Нова вълна от арести в Турция: на прицел са общини, управлявани от опозицията

30 Март, 2026 11:04 1 195 13

Последната вълна от арести е част от мащабна кампания на турските власти за разследване на общини, управлявани от НРП

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова вълна от арести, свързани със съмнения за измами и корупционни практики в общини, управлявани от турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), обхваща Турция в последните дни, съобщават турски медии. Задържани са служители на анкарската община Етимесгут и на Голямата община на Анталия, предаде БТА.

По информация на Главната прокуратура на Западна Анкара, цитирана от в. „Биргюн“, тази сутрин са задържани директорът и счетоводителят на дирекция „Социално подпомагане“ към анкарската община Етимесгут, както и генералният директор и касиерът на общинската фирма „Етимкент“. Днес в домовете на четиримата задържани са извършени обиски, като по информация на Прокуратурата операцията е проведена, след като при одит са установени сериозни нередности в счетоводната информация и паричните операции на общината.

При отделна операция тази сутрин са задържани и главният съветник на Голямата община на Анталия (Южна Турция) Джем Огуз и един от служителите от общината, предава ТРТ Хабер. Задържанията са част от по-широко разследване за корупция в общината, водено от Главната прокуратура на Истанбул.

Вчера в хода на същото разследване е задържан друг общински служител от Голямата община на Анталия, а двамата шофьори на отстранения кмет на Анталия Мухитин Бьоджек, който в момента е задържан под стража, са оставени за постоянно в ареста след задържането им миналия четвъртък, отбелязва ТРТ Хабер.

Миналия петък по обвинения в корупция и манипулиране на търгове бе задържан и кметът на западния турски град Ушак Йозкан Ялъм, който също е от НРП.

Последната вълна от арести е част от мащабна кампания на турските власти за разследване на общини, управлявани от НРП, в рамките на която до момента са задържани редица общински служители и кметове от опозиционната партия, сред които и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе задържан на 19 март 2025 г.

Новината идва на фона на продължаващия съдебен процес срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми, включително още няколко кметове от НРП, който започна на 9 март. Според обвинителния акт на турската прокуратура, организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на истанбулската община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“, „укриване на доказателства за престъпление“ и др., като за него прокурорите искат присъда до 2352 години затвор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Епа

    8 2 Отговор
    що за Румъния не квичахте така...

    11:07 30.03.2026

  • 2 хмммм

    7 7 Отговор
    Свършва му времето на Ертупан.

    Коментиран от #3

    11:08 30.03.2026

  • 3 Щото

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    Мара така кзала😁

    11:09 30.03.2026

  • 4 Варна 3

    4 6 Отговор
    Изселниците от България, които са се заселили в Турция, да бъдат спасени от диктатора Ердо заради жестоките репресии там. Търция ще е новото име на Турция, заради беззаконието!

    Коментиран от #10

    11:11 30.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Толкова е животът в Търция

    6 3 Отговор
    И Ердоган пак промива мозъците на народа си

    11:13 30.03.2026

  • 7 Така се прави.

    3 1 Отговор
    Доллу оппозицията! Маччкай! Е, накрая те окачват на някой стълб....

    11:14 30.03.2026

  • 8 оня с питон.я

    3 1 Отговор
    Реджеп усеща ли че Турция е следващата в списъка на западните талибани? Май не.

    Коментиран от #11

    11:27 30.03.2026

  • 9 Българин

    1 0 Отговор
    Редно и прокуратурата в България да започне масови обиски в сороските общини! Там има много пфили за разнищване!

    11:28 30.03.2026

  • 10 Копейка Рубльова

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    Какво ще спасяваш бре,те гласуват за него :)

    11:30 30.03.2026

  • 11 Хе Мен Гуеи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с питон.я":

    "
    Реджеп усеща ли че Турция е следващата в списъка на западните талибани? Май не."

    Още от 15 юли 2016 година народът им явно го знае.

    Доста от тях го знаят много от преди това.

    11:55 30.03.2026

  • 12 мдааааааааааа

    0 0 Отговор
    И там се извършват демократични промени

    Коментиран от #13

    12:07 30.03.2026

  • 13 Васил

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "мдааааааааааа":

    Скоро ще има втори военен преврат за главата на Ерчо. Успешен!

    12:59 30.03.2026

