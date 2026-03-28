Разузнавателен Boeing E-3 Sentry и няколко самолета-танкери са били поразени от Иран в саудитската база „Принц Султан“

28 Март, 2026 20:11, обновена 28 Март, 2026 20:19 7 179 195

При атаката бяха ранени 12 американски военнослужещи

Разузнавателен Boeing E-3 Sentry и няколко самолета-танкери са били поразени от Иран в саудитската база „Принц Султан"
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разузнавателен Boeing E-3 Sentry на американските военновъздушни сили е сериозно повреден в петък при ирански въздушен удар по военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, съобщи американското списание Air and Space Forces Magazine.

Предварителните данни показвали, че няколко самолета-танкера и един E-3 Sentry са повредени при иранския въздушен удар по базата, при който са използвани ракети и дронове.

„Снимката показва, че E-3 на американските военновъздушни сили е претърпял значителни щети“, отбелязва изданието.

Пентагонът все още не е коментирал тази информация.

Кели Гриеко, научен сътрудник в Центъра „Хенри Стимсън“ във Вашингтон, отбеляза в X, че щетите по самолета E-3 „са една от най-стратегически значимите загуби за САЩ до момента по време на войната“ с Иран. Тя добави, че американските военновъздушни сили разполагат с още 16 такива самолета, „почти 40% от които вече са в този театър на военни действия и няма производствена линия, която да ги замени“.

Ройтерс съобщи на 27 март, че 12 американски военнослужещи са ранени при гореспоменатия ирански удар по авиобазата. Двама от тях са тежко ранени. Според агенцията, над 300 американски военнослужещи са ранени и 13 са убити от началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

По-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че е унищожил няколко самолета-танкери във военновъздушната база „Принц Султан“ в Ал Хардж, Саудитска Арабия, където са разположени американски войски.


Саудитска Арабия
Подобни новини


  • 1 Николова , София

    151 7 Отговор
    Лошо няма

    Коментиран от #42

    20:21 28.03.2026

  • 2 Пич

    211 14 Отговор
    Аз магарето така не съм си бил, какъвто бой хвърли Иран на САЩ и Израел !!!

    Коментиран от #45, #112

    20:21 28.03.2026

  • 3 Българин

    18 167 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейковци

    Коментиран от #10, #33, #172, #193

    20:21 28.03.2026

  • 4 Слава на Иран!

    175 15 Отговор
    Това е само началото

    Коментиран от #131

    20:22 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пустите Ушанкофили,

    18 122 Отговор
    Станаха Чалмофили ! …..

    Коментиран от #14, #114, #124

    20:24 28.03.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    145 7 Отговор
    Прави ми Добро впечатление че вече се казва истината за загубите на коалиция РЕЗИЛ Винаги гледайте реално на нещата Истината ще ви направи СВОБОДНИ

    20:24 28.03.2026

  • 9 Иранците са умни хора!

    82 15 Отговор
    Всички кифли да надянат бурката , да не джафкат много!

    Коментиран от #18, #68

    20:24 28.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Овчарник.

    70 22 Отговор
    Куба и Гренландия чакат аре Ко става??

    20:25 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТУЙ ТО

    126 5 Отговор
    НАЛИ ЗЕЛЕНСКИ ОТИДЕ ДА ГИ ПАЗИ , А ТО СТАНА НАВСЯКЪДЕ КАТО В УКРАЙНА

    20:25 28.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    123 10 Отговор
    Персия Иран унищожава терористичния режим в Израел и на сащ така както обещаха ..браво и слава на Иран ..смърт за Сорос троловете на сащ и Израел

    20:26 28.03.2026

  • 16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    105 11 Отговор
    БРАВО НА ИРАН СЛАВА НА ИРАН 🇮🇷...СМЪРТ ЗА САЩ И ИЗРАЕЛ

    Коментиран от #119

    20:27 28.03.2026

  • 17 Kaлпазанин

    106 7 Отговор
    Още да поразяват ,да им върви по вода

    20:28 28.03.2026

  • 18 Иранците може да са умни хорса

    12 90 Отговор

    До коментар #9 от "Иранците са умни хора!":

    Но ще загубят Не от друго от глада!Глад ги чака и болести.Там им е слабото място.

