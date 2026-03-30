Новини
Свят »
Украйна »
Дронове удариха промишлен обект в Толиати, възможна цел е химически завод

30 Март, 2026 12:34, обновена 30 Март, 2026 12:37 1 097 129

  • украйна-
  • толиати-
  • химически завод-
  • дронове

Местни жители съобщават за експлозии, властите не потвърждават мащаба на щетите

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински дронове са атакували промишлен обект в руския град Толиати през нощта срещу понеделник, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев, предава News.bg.

По негови данни няма жертви, а жилищни и социални обекти не са засегнати. Властите не уточняват кой точно е бил атакуваният обект, нито дават подробности за щетите.

Според информации в руски и украински телеграм канали, цитирани от медии, възможна цел е бил заводът „Куйбишев Азот“, но това не е потвърдено официално.

В интернет се появиха снимки със стълб дим над града, а местни жители съобщават за повече от пет експлозии около 05:00 часа.

По данни на The Bell предприятието произвежда полимери, минерални торове и химически вещества, които могат да се използват като прекурсори за взривни материали.

Това не е първият подобен случай - атака с дронове срещу индустриален обект в Толиати бе съобщена и предишната нощ, а информация за удар по същия завод се появи и в средата на март.

До момента няма официален коментар от украинска страна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    16 16 Отговор
    Братушките си намериха майстора!

    Коментиран от #19, #70, #91

    12:38 30.03.2026

  • 2 Руснаците

    19 12 Отговор
    Директно да стрелят по Нейнски, Гюров и т.н.
    Ама отде такъв късмет

    Коментиран от #15

    12:38 30.03.2026

  • 3 Атина Палада

    17 20 Отговор
    Русия никога не е била толкова слаба-унижавана е денонощно от една малка страна.

    Коментиран от #8, #9, #27

    12:39 30.03.2026

  • 4 Синдирко

    16 15 Отговор
    Ядрени удари по Лвов и Ивано-Франковск ще приключат конфликта. До кога ще търпят руснаците слабака Путин! Украйна трябва дуща бъдеУнищожена!

    Коментиран от #36, #128

    12:39 30.03.2026

  • 5 Пръцко

    13 20 Отговор
    Руснаците са като хлебарките - без никакво чувство за емпатия, живеят в собствената си мръсотия - физическа и духовна. Безкрайно алчни за земя (ненапразно владеят най-огромната територия), те са способни да превърнат целия свят в бунище-отходен канал. Точно като хлебарките. И борбата с тях трябва да е такава - първо ги унищожи до крак в дома си и ако все пак ти е жал - изолирай ги в канала и нека там да си се въдят и гордеят, че са най-най-най!

    Коментиран от #34

    12:39 30.03.2026

  • 6 Студент

    0 15 Отговор
    Къде е това Толиати?В Иран,или Израел?

    Коментиран от #12

    12:40 30.03.2026

  • 7 Путин

    11 13 Отговор
    Глупости. Нашия завод успешно прехвана и унищожи вражеските дронове. Маладцици.

    12:40 30.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 По голямо унижение за запада

    14 14 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    да изкара цигани да крадат никове и да лъжат срещу Русия няма. После защо Русия е велика! 😄

    Коментиран от #16, #42

    12:42 30.03.2026

  • 10 В 12 ли

    0 0 Отговор
    обръщаш палачинката?

    12:43 30.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не знам

    10 8 Отговор

    До коментар #6 от "Студент":

    Ама ще има Токати в Украйна 🤛👊🤜

    12:44 30.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Конфети "Земя-въздух-земя "

    14 10 Отговор
    Ще има заря пак над Украйна

    Коментиран от #26

    12:46 30.03.2026

  • 15 Европеец

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Руснаците":

    Е нямаме късмет вече,.... Два пъти ни освобождаваха, сега и да се молим няма да направят нещо за продажба на племе....

    Коментиран от #77

    12:46 30.03.2026

  • 16 Руската пропаганда пита:

    11 11 Отговор

    До коментар #9 от "По голямо унижение за запада":

    Защо Русия е кенеФ?

