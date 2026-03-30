Южна Корея обмисля ограничения за автомобили при скок на цените на петрола

Южна Корея обмисля разширяване на ограниченията за използване на автомобили, включително за гражданите, ако цените на петрола продължат да се повишават на фона на напрежението между САЩ, Израел и Иран, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.
Финансовият министър Ку Юн-чол заяви, че правителството може да въведе ограничения върху движението на лични автомобили, ако цената на суровия петрол достигне 120-130 долара за барел при сегашни нива от около 100-110 долара.
Подобна мярка би била безпрецедентна от десетилетия, като последните подобни национални ограничения са били въведени по време на Войната в Персийския залив, когато е действала ротационна система за използване на автомобили.
Ку Юн-чол подчерта, че при влошаване на ситуацията в Близкия изток страната може да премине към по-високо ниво на енергийна тревога и да ограничи потреблението на горива.
Към момента не е взето окончателно решение за задължителни ограничения за частния сектор, като мерките ще зависят от развитието на енергийните доставки и икономическата обстановка.
Южна Корея е силно зависима от внос на енергийни ресурси, като около 70% от петрола идва от Близкия изток, което я прави уязвима при ценови шокове и прекъсвания на доставките.
Още миналата седмица властите въведоха ротационна система за служебните автомобили в публичния сектор, а се обсъждат и допълнителни мерки за ограничаване на потреблението, включително доброволни програми за бизнеса.
Големи компании като Samsung Electronics и SK Group вече призоваха служителите си да ограничат използването на лични автомобили, а обществени фигури насърчават използването на обществен транспорт и велосипеди като част от усилията за пестене на енергия.
3 стоян георгиев
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Важното е да ядем банани 🍌🍌🍌🍌
11:42 30.03.2026
6 не може да бъде
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Напълно правилна мярка!?Но искам специално да поясня че цената на петрола респ-на петролните продукти не се отразява само като ограничаване на използването на автомобилите -...следващата крачка ще бъде по-малко ориз ...корейците ще трябва да въведат и норма за консумация на ориза -заради скъпи торове транспортни разходи и т.н.!??...а ние може би трябва да въведем норма за бой -на тези които ни вкараха в тази дупка!?
11:54 30.03.2026
7 Ами точно това не е демокрация!
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":И още повече пазарна икономика. Пазарът означава, че щом има поскъпване, то потребителите трябва да се ограничават в ползването, а не някаква крадлива държавна администрация по някакви съмнителни критерии да раздава "кризисно" пари и после а тегли борчове за да си попълни бюджета. Това даже и популизъм не е ами си чиста проба използване на властта за користни цели и обогатяване на приближени до властта кръгове от фирми защото видите ли тези хора произвеждат, а пък сдругите само лапат.
13:15 30.03.2026