    Коментиран от #30

    20:28 28.03.2026

  • 19 ОТ 22 НОВИНИ

    85 5 Отговор
    Написани тук на първата страница 17 са за смърт войни убити починали. Е кажи че света е красив живота спокоен психиката на хората е наред. Аз казвам зле сме и всичко е от алчността на на властта. И със сигурност ще има и още войни. ДА МУ МИСЛЯТ МАЛКИТЕ СТРАНИ СЪС ПРИРОДНИ БОГАТСТВА. ЩЕ СТАНАТ КОЛОНИИ.

    20:29 28.03.2026

  • 20 Сталин

    97 8 Отговор
    Слава на великите перси ,смърт за чфутите

    20:29 28.03.2026

  • 21 Лост

    98 7 Отговор
    Важно е ,че Иран се моли за край на войната според Тръмп 🤣🤣🤣.

    20:29 28.03.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    92 6 Отговор
    Персите ги сцепиха.

    20:29 28.03.2026

  • 23 az СВО Победа 80

    73 6 Отговор
    Факти, това не е "новината на часа"!

    Това вече е старина, а не новина, ама с вашия стандарт.... 🤣

    Коментиран от #28

    20:29 28.03.2026

  • 24 Аятолах в хамак

    71 9 Отговор
    Замириса на телешко

    20:32 28.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 az СВО Победа 80

    94 9 Отговор
    Накратко:

    Иран не е хапка за устата на днешната американска армия!

    Коментиран от #38, #69

    20:33 28.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    45 6 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    Харесвам ФАКТИ защото дават трибуна за коментари Това е много добре Лошото е че много лица от коментиращите не различават ЛЯВО ОТ ДЯСНО и още вярват във ШАПКА НЕВИДИМКА

    20:35 28.03.2026

  • 29 айде пак познах

    63 7 Отговор
    Пак има само ранени над 5000 ранени и окола 10-20 изтрепани терористи и в 2те тер.страни?

    Даже и децата ви се подиграват алоооа

    20:38 28.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    67 9 Отговор
    Иран размаза САЩ и Израел

    20:43 28.03.2026

  • 32 DW смърди

    82 4 Отговор
    Всъщност, по американски източници се говори дори за 3-4 ударени Е-3.
    Добър улов за иранците и техните помагачи...
    Кофти е да ти връщат мръсни номерца, нали?

    20:43 28.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Вова

    71 11 Отговор
    От къде Иран има информация за местоположението на тези самолети?Просто не мога да се сетя...

    Коментиран от #48, #174

    20:45 28.03.2026

  • 35 000

    66 8 Отговор
    Иранските сили са унищожили две американски скривалища в Дубай, в които са се намирали над 500 войници, според Ебрахим Золфагари , говорител на Централното командване на Хатам ал-Анбия, цитиран от IRIB.

    Коментиран от #37, #47

    20:46 28.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Накратко

    66 76 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 80":

    Иран го виждам след няколко години в средновековието.Без вода,без ток,в пещери.

    Коментиран от #162, #194

    20:48 28.03.2026

  • 39 верно е често джафкаш тук че ти

    19 25 Отговор

    До коментар #12 от "Русодебил":

    си болен русОФобдебил с тешко психицно растроиство

    20:49 28.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Това при байдън или харис

    32 6 Отговор
    Нямаше да се случи

    20:50 28.03.2026

  • 42 Ха ха

    11 33 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    Лошо има, а то е, че "Новината" е копирана от Ганев, а Ганев значи - фалшива новина

    20:50 28.03.2026

  • 43 Както казах

    10 55 Отговор

    До коментар #36 от "Справедлив":

    Който напада, обижда и заплашеа Израел не живее дълго.

