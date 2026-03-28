Трима убити при въздушен удар край летището в Киркук, петима загинали в атака срещу центъра на Техеран

Трима убити при въздушен удар край летището в Киркук, петима загинали в атака срещу центъра на Техеран

28 Март, 2026 18:58, обновена 28 Март, 2026 20:02 3 277 33

Иран атакува с дронове територията на Катар

Трима убити при въздушен удар край летището в Киркук, петима загинали в атака срещу центъра на Техеран - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко трима души са убити и седем са ранени при въздушен удар по щаба на шиитската милиция Хашд ал-Шааби в Ирак, съобщи Ал Джазира, позовавайки се на източник от иракските служби за сигурност.

Според източника, ударът е извършен близо до летището в Киркук, Северен Ирак.

От началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран в Ирак десетки бойци на шиитска милиция са били убити в резултат на американски въздушни удари по позициите им в Арабската република. По-рано Министерството на външните работи на страната обяви, че е привикало временно управляващия посолството на САЩ в Багдад и му е връчило протестна нота относно ударите по щаба на Хашд ал-Шааби в иракската провинция Анбар и щаба на кюрдските сили за сигурност в Ербил.

Милицията Хашд ал-Шааби е сформирана по време на борбата срещу Ислямска държава в Ирак и изигра значителна роля в разгрома на ИДИЛ. Шиитската милиция официално е част от иракската армия, но САЩ разглеждат Хашд ал-Шааби като проиранска организация, която Вашингтон смята, че е подкрепяна и финансирана от властите в Техеран.

Най-малко петима души са загинали, а 25 са останали под развалините в резултат на въздушен удар в центъра на Техеран, съобщи информационната агенция Mehr, позовавайки се на службите за спешна помощ.

Според съобщенията спасители са извадили 25 души от развалините, но работата продължава.

Иран е предприел удар по територията на Катар, съобщи Министерството на отбраната на Емирствата.

„В събота страната беше атакувана от Иран с помощта на редица дронове, като въоръжените сили успяха успешно да прехванат всички дронове“, се казва в изявлението.

По-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция издаде предупреждение за ответни мерки в отговор на американско-израелските удари по ирански промишлени съоръжения.

Информационната агенция Mehr публикува списък с шест цели: Qatar Steel в Катар, Foulath в Бахрейн, United Steel Industrial Co. в Кувейт, Yehuda Steel в Израел, Emirates Steel Arkan в ОАЕ и Hadeed в Саудитска Арабия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    32 3 Отговор
    КСИР помита всичко в Залива където се крият Краварите

    Коментиран от #14

    19:08 28.03.2026

  • 2 Шопо

    35 1 Отговор
    Всеки съюзник на САЩ е легитимна цел за Иран.

    19:10 28.03.2026

  • 3 Не "Иран е предприел удар"

    37 0 Отговор
    А Иран отвърнал на удара! И на снимката ви го пише така!!!
    Ама пусти професионализъм, в торба стои ли?

    19:11 28.03.2026

  • 4 Цар Дарий

    36 2 Отговор
    След края на тази война Кувейт,Катар и Дубай ще са персийски провинции

    Коментиран от #15, #30

    19:11 28.03.2026

  • 5 Сатана Z

    25 6 Отговор
    "Зеленски и Катар се споразумяха за 10-годишно сътрудничество в областта на отбраната: страните подписаха споразумение в Доха, каза Зеленски."

    Къде са Укрите на Зеления нацист-еврвй да отразят атаката на Иран?

    Коментиран от #19

    19:13 28.03.2026

  • 6 оня с питон.я

    18 2 Отговор
    Великата военна сила България воюва на два фронта с Русия и Иран. Копайте бункери и землянки.

    19:14 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мишел

    28 3 Отговор
    Иран удари и спря най-голямата 114МВт слънчева електроцентрала в Израел

    19:16 28.03.2026

  • 9 Муткурова , Пазарджик

    20 3 Отговор
    Дано сашт -люлката на сатаната и злото потънат в дн земя..толко много зло са сътворили на света Тея ...не обиждам запада ..няма как да кажа лошо и се възхищавам от Германия и германската техническа и индустриална мощ. Швеция и Абба , Япония и Сони , Финландия и Кая Калас ..ги хи ,

    Коментиран от #28, #33

    19:16 28.03.2026

  • 10 Яшар

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Браво бате такива водачи ни трябват ..как те казват бате?

