До седмици, а не месеци! САЩ очакват военната операция в Иран да приключи скоро

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ очакват военната операция в Иран да приключи до седмици, а не месеци, след като се срещна с външните министри от страните членки на Г-7 във Франция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
На срещата на върха на външните министри, която се състоя в абатство Во дьо Серне близо до Париж, Марко Рубио посочи също, че Иран може да въведе такса за преминаването на Ормузкия проток, която според него би била недопустима.
Американският държавен секретар не отправи молба към своите колеги от държавите от Г-7 да изпратят кораби за охраната на протока, но ги помоли да се подготвят за ролята си, която ще трябва да изиграят след края на конфликта в Близкия изток.
Американският президент Доналд Тръмп и висши представители на Белия дом са били информирани чрез посредници, че Иран ще отговори по-късно днес на американския план за план за примирие, посочва източник, запознат с преговорите.
Иран все още разглежда плана от 15 точки, който включва искания, вариращи от прекратяването на иранската ядрена програма до ограничаване на разработването на ракети и фактическото предаване на контрола над Ормузкия проток.
По отношение на Украйна държавният секретар Марко Рубио отхвърли твърдението на украинския президент Зеленски, според което САЩ са предложили гаранции за сигурност на Украйна само при условие че тя предаде региона на Донбас.
Американският държавен секретар Марко Рубио не изключи и възможността Съединените щати да пренасочат оръжия, предназначени за Украйна, към други цели, съобщи ДПА.
„Ако САЩ имат военна необходимост, било то за попълване на запасите ни или за изпълнение на някаква мисия в полза на националния интерес, ние винаги ще поставяме себе си на първо място“, каза Рубио.
Изказването му дойде след срещата на министрите на външните работи на страните от Г-7 край Париж.
В същото време Рубио подчерта, че досега не е имало пренасочване на оръжия, но това не изключва възможността то да се случи в бъдеще.
По-рано германският външен министър Йохан Вадефул предупреди, че подкрепата за Украйна продължава да отслабва заради войната с Иран.
„Не трябва да има компромиси, когато става въпрос за поддържането на отбранителните способности на Украйна“, каза той, като добави, че това би било в полза на руския лидер Владимир Путин.
По-рано „Вашингтон пост“ съобщи, че Пентагонът обмисля дали оръжия, първоначално предназначени за Украйна, да не бъдат пренасочени към Близкия изток, тъй като войната с Иран изчерпва запасите на американската армия.
1 персийски секс
Коментиран от #27
21:14 27.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Данко харсъзина
" “ОРБАН ГУБИ ИЗБОРИТЕ С 21%!”
Това проучване е на ултра-лявата “Median” и се тиражира от медиите на Сорос от цял свят.
Конституционният съд на Унгария не е като Румънския и не слуша Брюксел и Сорос.
На 12-ти април, още вечерта, се готви преврат в Унгария от Зеленски и Сорос и блокиране на Будапеща, за да арестуват Орбан. И да го малтретират и предадат на Зеленски.
Няма да успеят, защото в подкрепа на Виктор ще излязат 1 милион колкото са неговите избиратели да го защитят!
Ще вкара ли Зеленски войски, както се закани! Не! Защото Тръмп и Путин ще се намесят! Затова Ванс идва на Католическия Великден седмица преди изборите да подкрепи публично Орбан и предупреди превратаджиите, че ще дойдат тюлените!
Коментиран от #7, #20
21:14 27.03.2026
4 БОЛШЕВИК
21:15 27.03.2026
5 Българин
21:16 27.03.2026
6 дони съчмата
21:16 27.03.2026
7 Кви американски тюлени
До коментар #3 от "Данко харсъзина":Ще кацат в Унгария да спасяват орбанчо хахаха 😂🤣😅 достатъчно проблеми си имат с Иран че ще правят десант и в Унгария да спасяват орбан...
21:16 27.03.2026
8 Ха дано!
21:18 27.03.2026
9 хахахахаха
21:18 27.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Шопо
21:21 27.03.2026
12 Kaлпазанин
21:22 27.03.2026
13 Тук има словесна уловка :
Че те месеците се състоят от седмици ве...и после винаги може да се извъртите,с вашите познати номера...!
21:22 27.03.2026
14 Инвазия
Коментиран от #45
21:22 27.03.2026
15 Сталин
21:23 27.03.2026
16 Жордж Шуб
21:23 27.03.2026
17 A Дано
21:25 27.03.2026
18 Сатана Z
21:25 27.03.2026
19 Пидалите от сашт
21:26 27.03.2026
20 Уникално
До коментар #3 от "Данко харсъзина":Малко ще му е на Орбан! Опозори Унгария!
Коментиран от #24, #32
21:29 27.03.2026
21 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "виж ся":"...нито русия са го казали..."
