Стотици Tomahawk срещу Иран! В Пентагона се тревожат как да бъдат осигурени още ракети

27 Март, 2026 17:42 4 790 57

Министерството на отбраната на САЩ засега не е коментирало темата

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ са изстреляли повече от 850 крилати ракети „Томахоук“ (Tomahawk) през продължаващата вече четири седмици война срещу Иран, изразходвайки скъпите оръжия с темпо, предизвикващо безпокойство у някои служители в Пентагона, както и дискусии как да бъдат осигурени още ракети, съобщи в. „Вашингтон Пост“, като се позова на свои източници, пише БТА.

„Въоръжените сили на САЩ разполагат с повече от достатъчно боеприпаси и запаси от оръжия не само да изпълнят, а дори да преизпълнят целите на операция „Епичен гняв“, поставени от президента Доналд Тръмп“, посочи прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит, помолена от Ройтерс за коментар на публикацията на „Вашингтон Пост“.

„Въпреки това президентът Тръмп винаги е бил изключително концентриран върху укрепването на нашите Въоръжени сили и той ще продължи да призовава отбранителната промишленост производството на американски оръжия – а те са най-добрите в света – да бъде ускорено“, допълни Левит.

Министерството на отбраната на САЩ засега не е коментирало.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Баце ЕООД

    59 5 Отговор
    То това е страхът от победата сигурно 🤣🤣🤣

    17:43 27.03.2026

  • 2 си дзън

    72 5 Отговор
    Три дена иху и после ... тиху. Дедо Дони май ще се моли за Фламинга.

    17:43 27.03.2026

  • 3 Факти

    86 7 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ НЕНАВИЖДАТ КОРУМПИРАНИЯ ЕС, ЕВРОТО, РЕЖИМА В УКРАЙНА НА ДИКТАТОРА СЪС ЗЛАТНИТЕ ТОАЛЕТНИ И НАТОТО, КОЕТО НАПАДА НЕЗАВИСИМИ ДЪРЖАВИ!...

    Коментиран от #7

    17:44 27.03.2026

  • 4 доктор

    5 37 Отговор
    Фламингото е по-доброто оръжие.

    17:45 27.03.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 70 Отговор
    ,,ние събудихме спящ гигант , в цялата си ярост,,-ако мога да перефразирам адмирал Ямамото преди 100г,//не събуждайте САЩ

    Коментиран от #13, #15, #18, #19

    17:45 27.03.2026

  • 6 Гост

    59 4 Отговор
    Самият факт че това започва да се коментира, означава едно, и то е, че САЩ са предприели офанзивата напук на военните си мозъци! Решението е било взето еднолично, айде, сигурно и онзи фанатик със собствения паспор е участвал... Бай Дончо почват да го мажат....

    17:46 27.03.2026

  • 7 ПЪТЯТ

    5 49 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    И КЪМ РУСКАТА КОЧИНА!

    17:46 27.03.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    67 3 Отговор
    Това което Иран изстреля до сега щатите не могат да произведат сто години А пачангата още не е започнала

    17:46 27.03.2026

  • 9 Цял свят е с Иран

    72 3 Отговор
    Четете коментари от световната мрежа Х на обикновенни хора от цял свят и ще разберете. Израел е най- мразения.

    Коментиран от #24, #26

    17:48 27.03.2026

  • 10 Някой

    53 4 Отговор
    Ами, май някой не си е направил сметката, а? Интересно. И по-интересно ще става. Особено за евреите и грингосите.

    17:49 27.03.2026

  • 11 Уважение към Иран

    72 3 Отговор
    Застана срещу най- големия терорист в света.

    Коментиран от #43

    17:49 27.03.2026

  • 12 Няма го Опенхаймер.

    10 30 Отговор
    Ще допрат да чичо Мерц за Таурусите.Немско качество! Недостижимо!!!

    Коментиран от #40

    17:50 27.03.2026

  • 13 Някой

    45 7 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ямамото може да е казал това, но може и да не е . От друга страна, тогава Япония нападна САЩ. Сега САЩ нападнаха Иран. Тъй че, аналогиите са нерелевантни.

    17:50 27.03.2026

  • 14 Сатана Z

    43 3 Отговор
    Още няколко залпа и Томахавките ги пишете бегАли.