    Коментиран от #18, #22

    12:46 30.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Руски Z блогър

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    12:48 30.03.2026

  • 20 руската мечка

    10 11 Отговор
    ще играе казачок по команда на Европа и САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    12:48 30.03.2026

  • 21 Погребална агенция Вита

    9 11 Отговор
    Копаме живи копейки за сметка на агенцията!

    12:48 30.03.2026

  • 22 По голямо унижение за запада

    9 11 Отговор

    До коментар #16 от "Руската пропаганда пита:":

    12:50 30.03.2026

  • 23 Ново природно явление се появи в Русия

    11 10 Отговор
    Нови удари по Уст-Луга. Губернаторът на областта Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм съобщи, че в момента се и гасят нови пожари, избухнали снощи в ключовото за износа на руски петрол руско пристанище Уст-Луга, намиращо се на Балтийско море. Преди 2 дни руският вицепремиер Александър Новак издаде заповед да бъде подготвен проект за забрана на износа на руски бензин в чужбина от 1 април до 31 юли. Ситуацията още преди ударите от малките часове на нощта в Ленинградска област остава тежка. Руското министерство на извънредните ситуации предупреди, че въздухът в Санкт Петербург е много замърсен от вредни емисии от транспортния сектор. Странно обяснение за черния въздух даде прокремълския информационен телеграм канал Mash. Според него излиза, че всичко е природно явление – имало "неблагоприятни метеорологични условия поради рязка промяна на температурата", което формирало атмосферни зони, спиращи вредните емисии от транспортния сектор – затова небето изглеждало като покрито с черен воал. Такова явление траело обикновено няколко дни, обаче можело и да е по-продължително. В руските медии има пълно мълчание за огромните поражения в Уст-Луга и Приморск.

    12:50 30.03.2026

  • 24 Нешанъл Жеографик

    9 12 Отговор
    Учени са установили, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Русофилът-цял живот.

    Коментиран от #31

    12:51 30.03.2026

  • 25 Механик

    6 11 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    12:51 30.03.2026

  • 26 Русия се превърна в тестова площадка

    10 12 Отговор

    До коментар #14 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра. Също така, Полша е започнала да произвежда някакви нови ракети против Шахеди, които също ще предостави за тестване срещу Русия. Вече на терен са нови американски морски дронове, в експериментална фаза, както и войници - роботи.

    12:52 30.03.2026

  • 27 Това е безспорен

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Факт.

    12:53 30.03.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    9 10 Отговор
    Привет таварищи....
    Все по плану !!!
    Медлено, планомерно разнищване на Русия, таварищи.
    Когда Олимпиада, епта.....??? 😄

    12:53 30.03.2026

  • 29 Бункерен стратег

    10 10 Отговор
    Забравих да питам Зеленски дали е съгласен с 3 дневния ми план за окупация на Украйна.

    12:54 30.03.2026

  • 30 ЗабеляЗЪЛ

    7 10 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро и ги лъжат в магазините.

    12:55 30.03.2026

  • 31 Анимал Планет

    9 10 Отговор

    До коментар #24 от "Нешанъл Жеографик":

    Руските фермери викат на помощ армията за да ги защити от местните власти. Фермери в Новосибирска област са записали послание към руските войници на фронта в Украйна с призив да се върнат в Русия да ги защитят от властити. В Новосибирск е пълен ужас. Жителите призовават руските военни, руския окупатор да се върне и да ги защити от Путин. А хората на Путин, на Медведев им вземат добитъка, затварят фермите, блокират пътищата. Отчаяни хора обясняват как местните власти им конфискуват и колят добитъка под предлог за епидемия от пастьорелоза. Те роптаят, че властите не представят официални документи за заболяването и в много случаи изпращат силите за сигурност, които избиват и изгарят добитъка в отсъствието на стопаните и без да се направят изследвания на животните.

