Разузнавателен Boeing E-3 Sentry и няколко самолета-танкери са били поразени от Иран в саудитската база „Принц Султан“

Разузнавателен Boeing E-3 Sentry на американските военновъздушни сили е сериозно повреден в петък при ирански въздушен удар по военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, съобщи американското списание Air and Space Forces Magazine.

Предварителните данни показвали, че няколко самолета-танкера и един E-3 Sentry са повредени при иранския въздушен удар по базата, при който са използвани ракети и дронове.

„Снимката показва, че E-3 на американските военновъздушни сили е претърпял значителни щети“, отбелязва изданието.

Пентагонът все още не е коментирал тази информация.

Кели Гриеко, научен сътрудник в Центъра „Хенри Стимсън“ във Вашингтон, отбеляза в X, че щетите по самолета E-3 „са една от най-стратегически значимите загуби за САЩ до момента по време на войната“ с Иран. Тя добави, че американските военновъздушни сили разполагат с още 16 такива самолета, „почти 40% от които вече са в този театър на военни действия и няма производствена линия, която да ги замени“.

Ройтерс съобщи на 27 март, че 12 американски военнослужещи са ранени при гореспоменатия ирански удар по авиобазата. Двама от тях са тежко ранени. Според агенцията, над 300 американски военнослужещи са ранени и 13 са убити от началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

По-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че е унищожил няколко самолета-танкери във военновъздушната база „Принц Султан“ в Ал Хардж, Саудитска Арабия, където са разположени американски войски.