Абе как не са го казвали ???
Ония пeндeл Соловьов, Симонян, Онуфриенко и кой ли още не ☝️ Даже ти припомня мои думи казани след Три Водки - Нравится не нравится, терпи моя красавица !!! Кой да знае че се след ПЯТЬ года се отнасят до мен
Коментиран от #31
21:30 27.03.2026
22 Ами да
21:30 27.03.2026
23 А бее
До коментар #10 от "виж ся":Остави ги а сЪ радват.....на пафкащите цигари "трупове" от Буча
21:31 27.03.2026
24 Опозорен си ти
До коментар #20 от "Уникално":Заедно с урсулът
21:31 27.03.2026
25 ?????
Засега няма шанс да го получи.
Цунгцванг.
21:32 27.03.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Правилно си се кръстил, на В. В. Путин, всеки път като коментиращ хората да му виждат името и да се радват.
Благодаря че хората виждат името и длъжноста на ней великия човек на нашето време. А как во пишеш отдолу не е важно, хората знаят че си в коша
21:33 27.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мдааа
21:37 27.03.2026
29 Гост
21:37 27.03.2026
30 Ще приключи
21:37 27.03.2026
31 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":Няма нито едно доказателство. Ама на вас жълтопвветните жендъри не ви треба. " Хайли лайкли " ви стига
Коментиран от #43
21:39 27.03.2026
32 Не само я опозори
До коментар #20 от "Уникално":А орбан крадеца докара маджарите до последно място в Европа и по покупателна способност след България! Нашите крадци Борисов и Пеевски са като цветя пред крадеца орбан
21:42 27.03.2026
33 Простатата Алармира
21:44 27.03.2026
34 ха-ха
21:48 27.03.2026
35 Бай Ганьо
21:50 27.03.2026
36 Сандо
Коментиран от #44
21:52 27.03.2026
37 Ванга
21:59 27.03.2026
38 Владимир Путин, президент
Набери в ютюба Украйна Три дня, Киев Два дня и ще излезнат архивните кадри. Интернет помни всичко ☝️
Затова в Русийката вече е спрян.
22:04 27.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гост
Коментиран от #41
22:08 27.03.2026
41 Дайджест
До коментар #40 от "Гост":Който се опълчи,нападне и заплаши велик Израел не живее дълго.
Наври си го в празната русофилска кратуна.
Коментиран от #51, #52, #62
22:11 27.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Лъжеш
До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.":Боклууук!
Коментиран от #57
22:13 27.03.2026
44 Сандо ли си ландо ли си
До коментар #36 от "Сандо":Ако не е Тръмп ще дойде друг по-адекватен като Рейгън например.
Но на практика Иран свърши курса.Гейм овър.
22:17 27.03.2026
45 Казанлъшкия
До коментар #14 от "Инвазия":Американските войници в преобладаващата си част са смешници , зле подготвени м.лоумници. ще бъдат връщани в ковчези.
Коментиран от #53
22:17 27.03.2026
46 Ами
Да очакваме ли среща с арменския поп :)
22:17 27.03.2026
47 ЕДИ ОНЯ ДЕН НАПИСА
22:25 27.03.2026
48 ?????
22:27 27.03.2026
49 Смешник
22:36 27.03.2026
50 Феникс
22:45 27.03.2026
51 Гост
До коментар #41 от "Дайджест":Твоят Велик Израел няма да изкара още много, съвсем скоро ще приключи..., гледай внимателно какво ще му се случи...😂, после пиши...😊
22:50 27.03.2026
52 Гост
До коментар #41 от "Дайджест":Единственото нещо, което мразя от сърце на този свят, са Евреите, отвратителни са, винаги са били такива, каквито са и днес, и пет пари не дават за нищо, пълна отврат!🤗
Коментиран от #54
22:56 27.03.2026
53 Нещо липсва
До коментар #45 от "Казанлъшкия":Забрави да добавиш както ясно демонстрираха
Саддам, Кадафи, Бин Ладен, Мадуро...
22:59 27.03.2026
54 7676
До коментар #52 от "Гост":Ако не бяха дали ядрената
бомба на СССР . Така че бъдете
им благодарни, защото щяха
руслямите да бъдат кръгла 0.
Коментиран от #60
00:26 28.03.2026
55 Дзак
02:44 28.03.2026
56 Ха ха хя...
Верно кравките са т.п. добичета...
Желаното го приемат за реалност...
Всъщност победителя ще е Иран...
09:12 28.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Лев Толстой
12:02 28.03.2026
59 Дон Турболенто
16:06 28.03.2026
60 Дон Турболенто
До коментар #54 от "7676":Пак са събудили друг кон :-) Понеже ми дожалява за теб, мога да ти препоръчам един много добър специалист. И работи със здравната каса.
16:10 28.03.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.