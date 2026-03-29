Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран може да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия след ударите по АЕЦ в Бушер

29 Март, 2026 04:47, обновена 29 Март, 2026 04:55 1 316 1

  • иран-
  • кораби-
  • ядрени оръжия-
  • пакистан-
  • договор-
  • война

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран може да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия. Няколко институции, включително парламентът на Ислямската република, спешно разглеждат този въпрос, съобщи Press TV, цитирайки Tasnim.

Според канала, Техеран е започнал да обмисля този вариант след ударите по ядрени съоръжения.

На 28 март Иран съобщи за трети път, че САЩ и Израел са атакували атомната електроцентрала в Бушер. МААЕ отбеляза, че не са открити повреди по реактора или изпускане на радиация.

Ден преди това Ислямската република съобщи за удари по производствения комплекс за уранов концентрат в Ердекан и комплекса за производство на тежка вода в Хондаб. След нападението не бе съобщено за жертви, както и изпускане на радиоактивни вещества извън съоръжението.

Иранските власти позволиха на 20 кораба под пакистански флаг да преминат през Ормузкия проток, съобщи пакистанският външен министър Ишак Дар в X.

„Радвам се да споделя добрата новина, че иранското правителство се съгласи да позволи на още 20 кораба под пакистански флаг да преминат през Ормузкия проток. Два кораба ще преминават през пролива ежедневно“, написа той.

След военната операция на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, Иран обяви спиране на търговията в Ормузкия проток. До 20% от световния петрол и над 30% от втечнения природен газ преминават през този воден път. На 25 март властите на Ислямската република позволиха на кораби от приятелски страни: Русия, Индия, Пакистан и Китай, да преминат през пролива. Иранският външен министър Абас Арагчи отбеляза, че Техеран „не вижда причина да позволява на противници да използват пролива“.

Financial Times по-рано съобщи, че Техеран е издал писмо, в което се посочва, че „не-враждебни кораби“ могат да преминат през Ормузкия проток „в координация с иранските власти“.

На 26 март президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Иран е разрешил на 10 петролни танкера под пакистански флаг да преминат през Ормузкия проток. Американският лидер отбеляза, че това е сигнал за надеждността на Техеран.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и с право

    5 0 Отговор
    трябва да го направи дори

    09:13 29.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания