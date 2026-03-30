Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран обвини американски офицери за трагедията с десетки деца

30 Март, 2026 12:57 1 052 15

  • иран-
  • американски офицери-
  • трагедия-
  • деца

Техеран твърди, че атака с „Томахоук“ е убила десетки деца, САЩ говорят за възможна грешка

Техеран обвини американски офицери за трагедията с десетки деца - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран обвини двама офицери от Военноморските сили на САЩ, че са отговорни за ракетния удар по девическо начално училище в град Минаб, при който са загинали десетки деца, съобщава Wion, предава News.bg.

Техеран публикува техни снимки чрез посолството си в Южна Африка и заяви, че те са дали директно разрешение за атаката. Офицерите са идентифицирани като Лий Р. Тейт, сочен за командир, и Джефри Е. Йорк - изпълнителен офицер на USS Spruance.

В публикация в социалната мрежа X иранската страна ги обвини, че са наредили изстрелването на ракети „Томахоук“, довели до смъртта на голям брой деца, като отправи и остри емоционални послания.

Иранският външен министър Абас Арагчи определи бомбардировката като „военно престъпление“ и „престъпление срещу човечеството“, обвинявайки Съединените щати в умишлена атака.

От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че Иран носи отговорност за инцидента, станал в началото на конфликта.

Според информация от американско военно разследване е възможно училището да е било ударено по погрешка от ракета „Томахоук“ заради неточни координати. Посочва се, че сградата преди това е била част от военна база, а целта е била определена с остарели данни.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    16 1 Отговор
    Десетки, 130 някъде..

    13:01 30.03.2026

  • 2 Европеец

    34 1 Отговор
    Грешка, грешка, ама децата ги няма..... Та това са краварите..... Не ми се мисли Какво би станало с хората живеещи в БГ близо до базите на кравата... Господ Бог да ги закриля И пази....

    13:02 30.03.2026

  • 3 Някой

    24 0 Отговор
    Е, не Сени съмнявам, че са виновни американците. Все пак са доказани военнопрестъпници.

    13:02 30.03.2026

  • 4 То стана

    21 0 Отговор
    Ясно, че са използвали ИИ.. А той, милият, се объркал. Терористическа държава са сащ

    13:03 30.03.2026

  • 5 Свещеник

    15 0 Отговор
    Насажда се омраза между християни и мюсюлмани...! Това може да се превърне в световна катастрофа ..!!

    13:03 30.03.2026

  • 6 Джок Съдбата

    16 1 Отговор
    Техеран не само обвини ,но и продупчи билета за отвъдното на офицера от USAF Дженсън изстрелял ракетата въздух земя-срещу девическото училище в Иран,по време на бомбардировка на амер. военно летище в Саудистка Арабия и сега душата му вече пътува към ада .

    Коментиран от #10

    13:07 30.03.2026

  • 7 Дочакахме

    22 0 Отговор
    Минаха осоло 3 седмици. Прясна прясна новина.
    И" няколкото деца" да 178. Момиченца от 5 до 12г.
    С между другото с втори ракетен удар по същото училище, но след половин час, за да се ударят спасителните екипи.
    Добре че не разчитаме на нашите сайтове за информация.

    13:11 30.03.2026

  • 8 Екзорсиста

    15 0 Отговор
    Няма никаква грешка в случая ,децата са жертвани умишлено в сатанински жертвоприносителен ритуал на определена дата ,а офицерът само е натиснал спусъка .

    13:13 30.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Джок Съдбата

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Джок Съдбата":

    От офицер летец Дженсън след удара по амер .въздушна база в Саудитска Арабия остана единствено на снимка таридионната му широка фалшива усмивка ,сякаш искаща да каже -всичко е ОК .

    13:30 30.03.2026

  • 11 ВВП

    13 0 Отговор
    Десетки Не...Стотици са .поне 250..САЩ са военнопрестъпници ..За пореден път показват садизма в американската раса .

    13:38 30.03.2026

  • 12 Феликс Дж

    7 1 Отговор
    За тези демократични общества ли беше казал ФИДЕЛ КАСТРО, че са новият фашизъм. Да знаня.

    13:40 30.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ПРОГРЕСИВЕН ТЮЛЕН

    0 2 Отговор
    ГОСПОДИН ДН.ТР.👑,
    НЕ РАЗБРАХТЕЛИ ЧЕ
    ТЕЗИ(......)СА ПОДЛО ПЛЕМЕ
    А ВИЕ ТРЪГНАХТЕ ДА ГИ ОСВОБОЖДАВАТЕ
    АПРОПО.....СТО И 2%
    БАЗАТА Е ПРЕУСТРОЕНА НА „УЧИЛИЩЕ”
    МАКС.ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ
    ЕПИЧНА ЯРОСТ.....!!!!!!!

    14:56 30.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания