Сигнали за мрежа за саботажни действия в Източна Европа, свързвана с Русия
Сигнали за мрежа за саботажни действия вИзточна Европа, свързвана с Русия

27 Март, 2026 13:40 1 845 55

Посочва се участие на бивши бойци от „Вагнер“ и подготовка за хибридни операции

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В Източна Европа е разкрита мрежа, която според украински източници вербува местни жители за участие в саботажни и дестабилизиращи операции в европейски държави в интерес на Русия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна публикува информацията в Телеграм.

Според съобщението вербовчици предлагат на жители на Молдова, България, Сърбия и други страни в региона „лесни пари“ в размер на 300-500 долара, както и двуседмично платено пътуване с активен отдих.

В действителност, твърди се, привлечените лица попадат в тренировъчни лагери, където се обучават да управляват дронове, да използват запалителни устройства и да се противопоставят на полицията по време на протести.

Инструкторите, според информацията, са свързани с бившата частна военна компания „Вагнер“. След обучението участниците се изпращат в различни европейски страни за провеждане на т.нар. хибридни атаки.

Украинските източници твърдят, че участието на бивши бойци от „Вагнер“ показва намерение за използване на техния боен опит за операции извън Русия, като същевременно се намалява рискът от директно разкриване на организаторите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Почна се

    50 10 Отговор
    С фантазирането

    13:42 27.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Урсул Лайненов

    39 9 Отговор
    Дезинформация в действие.

    Коментиран от #55

    13:44 27.03.2026

  • 6 РистюГрознийй

    42 10 Отговор
    Под леглото на всеки хохохоляк и западенШматарок има по един руснак🤣😂🤣😂

    13:44 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Една гоооляма

    38 8 Отговор
    Укробоза е това!

    13:45 27.03.2026

  • 9 Боги

    44 10 Отговор
    Не ви ли писна все Русия да ви е виновна за всичко? Днешното дередже на кого го дължим, я кажете в прав текст, ама не смеете, нали?

    13:45 27.03.2026

  • 10 Трол

    28 5 Отговор
    Саботажите включват открадване на местните мъже чрез специално вербувани агентки из курортите.

    13:45 27.03.2026

  • 11 Пригожин

    7 28 Отговор
    Че тия от Вагнер останаха ли живи?.Май да до един признак Кобзон.

    13:46 27.03.2026

  • 12 Мисира

    36 8 Отговор
    Грозев ги е разкрил 100% !!!

    13:47 27.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Само питам

    11 25 Отговор
    Дойде ли интернета в Русия?

    13:48 27.03.2026

  • 15 Отгоре

    32 7 Отговор
    Най-големият саботьор е Урсула в ЕП. Всичко останало са пропагандни материали.

    13:49 27.03.2026

  • 16 Нямат край

    12 21 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    13:50 27.03.2026

  • 17 хАХАХИ

    29 7 Отговор
    В Източна Европа е разкрита мрежа, която според украински източници вербува.... Тук спрях да чета.

    13:52 27.03.2026

  • 18 Някой

    29 6 Отговор
    Сигурно е вярно,щом източниците са украински :).

    13:52 27.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да бяха написали, че се

    14 3 Отговор
    активират спящи клетки ,та да има тема за размисъл.Вербуването не е толкова проста и бърза работа, както е написано в статията.

    13:55 27.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Има нещо вярно

    15 4 Отговор
    Вчера комшийката ни наводни. От тях е.

    13:57 27.03.2026

  • 24 Ауу

    19 5 Отговор
    Който чете Украинформ пише такива тъпотии украински

    13:58 27.03.2026

  • 25 доктор

    6 20 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки останалите ще станат по-ниски от тревицата.

    13:58 27.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Швейк

    11 3 Отговор
    И тия агенти кой точно ги е вербал ?

    14:00 27.03.2026

  • 28 Българин

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Преди да си го и помислиш ще забравиш да дишаш.За предателите-смърт.Още Ботьов го е казал.

    14:00 27.03.2026

  • 29 Познаващ

    19 5 Отговор
    Само това ли успяха да сътворят,ма много плиткоумно нещо. С тези глупости станаха за смях на кокошките.

