Дронове удариха промишлен обект в Толиати, възможна цел е химически завод

Украински дронове са атакували промишлен обект в руския град Толиати през нощта срещу понеделник, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев, предава News.bg.

По негови данни няма жертви, а жилищни и социални обекти не са засегнати. Властите не уточняват кой точно е бил атакуваният обект, нито дават подробности за щетите.

Според информации в руски и украински телеграм канали, цитирани от медии, възможна цел е бил заводът „Куйбишев Азот“, но това не е потвърдено официално.

В интернет се появиха снимки със стълб дим над града, а местни жители съобщават за повече от пет експлозии около 05:00 часа.

По данни на The Bell предприятието произвежда полимери, минерални торове и химически вещества, които могат да се използват като прекурсори за взривни материали.

Това не е първият подобен случай - атака с дронове срещу индустриален обект в Толиати бе съобщена и предишната нощ, а информация за удар по същия завод се появи и в средата на март.

До момента няма официален коментар от украинска страна.