    Коментиран от #32

    12:55 30.03.2026

  • 32 пРосия

    10 9 Отговор

    До коментар #31 от "Анимал Планет":

    Страната на идиотите.

    12:56 30.03.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    7 11 Отговор
    Ще правя Олимпиада !!!
    Какво думаете за поредния ми гениален план ?

    Коментиран от #80

    12:56 30.03.2026

  • 34 Пръдльооо

    12 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пръцко":

    Едно към едно ми описа 4футите, точно описание за тях.

    Коментиран от #35

    12:58 30.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И ЯО няма да помогне на Русия.

    6 13 Отговор

    До коментар #4 от "Синдирко":

    Само ще направи унижението за руската армия още по-голямо и ще се потвърди окончателно мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие на държавата, с.която го използва. ЯО е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде тотално заличена с превантивни удари от САЩ.

    Коментиран от #37

    13:04 30.03.2026

  • 37 Абе няма ли един

    12 6 Отговор

    До коментар #36 от "И ЯО няма да помогне на Русия.":

    да не е с детски интелект да ви измисли какво да тролите, за да не изглеждате толкова глупаво и жалко. После защо Русия е велика.

    Коментиран от #38, #39

    13:06 30.03.2026

  • 38 Това, което пишеш не представлява

    6 11 Отговор

    До коментар #37 от "Абе няма ли един":

    аргумент, с който можеш да опровергаеш написаното в съответния коментар. Така още веднъж потвърждаваш, че е верен :)))

    Коментиран от #41

    13:08 30.03.2026

  • 39 Марш по кофите копейко гладна!

    5 10 Отговор

    До коментар #37 от "Абе няма ли един":

    Марш!!!

    Коментиран от #43, #47

    13:09 30.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 По голям аргумент

    10 5 Отговор

    До коментар #38 от "Това, което пишеш не представлява":

    от деца ползвани за тролеи от пропадналият запад срещу Русия, здраве му кажи!

    13:10 30.03.2026

  • 42 Коментар 3 отговаря на истината,

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "По голямо унижение за запада":

    защо не си съгласен с него, трябва да докажеш, че Русия не е фалирала и руската икономика процъфтява, а това може да стане само с цитиране факти и цифри :)

    Коментиран от #45

    13:11 30.03.2026

  • 43 Ами за да не си по кофите

    11 5 Отговор

    До коментар #39 от "Марш по кофите копейко гладна!":

    и да не си толкова жалка, трябва да осъзнаеш, че троленето е занимание за отпадъците в едно общество и затова ги ползва пропадналият запад за парцали по форумите. После защо Русия е велика!

    Коментиран от #57

    13:12 30.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 По голямо унижение за запада

    8 4 Отговор

    До коментар #42 от "Коментар 3 отговаря на истината,":

    Коментиран от #49

    13:13 30.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Марш да го лапкаш на

    9 4 Отговор

    До коментар #39 от "Марш по кофите копейко гладна!":

    тираджиите, марш паразит шорошки.

    Коментиран от #50

    13:16 30.03.2026

  • 48 Ивайло Мирчев

    9 4 Отговор
    Прави ли ви впечатление хора, че русите колкото повече дънят укродебилите, толкова повече лъжлива пропаганда ни залива по хазарските медии.

    13:18 30.03.2026

  • 49 Това отново не е аргумент.

    5 11 Отговор

    До коментар #45 от "По голямо унижение за запада":

    Така само излагаш и себе си и Русия. И потвърждаваш, че с такива поддръжници, никак не е изненадващо, че Русия фалира и потъна, разпродавала и остатъка от Държавния резерв :) Нещо да коментираш по въпроса ?:)

    Коментиран от #51

    13:20 30.03.2026

  • 50 Икономиката на Русия е в „зоната на смър

    4 7 Отговор

    До коментар #47 от "Марш да го лапкаш на":

    Путин поиска от олигарсите да плащат за войната. Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. Двама бизнесмени са потвърдили готовността си да направят вноски, за да подпомогнат продължаващата война в Украйна. Новината идва в момент, когато военните разходи на Кремъл са скочили с 42% спрямо 2025г. Бюджетният дефицит на Русия за януари и февруари 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    😂

