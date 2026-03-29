The Telegraph: Удължаването на войната в Близкия изток крие риск от чудовищен недостиг на торове в Северното полукълбо

Британският вестник The Telegraph предупреди, че удължаването на конфликта в Близкия изток с един или повече месец рискува безпрецедентна криза на пазара на торове.

Както отбелязва вестникът, военната операция на САЩ и Израел срещу Иран е нарушила доставките на урея, амоняк и сяра за 27 „критични“ дни.

Кризата идва точно когато наближава пролетният сезон на засаждане в основните селскостопански региони на Северното полукълбо и зимният сезон в Австралия.

„Би било достатъчно лошо, ако Ормузкият проток се отвори утре, но ако войната продължи още един месец или повече, това ще бъде наистина чудовищна криза, каквато никой от нас не е виждал“, цитира вестникът Абдолреза Абасян, бивш ръководител на отдела за търговия и пазари в Организацията по прехрана и земеделие на ООН.

Както съобщи говорителят на Международния валутен фонд Джули Козак на 19 март, конфликтът в Близкия изток и свързаните с него прекъсвания в логистиката и доставките на торове представляват риск за покачване на световните цени на храните, а увеличението на разходите за храни може да бъде значително.