Тайван и Япония задълбочават сътрудничеството си в икономиката и сигурността

Президентът Лай Чинг-те отбеляза разширяването на сътрудничеството с Япония и изрази надежда двете страни да продължат да допринасят за регионалното икономическо развитие.

Лай направи изказването, докато приветства Сейширо Ето, председател и ръководител на делегация от базираната в Токио Асоциация за приятелство между Япония и Тайван, по-рано тази седмица.

Държавният глава отбеляза, че под дългогодишното ръководство на Ето асоциацията е съдействала за развитието на двустранния обмен във всички области. Той посочи даренията и помощта за възстановяване след земетресението в Хуалиен от 3 април 2024 г. като важна основа за силното сътрудничество между двете страни в реагирането при бедствия и изграждането на обществена устойчивост.

Лай изрази благодарност и към японското правителство за подчертаването на значението на мира в Тайванския проток в различни международни контексти, включително в информационен документ след срещата на 19 март между Санае Такаичи и Доналд Тръмп, в който двамата лидери потвърдиха ангажимента си към стабилността в региона.

Президентът подчерта още, че Тайван и Япония са изградили тясно сътрудничество в ключови индустрии като изкуствения интелект и полупроводниците. По отношение на туризма той отбеляза, че двустранните посещения през миналата година са надхвърлили 8,2 милиона, като изрази очакване броят им да достигне над 10 милиона в бъдеще.

Изправен пред регионални предизвикателства, Тайван продължава да укрепва отбранителните си способности, като същевременно работи в тясно сътрудничество с Япония и други държави със сходни възгледи за насърчаване на просперитета в Индо-Тихоокеанския регион, заяви Лай.

Според президентството Ето е изразил надежда за по-чести обменни програми между ученици от прогимназиален и гимназиален етап. Той също така обеща подкрепа за участието на Тайван в различни международни организации, включително Всеобхватното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство, Международната организация за гражданска авиация и Световната здравна организация.