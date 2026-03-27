Израел заплашва с разширяване на ударите срещу Иран

27 Март, 2026 14:40 1 958 38

Военният министър заяви, че атаките ще се засилят заради продължаващия ракетен обстрел

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че военните действия на страната срещу Иран ще бъдат засилени и разширени, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По думите му той и премиерът Бенямин Нетаняху са отправили предупреждение към иранското ръководство да прекрати ракетните атаки срещу цивилни в Израел.

Кац подчерта, че въпреки тези предупреждения обстрелът продължава, което ще доведе до разширяване на израелските операции към допълнителни цели и райони, свързани с разработването и използването на оръжия срещу израелски граждани.

Той заяви още, че Иран ще понесе „висока и нарастваща цена“ за действията си, които определи като военно престъпление.


  • 1 Мартин Картофски 🥔

    10 21 Отговор
    Пейпал и Револют преди да са ви ударили и вас израелтяните. Помагайте, дарявайте каквото имате. За какво са ви тези пари, ако не помагате с тях!
    Чакаме ви и в Петриън!

    Коментиран от #6

    14:43 27.03.2026

  • 2 ЖЕЛЕЗНИЯ КУПОЛ

    57 5 Отговор
    СЕ ОКАЗА ОБИКНОВЕН ГЕВГИР

    14:43 27.03.2026

  • 3 Иран заслужава уважение,

    78 3 Отговор
    че се опълчи и застана срещу най- големия световен терорист.

    Коментиран от #34

    14:44 27.03.2026

  • 4 Пешо

    62 2 Отговор
    Не Иран е виновен за ситуацията,а алчните

    14:45 27.03.2026

  • 5 Феникс

    52 3 Отговор
    Тези чйфУтЪ много ефективни бе, изгориха военно оборудване на щатите за 3 млрд. долара във войната с Иран! :)

    14:45 27.03.2026

  • 6 Няма да се притесняваш

    36 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мартин Картофски 🥔":

    Те ще гледат към Египет. 400 години са строили пирамидите там под твърдата ръка на фараоните. Така че натам ги влече. Тук гледат само като място за почивка където да отмарят.

    14:46 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ъъъъ

    55 2 Отговор
    Тел авив е нападнат от стотици хиляди гарги! Знамение, което не е на хубаво! Можем да им помогнем като изпратим надежда Нейнски да ги плаши!😁😁😁

    Коментиран от #12

    14:46 27.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лост

    40 2 Отговор
    Ами то в Израел повечето,не са цивилни.

    14:47 27.03.2026

  • 11 гарган

    36 1 Отговор
    Бай, Бай, Изссраеел, никой не ви уважава.

    14:48 27.03.2026

  • 12 уууууб

    28 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъ":

    По-добре да стои тука, че ще трябва да търсим ново плашило.

    14:50 27.03.2026

  • 13 А где

    33 2 Отговор
    ушьол Смотаняху? Нашли его Ушей?

    14:50 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Трол

    28 1 Отговор
    Сега нарочно се оставиха Иран да ги понатупа, защото са великодушни.

    Коментиран от #18

    14:52 27.03.2026

  • 17 ФАКТ

    28 1 Отговор
    Докато има жив еврейн мир у света няма да има богоубийци

    14:53 27.03.2026

  • 18 Като Путин

    2 21 Отговор

    До коментар #16 от "Трол":

    Той пък обичал украинците и затова се оставял да го трескат.

    14:55 27.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ФАКТ

    19 1 Отговор

    До коментар #15 от "Копейки,":

    Дай среща с един пръст ще те убия ясно цент м и ри з лив не вървите

    14:57 27.03.2026

  • 21 Някой

    31 1 Отговор
    Е, ами ще се увеличат и ударите по Израел от Иран. Вие (евреитре) какво очаквате? Бой по вашите глави само.

    14:59 27.03.2026

  • 22 ФАКТ

    19 3 Отговор
    Исраел си разширява у ми ра ч ката

    14:59 27.03.2026

  • 23 Али Баба

    25 1 Отговор
    Зле ще завърши Израел в тази война.

    15:02 27.03.2026

  • 24 Я пък тоя

    24 1 Отговор
    И каква стана тя!? Израел и САЩ се бият с Иран, а Европа загуби войната!

    15:04 27.03.2026

  • 25 Ами

    20 1 Отговор
    Дали някой е гледал видеата със хилядите врани над Израел. Което предвещава зло.