    13:22 30.03.2026

  • 51 По голямо унижение за запада

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Това отново не е аргумент.":

    Коментиран от #52

    13:22 30.03.2026

  • 52 Руският петрол стигна до ситуация

    5 6 Отговор

    До коментар #51 от "По голямо унижение за запада":

    "форсмажор" заради мощните украински удари с дронове. Руските петролни компании са обявили "форсмажор", заради ударите по руските пристанища Приморск и Уст Луга в Балтийско море, съобщава Reuters. Това означава наличие на извънредни обстоятелства, за да не се плащат неустойки. И двете пристанища бяха ударени по два пъти от украински дронове през изминалата седмица, като имаше данни, че не са използвани просто дронове-камикадзе, а преоборудвани леки самолети, които са пускали бомби. Щетите и разрушенията и на двете места са много сериозни - включително пристанищна инфраструктура, кейове, помпени станции и резервоари-цистерни.

    Коментиран от #59

    13:24 30.03.2026

  • 53 Лада искра

    6 4 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #94

    13:24 30.03.2026

  • 54 Лада искра

    7 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #88

    13:24 30.03.2026

  • 55 Лада искра

    7 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #78, #89

    13:25 30.03.2026

  • 56 Лада искра

    7 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:25 30.03.2026

  • 57 В Русия бият тревога, положението

    4 5 Отговор

    До коментар #43 от "Ами за да не си по кофите":

    на икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    Коментиран от #58, #60, #66

    13:25 30.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 По голямо унижение за запада

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "Руският петрол стигна до ситуация":

    Коментиран от #61

    13:28 30.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Соловьов:

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "По голямо унижение за запада":

    Намаляваме производството на военни дронове в пъти, няма пари. "При мен идват наши производители на "страхотни" дронове и ми казват: "Знаеш ли, помолиха ни да намалил (обема на) производство за фронта НЯКОЛКО ПЪТИ". Това заяви с истеричен крясък емблемата на руската информационна пропаганда Владимир Соловьов. Представители на големи холдингови структури в студиото обясняват, че трябвало да получат аванси от държавата за производство на определено количество, обаче сега изведнъж това било ограничено. Дори трябвало да уволняват работници, а търсенето било огромно.

    😂

    Коментиран от #62

    13:30 30.03.2026

  • 62 По голямо унижение за запада

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "Соловьов:":

    Коментиран от #65

    13:31 30.03.2026

  • 63 Соловьов:

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "Ами за да не си по кофите":

    "И как да произвеждаме? Как да купуваме части? Всеки на фронта крещи: "Имаме нужда от "Мавик" (китайска безпилотна платформа за наблюдение, която успешно се преработва и във FPV дронове-камикадзе). Но те трябва да бъдат платени и доставени. С какви пари? Фронтът вика: "Дайте". А пари - няма", заключи Соловьов.

    😂

    Коментиран от #64

    13:31 30.03.2026

  • 64 Ами за да не си по кофите

    4 4 Отговор

    До коментар #63 от "Соловьов:":

    Коментиран от #85

    13:33 30.03.2026

  • 65 Русия се моли на ООН заради атаките :)

    4 4 Отговор

    До коментар #62 от "По голямо унижение за запада":

    Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".

    😂

    Коментиран от #67

    13:33 30.03.2026

  • 66 Ами за да не си по кофите

    4 4 Отговор

    До коментар #57 от "В Русия бият тревога, положението":

    Коментиран от #68

    13:34 30.03.2026

  • 67 По голямо унижение за запада

    4 4 Отговор

    До коментар #65 от "Русия се моли на ООН заради атаките :)":

    Коментиран от #71

    13:35 30.03.2026

  • 68 В Русия ударно увеличават данъците.

