Израел заплашва с разширяване на ударите срещу Иран

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че военните действия на страната срещу Иран ще бъдат засилени и разширени, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По думите му той и премиерът Бенямин Нетаняху са отправили предупреждение към иранското ръководство да прекрати ракетните атаки срещу цивилни в Израел.

Кац подчерта, че въпреки тези предупреждения обстрелът продължава, което ще доведе до разширяване на израелските операции към допълнителни цели и райони, свързани с разработването и използването на оръжия срещу израелски граждани.

Той заяви още, че Иран ще понесе „висока и нарастваща цена“ за действията си, които определи като военно престъпление.