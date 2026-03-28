Новини
Свят »
САЩ »
The New York Times: Шефът на Пентагона отказал повишения в генерал на цветнокожи мъже и жени

28 Март, 2026 08:02, обновена 28 Март, 2026 08:07

  • пентагон-
  • пийт хегсет-
  • повишение-
  • генерали

Тези офицери са били в списък с кандидати, разглеждани за звание бригаден генерал (генерал-майор)

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет блокира повишенията на двама чернокожи мъже и две жени, номинирани за генералско звание, съобщи The New York Times.

Според вестника тези офицери са били в списък с кандидати, разглеждани за звание бригаден генерал (генерал-майор). Някои източници от Пентагона приписват решението на Хегсет на расата и пола на кандидатите, а не на техните професионални заслуги. Те отбелязват, че министърът на отбраната е настоявал от няколко месеца имената на тези офицери да бъдат премахнати от списъка за повишение, включително пред т. нар. министър на армията Даниел Дрискол, но Дрискол е отказал.

Изданието добави, че списъкът с офицери, номинирани за генералско звание, включва приблизително три дузини имена, повечето от които са бели мъже. Пентагонът отказа да коментира решението на Хегсет да премахне четиримата лица от този списък.

В началото на 2025 г. Хегсет сформира вътрешна работна група за премахване на системата за подкрепа на малцинствата във войската, която беше в сила при президента Джо Байдън. Групата е създадена с цел да премахне квотите за позиции, основани на пол, раса или етническа принадлежност в рамките на отдела, и да премахне политиките за утвърдителни действия, които понякога дават на белите хора по-малко шансове за наемане на работа, отколкото на членовете на определена малцинствена група.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    29 8 Отговор
    БРАВО 🙈🙉🙊

    08:11 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Възраждане

    36 10 Отговор
    Адмирации! Те даже да са благодарни, че не е извикал ИСЕ и не са били депортирани щ, от където първоначално са дошли в САЩ

    Коментиран от #15

    08:12 28.03.2026

  • 4 ха-ха

    31 8 Отговор
    Чак толкова не са глупави американците, и да повишат чернокож в генерал. Все пак имат армия и избиват комплекси ,че са вземари негри от Африка и са ги правили роби в плантацийте. Арабите и персите не са забравили кръстоносните походи и негрите няма да забравят робството. Това ,че сега ги наричат афроамериканци е само хвърляне напрах в очите.

    08:14 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Преценил

    16 4 Отговор
    е ,че са тУпи!

    08:24 28.03.2026

  • 7 Майор Мишев

    29 7 Отговор
    Абе кви са тези цветнокожи жени генерали 🤣🤣🤣 ?Да се чудиш да ривьеш или да се смееш ,аз избрах второто .

    Коментиран от #13

    08:26 28.03.2026

  • 8 БеГемот

    35 1 Отговор
    Индианци генерали има ли?!

    08:27 28.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стенли

    22 4 Отговор
    Добре де аз не съм расист или против правата на жените или срещу ЛГБТ но така наречените либерали имат такава политика да назначават на постове нещо като квота хора за това само че различни не знам , за конкретния случай

    08:29 28.03.2026

  • 11 факуса

    18 2 Отговор
    ама те не са расисти,просто не могат им плати увеличението на заплатите

    08:32 28.03.2026

  • 12 Гост

    25 2 Отговор
    Стана модерно да не можеш да откажеш нищо на жена или цветнокож, сакън да не те обвинят в расизъм.

    08:49 28.03.2026

  • 13 Гост

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Майор Мишев":

    Дали някога са стреляли по нещо различно от хартиена мишена?

    08:50 28.03.2026

  • 14 Американски прелести

    20 0 Отговор
    По времето на Байдън казваха - Толкова е лесно в САЩ, като си чернокож гей.. А, пък сега е лесно като си тежко психично болен комплексар.

    08:50 28.03.2026

  • 15 Гост

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Като нищо още утре да ги натовари на самолета за Иран, да се докажат и да заслужат пагоните си в битка

    Коментиран от #33

    08:51 28.03.2026

  • 16 Гост

    17 2 Отговор
    Бригаден генерал не се става като седиш зад бюро и се подмазваш на вишестоящите.

