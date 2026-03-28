Разузнавателен Boeing E-3 Sentry и няколко самолета-танкери са били поразени от Иран в саудитската база „Принц Султан“

Разузнавателен Boeing E-3 Sentry на американските военновъздушни сили е сериозно повреден в петък при ирански въздушен удар по военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, съобщи американското списание Air and Space Forces Magazine.
Предварителните данни показвали, че няколко самолета-танкера и един E-3 Sentry са повредени при иранския въздушен удар по базата, при който са използвани ракети и дронове.
„Снимката показва, че E-3 на американските военновъздушни сили е претърпял значителни щети“, отбелязва изданието.
Пентагонът все още не е коментирал тази информация.
Кели Гриеко, научен сътрудник в Центъра „Хенри Стимсън“ във Вашингтон, отбеляза в X, че щетите по самолета E-3 „са една от най-стратегически значимите загуби за САЩ до момента по време на войната“ с Иран. Тя добави, че американските военновъздушни сили разполагат с още 16 такива самолета, „почти 40% от които вече са в този театър на военни действия и няма производствена линия, която да ги замени“.
Ройтерс съобщи на 27 март, че 12 американски военнослужещи са ранени при гореспоменатия ирански удар по авиобазата. Двама от тях са тежко ранени. Според агенцията, над 300 американски военнослужещи са ранени и 13 са убити от началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.
По-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че е унищожил няколко самолета-танкери във военновъздушната база „Принц Султан“ в Ал Хардж, Саудитска Арабия, където са разположени американски войски.
18 Иранците може да са умни хорса
До коментар #9 от "Иранците са умни хора!":Но ще загубят Не от друго от глада!Глад ги чака и болести.Там им е слабото място.
Коментиран от #30
20:28 28.03.2026
23 az СВО Победа 80
Това вече е старина, а не новина, ама с вашия стандарт.... 🤣
Коментиран от #28
20:29 28.03.2026
26 az СВО Победа 80
Иран не е хапка за устата на днешната американска армия!
Коментиран от #38, #69
20:33 28.03.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #23 от "az СВО Победа 80":Харесвам ФАКТИ защото дават трибуна за коментари Това е много добре Лошото е че много лица от коментиращите не различават ЛЯВО ОТ ДЯСНО и още вярват във ШАПКА НЕВИДИМКА
20:35 28.03.2026
29 айде пак познах
Даже и децата ви се подиграват алоооа
20:38 28.03.2026
31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:43 28.03.2026
32 DW смърди
Добър улов за иранците и техните помагачи...
Кофти е да ти връщат мръсни номерца, нали?
20:43 28.03.2026
До коментар #26 от "az СВО Победа 80":Иран го виждам след няколко години в средновековието.Без вода,без ток,в пещери.
42 Ха ха
До коментар #1 от "Николова , София":Лошо има, а то е, че "Новината" е копирана от Ганев, а Ганев значи - фалшива новина
20:50 28.03.2026
43 Както казах
До коментар #36 от "Справедлив":Който напада, обижда и заплашеа Израел не живее дълго.
20:50 28.03.2026
45 Селянин
До коментар #2 от "Пич":Ти можеш ли да отличиш магере от кокошка? Може да си бил някой дакел.
Коментиран от #110
20:52 28.03.2026
До коментар #47 от "Бега бе😂":Не знам за кого точно е веселбата друже, друже!
52 Ха ха
До коментар #44 от "Гробар":А смее ли путин да направи нещо.Чалмарите за разлика от руската иZмет не се бият за пари,нито ги е страх от смъртта.В Авганистан го разбраха и руснаците и американците.
20:56 28.03.2026
54 Колкото
До коментар #51 от "Колко струва?":Крайцера Москва.
Коментиран от #99, #189
20:57 28.03.2026
60 Баба на пазара
61 Мдаа
До коментар #60 от "Баба на пазара":Снимки има колкото искаш и ирански и китайски и руски.....сателитни....пушат си самолетчетата....пилотите са запалили цигари
Коментиран от #72
21:02 28.03.2026
64 Има нещо вярно
До коментар #40 от "Механик":В Русия тече ликвидация на хиляди глави домашен добитък от Волга, Урал и до Алтай ветеринари и полиция извземат животните на малките фермери и ги избиват.
21:03 28.03.2026
67 Курт капан
Иран направо помля терористите и бандитите които му се нахвърлиха ....на тях още не им се вярва какво им се случи и в какъв добре подготвен капан от Русия и Китай попаднаха.....курт капан....няма измъкване!
21:06 28.03.2026
68 Иранският народ може и да са умни
До коментар #9 от "Иранците са умни хора!":но глупавите и алчни за власт Аятоласи погубиха Иран, след тази операция, там ще е пустиня. За съжаление.
21:06 28.03.2026
69 Проблем за аятоласите не е САЩ
До коментар #26 от "az СВО Победа 80":Проблем са евреите.А евреина решил ли е да те довърши ще го направи.Ще се убедиш.
И не бъркай -иранският народ с аятоласите.
Евреите няма да мирясат докато не ликвидират и последният от режима на аятоласите.
Коментиран от #71
21:06 28.03.2026
Даже у.. ЙЛО педофила стигна до Лиса бон
До коментар #69 от "Проблем за аятоласите не е САЩ":Този път еврейските нацисти ще бъдат довършени до крак!! Прошка няма да има!!
73 Това ако е истина е пълен ужас
77 Няма нищо вярно
До коментар #73 от "Това ако е истина е пълен ужас":Каква загуба като пише, че само са повредени?
21:10 28.03.2026
Във всички големи американски градове излязоха на протест срещу Тръмп и войната му срещу Иран.
Навсякъде освен американското знаме се веят знамената на Иран и Палестина.
Доверието към американския президент се сринат и в момента той има подкрепа от едва 27%от американците срещу близо 60 %неодобрение.
Дори и по нашенските иначе лъжливи медии като Канал 1 информираха за тези огромни и невиждани по мащабите си протести срещу Тръмп и Натаняху в щатите.
Смята се ,че тези съвременни противовъздушни системи са доставени на Техеран от Китай през Пакистан,именно поради това и полетите и ударите над Иран от страна на САЩ и Израел бяха рязко съкратени.
От 16 такива самолета 40% били в региона- значи 6 или 7 бройки... Този го унищожиха изцяло, има един брой дето странно що не лети и вероятно нещо е повреден и преди 2-3 дни още един такъв "случайно" се срещна с една малка ракетка и падна в морето- акулите в района бяха доволни от 17-те допълнителни дажби с месце... Вкратце- половината самолети-радари дето са в района вече не съществуват...
