Сигнали за мрежа за саботажни действия в Източна Европа, свързвана с Русия

В Източна Европа е разкрита мрежа, която според украински източници вербува местни жители за участие в саботажни и дестабилизиращи операции в европейски държави в интерес на Русия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна публикува информацията в Телеграм.

Според съобщението вербовчици предлагат на жители на Молдова, България, Сърбия и други страни в региона „лесни пари“ в размер на 300-500 долара, както и двуседмично платено пътуване с активен отдих.

В действителност, твърди се, привлечените лица попадат в тренировъчни лагери, където се обучават да управляват дронове, да използват запалителни устройства и да се противопоставят на полицията по време на протести.

Инструкторите, според информацията, са свързани с бившата частна военна компания „Вагнер“. След обучението участниците се изпращат в различни европейски страни за провеждане на т.нар. хибридни атаки.

Украинските източници твърдят, че участието на бивши бойци от „Вагнер“ показва намерение за използване на техния боен опит за операции извън Русия, като същевременно се намалява рискът от директно разкриване на организаторите.