    08:53 28.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Това го имаше и у нас

    18 1 Отговор
    при социализма - квоти за деца на АБПФК, турци и обикновено влизаха във ВУЗ само с тройки, а за раята си трябваше оценка 5-6. Най добре бяха турците членове на БКП, такъв не можеш го гътна и с топ.

    Коментиран от #22, #38

    08:59 28.03.2026

  • 19 Явно кандидатите

    7 2 Отговор
    за генерали са се явявали на някакъв изпит на който афронегрите са се провалили разчитайки на квотите за малцинства и жени.

    09:02 28.03.2026

  • 20 Джо Байдън

    8 3 Отговор
    Когато цветнокожия афроамериканец, Лойд Остин бе министър на отбраната на САЩ , в Света нямаше големи войни, нито световна петролна криза и всичко в САЩ бе много по евтино....!

    Коментиран от #23

    09:03 28.03.2026

  • 21 ШЕФЧЕТО

    8 1 Отговор
    Е ПЪЛЕН ОЛИГОФРЕН.

    09:07 28.03.2026

  • 22 ми ТОЯ БОКЛУК ДОГАН КАК Е ВЛЯЗЪЛ

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Това го имаше и у нас":

    И ЕДВАМ ЗАВЪРШИ вишоТО СИ ОСВЕН НА БАЗАТА НА ПРИВИЛЕГИИТЕ КЪМ ПОМАЦИТЕ ! ПЕЕВСКИ ПЪК ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ НЕ ЗНАЕ И КЪДЕ Е ЗАВЪРШИЛ ! МИ ТИКВАТА ТОЙ ПЪК КАК Е СТАНАЛ И ДОКТОР НА НАУКИТЕ КАТО ИМА ИЗИСКВАНЕ ЗА ЗНАЕНЕ НА ЗАПАДЕН ЕЗИК ?

    09:07 28.03.2026

  • 23 Маккинли

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Джо Байдън":

    Еми да,щото Лойд си оперираше постоянно простата и беше за.ал министерството !:))

    09:08 28.03.2026

  • 24 ГЕНЕРАЛ ПРЕДИ ДЕВЕТИ СЕ Е СТАВАЛО

    7 1 Отговор
    САМО ПО ЕДИН НАЧИН , БОЙКО СТАВА СРЕЩУ 400 000 ДОЛАРА ПЛАТЕНИ ОТ ДОГАН НА ПЪРВАНОВ , АТАНАСОВ ПЪК СТАВА ЩОТО ЖЕНА МУ ГО Е УРЕДИЛА , ДРУГО ОБЯСНЕНИЕ НЯМА !

    09:13 28.03.2026

  • 25 Ега ти логореята увъртяна

    9 0 Отговор
    Защо не е казано кратко и ясно, че назначения и повишавания ще се правят само по заслуги и качества!?? Без значение цвят на кожата и пол(от два пола)

    От последните изречения направо ми се зави свят!! Това ли ви бе целта?

    09:13 28.03.2026

  • 26 Ъъъъ

    8 0 Отговор
    Някой виждал ли е татусите на Хегсет? Ако ги е виждал, изобщо не би трябвало да е изненадан:

    "Йерусалимски кръст" (на гърдите): Голяма татуировка на Йерусалимския кръст или кръстоносния кръст, който Хегсет описва като символ на своята вяра, но критиците го свързват с екстремистки групи и кръстоносните походи.

    "Deus Vult“ (Бицепс): Латински израз, който се превежда като "Бог пожела това“. Макар исторически да е бил лозунг за кръстоносни походи, той е възприет от някои съвременни крайнодесни и ислямофобски групи.

    "Кафир“ (арабски): Спорна татуировка на арабската дума за "неверник“, която предизвика дебат относно посланието си.

    Да не забравяме, че Хегсет, беше отстранен от охраната на инагурацията на Байдън през 2021 г. поради опасения относно тези татуировки, които той защитава като символи на християнската си вяра, но критиците ги свързват с християнския национализъм и крайнодесните движения.

