Ха ХаХа":На урсулевите ботове, зависими от нпо-тана на шорош, Путин им стана ежедневие!
С него стават и с него си лягат! Дебне ги отвсякъде!
Крайно време е да ги вкараме по лудници и пандели всички тия "евроатлантици", дето съсипаха България!
Щото не е нормално малцинството да управлява страната ни!!! И то не какво да е малцинство, а лгбт п.дофилско!
Коментиран от #45
14:10 27.03.2026
43 Един
Такива палиха горите ми и атентати във военните ми заводи.За жълти стотинки.
14:12 27.03.2026
44 Ай пи
До коментар #40 от "Сандо":Дъртият гледай си пенсията и се радвай на дните,които са ти останали.
14:14 27.03.2026
45 Геро
До коментар #41 от "Мнение":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
14:15 27.03.2026
54 ДАВАЙТЕ АДРЕСА ИЛИ ТЕЛЕФОН !
18:24 27.03.2026
55 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #5 от "Урсул Лайненов":Мъглата около "Петрохан" полека-лека се разсейва...
19:33 27.03.2026