    19:18 28.03.2026

  • 11 да питам

    4 10 Отговор
    Нашите Ошанки , дали харесват още бай Дончо ?🤔 Що Костя още го люби ..

    19:18 28.03.2026

  • 12 Всичкото ще стане на кайма

    3 18 Отговор
    Но за иранските Фанатици е нормално

    19:19 28.03.2026

  • 13 оня с питон.я

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    За цигани не знам, но 80% от матряла са по-турци от днешните турци и на външност го докарват.

    19:19 28.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ахааа ,

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цар Дарий":

    Катар - Наш ?

    19:22 28.03.2026

  • 16 604

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    подмени си троуските заготовки , вече ги научихме на изуст и не будят интерес!

    19:23 28.03.2026

  • 17 Българино ,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Само ти ли можеш да пишеш - Циганин ?

    Коментиран от #20

    19:24 28.03.2026

  • 18 олеле

    12 1 Отговор
    Нали зеления предрусал наркоман и неонацисктата хунта, която го командва, щяха да защитават арабите от ирандки дронове.

    19:25 28.03.2026

  • 19 Оня с коня

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    В статията черно на бяло пише че Катар е бил атакуван с помощта на Редица дронове,кат ВСИЧКИ СА БИЛИ УСПЕШНО ПРЕХВАНАТИ.Ти обаче четеш само Заглавието и се възмущаваш къде били Укрити да помагат.И запомни:Тря се чете,а не само да се пише!

    Коментиран от #31

    19:30 28.03.2026

  • 20 Циганин ли си, българино? 🤔

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Българино ,":

    Българин = турчин +циганин!

    Коментиран от #26

    19:35 28.03.2026

  • 21 два подхода към съюзниците

    15 0 Отговор
    Защо Тръмп не защитава арабските си съюзни ,където сащ имат военни бази , а защитава само евреите,където САЩ нямат бази !

    19:37 28.03.2026

  • 22 Явно

    2 11 Отговор
    Украинците са свалили дроновете в Катар. Браво браво. Слава на Украйна. Също така Катар подписаха споразумение днес за отбрана със Зеленски.

    19:37 28.03.2026

  • 23 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Никога не знаеш ,аз хванах катар щото пускам жената Десислава срещу пари на малцинствени групи с цел закърпване на семейния бюджет ,откъде да знам че не ползвали предпазни средства ?Та толкова по въпроса за Катара ....хахах.

    19:44 28.03.2026

  • 24 Биби

    4 7 Отговор
    Иран Никога Няма да има ЯО.

    Коментиран от #27

    19:45 28.03.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    4 7 Отговор
    Украйна трябва се поучи от Иран и удари най-сетне Внуково, Пулково и Шереметьево в Москва, таварищи ☝️

    19:46 28.03.2026

  • 26 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Прав си ,майка на времето говорише и ни учеше на сигански ,а баща ми беше турски циганин и говореше и на турски .

    19:46 28.03.2026

  • 27 Култура Миянко

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Биби":

    Бубее ,Иран може да си купи ЯО от Северна Корея заедно с ракетните носители и е крайно време да се случи !!!

    19:48 28.03.2026

  • 28 А ГДЕ

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Муткурова , Пазарджик":

    Кая Калас ,постната естонско-балтийска шпрота ?

    19:51 28.03.2026

  • 29 Дааааа

    2 0 Отговор
    Ж у р наля, вас не ви ли е срам от вас? Едните били убити, а другите загинали!!! Вие сте срам за човешката порода.

    19:51 28.03.2026

  • 30 Дааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цар Дарий":

    Аре на бас, че едната ще е шровинция на Ирак, а деугата на СА.

    19:55 28.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Име

    0 1 Отговор
    На сащ за какво са и ресурси, когато за 80 години хегемония успя да произведе презадоволено, зомбирано и непотребно население, както американската алчност превърна държавата им в пирамида, нонстоп печатат пари или инфлация, имат бомби, но с тях проблемите им няма да се решат... Проблемът на "Великата" американска нация е безпредметното и съществуване! Това, което произвеждат американците, китайците го правят по- добро и в пъти по- евтино, пазарна икономика...

    20:36 28.03.2026

  • 33 111

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Муткурова , Пазарджик":

    Запада е САЩ, без тях другите се превръщат в руски провинции, ха-ха-ха.

    01:09 29.03.2026