Кипър и Египет подготвят споразумение за добив и износ на природен газ от Средиземно море

Президентът на Кипър Никос Христодулидис заминава на посещение в Египет, където се очаква да бъде подписано споразумение за търговска експлоатация на газовите находища „Кронос“ и „Афродита“ в Средиземно море, съобщава кипърското издание „Филелефтерос“, предава БТА.

Рамковият документ ще бъде подписан от кипърския министър на енергетиката, търговията и индустрията Михалис Дамянос и египетския министър на петрола и минералните ресурси Карим Бадауи.

Президентът Христодулидис заяви, че целта на правителството е първите доставки на кипърски природен газ за Европа, чрез Египет, да започнат в периода 2027-2028 г.

По информация на говорителя на президента Викторас Пападопулос, Христодулидис ще участва и в енергийния форум EGYPES 2026, който се провежда в Египет и обхваща Северна Африка и Средиземноморието.

В рамките на визитата той ще се срещне с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, както и с представители на енергийния сектор, включително изпълнителния директор на „Тотал Енерджис“, концесионер на находището „Кронос“.

По данни на египетски медии споразуменията предвиждат създаване на съвместна компания за изграждане и управление на подводен газопровод, който да свърже кипърските находища с египетската енергийна инфраструктура.

Проектът се оценява на над 2 милиарда долара и предвижда използване на египетски съоръжения за втечняване и регазификация, като Египетската източносредиземноморска газова компания ще притежава 10% дял.