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "Ами за да не си по кофите":

    От началото на 2026 г. се повишава корпоративния данък, данъка върху доходите, както и увеличение на ДДС. Така данъците в Русия стават дори по-високи отколкото в развитите държави САЩ, Великобритания, Франция или Германия, на фона на 7 пъти по-ниски доходи на населението. Това автоматично доведе и до повишаване на цените на основните стоки. За да се опита да покрие поне част от огромния бюдежетен дефицит, освен увеличаването данъците и започва и пренасочване на средства от здравеопазване, социални помощи и образование към военната сфера.

    Коментиран от #69

    13:36 30.03.2026

  • 69 Ами за да не си по кофите

    6 3 Отговор

    До коментар #68 от "В Русия ударно увеличават данъците.":

    Коментиран от #74

    13:36 30.03.2026

  • 70 Лука

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    След убииствата на царската фамилия заедно с децата няма братушки ! На паметника пред НС пише :на Царя освободител Александър втори от признателна България .

    Коментиран от #86

    13:37 30.03.2026

  • 71 Е, това не е аргумент, с който можеш

    4 6 Отговор

    До коментар #67 от "По голямо унижение за запада":

    да опровергаеш написаното. Нищо чудно, че с такива немощни руски поддръжници като теб, Русия фалира и стана за смях ;)

    Коментиран от #73

    13:38 30.03.2026

  • 72 Кой осигурява

    3 3 Отговор
    сателитното насочване. Най вероятно Англия

    13:39 30.03.2026

  • 73 По голям аргумент

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "Е, това не е аргумент, с който можеш":

    от деца ползвани за тролеи от пропадналият запад срещу Русия, здраве му кажи!

    Коментиран от #76

    13:40 30.03.2026

  • 74 Z-каналите искат смяна на Путин:

    4 3 Отговор

    До коментар #69 от "Ами за да не си по кофите":

    Неспособен е да спечели войната в Украйна. В Русия си задават въпроси какво точно прави Владимир Путин със "специалната военна операция" - победа не се вижда, броят на загиналите руски войници се увуличава стремително, а генералният щаб продължава да не показва компетентност и ясно разбиране за нуждите на руската армия. Защо след четири години пълномащабна война руските войници на фронтовата линия не са оборудвани дори с минимална защита срещу дронове, пита Z-каналът.

    😂

    Коментиран от #75

    13:42 30.03.2026

  • 75 Ами за да не си по кофите

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "Z-каналите искат смяна на Путин:":

    Коментиран от #79

    13:43 30.03.2026

  • 76 Е, така показваш голяма немощ,

    2 5 Отговор

    До коментар #73 от "По голям аргумент":

    изпадане в неадекватност и невъзможност за водене на дискусия. Отново оценка "Слаб 2" за защита на Русия :)

    Коментиран от #81

    13:44 30.03.2026

  • 77 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Освобождението от турско иго дължим на Цар Александър втори и предвожданата от него руска войска! След 1944г ссср на сталин установяват марионетно управление .

    Коментиран от #82

    13:44 30.03.2026

  • 78 ха ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Лада искра":

    пълня измишльотина. Хакнали са на Путин халката. Тая измишльотина на копи-пейст ли я имаш. Щото ни списък можеш да покаже, ни снимка, нищо. Само мераци на рояци.

    13:45 30.03.2026

  • 79 Научно доказано е, че най-бедните и

    6 3 Отговор

    До коментар #75 от "Ами за да не си по кофите":

    ниско образовани хора, с най-нисък интелект подкрепят държави като Иран, Северна Корея, Сирия и Русия. Прочетете, проведени са проучвания и тестове за интелигентност на такава група хора и друга контролна група. Резултатите били шокиращи в групата, подкрепяща изостаналите диктатури.

    Коментиран от #83

    13:45 30.03.2026

  • 80 Лука

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":

    Дано е последен !

    13:46 30.03.2026

  • 81 Така е

    3 4 Отговор

    До коментар #76 от "Е, така показваш голяма немощ,":

    Дискусия не се води с тролеи. Те се осмиват. Троленето показва немощ на запада и падението му. Сега виждаш ли защо Русия е велика? Ти и другите като теб го показвате това денонощно. А най тъпото е, че ви ползват да унищожават Европа. Дреме ти за Европа.