    17:51 27.03.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 6 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Въпросният адмирал провали Япония във войната Вместо да изпрати трета и четвърта вълна и да дебаркира се оттегля Същата грешка при Гуадълканал При Соломоновите острови Япония пропусна шанса си

    Коментиран от #48

    17:52 27.03.2026

  • 16 Зоопарка

    20 2 Отговор
    От това безкрайно повтаряне Всички живи същества по света са разбрали. че ракетите ще стигнат. Голямата операция! Що не я сравнят със СВО за да стане ясно какво значи да имаш запаси? Истината може и да е друга... след като толкова много се повтаря макар и от непроверен източник.

    17:53 27.03.2026

  • 17 Питам

    5 30 Отговор
    Защо в руската кочина няма интернет?

    Коментиран от #20

    17:53 27.03.2026

  • 18 си дзън

    35 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Времената са други. Виж големите 7. Със социални мрежи, облаци, ИИ-та и е-магазин война трудно се води. Физическо производство трябва. Четири фирми лапат милиарди и дават 100 бройки годишно, които
    се изпукват за 1 ден.

    17:53 27.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 си дзън

    6 24 Отговор

    До коментар #17 от "Питам":

    Аз интернет в кочина не съм видял. За какво им е на прасетата?

    17:55 27.03.2026

  • 21 Министерството на отбраната

    38 3 Отговор
    не е коментирало, понеже няма такова.
    Тръмп го преименува на министерство на войната.
    Странно, че журналистите не знаят това
    Пък и правилно - американците никога не са се отбранявали, само са нападали, правели войни

    17:56 27.03.2026

  • 22 Само да питам

    31 4 Отговор
    Нападателмия томахок .отбранително оръжие ли се води?

    Коментиран от #39

    17:57 27.03.2026

  • 23 Ммммм

    5 1 Отговор
    А тая дали му лиже зад.....

    18:00 27.03.2026

  • 24 Смех с копейки

    8 16 Отговор

    До коментар #9 от "Цял свят е с Иран":

    Мрежата Х да четем.По-добре Правда ру.🤣🤣🤣

    18:01 27.03.2026

  • 25 Статията е един...

    18 2 Отговор
    ...,,Миш-маш"...!
    За главата,за краката...и накрая едно голямо...,,Зеро"...!

    Коментиран от #29

    18:01 27.03.2026

  • 26 Цял свят бил с русия

    7 18 Отговор

    До коментар #9 от "Цял свят е с Иран":

    Ама третият свят.И не баш целият 😁

    Коментиран от #33

    18:03 27.03.2026

  • 27 Тома

    27 2 Отговор
    Първият път краварите настъпиха мотиката два пъти сега станаха четири пъти.Всички ги предупреждаваха че Иран не е Ирак

    18:04 27.03.2026

  • 28 Атина Палада

    20 2 Отговор
    Е как бре,нали след като се доказа,че училището е ударено с томаховка ,Тръмп каза,че иранците са им откраднали томаховките и са ударили училището с децата за да обвинят за това САЩ...
    Последно,как САЩ са изстреляли томаховки,като иранците са им ги откраднали?

    Коментиран от #32

    18:06 27.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 123

    8 3 Отговор
    занулявне

    Коментиран от #41

    18:07 27.03.2026

  • 31 историк

    5 3 Отговор
    ИНТЕРЕСНО БЪЛГАРскот или ГЬОнсссюрат яврей поробили народа ни още вярват че явреите ще попедът !!! НЕТ ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ ВАС ШЕ ВИ ОТПРАВЯТ КЪМ НЕТЕНЕЯХО

    18:07 27.03.2026

  • 32 Викам кво става в

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    ЛАБОРАТОРИЯТА?

    Коментиран от #38

    18:07 27.03.2026

  • 33 Атина Палада

    18 4 Отговор

    До коментар #26 от "Цял свят бил с русия":

    Не баш целият .Така е! От третия свят САЩ са против Иран а Европа не е баш против...

    Коментиран от #35

    18:08 27.03.2026

  • 34 Ганчев

    6 3 Отговор
    Някой ще казва къдe, колко и какво оръжие има по време на бойни действия.

    18:09 27.03.2026

  • 35 Викам кво става в

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    ЛАБОРАТОРИЯТА?

    18:10 27.03.2026

  • 36 Бай Дончо Улавото

    17 2 Отговор
    Тая лъж.е повече и от бай Дончо, а това си е ПОСТИЖЕНИЕ!!!

