Иран може да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия след ударите по АЕЦ в Бушер

Иран може да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия. Няколко институции, включително парламентът на Ислямската република, спешно разглеждат този въпрос, съобщи Press TV, цитирайки Tasnim.

Според канала, Техеран е започнал да обмисля този вариант след ударите по ядрени съоръжения.

На 28 март Иран съобщи за трети път, че САЩ и Израел са атакували атомната електроцентрала в Бушер. МААЕ отбеляза, че не са открити повреди по реактора или изпускане на радиация.

Ден преди това Ислямската република съобщи за удари по производствения комплекс за уранов концентрат в Ердекан и комплекса за производство на тежка вода в Хондаб. След нападението не бе съобщено за жертви, както и изпускане на радиоактивни вещества извън съоръжението.

Иранските власти позволиха на 20 кораба под пакистански флаг да преминат през Ормузкия проток, съобщи пакистанският външен министър Ишак Дар в X.

„Радвам се да споделя добрата новина, че иранското правителство се съгласи да позволи на още 20 кораба под пакистански флаг да преминат през Ормузкия проток. Два кораба ще преминават през пролива ежедневно“, написа той.

След военната операция на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, Иран обяви спиране на търговията в Ормузкия проток. До 20% от световния петрол и над 30% от втечнения природен газ преминават през този воден път. На 25 март властите на Ислямската република позволиха на кораби от приятелски страни: Русия, Индия, Пакистан и Китай, да преминат през пролива. Иранският външен министър Абас Арагчи отбеляза, че Техеран „не вижда причина да позволява на противници да използват пролива“.

Financial Times по-рано съобщи, че Техеран е издал писмо, в което се посочва, че „не-враждебни кораби“ могат да преминат през Ормузкия проток „в координация с иранските власти“.

На 26 март президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Иран е разрешил на 10 петролни танкера под пакистански флаг да преминат през Ормузкия проток. Американският лидер отбеляза, че това е сигнал за надеждността на Техеран.