    20:50 28.03.2026

  • 44 Гробар

    24 4 Отговор
    А Путин ги оставя да летят над Черно море.

    Коментиран от #52

    20:51 28.03.2026

  • 45 Селянин

    7 23 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ти можеш ли да отличиш магере от кокошка? Може да си бил някой дакел.

    Коментиран от #110

    20:52 28.03.2026

  • 46 Самолетоносач със запушен кенеф

    53 8 Отговор
    Иран и такова мам.ата на американците

    20:52 28.03.2026

  • 47 Бега бе😂

    10 51 Отговор

    До коментар #35 от "000":

    Да ми цитириш аятоласи все едно да ми цитираш пияната Захарова.

    Коментиран от #50, #138

    20:53 28.03.2026

  • 48 Господин Си

    27 3 Отговор

    До коментар #34 от "Вова":

    Аз знам,но няма да кажа

    20:53 28.03.2026

  • 49 стоян георгиев- стъки

    34 5 Отговор
    Уудрий !

    20:55 28.03.2026

  • 50 000

    8 4 Отговор

    До коментар #47 от "Бега бе😂":

    Не знам за кого точно е веселбата друже, друже!

    20:56 28.03.2026

  • 51 Колко струва?

    50 4 Отговор
    Колко струва един Е-3? 1,2 или 3 милиарда?

    Коментиран от #54

    20:56 28.03.2026

  • 52 Ха ха

    22 29 Отговор

    До коментар #44 от "Гробар":

    А смее ли путин да направи нещо.Чалмарите за разлика от руската иZмет не се бият за пари,нито ги е страх от смъртта.В Авганистан го разбраха и руснаците и американците.

    20:56 28.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Колкото

    8 34 Отговор

    До коментар #51 от "Колко струва?":

    Крайцера Москва.

    Коментиран от #99, #189

    20:57 28.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Българин

    19 28 Отговор
    Трябва да си много тъп и изкуфял пенсионер, за да вярваш на руснаци, евреи и на цигани.

    Коментиран от #62

    20:59 28.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Баба на пазара

    27 18 Отговор
    Щяха да качат снимки 🤣 ако беше вярно...

    Коментиран от #61, #83

    21:00 28.03.2026

  • 61 Мдаа

    35 22 Отговор

    До коментар #60 от "Баба на пазара":

    Снимки има колкото искаш и ирански и китайски и руски.....сателитни....пушат си самолетчетата....пилотите са запалили цигари

    Коментиран от #72

    21:02 28.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Има нещо вярно

    17 30 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    В Русия тече ликвидация на хиляди глави домашен добитък от Волга, Урал и до Алтай ветеринари и полиция извземат животните на малките фермери и ги избиват.

    21:03 28.03.2026

  • 65 Българин

    7 58 Отговор
    Тръмп се опитва с добро, ама без мащабен ядрен удар няма да се мине. Вероятно още тази нощ ще ги ударят с няколко десетки ядрени ракети, за да се възстанови мира в региона!

    Коментиран от #98

    21:03 28.03.2026

  • 66 Нищо им няма

    14 5 Отговор
    те са богати, ще покрият загубите за 1 месец.

    21:04 28.03.2026

  • 67 Курт капан

    54 6 Отговор
    Без радари и без ауакси ционистката банда на Епщайн я пиши бегала или умряла.....а радари вече няма....ауакси останаха 2-3....
    Иран направо помля терористите и бандитите които му се нахвърлиха ....на тях още не им се вярва какво им се случи и в какъв добре подготвен капан от Русия и Китай попаднаха.....курт капан....няма измъкване!

    21:06 28.03.2026

  • 68 Иранският народ може и да са умни

    9 41 Отговор

    До коментар #9 от "Иранците са умни хора!":

    но глупавите и алчни за власт Аятоласи погубиха Иран, след тази операция, там ще е пустиня. За съжаление.

