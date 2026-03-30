Техеран обвини американски офицери за трагедията с десетки деца

Иран обвини двама офицери от Военноморските сили на САЩ, че са отговорни за ракетния удар по девическо начално училище в град Минаб, при който са загинали десетки деца, съобщава Wion, предава News.bg.

Техеран публикува техни снимки чрез посолството си в Южна Африка и заяви, че те са дали директно разрешение за атаката. Офицерите са идентифицирани като Лий Р. Тейт, сочен за командир, и Джефри Е. Йорк - изпълнителен офицер на USS Spruance.

В публикация в социалната мрежа X иранската страна ги обвини, че са наредили изстрелването на ракети „Томахоук“, довели до смъртта на голям брой деца, като отправи и остри емоционални послания.

Иранският външен министър Абас Арагчи определи бомбардировката като „военно престъпление“ и „престъпление срещу човечеството“, обвинявайки Съединените щати в умишлена атака.

От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че Иран носи отговорност за инцидента, станал в началото на конфликта.

Според информация от американско военно разследване е възможно училището да е било ударено по погрешка от ракета „Томахоук“ заради неточни координати. Посочва се, че сградата преди това е била част от военна база, а целта е била определена с остарели данни.