    Коментиран от #101

    13:47 30.03.2026

  • 82 и това не е вярно

    4 3 Отговор

    До коментар #77 от "Лука":

    Русия и Турция имаха война в продължение на години на източния фронт и ядоха бой там. Едва с наша помощ и през наша територия успяват да завършат войната. Само че сме робско племе и си търсихме освободител. Реално тука така здраво ги бяхме отслабили, че е предимно наша заслугата. После нали Русия се опита да ни вземе добруджата като ни нападна с Румънците барабар. Генера Колев ги из... коли и панически бягаха. Това е руската войска. Без нас никога нямаше да завършат войната с Турция.

    Коментиран от #84, #93, #98, #107

    13:48 30.03.2026

  • 83 За да не си по кофите

    3 5 Отговор

    До коментар #79 от "Научно доказано е, че най-бедните и":

    13:48 30.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Нищо не успя да направиш

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ами за да не си по кофите":

    в защита на Русия, най-много накрая да те изхвърлят от форума, поради неадекватност 😂😂😂

    Коментиран от #87

    13:51 30.03.2026

  • 86 Лукчо кух

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Лука":

    Царското семейство го убиха жидовете завладели Русия след преврата през 1917 г., шоршпииските укролиберасти изобщо не четете правилната история.

    Коментиран от #96

    13:51 30.03.2026

  • 87 Така е

    3 5 Отговор

    До коментар #85 от "Нищо не успя да направиш":

    Но това не те спря да се излагаш и да показваш падението на запада, да ползва тролеи, с евтина пропаганда и8 лъжи. Сега виждаш ли защо Русия е велика. Ти и другите като теб го казвате. 😄

    Коментиран от #95

    13:52 30.03.2026

  • 88 Ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Лада искра":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    14:00 30.03.2026

  • 89 Ха-ха

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Лада искра":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:01 30.03.2026

  • 90 Копейка

    5 1 Отговор
    Въх няма да има лади за Рос дебилите

    14:08 30.03.2026

  • 91 Дик диверсанта

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Тези отпадъци не могат да са братушки на славния и велик български народ.

    Коментиран от #92

    14:10 30.03.2026

  • 92 Лука

    1 6 Отговор

    До коментар #91 от "Дик диверсанта":

    От кога пък xaзароnomaците станахте българи! 🤭🤭

    Коментиран от #125

    14:17 30.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Дик диверсанта

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "Лада искра":

    Да бе дебил така е. Вече 1490 дни на 50;км от Донецк, който 2022 си беше руски.
    Рос дебилите сте заплаха за бъдещето на България.

    Коментиран от #103

    14:20 30.03.2026

  • 95 Добре, обясни ни тогава

    5 1 Отговор

    До коментар #87 от "Така е":

    Защо Русия фалира и започва да преминава към трансформация в близнак на Северна Корея, строги икономии, затваряне на границите и спиране на интернета ? :)

    Коментиран от #100, #104

    14:22 30.03.2026

  • 96 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Лукчо кух":

    Социалистическата история умря с воср! Правилната история есе употребява от фашисти и комунисти в тяхна полза !

    Коментиран от #99

    14:22 30.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Лукчо кух

    2 2 Отговор

    До коментар #96 от "Лука":

    Не ти понася истината а, жидоподлого maзна.

    Коментиран от #129

    14:24 30.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ако можеш опровергай твърдението.

    5 1 Отговор

    До коментар #81 от "Така е":

    Не можеш. Ядосваш, че не успяваш да защитиш Русия, агресираш и си вредиш, нищо повече. Ако не си съгласен с дадено мнение, трябва да направиш така че да докажеш, че то не е истина. Няма друг начин, само с повтаряне на едно и също правиш обратното и показваш безсилие в спора. :)

    Коментиран от #102

    14:25 30.03.2026

  • 102 Така е

    1 5 Отговор

    До коментар #101 от "Ако можеш опровергай твърдението.":

    Дискусия не се води с тролеи. Те се осмиват. Троленето показва немощ на запада и падението му. Сега виждаш ли защо Русия е велика? Ти и другите като теб го показвате това денонощно. А най тъпото е, че ви ползват да унищожават Европа. Дреме ти за Европа.

