Уолстрийт прогнозира решенията на президента чрез индекса TACO - Trump always chickens out (Тръмп винаги се страхува)

29 Март, 2026 05:07, обновена 29 Март, 2026 05:20 1 937 5

Така нареченият „индекс на натиск“ на Тръмп е създаден от стратега на Deutsche Bank Максимилиан Улеер

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Уолстрийт е намерил начин да определи количествено вероятността президентът Доналд Тръмп да се откаже от действия, които променят пазара, чрез „TACO“ (Trump always chickens out - Тръмп винаги се страхува), пише mediaite.com.

Така нареченият „индекс на натиск“ на Тръмп е създаден от стратега на Deutsche Bank Максимилиан Улеер и той очертава степента на натиск, на който е подложен президентът, за да промени курса на поведението си.

Axios обясни различните променливи, очертани от индекса на Улеер, като „той взема предвид едномесечната промяна в рейтингите на одобрение на Тръмп, представянето на фондовия пазар и дали хората и пазарите на облигации очакват по-висока инфлация. Армстронг е и първият, който въвежда „TACO“ като термин за промяната в политиката на Тръмп под външен натиск.

Емили Пек от Axios отбеляза, че към този момент „индексът е по-висок, отколкото беше дори по време на „Деня на освобождението“, когато S&P 500 се срина след обявяването на огромни тарифи за почти всяка страна по света“.

Към края на четвъртъка S&P 500 се понижи с над 1,7%, а Nasdaq се понижи с колосалните 2,38% – поставяйки скорошните си загуби в зоната на корекция. Пек обяснява, че настоящата ситуация удря икономиката и политическия капитал на Тръмп по-силно от тарифния хаос заради шока в енергетиката.

На Уолстрийт съществува и нагласата, че Тръмп вероятно ще се откаже от политиката си, ако фондовият пазар падне с около 5% от върховете си, каза пред Axios миналата седмица Хосе Торес, старши икономист в Interactive Brokers.

Тръмп обяви допълнителен десетдневен гратисен период за продължаване на преговорите с Иран, обещавайки да продължи да отлага атаките срещу петролни производствени съоръжения, но в същото време спекулациите, че може да нареди наземно нахлуване, се засилиха.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Борсите в саш спаднаха с 10%

    Не само с 5%

    05:29 29.03.2026

  • 2 Мнение

    Този човек е за сериозно лечение. Не му е в ред главата и не го слуша, а целият свят, незнайно зосе прави че не забелязва състоянието му.

    06:11 29.03.2026

  • 3 Мнение

    Този човек е за сериозно лечение. Не му е в ред главата и не го слуша, а целият свят, незнайно защо, се
    прави, че не забелязва състоянието му.

    06:12 29.03.2026

  • 4 Ей не се научихте

    В момента се разиграва театър втора серия на короната. Всичко е част от пъклен план, който Блек Рок и приятелчетата им са ни подготвили. Не ни занимавайте с Тръмп, Путин и Иран, които са просто едни пешки в цялата схема...

    06:32 29.03.2026

  • 5 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    ЦИОНИСТИТЕ ЗДРАВО СА ГО СТИСНАЛИ ЗА ТОП....

    09:44 29.03.2026