    15:05 27.03.2026

  • 26 Прочистване

    19 1 Отговор
    МОШЕниците скачат на моралните и чисти арии не за пръв път, но надявам се за последен!

    15:08 27.03.2026

  • 27 Баба Гошка

    24 2 Отговор
    Престъплението е, че вие нападнахте чаллмосаните като уж беше само срещу ядрената им програма, след това срещу балистичната, след това срещу корабоплаването, пристанищата, след това срещу обезсоляването им, петролодобива, преработката, товаренето и т н. И искате те да седят и да гледат. Че и електроцентралите им искате да унищожите? Съррбайте сега от своята попара. Няма да има мир докато не ви изгонят ПАК и завинаги отвсякъде. И не правете планове да ни се натресете при нас. Номерата ви не могат да минават вечно!

    15:16 27.03.2026

  • 28 ПО ТОЧНО

    13 1 Отговор
    А ТЕ ИРАНЦИТЕ , ХОРО ЛИ ЩЕ ВИ ИГРАЯТ , МНОГО ОЩЕ ЖИЛО ЩЕ ОТНЕСЕТЕ

    15:45 27.03.2026

  • 29 Левски

    14 1 Отговор
    Нагли юдеи, смирете се. Откакто ви направиха държава, само войни водите. Колко е бил прав Хитлер.

    15:47 27.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Дън

    5 1 Отговор
    Да бе, те ще ви гледат само! Палячовци!

    16:14 27.03.2026

  • 32 Горски

    4 1 Отговор
    От страна на Иран няма пропаганда а факти. Дончо и Биби трябва да са наясно, какво ги чака ако бързичко не подвият опашчица. Кризататепърва предстои, така че тия двамата трябва спешни да мислят, как да излязат от кочината, която сами спретнаха и да минимизират щетите за собствените си страни, защото вече и съюзници не им останаха. Всеки опит за американска сухопътна офанзива ще отвори легитимно вратите към създаване на нов халифат под партронажа на Иран в Близкия Изток. САЩ изобщо не знаят на кой план на осветеност на битието се намират. Бай Дончо,много ядосан на НАТО то,което не помага.Те нямат нужда от помощ,но ще запомнят. Лоша работа,когато не се намират "доброволци",които да умират за интересите на хегемона. Това е,първи път когато работата трябва да се свърши,без коалиции,а от действията до тук,вероятноста да я свършат като"кучето на нивата" е сериозна.

    Коментиран от #35

    16:46 27.03.2026

  • 33 Тръмп оповести примирие,

    3 2 Отговор
    но то не задължава Израел .
    Иранският електрически централи са на прицела на израелската авиация.

    17:09 27.03.2026

  • 34 Омбре

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иран заслужава уважение,":

    Много точен коментар. Не стига,че са нападнати,ами ционистите говорят за военно престъпление. Нечувано и невиждано лицемерие. Интересно цивилните в Ливан и Иран ( и двете държави са нападнати от евреите), какво е? А за Газа да не говорим. Да не с те ги нападали,сега ще търпите разрушения и жертви,в крайна смсетка, никой не ви караше насила,а и самите иранци казаха какво ще направят,ако ги нападнете. Така,че сами сте си виновни.

    17:29 27.03.2026

  • 35 Омбре

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Горски":

    Да видя се,че без коалиции "изключителните" са гола вода и то пак с ционистите в комбина, пак ядат бой като за световното, не ми се мисли,ако бяха сами.Иначе колаиция с двуцифрен брой държави с/у Югославия е едно, но сега,макар и две държави, но с/у държава с тоя калибър на иранците,се видя,че кравари и ционисти ядат шамарите.

    17:36 27.03.2026

  • 36 ЮДИЯ ДА СЕ ЗАРАВНИ .........

    2 1 Отговор
    НА 100% - ВЕДНАГА !

    17:37 27.03.2026

  • 37 ТРЪМП АКО НЕ БЕШЕ НАПАДНАЛ ИРАН

    3 1 Отговор
    КАК ИРАН ДА СЕ РЕШИ ДА ОПРАСКА ИЗРАЕЛ ? СЕГА Е ВАЖНО САМО ДА ПРОДЪЛЖИ ДО ПОСЛЕДНИЯ ЮДЕЙ .

    17:42 27.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