    21:06 28.03.2026

  • 69 Проблем за аятоласите не е САЩ

    9 40 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 80":

    Проблем са евреите.А евреина решил ли е да те довърши ще го направи.Ще се убедиш.
    И не бъркай -иранският народ с аятоласите.
    Евреите няма да мирясат докато не ликвидират и последният от режима на аятоласите.

    Коментиран от #71

    21:06 28.03.2026

  • 70 То и Садамчо

    7 28 Отговор
    Ги думаше такова измишльотини и... намаза ВЪ жето
    Ееееедехееее
    Даже у.. ЙЛО педофила стигна до Лиса бон

    Коментиран от #82, #129

    21:07 28.03.2026

  • 71 Айде бе

    42 5 Отговор

    До коментар #69 от "Проблем за аятоласите не е САЩ":

    Този път еврейските нацисти ще бъдат довършени до крак!! Прошка няма да има!!

    Коментиран от #79

    21:07 28.03.2026

  • 72 Дай да видим тези "снимки"!

    8 15 Отговор

    До коментар #61 от "Мдаа":

    Че нещо не ги виждам.

    Коментиран от #75

    21:08 28.03.2026

  • 73 Това ако е истина е пълен ужас

    18 16 Отговор
    Този, за който вие пишете е под името АУАКС и действително е огромна загуба за САЩ ако е истина.

    Коментиран от #77

    21:08 28.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Как живете с толкова много агресия

    16 6 Отговор

    До коментар #36 от "Справедлив":

    радикализъм и зомбираност. Много е вредно човек така да се вживява в събития, напълно излишно е.

    21:10 28.03.2026

  • 77 Няма нищо вярно

    12 16 Отговор

    До коментар #73 от "Това ако е истина е пълен ужас":

    Каква загуба като пише, че само са повредени?

    21:10 28.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Айде бе

    7 10 Отговор

    До коментар #71 от "Айде бе":

    Срещи 200 ядрени бойни глави по-добри от американските.🤣😂🤣😂

    Коментиран от #81

    21:11 28.03.2026

  • 80 Базара Султан е евакуирана

    7 18 Отговор
    Преди 3 месеца! Вижте архивите! ))))
    Това е абсолютен ФЕ ЙК)))

    Коментиран от #85

    21:12 28.03.2026

  • 81 Любо

    24 8 Отговор

    До коментар #79 от "Айде бе":

    За еврейските боклуци населяващи територия колкото Македония една глава е достатъчна повече не им трябва.

    Коментиран от #86

    21:13 28.03.2026

  • 82 Между другото

    8 20 Отговор

    До коментар #70 от "То и Садамчо":

    Путин чесот си пуска на видео в бункера краят на Саддам и на Кадафи.😄

    Коментиран от #88

    21:13 28.03.2026

  • 83 Редно е да има

    7 18 Отговор

    До коментар #60 от "Баба на пазара":

    снимки и видеа / ама не фалшиви/ При операция Паяжина, когато украинците взривиха 2/3 от руската стратегическа авиация, имаше много информация и доказателства.

    21:14 28.03.2026

  • 84 Кривата ти кратуна пуши🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #75 от "Мдаа":

    Ти кой беше?

    21:14 28.03.2026

  • 85 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 7 Отговор

    До коментар #80 от "Базара Султан е евакуирана":

    Новината е от Кравария.Там фейкове няма.

    21:16 28.03.2026

  • 86 Хмм

    17 5 Отговор

    До коментар #81 от "Любо":

    Толкова си пиян,че да ти обясня няма да ме разбереш.На 200% съм сигурен,че си и безказарменик.

    Коментиран от #91, #107

    21:17 28.03.2026

  • 87 Дааааа

    5 19 Отговор
    То ... Ху ЙЛО педофила и Гера симав твърдяха по кремля ТВ ,че са превзеле селата ПОКРОВСК и Купянск а после излезна,че ги биле...обманули
    Ееееедехееее

    21:17 28.03.2026

  • 88 стоян георгиев

    21 7 Отговор

    До коментар #82 от "Между другото":

    Много си близък с Путин че знаеш какво гледа.Да не му лъскаш.... обувките?

