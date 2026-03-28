The New York Times: Шефът на Пентагона отказал повишения в генерал на цветнокожи мъже и жени

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет блокира повишенията на двама чернокожи мъже и две жени, номинирани за генералско звание, съобщи The New York Times.

Според вестника тези офицери са били в списък с кандидати, разглеждани за звание бригаден генерал (генерал-майор). Някои източници от Пентагона приписват решението на Хегсет на расата и пола на кандидатите, а не на техните професионални заслуги. Те отбелязват, че министърът на отбраната е настоявал от няколко месеца имената на тези офицери да бъдат премахнати от списъка за повишение, включително пред т. нар. министър на армията Даниел Дрискол, но Дрискол е отказал.

Изданието добави, че списъкът с офицери, номинирани за генералско звание, включва приблизително три дузини имена, повечето от които са бели мъже. Пентагонът отказа да коментира решението на Хегсет да премахне четиримата лица от този списък.

В началото на 2025 г. Хегсет сформира вътрешна работна група за премахване на системата за подкрепа на малцинствата във войската, която беше в сила при президента Джо Байдън. Групата е създадена с цел да премахне квотите за позиции, основани на пол, раса или етническа принадлежност в рамките на отдела, и да премахне политиките за утвърдителни действия, които понякога дават на белите хора по-малко шансове за наемане на работа, отколкото на членовете на определена малцинствена група.