До седмици, а не месеци! САЩ очакват военната операция в Иран да приключи скоро

27 Март, 2026 21:12, обновена 27 Март, 2026 21:20 3 148 62

Американският държавен секретар не отправи молба към своите колеги от държавите от Г-7 да изпратят кораби за охраната на протока, но ги помоли да се подготвят за ролята си, която ще трябва да изиграят след края на конфликта в Близкия изток

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ очакват военната операция в Иран да приключи до седмици, а не месеци, след като се срещна с външните министри от страните членки на Г-7 във Франция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На срещата на върха на външните министри, която се състоя в абатство Во дьо Серне близо до Париж, Марко Рубио посочи също, че Иран може да въведе такса за преминаването на Ормузкия проток, която според него би била недопустима.

Американският държавен секретар не отправи молба към своите колеги от държавите от Г-7 да изпратят кораби за охраната на протока, но ги помоли да се подготвят за ролята си, която ще трябва да изиграят след края на конфликта в Близкия изток.

Американският президент Доналд Тръмп и висши представители на Белия дом са били информирани чрез посредници, че Иран ще отговори по-късно днес на американския план за план за примирие, посочва източник, запознат с преговорите.

Иран все още разглежда плана от 15 точки, който включва искания, вариращи от прекратяването на иранската ядрена програма до ограничаване на разработването на ракети и фактическото предаване на контрола над Ормузкия проток.

По отношение на Украйна държавният секретар Марко Рубио отхвърли твърдението на украинския президент Зеленски, според което САЩ са предложили гаранции за сигурност на Украйна само при условие че тя предаде региона на Донбас.

Американският държавен секретар Марко Рубио не изключи и възможността Съединените щати да пренасочат оръжия, предназначени за Украйна, към други цели, съобщи ДПА.

„Ако САЩ имат военна необходимост, било то за попълване на запасите ни или за изпълнение на някаква мисия в полза на националния интерес, ние винаги ще поставяме себе си на първо място“, каза Рубио.

Изказването му дойде след срещата на министрите на външните работи на страните от Г-7 край Париж.

В същото време Рубио подчерта, че досега не е имало пренасочване на оръжия, но това не изключва възможността то да се случи в бъдеще.

По-рано германският външен министър Йохан Вадефул предупреди, че подкрепата за Украйна продължава да отслабва заради войната с Иран.

„Не трябва да има компромиси, когато става въпрос за поддържането на отбранителните способности на Украйна“, каза той, като добави, че това би било в полза на руския лидер Владимир Путин.

По-рано „Вашингтон пост“ съобщи, че Пентагонът обмисля дали оръжия, първоначално предназначени за Украйна, да не бъдат пренасочени към Близкия изток, тъй като войната с Иран изчерпва запасите на американската армия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 персийски секс

    42 32 Отговор
    явно им хареса на хамериканските утрепки

    Коментиран от #27

    21:14 27.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данко харсъзина

    24 36 Отговор
    Доносника Георги Марков с 3 агентурни псевдонима единия от които "Николай" и бивш конституционен съдия който живее в Унгария и е близък до Пеевски преди малко е написал -
    " “ОРБАН ГУБИ ИЗБОРИТЕ С 21%!”

    Това проучване е на ултра-лявата “Median” и се тиражира от медиите на Сорос от цял свят.
    Конституционният съд на Унгария не е като Румънския и не слуша Брюксел и Сорос.

    На 12-ти април, още вечерта, се готви преврат в Унгария от Зеленски и Сорос и блокиране на Будапеща, за да арестуват Орбан. И да го малтретират и предадат на Зеленски.
    Няма да успеят, защото в подкрепа на Виктор ще излязат 1 милион колкото са неговите избиратели да го защитят!

    Ще вкара ли Зеленски войски, както се закани! Не! Защото Тръмп и Путин ще се намесят! Затова Ванс идва на Католическия Великден седмица преди изборите да подкрепи публично Орбан и предупреди превратаджиите, че ще дойдат тюлените!

    Коментиран от #7, #20

    21:14 27.03.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    39 5 Отговор
    Янките пак ще бягат с подвити опашки към обора!

