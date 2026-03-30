Заради кризата: Обмислят създаване на петролен консорциум в Близкия изток

Преди срещата на външните министри на Пакистан, Турция, Египет и Саудитска Арабия в Исламабад на 29 март, няколко от тези страни представиха серия от предложения на Съединените щати за повторно отваряне на Ормузкия проток, съобщи Ройтерс.

Пакистански източник заяви пред Ройтерс, че тези предложения, включително представените от Египет, включват система за таксуване, подобна на Суецкия канал. Два други пакистански източника съобщиха, че Турция, Египет и Саудитска Арабия биха могли да създадат консорциум за управление на доставките на петрол през пролива и поканиха Пакистан да участва.

Първият пакистански източник заяви, че Исламабад не е бил официално поканен да се присъедини към консорциума и подчерта, че няма да го направи.

Според източници на Ройтерс, предложението за създаване на управленски консорциум е било обсъдено със Съединените щати и Иран. Началникът на пакистанската армия Асим Мунир бил в редовен контакт с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Турски дипломатически източник заяви пред Ройтерс, че приоритет на Анкара е осигуряването на прекратяване на огъня. „Осигуряването на безопасно преминаване на корабите може да бъде важна мярка за изграждане на доверие в това отношение“, каза той.

Министърът на външните работи на Пакистан Исхак Дар заяви в Халк, че на среща с колегите му от Турция, Египет и Саудитска Арабия дискусиите са се фокусирали върху „развитието на ситуацията в региона, укрепването на мира и стабилността, както и развитието на нашето партньорство и задълбочаването на сътрудничеството в различни области“. Той обяви, че Пакистан може да бъде домакин на преговори между САЩ и Иран в близко бъдеще.

От началото на военната операция на САЩ и Израел, Техеран на практика блокира Ормузкия проток. Това доведе до значително увеличение на цените на енергията и няколко държави са изложени на риск от недостиг на гориво.

На 25 март Financial Times съобщи, че Техеран е разрешил на „не-враждебни кораби“ да преминат през пролива. Вестникът писа още, че ОАЕ се застъпва за сформирането на коалиция, която да осигури преминаването на кораби през Ормузкия проток, и е готова да изпрати своя флот.