    Коментиран от #92

    21:19 28.03.2026

  • 89 Дзак

    4 5 Отговор
    Малко планинско градче в Румъния на име Дева. Крепост на върха. Долу се виждат как блещукат светлинките на къщите. Край него минава и натоварен търговски маршрут на тирове и бусове от Унгария за България и Турция.

    21:19 28.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Омазана ватенка

    6 14 Отговор

    До коментар #90 от "Ристе кьоравото":

    Пак са превзели Купянск.Ама отрицателно.

    21:24 28.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 стоян георгиев

    42 7 Отговор
    И САЩ пламнаха от многомилионни протести!
    Във всички големи американски градове излязоха на протест срещу Тръмп и войната му срещу Иран.
    Навсякъде освен американското знаме се веят знамената на Иран и Палестина.
    Доверието към американския президент се сринат и в момента той има подкрепа от едва 27%от американците срещу близо 60 %неодобрение.
    Дори и по нашенските иначе лъжливи медии като Канал 1 информираха за тези огромни и невиждани по мащабите си протести срещу Тръмп и Натаняху в щатите.

    Коментиран от #101, #103, #135

    21:27 28.03.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Хехе

    27 4 Отговор
    Оше един едър дивеч е уцелен... Хелоу, дони. Сам си го поръча.

    21:29 28.03.2026

  • 101 Георги Стоянов

    6 27 Отговор

    До коментар #97 от "стоян георгиев":

    А в Рашка никакви протести.Иначе путин утрепа и осакати 1,3 милиона от своите.За нищо.

    Коментиран от #121, #176

    21:31 28.03.2026

  • 102 Тавариши и Таварашутки

    3 22 Отговор
    Защо Кремля спря износа на Бензин?

    Какъв е проблема
    Нали щяха да правят Пачки
    От високите цени на Петрола ?

    Защо не искат да продават и да финансират
    Движухата на Бункерния КАШИК?

    Коментиран от #108

    21:31 28.03.2026

  • 103 Възраждане

    3 22 Отговор

    До коментар #97 от "стоян георгиев":

    Бай ДОНЧО е нашият Човек! Даже коце гагаузина първи написа лично Поздравително писмо до бай ДОНЧО.
    МОНГОЛСКИЯТ Фюрер Педофил...то же.
    Слава Ю ЕС ЕЙ

    21:31 28.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 стоян георгиев

    34 4 Отговор
    През последните дни иранските военни успяха да свалят 14 самолета и изтребителя на САЩ и Израел чрез някакво съвременно и ефективно ПВО -ракети земя-въздух с лазерно насочване
    Смята се ,че тези съвременни противовъздушни системи са доставени на Техеран от Китай през Пакистан,именно поради това и полетите и ударите над Иран от страна на САЩ и Израел бяха рязко съкратени.

    Коментиран от #115, #159

    21:33 28.03.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Омазана ватенка

    6 20 Отговор

    До коментар #102 от "Тавариши и Таварашутки":

    Ами на днешно време транзакции се правят по Интернет,ама бункерният им го е спрял нещо,🤣🤣🤣

    21:34 28.03.2026

  • 109 Не вервам

    4 13 Отговор

    До коментар #104 от "Ицо":

    Тия лепиларе от МОЧАта сите са със...олабени гевреци!
    Ееееедехееее

    21:35 28.03.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Ка -оценката ,

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Айде да не бързаме ...

    21:36 28.03.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 А какви да са

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пустите Ушанкофили,":

    Краваро свал игащовци ли

    21:39 28.03.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Тимур Иванов

    4 13 Отговор
    Бившият зам министър на отбраната
    Дружката на Шайгу
    Който е осъден за кражби от МАГУЧАЯ

    Предложил да издаде всички Крадци
    И да разкрие всички схеми

    Ако му намалят Присъдата .