    21:15 27.03.2026

  • 5 Българин

    32 4 Отговор
    Лъжи. Нетаняху е заповядал на Тръмп да прати сухопътни войски за овладяване на иранските острови. Така че войната тепърва започва.

    21:16 27.03.2026

  • 6 дони съчмата

    23 2 Отговор
    мажа обилно с ваазелина, че ма протъркаха

    21:16 27.03.2026

  • 7 Кви американски тюлени

    13 11 Отговор

    До коментар #3 от "Данко харсъзина":

    Ще кацат в Унгария да спасяват орбанчо хахаха 😂🤣😅 достатъчно проблеми си имат с Иран че ще правят десант и в Унгария да спасяват орбан...

    21:16 27.03.2026

  • 8 Ха дано!

    14 3 Отговор
    Ама...надали?!

    21:18 27.03.2026

  • 9 хахахахаха

    26 3 Отговор
    сащ не очакват а се надяват защото им излиза доста скъпо тази война на израел но все пак нямат думата и за това се надяват…

    21:18 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шопо

    25 5 Отговор
    Войната още не е започнала, тепърва предстои сухопътна операция.

    21:21 27.03.2026

  • 12 Kaлпазанин

    21 3 Отговор
    Убедени сме че ще приключи ,ама кой исрахел ли и говедата в обора или Иран ,проблема е че и евреите вече не могат и да бягат нито по въздух нито по море

    21:22 27.03.2026

  • 13 Тук има словесна уловка :

    25 3 Отговор
    ,,САЩ очакват военната операция в Иран да приключи до седмици, а не месеци..."
    Че те месеците се състоят от седмици ве...и после винаги може да се извъртите,с вашите познати номера...!

    21:22 27.03.2026

  • 14 Инвазия

    5 17 Отговор
    Американците вече са събрали 100 000 войници в Близкия изток. Отровите в Персийския залив и Ормузкия проток, като цел за окупация, са измама. Много американски сили са се събрали в Турция и ще нахлуят в Иран от Ирак заедно с иракските кюрди и там ще се обединят с иранските кюрди. Ако забележите, всички трети страни са се изтеглили от Ирак.

    Коментиран от #45

    21:22 27.03.2026

  • 15 Сталин

    28 3 Отговор
    Чакай малко,къде израелските военни и кораби да отварят Ормузкия пролив,нали това е тяхна война, израелския военен министър се оплаква че няма военни да водят войната срещу Иран,значи дори чuфутите не искат да мрат за ционизма и исраhell ,но няма да се плашите чuфутите скоро гоuте от Европа ще ги пращат да мрат за ционизма и исраhell

    21:23 27.03.2026

  • 16 Жордж Шуб

    24 3 Отговор
    Мееееннн, бройте я 10 години. Нещо като Виетнамската. Ще завърши по същия начин. Вероятно и превръщането на Изрел в пустиня, както е предречено в Библията.

    21:23 27.03.2026

  • 17 A Дано

    14 3 Отговор
    Ама На Дали-тръмб ОТЕЧЕ В Канала

    21:25 27.03.2026

  • 18 Сатана Z

    17 3 Отговор
    Очакват само бременните жени,а първата армия в света трябваше да е превзела Иран с понеделник сутринта,т.е.48 часа след като САЩ и Израел нападнаха в събота сутринта

    21:25 27.03.2026

  • 19 Пидалите от сашт

    20 3 Отговор
    Са ЯКО Прецакани-шегиебат Персите Насух0

    21:26 27.03.2026

  • 20 Уникално

    6 20 Отговор

    До коментар #3 от "Данко харсъзина":

    Малко ще му е на Орбан! Опозори Унгария!

    Коментиран от #24, #32

    21:29 27.03.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    18 13 Отговор

    До коментар #10 от "виж ся":

    "...нито русия са го казали..."


