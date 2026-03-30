Техеран обвини американски офицери за трагедията с десетки деца

Иран обвини двама офицери от Военноморските сили на САЩ, че са отговорни за ракетния удар по девическо начално училище в град Минаб, при който са загинали десетки деца, съобщава Wion, предава News.bg.
Техеран публикува техни снимки чрез посолството си в Южна Африка и заяви, че те са дали директно разрешение за атаката. Офицерите са идентифицирани като Лий Р. Тейт, сочен за командир, и Джефри Е. Йорк - изпълнителен офицер на USS Spruance.
В публикация в социалната мрежа X иранската страна ги обвини, че са наредили изстрелването на ракети „Томахоук“, довели до смъртта на голям брой деца, като отправи и остри емоционални послания.
Иранският външен министър Абас Арагчи определи бомбардировката като „военно престъпление“ и „престъпление срещу човечеството“, обвинявайки Съединените щати в умишлена атака.
От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че Иран носи отговорност за инцидента, станал в началото на конфликта.
Според информация от американско военно разследване е възможно училището да е било ударено по погрешка от ракета „Томахоук“ заради неточни координати. Посочва се, че сградата преди това е била част от военна база, а целта е била определена с остарели данни.
6 Джок Съдбата
Коментиран от #10
13:07 30.03.2026
7 Дочакахме
И" няколкото деца" да 178. Момиченца от 5 до 12г.
С между другото с втори ракетен удар по същото училище, но след половин час, за да се ударят спасителните екипи.
Добре че не разчитаме на нашите сайтове за информация.
13:11 30.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Джок Съдбата
До коментар #6 от "Джок Съдбата":От офицер летец Дженсън след удара по амер .въздушна база в Саудитска Арабия остана единствено на снимка таридионната му широка фалшива усмивка ,сякаш искаща да каже -всичко е ОК .
13:30 30.03.2026
12 Феликс Дж
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ПРОГРЕСИВЕН ТЮЛЕН
НЕ РАЗБРАХТЕЛИ ЧЕ
ТЕЗИ(......)СА ПОДЛО ПЛЕМЕ
А ВИЕ ТРЪГНАХТЕ ДА ГИ ОСВОБОЖДАВАТЕ
АПРОПО.....СТО И 2%
БАЗАТА Е ПРЕУСТРОЕНА НА „УЧИЛИЩЕ”
МАКС.ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ
ЕПИЧНА ЯРОСТ.....!!!!!!!
14:56 30.03.2026