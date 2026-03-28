Трима убити при въздушен удар край летището в Киркук, петима загинали в атака срещу центъра на Техеран

Най-малко трима души са убити и седем са ранени при въздушен удар по щаба на шиитската милиция Хашд ал-Шааби в Ирак, съобщи Ал Джазира, позовавайки се на източник от иракските служби за сигурност.
Според източника, ударът е извършен близо до летището в Киркук, Северен Ирак.
От началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран в Ирак десетки бойци на шиитска милиция са били убити в резултат на американски въздушни удари по позициите им в Арабската република. По-рано Министерството на външните работи на страната обяви, че е привикало временно управляващия посолството на САЩ в Багдад и му е връчило протестна нота относно ударите по щаба на Хашд ал-Шааби в иракската провинция Анбар и щаба на кюрдските сили за сигурност в Ербил.
Милицията Хашд ал-Шааби е сформирана по време на борбата срещу Ислямска държава в Ирак и изигра значителна роля в разгрома на ИДИЛ. Шиитската милиция официално е част от иракската армия, но САЩ разглеждат Хашд ал-Шааби като проиранска организация, която Вашингтон смята, че е подкрепяна и финансирана от властите в Техеран.
Най-малко петима души са загинали, а 25 са останали под развалините в резултат на въздушен удар в центъра на Техеран, съобщи информационната агенция Mehr, позовавайки се на службите за спешна помощ.
Според съобщенията спасители са извадили 25 души от развалините, но работата продължава.
Иран е предприел удар по територията на Катар, съобщи Министерството на отбраната на Емирствата.
„В събота страната беше атакувана от Иран с помощта на редица дронове, като въоръжените сили успяха успешно да прехванат всички дронове“, се казва в изявлението.
По-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция издаде предупреждение за ответни мерки в отговор на американско-израелските удари по ирански промишлени съоръжения.
Информационната агенция Mehr публикува списък с шест цели: Qatar Steel в Катар, Foulath в Бахрейн, United Steel Industrial Co. в Кувейт, Yehuda Steel в Израел, Emirates Steel Arkan в ОАЕ и Hadeed в Саудитска Арабия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