    Колко ли Кремълски Циреи
    Вече треперят да не ги подкарат ,

    Или сега ще гледат да му видят сметката в Затвора
    На Тимурчо

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:41 28.03.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #110 от "Пич":

    Не се крием! Макар да се скъсва да следи.

    21:41 28.03.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Опаа

    4 1 Отговор

    До коментар #110 от "Пич":

    И на твоята Ма к Я ще лъсна пресъхналата релса.
    Че си мой човек.Незплатно!

    21:42 28.03.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 СТИГА БЕ

    2 3 Отговор
    НЕ МОЖЕ И ДА БЪДЕ....

    21:42 28.03.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Европеец

    28 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пустите Ушанкофили,":

    Коментара ти е много налеп и неграмотен..... В Иран не се носят чалми, а куфия(като мъжка шапка) и тюрбани(обикновено ги носят и религиозните лидери).... Добре е човек като пише нещо да не се излага и да показва колко е некомпетен....

    21:43 28.03.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Бензин Нетъ

    6 13 Отговор
    Интернет Нетъ .

    Нам Скучно

    Хочится Движуха.

    Ужас Ужас Ужас

    Коментиран от #137

    21:45 28.03.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Педофилите са в документите на Епщайн

    15 8 Отговор

    До коментар #70 от "То и Садамчо":

    А за този за който говориш няма никакви документи, само каляне от бясна запенена евро..йска пропаганда ама без никакви доказателства. За разлика от тези които наскоро ги изслушваха пред сенатската комисия.

    Коментиран от #136, #177

    21:47 28.03.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Европеец

    20 6 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на Иран!":

    Дано да стигнат силите на иранците, досега се представя добре, ама срещу тях са две атомни държави, много подли и коварни....

    21:48 28.03.2026

  • 132 Днеска в Мускалието

    6 13 Отговор
    Пак ЛЕТЯТ

    ФЛАМИНГОТА

    Доста Фойерверки и Заря е имало .

    И логичния въпрос в Студията

    На Кремълскитв Лаладжии

    А Где НАШЕ ПВО?

    Коментиран от #139

    21:48 28.03.2026

  • 133 Извънредна ситуация

    3 16 Отговор
    Няма да е Дончо.Тся нощ Биби ще метне между 3 и 5 от по малките ядрени главички.

    21:49 28.03.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Биби

    4 14 Отговор

    До коментар #97 от "стоян георгиев":

    Май и тия в Америка не са разбрали.
    Иран Никога Няма да Има ЯО!

    21:52 28.03.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Маша и Медведья

    13 3 Отговор

    До коментар #126 от "Бензин Нетъ":

    Держитесь ..

    21:53 28.03.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Омазана ватенка

    8 17 Отговор

    До коментар #132 от "Днеска в Мускалието":

    Руското ПВО пази на бункерният бункерите.Иначе руските рафинерии са научени сами да улавят Фламингото.Със сръкмета от тел2 мм.
    Салавьов така е наредил: Който си има рафинерии да си ги пази

    21:55 28.03.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Българин

    18 5 Отговор
    Платените евроатлантици-българомразци сега си бъркат в пърдялните вени от ужас

    21:57 28.03.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Курт капан

    23 9 Отговор
    Без радари и без ауакси ционистката банда на Епщайн я пиши бегала или умряла.....а радари вече няма....ауакси останаха 2-3....
    Иран направо помля терористите и бандитите които му се нахвърлиха ....на тях още не им се вярва какво им се случи и в какъв добре подготвен капан от Русия и Китай попаднаха.....курт капан....няма измъкване!

    21:59 28.03.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Европеец

    1 3 Отговор

    До коментар #140 от "Ицо":

    Е не като теб..... Като учих имах един състудент Ицо той беше такъв, да не би да си ти бе Ице....

    22:02 28.03.2026

  • 147 Kaлпазанин

    14 6 Отговор
    И сме сигурни че няма убити говеда

    Коментиран от #150

    22:04 28.03.2026

  • 148 Анонимен

    1 0 Отговор
    Знае всички номера!