    14:26 30.03.2026

  • 103 юлапкай дикове nymияр

    1 6 Отговор

    До коментар #94 от "Дик диверсанта":

    Като е слаба Русия контраступа започна ли, в украинската кочина пуснаха ли тока, как пък един укроб не отиде на фронта да се бие за украинските 60kлуци.

    14:27 30.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Дори в Русия осъзнаха тъжната истина

    5 1 Отговор

    До коментар #100 от "Троленето не показва само твоето падение":

    и взеха да се подиграват на Путин, но българските русороби все още не могат да се усетят каква е. Липсата на резултат от войната в Украйна и големите загуби на Русия, четири години след инвазията, рязко срина рейтинга на Владимир Путин и в елитните руски среди. Според влиятелния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, в кулоарите на Кремъл по адрес на Путин, все повече можете да чуете подигравателния „Дядо“, което преди беше немислимо и когато повечето от руснаците наистина възприемаха Путин с уважение.

    Коментиран от #108

    14:28 30.03.2026

  • 106 Васил

    5 1 Отговор
    Бой по рашистката кочина.

    14:29 30.03.2026

  • 107 Само безродник

    1 6 Отговор

    До коментар #82 от "и това не е вярно":

    мрази историята си.

    Коментиран от #118

    14:30 30.03.2026

  • 108 Троленето показва не само твоето падение

    1 5 Отговор

    До коментар #105 от "Дори в Русия осъзнаха тъжната истина":

    Показва падението на запада, да стигне да плаща за лъжи и ниско интелигентна пропаганда срещу Русия, поддържайки и спонсорирайки фашизъм и тероризъм в Украйна, с който се унищожава Европа! С тролене правите Русия да изглежда велика, а запада по жалък от всякога!

    14:31 30.03.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 хаха 🤣

    5 0 Отговор
    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    Коментиран от #112, #124

    14:35 30.03.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Значи ти тотално сдаде багажа и

    5 0 Отговор

    До коментар #110 от "Троленето не показва само твоето падение":

    нямаш нито един аргумент за да защитиш катастрофилата Русия ? Много слабо представяне :)

    Коментиран от #115

    14:39 30.03.2026

  • 114 Поразени руски химически заводи в

    7 0 Отговор
    Русия през само март 2026

    4 март AO Metafrax Chemicals
    4 март PJSC Дорогобуж
    4 март AO UralHim
    9 март PJSC Akron
    11 март PJSC KuibyshevAzot
    11 март AO Metafrax Chemicals
    13 март AO UralHim
    13 март PJSC
    14 март PJSC KuibyshevAzot
    19 март PJSC Nevinnomyssky Azot
    21 март PJSC TolyattiAzot
    27 март AO Апатит
    28 март AO Promsintez

    14:41 30.03.2026

  • 115 За съжаление не си

    0 5 Отговор

    До коментар #113 от "Значи ти тотално сдаде багажа и":

    "Сдаването на багажа" е лечимо. Троленето е признак на нисък интелект и липса на ценностна система, а това не се лекува. Затова пропадналият запад ползва такива за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия. Показваш с падението си колко е велика Русия, а на мен се нервираш. 😄

    Коментиран от #116

    14:43 30.03.2026

  • 116 Фактите показват че

    5 0 Отговор

    До коментар #115 от "За съжаление не си":

    Русия катастрофира и в икономически и във военнен аспект. А в геополитечски план Русия катастрофира стратегически и фатално. Всичко това се случи благодарение на Тръмп и НАТО. В момента влиянието на Русия е само и единствено в една държава в света - Беларус. Ако можеш да докажеш обратното, моля....:)

    Коментиран от #117

    14:48 30.03.2026

  • 117 Така е

    0 4 Отговор

    До коментар #116 от "Фактите показват че":

    Фактите показват, че запада е ударил тотално дъно и отчаяние, за да опре до евтини глупаци да тролят евтини лъжи и пропаганда срещу Русия! Сега виждаш ли защо запада изглежда толкова жалко, а Русия велика? 😄

    Коментиран от #121

    14:49 30.03.2026

  • 118 Само безредник

    1 3 Отговор

    До коментар #107 от "Само безродник":

    се кланя на чужд народ, а не на подвизите на дедите си.