    14:00 27.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 протеста

    14 2 Отговор
    Каква е тази статия ? На поледните масови протести имаше плюшени играчки (за съжаление) а не дронове .Голям страх имат управниците и за това апелират към мирни протести .

    14:02 27.03.2026

  • 33 Сатана Z

    13 2 Отговор
    На какъв език се вербуват местните жители или се ползва Гугъл преводач?

    Коментиран от #37, #39

    14:03 27.03.2026

  • 34 ама нищо общо

    5 8 Отговор
    По сведение от Е.Дечев след намеса на МВР е свалено знаме на "Вагнер" от хижа край Перник.

    14:04 27.03.2026

  • 35 Анонимен

    7 11 Отговор
    Русия губи войната...ще се опитат да направят някоя и друга мизерия,глупа.ците ще бъдат изловени като онези в Англия.В Европа няма смъртни присъди,но е затворите всичко може да се случи...

    14:04 27.03.2026

  • 36 Количество

    8 2 Отговор
    Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с гршки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага.

    14:05 27.03.2026

  • 37 Лингвист

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    На татаромонголски език неправилно наричан руски.

    14:06 27.03.2026

  • 38 Мнение

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ггйх":

    И когато накрая наистина срещнеш истински българофил, да не се оцветиш в кафяво?!

    Явно лобирате към украински сценарий, за да махнете тия дето не мислят като вас, НО знай, че такъв сценарий в държава с минимум 70% антинатовско настроение, НЯМА НАЧИН ДА СЕ ИЗПЪЛНИ! И тогава такива като вас платена био маса, ще си плащате предателствата с лихвите!

    14:06 27.03.2026

  • 39 Разбира се,

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    че на унгарски. Иначе как ще ги разбереш?

    14:06 27.03.2026

  • 40 Сандо

    9 5 Отговор
    Оставете я тази Русия,източна,а и не само източна европа,си има достатъчно,и то много сериозни проблеми.А и който е тръгнал по акъла на укрите - добро не е видял.Особено когато те са укронацисти!

    Коментиран от #44

    14:06 27.03.2026

  • 41 Мнение

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ХаХа":

    На урсулевите ботове, зависими от нпо-тана на шорош, Путин им стана ежедневие!
    С него стават и с него си лягат! Дебне ги отвсякъде!

    Крайно време е да ги вкараме по лудници и пандели всички тия "евроатлантици", дето съсипаха България!
    Щото не е нормално малцинството да управлява страната ни!!! И то не какво да е малцинство, а лгбт п.дофилско!

    Коментиран от #45

    14:10 27.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Един

    4 5 Отговор
    Един такъв да ми падне.Три дена ще го държа полужив.
    Такива палиха горите ми и атентати във военните ми заводи.За жълти стотинки.

    14:12 27.03.2026

  • 44 Ай пи

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Сандо":

    Дъртият гледай си пенсията и се радвай на дните,които са ти останали.

    14:14 27.03.2026

  • 45 Геро

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Мнение":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    14:15 27.03.2026

  • 46 Знайко

    2 2 Отговор
    "предаде Укринформ"........това е достатъчно умния да разбере за какво става въпрос. И да не си губи времето.

    14:42 27.03.2026

  • 47 Един

    1 3 Отговор
    Ей, това Русия е много страшна! Нищо , че от германците почна втората световна война , нищо че САЩ са пуснали единствените атомни бомби във военни действия, нищо че САЩ продъниха Виетнам,Чили, Афганистан, Либия, Сирия , Сърбия, ... Ирак, Иран , .... айде АМАН ! Скрийте се!

    14:56 27.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 КОВАЧА

    2 1 Отговор
    Това ли ви родиха мозъците,кл06ари на

    15:32 27.03.2026

  • 53 Ковача

    0 0 Отговор
    на

    15:33 27.03.2026

  • 54 ДАВАЙТЕ АДРЕСА ИЛИ ТЕЛЕФОН !

    1 0 Отговор
    вербовчици предлагат на жители на Молдова, България, Сърбия и други страни в региона „лесни пари“ в размер на 300-500 долара, както и двуседмично платено пътуване с активен отдих. ТОЧНО ТЯХ ТЪРСЯ !

    18:24 27.03.2026

  • 55 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Урсул Лайненов":

    Мъглата около "Петрохан" полека-лека се разсейва...

    19:33 27.03.2026