    22:05 28.03.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Арабски чук и наковалня

    8 5 Отговор
    Все по ясно става че са давали въздушното си пространство за атаки

    22:08 28.03.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Смешник

    15 3 Отговор
    Да внимаваме и за нашите самолети цистерни които сме ги приютили

    22:14 28.03.2026

  • 157 Отстрани

    26 6 Отговор
    Днес батареята THAAD която беше прехвърлена от Южна Корея, тъй като другите подобни в залива изгоряха в следствие на ирански удари , също беше унищожена от реактивни ирански дронове в Йордания в момент на инсталиране.
    Още 3 милиарда долара на боклука!
    Факти даже ме трият wtf !??? Не им харесват фактите!

    Коментиран от #161, #163, #166, #169

    22:14 28.03.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Смешник

    8 3 Отговор

    До коментар #105 от "стоян георгиев":

    Тя и Русия им помага с разузнавателна информация

    22:16 28.03.2026

  • 160 Тц,тц,тц ...само разбирачи тази вечер

    8 3 Отговор

    До коментар #151 от "az СВО Победа 80":

    Тц тц тц 😄😄😄😄Тук само от полковник нагоре от спецчастите сте се събрали бре.Ти знаеш ли четирите посоки на света без компас😂😂😂😂😂

    22:17 28.03.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Да така е.

    23 4 Отговор

    До коментар #38 от "Накратко":

    Напредналите демокрации така правят с държавите които не искат си дават ресурсите за без пари. За нас такава опасност няма. Няма да сме в средновековието, но и няма не само да ги стигнем ами и да ги доближим (напредналите демокрации), щото всичко сме си дали доброзорно на чуждите инвеститори. Дори и боклуците им приемаме обратно уж да ги утилизираме и се радваме че инвестират в територията.

    22:19 28.03.2026

  • 163 Ъъъ

    23 4 Отговор

    До коментар #157 от "Отстрани":

    "Не им харесват фактите!"

    Да си видял нещо за "вероломно американо-израелско нападение", "непрповокирана американска агресия" или нещо подобно? Щото аз не съм виждал подобно квалификации..... Даже и отвличането на Мадуро все още го водят "арест", а не "отвличане".... 😂

    Коментиран от #168

    22:22 28.03.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Стуенчо

    5 9 Отговор

    До коментар #152 от "стоян георгиев":

    сефте ли четеш амерските лъжи? Срамота е - толкова често лъжат че чак не е за вярване, че ти е за пръв път.

    22:23 28.03.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Е даа обаче пък

    4 16 Отговор

    До коментар #151 от "az СВО Победа 80":

    путлер четири години всеки ден праща по 1000 руснаци на оня свят и си продаде и златният резерв.Оти печели🤪

    22:29 28.03.2026

  • 168 Ами то си

    2 17 Отговор

    До коментар #163 от "Ъъъ":

    Е арест.. Влизат спец частите и го арестуват. Има повдигнати обвинения, ще мине през съда набързо и последна спирка - затвора.

    22:35 28.03.2026

  • 169 Как може да изобщо

    21 1 Отговор

    До коментар #157 от "Отстрани":

    Да се коментират подобни дребни суми 3 млрд,, не разбирам..

    22:40 28.03.2026

  • 170 Благодаря за вниманието!

    13 4 Отговор
    Телеграм канали с реална информация за войната срещу Иран и Ливан:
    Много информация, анализи и видео материали от ударите!

    Сильний Иран ;
    Света Ал-Аксы ;
    Stay free ;
    Intel Slava ;
    Al Mayadeen ;
    Pars Today Russian ;
    Geopolitcs Prime ;
    Щебет ;
    Alsaa Plus EN ;
    Пульс Йемена (хуситов) ;
    Kaybar News Network ;

    22:46 28.03.2026

  • 171 кравария

    20 3 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    22:59 28.03.2026

  • 172 КотАКА

    27 4 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Иран за 3 дня, а?!? ХАХАХА

    Коментиран от #173

    23:00 28.03.2026

  • 173 ,.,.,

    6 15 Отговор

    До коментар #172 от "КотАКА":

    Киев за два дня, а?