    Коментиран от #119

    14:50 30.03.2026

  • 119 Така е

    0 4 Отговор

    До коментар #118 от "Само безредник":

    Затова безродника мрази историята си, мрази род, мрази родина!

    Коментиран от #120

    14:52 30.03.2026

  • 120 така е

    2 2 Отговор

    До коментар #119 от "Така е":

    Безродника не признава подвизите на дедите си, а бива манипулиран от тези на които е роб и повтаря техния вариянт на случилото се.

    Коментиран от #122

    15:00 30.03.2026

  • 121 Добре, дай някакви факти в

    3 0 Отговор

    До коментар #117 от "Така е":

    подкрепа на това което твърдиш, защото реалността показва точно обратното - ЕС с БВП 19 трилиона долара, САЩ с БВП 29 трилиона долара, Китай с БВП 19 трилиона долара, Русия - разпродава ДР, поради фалит.

    😂

    Коментиран от #123

    15:06 30.03.2026

  • 122 Точно така

    0 3 Отговор

    До коментар #120 от "така е":

    Затова безродника е ползван от пропадналият запад, за подмяна на историята си, за евтини лъжи и пропаганда, за поддържане на тероризъм и фашизъм, за унищожението на Европа!

    15:08 30.03.2026

  • 123 Фактите са пред теб

    0 3 Отговор

    До коментар #121 от "Добре, дай някакви факти в":

    САЩ от десетки години инсталира НПО-та в Европа, които овладяха медии, заляха всичко с пропаганда и днес САЩ си има продажните урсули в Европа. Направи десетки войни в близост до Европа, напълни я с емигранти. Преди войната в Украйна, Европа плащаше по около 100 милиарда за издръжката им. А колко още за да се пази от тероризъм, божа работа! САЩ направи и война в Украйна. Така раздели Европа и Русия, чийто тандем тласкаше Европа напред. Европа влезе в рецесия и инфлация. Тотална загуба на суровини. Автомобилите станаха на двойни цени, машини и всичко което произвежда. За капак и стана спонсор на военната индустрия на САЩ, наливайки милиарди там! И още куп неща, които се случват пред теб, но от тролене, нямаш време да видиш, как ти се радват, че си евтин и глу....

    Коментиран от #126

    15:14 30.03.2026

  • 124 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "хаха 🤣":

    САЩ и Израел показаха, че са световното зло, с което са вредни за цял свят. Добре, че Иран ги чеше добре тези нещастници!

    15:23 30.03.2026

  • 125 Лука ПАК КРАДЕШ

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Лука":

    Може ли служители на посолство да крадът ?

    15:27 30.03.2026

  • 126 За съжаление пак не успя да се

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Фактите са пред теб":

    справиш с поставената задача, отново не даваш отговор на въпроса -Защо ЕС е почти 20 пъти по-богат от Русия ? Защо БВП на ЕС е 19 трилиона $, а Русия фалира ? :)))

    Коментиран от #127

    15:28 30.03.2026

  • 127 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "За съжаление пак не успя да се":

    Докато се занимаваш с тролене, ще показваш колко е пропаднал запада и колко е велика Русия. А тъжното е, че те ползват за да унищожават Европа. Не, че ти дреме за Европа!

    15:29 30.03.2026

  • 128 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Синдирко":

    И хитлер е искал да унищожи друга нация!

    15:30 30.03.2026

  • 129 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Лукчо кух":

    Май тъгуваш за еднопартиина България !

    15:36 30.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания