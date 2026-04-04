Иран прати пореден ракетен залп към Израел, експлозии отекнаха северно от Техеран

4 Април, 2026 04:36, обновена 4 Април, 2026 04:57

Израелските отбранителни сили нанасят удари по инфраструктурата на Хизбула в ливанската столица Бейрут

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили (IDF) засекоха ракетен залп, изстрелян от Иран към еврейската държава, съобщи пресслужбата на IDF.

„IDF засече ракети, изстреляни от Иран към Израел. Отбранителните системи работят за пресичане на заплахите“, се казва в изявлението.

Няколко експлозии са станали в планинския район Колакчал в северната част на Техеран, според телевизия Ал Хадат.

Все още не са предоставени подробности. Иран не е коментирал репортажа на канала.

Иранските системи за противовъздушна отбрана са проследили и унищожили две противникови крилати ракети и два дрона в иранското въздушно пространство, информираха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Две крилати ракети бяха свалени над градовете Занджан в североизточната част на страната и Хомеййн в централната част на Ислямската република“, се казва в изявлението на КГС. Освен това, допълват от Корпуса, „дрон MQ-9 [Reaper] беше свален над Исфахан, а друг безпилотен апарат тип Hermes беше свален над град Бушер в южен Иран“.

Израелските отбранителни сили (IDF) нанасят удари по инфраструктурата на Хизбула в ливанската столица, съобщи пресслужбата на IDF.

„IDF започна да нанася удари по инфраструктурата на Хизбула в Бейрут“, се казва в изявлението.

Шиитски групировки, действащи в Ирак, съобщиха за извършване на 19 атаки срещу „вражески военни бази“ вътре и извън Арабската република през последните 24 часа.

„Иракската ислямска съпротива“, коалиция от няколко радикални организации, публикува изявление по този въпрос в своя Telegram канал.

В изявлението се посочва, че през последните 24 часа бойците „са извършили 19 военни операции срещу вражески бази, разположени в Ирак и региона“. В него се отбелязва, че „при атаките са използвани десетки дронове и ракети“. Конкретни държави не са посочени.

Сирийските авиационни власти удължиха забраната за полети във въздушното пространство на страната.

Източник от Службата за полетна информация (DIR) в Дамаск съобщи, че въздушното пространство на страната е затворено до 21:00 ч. местно време в неделя, 5 април Единственото изключение могат да бъдат полети, които получават предварително одобрение от властите“, каза източникът.

Той припомни, че Сирия преди това е разрешила пътнически полети до летище Алепо, като са определени три коридора за полети: два до турската граница и един към Средиземно море до границата с района, контролиран от авиодиспечерите на Никозия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо

    30 1 Отговор
    Аз мислех че ракетите на Иран са свършили и ще се бият с лопати.

    Коментиран от #3

    04:58 04.04.2026

  • 2 Равин

    21 1 Отговор
    Не се издържа повече! Триесе и трета капа ми отлита от темето, и заеквам и прижмиквам от уплах и шампанско да гръмнат...

    04:58 04.04.2026

  • 3 Така

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дончо":

    Казваха и аз им вярвам, с лопати и чипове от перални машини се бият и евроатлантиците демократи не могат ДС ги спрат

    05:02 04.04.2026

  • 4 коментиращ

    23 3 Отговор
    избийте мръсните евреи

    05:06 04.04.2026

  • 5 Орешник

    20 2 Отговор
    Не мое да бъде бай доню друго разправяше!

    05:14 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Матиа фон Зигмунд

    5 1 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    07:52 04.04.2026

