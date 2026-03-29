Уолстрийт прогнозира решенията на президента чрез индекса TACO - Trump always chickens out (Тръмп винаги се страхува)

Уолстрийт е намерил начин да определи количествено вероятността президентът Доналд Тръмп да се откаже от действия, които променят пазара, чрез „TACO“ (Trump always chickens out - Тръмп винаги се страхува), пише mediaite.com.

Така нареченият „индекс на натиск“ на Тръмп е създаден от стратега на Deutsche Bank Максимилиан Улеер и той очертава степента на натиск, на който е подложен президентът, за да промени курса на поведението си.

Axios обясни различните променливи, очертани от индекса на Улеер, като „той взема предвид едномесечната промяна в рейтингите на одобрение на Тръмп, представянето на фондовия пазар и дали хората и пазарите на облигации очакват по-висока инфлация. Армстронг е и първият, който въвежда „TACO“ като термин за промяната в политиката на Тръмп под външен натиск.

Емили Пек от Axios отбеляза, че към този момент „индексът е по-висок, отколкото беше дори по време на „Деня на освобождението“, когато S&P 500 се срина след обявяването на огромни тарифи за почти всяка страна по света“.

Към края на четвъртъка S&P 500 се понижи с над 1,7%, а Nasdaq се понижи с колосалните 2,38% – поставяйки скорошните си загуби в зоната на корекция. Пек обяснява, че настоящата ситуация удря икономиката и политическия капитал на Тръмп по-силно от тарифния хаос заради шока в енергетиката.

На Уолстрийт съществува и нагласата, че Тръмп вероятно ще се откаже от политиката си, ако фондовият пазар падне с около 5% от върховете си, каза пред Axios миналата седмица Хосе Торес, старши икономист в Interactive Brokers.

Тръмп обяви допълнителен десетдневен гратисен период за продължаване на преговорите с Иран, обещавайки да продължи да отлага атаките срещу петролни производствени съоръжения, но в същото време спекулациите, че може да нареди наземно нахлуване, се засилиха.