    18:10 27.03.2026

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    17 2 Отговор
    Откриха ли вече на СатанЯхууу ушите и шестия пръст ,за да ги изложат в музея на Холокоста ?

    18:12 27.03.2026

  • 38 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "Викам кво става в":

    .Нормално ..След обяд е по "айляк":)) мисля ,че думата означава по свободно ли ..нещо такова:)

    18:13 27.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ами...

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Няма го Опенхаймер.":

    явно никога не си карал немска кола... или по-скоро бръкма

    18:14 27.03.2026

  • 41 оня с коня

    15 2 Отговор

    До коментар #30 от "123":

    Още един експлодиращ "макет " на Пейтриът който отиде в небитието заедно със западният си екипаж !

    Коментиран от #49

    18:14 27.03.2026

  • 42 Атина Палада

    16 2 Отговор
    Петроханци,чухте ли изявлението на Тръмп?
    Знам ,че не сте,затова ще ви го преведа:)))
    "Иран ме покани да стана аятолах,обаче аз отказах",каза Тръмп на джурналята пред Белия дом:)))

    18:16 27.03.2026

  • 43 Иран застана срещу Заразно Зло $АЩ,

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "Уважение към Иран":

    защото руснаците им пълнят нон-стоп складовете с оръжия, а лично те им дават целите за поразяване директно чрез Роскосмос! Зад персийския лъв, дебне баба меца, която евpеите яко kлеца.

    18:17 27.03.2026

  • 44 Тигре Тигре

    17 2 Отговор

    До коментар #39 от "Стига пита":

    Колко стотици натовци бяха подлъгани да отидат оператори на Пейтриът в Украйна с увещанието ,че няма да се на фронтовата линия и нищо няма да им се случи ,а бяха утилизирани заедно с екипировката 🤣🤣🤣 ?

    18:18 27.03.2026

  • 45 Атина Палада

    21 2 Отговор

    До коментар #39 от "Стига пита":

    Пейтриът може всичко,само едно не може, а именно - не можа да опази американските военни бази ,барабар с радарите им при арабите...И то не една база,не две бази,не и три а цели 27 бази са на скрап!

    18:20 27.03.2026

  • 46 ПсихоЛог

    9 2 Отговор
    Оранжевият бай Перукан явно ще жертва ритуално около 4000 бр от специалните сили в името на господарите си в сянка -ционисти станисти ,същевременно и след загубата им да настрои американците срещу Иран .

    18:32 27.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Абе

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    със задна тата и яз ке тепам Аликсандър Велики, Цезар и Напальон накуп..........

    18:35 27.03.2026

  • 49 Б...х, ма..му!

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "оня с коня":

    Мноу скъп тоз...,,макет",ве...?!

    Коментиран от #52

    18:36 27.03.2026

  • 50 Токай Ихто

    13 3 Отговор
    Ше ви свършат томахавките, ами, как няма да свършат!
    Когато някой се помисли за най-големия, винаги идва някой по-голям да го сложи на място!!!

    18:38 27.03.2026

  • 51 Да, да

    9 2 Отговор
    Да вземат от Северна Корея. Какъв е проблема?

    18:41 27.03.2026

  • 52 Оня

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "Б...х, ма..му!":

    Тези са от "макетите "които имат и екипаж даже ....😂😂😂 !

    18:44 27.03.2026

  • 53 В САЩ има

    6 2 Отговор
    МИНИСТЕРСТВО НА ВОЙНАТА

    Писачите, научете го вече.

    18:45 27.03.2026

  • 54 Име

    9 2 Отговор
    Убеден съм, че Укрорайха е готов да помогне на САЩ, с дронове сглобени от дървени летви, мукава и китайски вентилатори.

    18:48 27.03.2026

  • 55 Медводков

    3 6 Отговор
    Краснов да го развърти, да развърти атома.

    18:50 27.03.2026

  • 56 Христов

    6 2 Отговор
    Това е по ведомост, но въпросът е колко са писани, но не са изстреляни и ще си раздадем кеша...

    18:57 27.03.2026

  • 57 Ццц

    0 1 Отговор
    Дайте и на акробата да пукне веднъж с тия ракети! Не ви ли е жал как реве? 🤣🤣🤣 Тръмп се мъчи да угоди и на лобито на демократите, не само на петролните. Сега остава само и китайците да продадат ресурс за нови шишинета. Иначе кубинците да се готвят за падаща от небето демокрация и да дават пералните за чипове. 🤣

    21:11 27.03.2026