До седмици, а не месеци! САЩ очакват военната операция в Иран да приключи скоро

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ очакват военната операция в Иран да приключи до седмици, а не месеци, след като се срещна с външните министри от страните членки на Г-7 във Франция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На срещата на върха на външните министри, която се състоя в абатство Во дьо Серне близо до Париж, Марко Рубио посочи също, че Иран може да въведе такса за преминаването на Ормузкия проток, която според него би била недопустима.

Американският държавен секретар не отправи молба към своите колеги от държавите от Г-7 да изпратят кораби за охраната на протока, но ги помоли да се подготвят за ролята си, която ще трябва да изиграят след края на конфликта в Близкия изток.

Американският президент Доналд Тръмп и висши представители на Белия дом са били информирани чрез посредници, че Иран ще отговори по-късно днес на американския план за план за примирие, посочва източник, запознат с преговорите.

Иран все още разглежда плана от 15 точки, който включва искания, вариращи от прекратяването на иранската ядрена програма до ограничаване на разработването на ракети и фактическото предаване на контрола над Ормузкия проток.

По отношение на Украйна държавният секретар Марко Рубио отхвърли твърдението на украинския президент Зеленски, според което САЩ са предложили гаранции за сигурност на Украйна само при условие че тя предаде региона на Донбас.

Американският държавен секретар Марко Рубио не изключи и възможността Съединените щати да пренасочат оръжия, предназначени за Украйна, към други цели, съобщи ДПА.

„Ако САЩ имат военна необходимост, било то за попълване на запасите ни или за изпълнение на някаква мисия в полза на националния интерес, ние винаги ще поставяме себе си на първо място“, каза Рубио.

Изказването му дойде след срещата на министрите на външните работи на страните от Г-7 край Париж.

В същото време Рубио подчерта, че досега не е имало пренасочване на оръжия, но това не изключва възможността то да се случи в бъдеще.

По-рано германският външен министър Йохан Вадефул предупреди, че подкрепата за Украйна продължава да отслабва заради войната с Иран.

„Не трябва да има компромиси, когато става въпрос за поддържането на отбранителните способности на Украйна“, каза той, като добави, че това би било в полза на руския лидер Владимир Путин.

По-рано „Вашингтон пост“ съобщи, че Пентагонът обмисля дали оръжия, първоначално предназначени за Украйна, да не бъдат пренасочени към Близкия изток, тъй като войната с Иран изчерпва запасите на американската армия.