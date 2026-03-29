The Telegraph: Удължаването на войната в Близкия изток крие риск от чудовищен недостиг на торове в Северното полукълбо

Британският вестник The Telegraph предупреди, че удължаването на конфликта в Близкия изток с един или повече месец рискува безпрецедентна криза на пазара на торове.
Както отбелязва вестникът, военната операция на САЩ и Израел срещу Иран е нарушила доставките на урея, амоняк и сяра за 27 „критични“ дни.
Кризата идва точно когато наближава пролетният сезон на засаждане в основните селскостопански региони на Северното полукълбо и зимният сезон в Австралия.
„Би било достатъчно лошо, ако Ормузкият проток се отвори утре, но ако войната продължи още един месец или повече, това ще бъде наистина чудовищна криза, каквато никой от нас не е виждал“, цитира вестникът Абдолреза Абасян, бивш ръководител на отдела за търговия и пазари в Организацията по прехрана и земеделие на ООН.
Както съобщи говорителят на Международния валутен фонд Джули Козак на 19 март, конфликтът в Близкия изток и свързаните с него прекъсвания в логистиката и доставките на торове представляват риск за покачване на световните цени на храните, а увеличението на разходите за храни може да бъде значително.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Престъпление.
06:25 29.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ние
Коментиран от #5, #6
06:31 29.03.2026
4 Епаааа
06:47 29.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Защото
До коментар #3 от "Ние":имаме левро !
06:57 29.03.2026
7 Хохо Бохо
07:30 29.03.2026
8 Владимир
07:47 29.03.2026
9 ПРИ БАЙ ТОШО НИЙЙ
08:18 29.03.2026
10 Икономист
08:19 29.03.2026
11 вие съвсем вече не се усещате
08:37 29.03.2026
12 Олга
08:46 29.03.2026
13 Дзак
08:56 29.03.2026
14 Промени
09:11 29.03.2026
15 БАБХ
09:15 29.03.2026