    09:13 28.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нова Зеландия

    4 0 Отговор
    още се обяснява и кара на пишещите злобни коментари, че причината да им потъне от нищото един от деветте бойни кораба била, че капитан била жена-адмирал, повишавана не заслуги, а заради подобна на програмата на демократите за шанс и издигане. Представям си при Тръмп, ако някоя чернокожа беше капитан на най-новия самолетоносач за 13млрд долара със запушените кенефи и пожарът със запаленото бельо ала латино бунт в някой затвор, колко пъти щяхме да видим нейна снимка и какво щеше да се пише.

    09:16 28.03.2026

  • 29 КВИ ЖЕНИ БЕ ?

    5 0 Отговор
    блокира повишенията на двама чернокожи мъже и две жени ............... ДВЕ ЖЕНИ ?

    09:16 28.03.2026

  • 30 Перо

    12 0 Отговор
    Хайде стига с тия еврейски номера за расизъм и антисемитизъм! В БГ, от 1990 г. се дават звания и дрънкулки /медали на паркетни офицери/ за рождени дни или по списъци за вярност, на ежегодния празник на армията! А се оказва, че такива генерали не могат да отдадат чест, за което не ги признавам Даже на Радев му признавам само лейтенантските пагони до 1990 г. Сега генерали и професори с лопата да ги ринеш, без никакви заслуги или обикновено кариерно израстване! Всичко е партизанско назначение с мозък на пиле! Единственото нещо, което ги интересува е задграничната командировка за пари! Само се кичат като пауни на тържествата, а под фуражката няма нищо!

    09:18 28.03.2026

  • 31 Перо

    5 1 Отговор
    Умря времето на третополовата джендърия, разчитаща на кариерно израстване на база квоти, цвят на кожата, религия, раса! Всичко вече опира до образование, опит, поведение, показан успех, характеристика!

    09:50 28.03.2026

  • 32 през

    3 0 Отговор
    времето на,Байдън имаше черен министър, а сега още черни за генерали става много, но Америка е създадена от бели. Тук нетрадиционния етнос управлява от доста време преди и след "демокрацията", затова сме все по-надолу. Обаче ц.Борис I с покръстването отменя лошия навик да се овластявват само етноси различни от европейския, но днес видимо пак сме езичници..

    09:52 28.03.2026

  • 33 Порно

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Всъщност, ако наистина са способни, ще се докажат на полето на боя. Дали като млади офицери са командвали взводове или роти примерно в Афганистан или Ирак?

    09:58 28.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ционистите

    4 0 Отговор
    са най-големите расисти, даже нeгритe остават на второ място.

    10:33 28.03.2026

  • 36 малко истински факти

    3 0 Отговор
    И много правилно е отказал , не може на някой да му раздават чинове и привилегии само защото е тъмнокожоцветнокож.

    11:26 28.03.2026

  • 37 дядо поп

    1 1 Отговор
    Ми , така е най демократично.

    11:33 28.03.2026

  • 38 димитър

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Това го имаше и у нас":

    Tи добре ли си колко турци е имало и то да заема високи постове в БКП ? (ще се радвам да ги напишеш ) Казваш за неща от кото нямаш и понятие най- елементарното почти няма някой Турчин да е заемал висок пост в БКП ? Или да служи във редовната армия и да бъде офицер ? Да има прокурор , следовател не съм чувал никога . Да работи в милицията може би да са няколко в цяла България не съм сигурен лично нито съм чул нито знам в Кърджалийско може би ? а в ДС абсолютно не възможно . Най много можеха да станат --учители , лекари , тук там някъде в Университета доцент или нещо подобно . Живял съм повече от 30 години в България и няма да знам ,че имаше ограничения за малцинствата не като сега даже има Министри .? Ти ми каже поне един дали е имало от 1945 до 1990 година ? ще се радвам .( не бъркай с доносчиците които получаваха някакво повишение -- в армията най много -- сержант нищо повече и в нормалният живот най- много шеф на смяна или бригадир не съм чувал да има Директор Турчин на някое предприятие ? ).,

    18:49 28.03.2026