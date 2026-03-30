Нова вълна от арести в Турция: на прицел са общини, управлявани от опозицията

Нова вълна от арести, свързани със съмнения за измами и корупционни практики в общини, управлявани от турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), обхваща Турция в последните дни, съобщават турски медии. Задържани са служители на анкарската община Етимесгут и на Голямата община на Анталия, предаде БТА.

По информация на Главната прокуратура на Западна Анкара, цитирана от в. „Биргюн“, тази сутрин са задържани директорът и счетоводителят на дирекция „Социално подпомагане“ към анкарската община Етимесгут, както и генералният директор и касиерът на общинската фирма „Етимкент“. Днес в домовете на четиримата задържани са извършени обиски, като по информация на Прокуратурата операцията е проведена, след като при одит са установени сериозни нередности в счетоводната информация и паричните операции на общината.

При отделна операция тази сутрин са задържани и главният съветник на Голямата община на Анталия (Южна Турция) Джем Огуз и един от служителите от общината, предава ТРТ Хабер. Задържанията са част от по-широко разследване за корупция в общината, водено от Главната прокуратура на Истанбул.

Вчера в хода на същото разследване е задържан друг общински служител от Голямата община на Анталия, а двамата шофьори на отстранения кмет на Анталия Мухитин Бьоджек, който в момента е задържан под стража, са оставени за постоянно в ареста след задържането им миналия четвъртък, отбелязва ТРТ Хабер.

Миналия петък по обвинения в корупция и манипулиране на търгове бе задържан и кметът на западния турски град Ушак Йозкан Ялъм, който също е от НРП.

Последната вълна от арести е част от мащабна кампания на турските власти за разследване на общини, управлявани от НРП, в рамките на която до момента са задържани редица общински служители и кметове от опозиционната партия, сред които и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе задържан на 19 март 2025 г.

Новината идва на фона на продължаващия съдебен процес срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми, включително още няколко кметове от НРП, който започна на 9 март. Според обвинителния акт на турската прокуратура, организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на истанбулската община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“, „укриване на доказателства за престъпление“ и др., като за него прокурорите искат присъда до 2352 години затвор.