    Абе как не са го казвали ???
    Ония пeндeл Соловьов, Симонян, Онуфриенко и кой ли още не ☝️ Даже ти припомня мои думи казани след Три Водки - Нравится не нравится, терпи моя красавица !!! Кой да знае че се след ПЯТЬ года се отнасят до мен

    Коментиран от #31

    21:30 27.03.2026

  • 22 Ами да

    13 20 Отговор
    То нищо не остана от Иран, изорана нива, заради тия престъпници и терористи аятоласите

    21:30 27.03.2026

  • 23 А бее

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "виж ся":

    Остави ги а сЪ радват.....на пафкащите цигари "трупове" от Буча

    21:31 27.03.2026

  • 24 Опозорен си ти

    12 5 Отговор

    До коментар #20 от "Уникално":

    Заедно с урсулът

    21:31 27.03.2026

  • 25 ?????

    16 2 Отговор
    На 28.04 Тръмп трябва да иска разрешение на Конгреса за войната с Иран.
    Засега няма шанс да го получи.
    Цунгцванг.

    21:32 27.03.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Правилно си се кръстил, на В. В. Путин, всеки път като коментиращ хората да му виждат името и да се радват.
    Благодаря че хората виждат името и длъжноста на ней великия човек на нашето време. А как во пишеш отдолу не е важно, хората знаят че си в коша

    21:33 27.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мдааа

    18 3 Отговор
    Лакомият Дончо, ще се задави с тази хапка, която не е за неговите устенца!

    21:37 27.03.2026

  • 29 Гост

    17 2 Отговор
    Никой повече няма да играе по свирката на сАЩ, Сащ е бита карта, никаква файда от Сащ, само погром, американците да стягат колана, че тежки времена ги чакат, в България санкциониран по "Магнитски" е втора политическа сила, пълен майтап...🤮

    21:37 27.03.2026

  • 30 Ще приключи

    24 2 Отговор
    Когато персите решат. Ама те може да решат, когато Куба вземе земята на индианците. ФАЩ са бити като маче у дерек. "Най-великата" армия с "най-великият" главнокомандуващ, нобелов лауреат за мир, който само с войни и убийства на деца по света се занимава. Персите и хутите ще ги довършат. Слава

    21:37 27.03.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.

    13 11 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Няма нито едно доказателство. Ама на вас жълтопвветните жендъри не ви треба. " Хайли лайкли " ви стига

    Коментиран от #43

    21:39 27.03.2026

  • 32 Не само я опозори

    12 15 Отговор

    До коментар #20 от "Уникално":

    А орбан крадеца докара маджарите до последно място в Европа и по покупателна способност след България! Нашите крадци Борисов и Пеевски са като цветя пред крадеца орбан

    21:42 27.03.2026

  • 33 Простатата Алармира

    8 2 Отговор
    Не Моа да Пикам(тръмб)

    21:44 27.03.2026

  • 34 ха-ха

    10 0 Отговор
    На какви ли още вицове с научнофантастична тема ще се наслушаме? Това са само мисли и пожемания в Белия дом и се съмнявам Иран да промени решението си АМЕРИКАНСКИТЕ БАЗИ И ВОЕННИ ДА НАПУСНАТ ОПРЕДЕЛЕН РЕГИОН И ДА ЗАБРАВЯТ ,ЧЕ ЩЕ КОНТРОЛИРАТ НЕЩО ТАМ. Израел е бита карта и дълги години ще се възстановява.

    21:48 27.03.2026

  • 35 Бай Ганьо

    4 10 Отговор
    За нас важното е, да набият канчетата на Путин и аятоласите.

    21:50 27.03.2026

  • 36 Сандо

    6 0 Отговор
    А дано да не се проточи вместо един ден една година,че Дончо няма да види края и като президент.

    Коментиран от #44

    21:52 27.03.2026

  • 37 Ванга

    2 4 Отговор
    Исляма ще завладее света и ще управлява от Рим до 2043 г.!

    21:59 27.03.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    7 6 Отговор
    "....Няма нито едно доказателство..."

    Набери в ютюба Украйна Три дня, Киев Два дня и ще излезнат архивните кадри. Интернет помни всичко ☝️
    Затова в Русийката вече е спрян.

