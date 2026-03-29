The Telegraph: Удължаването на войната в Близкия изток крие риск от чудовищен недостиг на торове в Северното полукълбо

29 Март, 2026 06:04, обновена 29 Март, 2026 06:10 1 576 15

Нарушени са доставките на урея, амоняк и сяра за 27 „критични“ дни, пише изданието

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският вестник The Telegraph предупреди, че удължаването на конфликта в Близкия изток с един или повече месец рискува безпрецедентна криза на пазара на торове.

Както отбелязва вестникът, военната операция на САЩ и Израел срещу Иран е нарушила доставките на урея, амоняк и сяра за 27 „критични“ дни.

Кризата идва точно когато наближава пролетният сезон на засаждане в основните селскостопански региони на Северното полукълбо и зимният сезон в Австралия.

„Би било достатъчно лошо, ако Ормузкият проток се отвори утре, но ако войната продължи още един месец или повече, това ще бъде наистина чудовищна криза, каквато никой от нас не е виждал“, цитира вестникът Абдолреза Абасян, бивш ръководител на отдела за търговия и пазари в Организацията по прехрана и земеделие на ООН.

Както съобщи говорителят на Международния валутен фонд Джули Козак на 19 март, конфликтът в Близкия изток и свързаните с него прекъсвания в логистиката и доставките на торове представляват риск за покачване на световните цени на храните, а увеличението на разходите за храни може да бъде значително.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Престъпление.

    32 0 Отговор
    Глад,глад,глад.И не военни масови жертви.САЩ убиват всички наред.

    06:25 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ние

    35 0 Отговор
    В "клуба на богатите" може да я караме и без торове.

    Коментиран от #5, #6

    06:31 29.03.2026

  • 4 Епаааа

    20 0 Отговор
    от външниот клозет, че сгрибаш и фъргаш на домато

    06:47 29.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защото

    23 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ние":

    имаме левро !

    06:57 29.03.2026

  • 7 Хохо Бохо

    21 0 Отговор
    Точно за това доналд перчема трябва да бъде съден, също и за финансови облаги от тази война

    07:30 29.03.2026

  • 8 Владимир

    13 1 Отговор
    аз имам. ела и ги вземи , ела и ги вземи иеее

    07:47 29.03.2026

  • 9 ПРИ БАЙ ТОШО НИЙЙ

    16 0 Отговор
    ЗАХРАНВАХМЕ ТАМ С ТОРОВЕ ВСИИИИИУЧКИИ БЯХМЕ ВТОРИ В СВЕТА СЛЕД СССР ПО ПРОИЗВОСТВО НА ТОРОВЕ....

    08:18 29.03.2026

  • 10 Икономист

    16 0 Отговор
    Благодарете за това на ИссраХелл и оранжевият бай Перукан !

    08:19 29.03.2026

  • 11 вие съвсем вече не се усещате

    4 0 Отговор
    защо удължаване??? кой е казвал че ще бъде кратка или е давал дата за край на войната?

    08:37 29.03.2026

  • 12 Олга

    5 0 Отговор
    Който обича побесняло риже куче, да го обичат спешно и сега докато не е стигнал до вас. Мете всичко.

    08:46 29.03.2026

  • 13 Дзак

    4 1 Отговор
    Това ще засегне цялата производствена верига. От друга страна ще нямали замърсяването!

    08:56 29.03.2026

  • 14 Промени

    2 0 Отговор
    Ще ядем био и ще дишаме пушилки,а круизите ще са към Норвегия

    09:11 29.03.2026

  • 15 БАБХ

    1 2 Отговор
    По-малко отрова за обикновените хора .

    09:15 29.03.2026

