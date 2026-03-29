Поне шестима загинаха при израелски удари по два полицейска пункта в Газа

29 Март, 2026 07:22, обновена 29 Март, 2026 07:27 1 118 7

Израелската полиция разпръсна неразрешен протест против войната срещу Иран

Най-малко шестима души бяха убити при израелски въздушни удари по два контролно-пропускателни пункта на полицейските сили на палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на местни медици.

Те съобщиха, че сред жертвите е едно дете.

Израелски военни самолети извършиха атаката въпреки сключеното преди повече от пет месеца с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня, отбелязва Ройтерс.

При ударите, нанесени в град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, са били убити по трима полицаи и цивилни, включително едно момиче. Четирима души са били ранени.

Израелските въоръжени сили засега не са коментирали нападението.

Ударите обаче бяха нанесени на фона на съобщения, че "Хамас" възстановява контрола си на терен в Газа.

Повече от 680 палестинци са били убити при атаки, извършени от Израел в ивицата след влизането в сила на прекратяването на огъня, според местните здравни власти. Общият брой на жертвите в Газа след началото на войната между еврейската държава и "Хамас", започнала с нападението, извършено от ислямисткото движение на 7 октомври 2023 г., надхвърля 72 хиляди.

Израел сега воюва, редом със САЩ, срещу Иран и едновременно с това провежда нова военна кампания против проиранската ливанско движение "Хизбула", в рамките на която израелските въоръжени сили нахлуха в Южен Ливан, посочва Ройтерс.

Израелската полиция разпръсна неразрешен протест в Тел Авив против войната срещу Иран, предаде Франс прес.

Няколкостотин демонстранти се събраха снощи. Четирима от тях бяха задържани.

Инициаторите от организацията "Заедно" осъдиха "насилственото разпръсване" на демонстрантите и обещаха по-нататъшни протести.

Петима души бяха задържани по време на друг неразрешен антивоенен митинг - в северния израелски град Хайфа.

"От четири седмици сме в състояние на война и никой не знае каква е целта", каза пред АФП Йорам - 52-годишен екскурзовод, който отказа да каже фамилното си име.

"Никой не помисли как ще се измъкнем от това и краят не се вижда на хоризонта", заяви 76-годишната Джоан Левин, която живее в Израел от 50 години. Тя изрази опасения, че САЩ на президента Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са поставили света "в много опасна ситуация".

От началото на войната, започнала с израелско-американската атака срещу Иран на 28 февруари, в Тел Авив вече се състояха малки антивоенни демонстрации. Израелското обществено мнение обаче до голяма степен подкрепя кампанията против Ислямската република, показват социологически проучвания, въпреки че делът на противниците се е увеличил от 4% на 11,5% според последната анкета на Израелския институт за демокрация, публикувана в петък.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Израел

    15 1 Отговор
    Са терористи

    07:39 29.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мухахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Тъпи нагли бандери

    07:40 29.03.2026

  • 5 Удри копейката с лопатЕто!

    2 6 Отговор
    Докато шава.

    07:53 29.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    УБИХА И ТРИМА ЖУРНАЛИСТИ :)
    ......
    ОТ РЕДАКЦИЯТА СИГУРНО СЕ РАДВАТ:)

    08:04 29.03.2026

  • 7 гошо

    2 0 Отговор
    В цял свят евреите правят едно и също.

    09:09 29.03.2026