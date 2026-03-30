Заради кризата: Обмислят създаване на петролен консорциум в Близкия изток

30 Март, 2026 05:01, обновена 30 Март, 2026 05:11 1 318 2

Сред инициаторите са Турция, Египет и Саудитска Арабия

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди срещата на външните министри на Пакистан, Турция, Египет и Саудитска Арабия в Исламабад на 29 март, няколко от тези страни представиха серия от предложения на Съединените щати за повторно отваряне на Ормузкия проток, съобщи Ройтерс.

Пакистански източник заяви пред Ройтерс, че тези предложения, включително представените от Египет, включват система за таксуване, подобна на Суецкия канал. Два други пакистански източника съобщиха, че Турция, Египет и Саудитска Арабия биха могли да създадат консорциум за управление на доставките на петрол през пролива и поканиха Пакистан да участва.

Първият пакистански източник заяви, че Исламабад не е бил официално поканен да се присъедини към консорциума и подчерта, че няма да го направи.

Според източници на Ройтерс, предложението за създаване на управленски консорциум е било обсъдено със Съединените щати и Иран. Началникът на пакистанската армия Асим Мунир бил в редовен контакт с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Турски дипломатически източник заяви пред Ройтерс, че приоритет на Анкара е осигуряването на прекратяване на огъня. „Осигуряването на безопасно преминаване на корабите може да бъде важна мярка за изграждане на доверие в това отношение“, каза той.

Министърът на външните работи на Пакистан Исхак Дар заяви в Халк, че на среща с колегите му от Турция, Египет и Саудитска Арабия дискусиите са се фокусирали върху „развитието на ситуацията в региона, укрепването на мира и стабилността, както и развитието на нашето партньорство и задълбочаването на сътрудничеството в различни области“. Той обяви, че Пакистан може да бъде домакин на преговори между САЩ и Иран в близко бъдеще.

От началото на военната операция на САЩ и Израел, Техеран на практика блокира Ормузкия проток. Това доведе до значително увеличение на цените на енергията и няколко държави са изложени на риск от недостиг на гориво.

На 25 март Financial Times съобщи, че Техеран е разрешил на „не-враждебни кораби“ да преминат през пролива. Вестникът писа още, че ОАЕ се застъпва за сформирането на коалиция, която да осигури преминаването на кораби през Ормузкия проток, и е готова да изпрати своя флот.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Празни думи

    0 0 Отговор
    Без войната да завършви с победител, не очаквайте нищо от тези глупости. Без Иран да загуби, опасността от възраждане и унищожение винаги ще съществува. Икономическото развитие, инвестициите и туризмът никога повече няма да съществуват в Персийския залив. Арабите знаят това и настояват за продължаване на войната. Ако Иран спечели, целият свят ще се промени, не само регионът, така че ще говорим по различен начин. Турция и Египет не могат да предложат нищо.

    05:35 30.03.2026

  • 2 Гориил

    2 0 Отговор
    Колко бързо и неумолимо се променя политическият и икономически пейзаж в Близкия изток. Бих нарекъл този процес перестройка (подобно на опитите за реформи на Горбачов) и нов начин на мислене. Крайният резултат ще бъде преразпределение на сферите на влияние и контрол върху рухналата и разпаднала се империя.Невъзможно е да се върнеш в миналото.

    06:57 30.03.2026