    Коментиран от #188

    23:05 28.03.2026

  • 174 Фокс

    18 6 Отговор

    До коментар #34 от "Вова":

    Имат си спътници хората . Също и Русия и Китай им дават координати . Както краварите дават на зелю дрогаааата

    23:12 28.03.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 В Северна Корея, Русия и Иран

    8 14 Отговор

    До коментар #101 от "Георги Стоянов":

    е забранено на харата да имат собствено мнение и да мислят самостоятелно. Протестите срещу диктатора се наказват със затвор. Робски начин на живот, то даже не е и живот, а някакво съществуване в услуга на диктатурата и идеологията.

    23:44 28.03.2026

  • 177 Добре

    5 18 Отговор

    До коментар #129 от "Педофилите са в документите на Епщайн":

    Досиетата Епстийн разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
    😃

    Коментиран от #180, #190

    00:09 29.03.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 ои8уйхътгрф

    14 0 Отговор
    Не че да се заяждам, но "значителни щети" значи, че все пак самолета подлежи на ремонт, а снимките на тоя Е-3 показват ПЪЛНАТА ЛИПСА на задната част на самолета и дори и "за части" вече не става туй нящу...

    От 16 такива самолета 40% били в региона- значи 6 или 7 бройки... Този го унищожиха изцяло, има един брой дето странно що не лети и вероятно нещо е повреден и преди 2-3 дни още един такъв "случайно" се срещна с една малка ракетка и падна в морето- акулите в района бяха доволни от 17-те допълнителни дажби с месце... Вкратце- половината самолети-радари дето са в района вече не съществуват...

    ПС: Да питъм, за идин преател:

    Как са краварските пехотинци които "гостуват" на Иран? Чувам, че се водят задушевни разговори и гостите пеят като канарчета...

    07:50 29.03.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Смърт

    9 1 Отговор
    За КРАВАРИ и еврей.

    Коментиран от #186

    09:04 29.03.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 А да питам

    13 1 Отговор
    За три часа или за три дена беше обещал и рижия клоун на смачка ПЕРСИТЕ.

    09:08 29.03.2026

  • 188 Хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #173 от ",.,.,":

    ПЕРСИТЕ за 2 часа А?

    09:34 29.03.2026

  • 189 10 пъти

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Колкото":

    Руският кораб беше над 50 годишен и струва 10 пъти по-малко.

    10:12 29.03.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 ДЖАСАЙ ИРАНЕ

    2 0 Отговор
    АМЕРИКАНСКИТЕ МАСТАЦИ !

    15:08 29.03.2026

  • 192 ИРАН НЕ Е ФАШИСКИ БАНДЕРИСТАН

    4 0 Отговор
    КРИМ И ИРАН СА РУСКИ !

    15:10 29.03.2026

  • 193 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Първо си смени ника, защото явно си американски чифу-т.
    Като падаха ракети в София по време на войната в Сърбия ти къде беше?
    Тв-кулата им я бутнаха да не стане нещо нали, защото новините както и тук разбирасе идват само от едно място. Ако кажеш нещо друго, то не е вярно.
    Кой е пускал бомби над София по време на WW2 знаеш ли?
    МАРШ веднага да лижеш дупенца и да си промиеш твоето, че ще му дойде момента.

    15:37 29.03.2026

  • 194 Напротив

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Накратко":

    Иран може да се окаже освободител на света... от хегемонията на полицейският...

    19:25 29.03.2026

  • 195 Иван Иванов

    2 0 Отговор
    ПОЖЕЛАВАМ ПЪЛЕН УСПЕХ НА ИРАНСКИЯ НАРОД В БОРБАТА МУ СРЕЩУ КРАДЛИВИТЕ И НАГЛИ ПЕДОФИЛИ ОТ КРАВАРИСТАН И ИСРАЕЛ.

    19:39 29.03.2026