    22:04 27.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гост

    7 2 Отговор
    Никой няма да подкрепи дебелите американци, безобразно дебелите и мързеливи американци никой не ги харесва, а те имат свободата да си правят каквото си поискат, където си поискат...., Не, този път ще правят това, което трябва...😌

    Коментиран от #41

    22:08 27.03.2026

  • 41 Дайджест

    2 11 Отговор

    До коментар #40 от "Гост":

    Който се опълчи,нападне и заплаши велик Израел не живее дълго.
    Наври си го в празната русофилска кратуна.

    Коментиран от #51, #52, #62

    22:11 27.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Лъжеш

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.":

    Боклууук!

    Коментиран от #57

    22:13 27.03.2026

  • 44 Сандо ли си ландо ли си

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Сандо":

    Ако не е Тръмп ще дойде друг по-адекватен като Рейгън например.
    Но на практика Иран свърши курса.Гейм овър.

    22:17 27.03.2026

  • 45 Казанлъшкия

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Инвазия":

    Американските войници в преобладаващата си част са смешници , зле подготвени м.лоумници. ще бъдат връщани в ковчези.

    Коментиран от #53

    22:17 27.03.2026

  • 46 Ами

    4 0 Отговор
    В началото им пяха пастори, сега вече обикалят по абатсва.
    Да очакваме ли среща с арменския поп :)

    22:17 27.03.2026

  • 47 ЕДИ ОНЯ ДЕН НАПИСА

    5 0 Отговор
    САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

    22:25 27.03.2026

  • 48 ?????

    6 1 Отговор
    А Иран кви ги мисли?

    22:27 27.03.2026

  • 49 Смешник

    5 0 Отговор
    Иранците подиграват Тръмп че преговаря сам със себе Спукана му е работата щом търси помощ от европейците

    22:36 27.03.2026

  • 50 Феникс

    6 0 Отговор
    Какво до две седмоци щатите ще капитулират ли? :) Ционистите вече изкупват земи в Гърция и Кипър! Те се точиха много за Украйна но не им мина номера!

    22:45 27.03.2026

  • 51 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Дайджест":

    Твоят Велик Израел няма да изкара още много, съвсем скоро ще приключи..., гледай внимателно какво ще му се случи...😂, после пиши...😊

    22:50 27.03.2026

  • 52 Гост

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "Дайджест":

    Единственото нещо, което мразя от сърце на този свят, са Евреите, отвратителни са, винаги са били такива, каквито са и днес, и пет пари не дават за нищо, пълна отврат!🤗

    Коментиран от #54

    22:56 27.03.2026

  • 53 Нещо липсва

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Казанлъшкия":

    Забрави да добавиш както ясно демонстрираха
    Саддам, Кадафи, Бин Ладен, Мадуро...

    22:59 27.03.2026

  • 54 7676

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "Гост":

    Ако не бяха дали ядрената
    бомба на СССР . Така че бъдете
    им благодарни, защото щяха
    руслямите да бъдат кръгла 0.

    Коментиран от #60

    00:26 28.03.2026

  • 55 Дзак

    1 0 Отговор
    Време е за почивка!

    02:44 28.03.2026

  • 56 Ха ха хя...

    1 0 Отговор
    Да не би вече да победиха...
    Верно кравките са т.п. добичета...
    Желаното го приемат за реалност...
    Всъщност победителя ще е Иран...

    09:12 28.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Лев Толстой

    0 0 Отговор
    Ехх, рижав паток и Вова се опитва да свърши войната за седмици. Вече минаха 208 седмици. Понеже Дончо е друга бира може да му трябват 70 седмици, като гледам как натиска Европа да му помагат. Да ти помогнем да оправим женат ти поискай. Това е по реалистично.

    12:02 28.03.2026

  • 59 Дон Турболенто

    0 0 Отговор
    Да си подвиват опащките и да се маЩат, че окакват не само региона. А лудия от Белия дом, ако иска да се дере с цяло гърло, че е победил.

    16:06 28.03.2026

  • 60 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "7676":

    Пак са събудили друг кон :-) Понеже ми дожалява за теб, мога да ти препоръчам един много добър специалист. И работи със здравната каса.

    16:10 28.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

