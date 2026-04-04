Буданов: Фронтът ще падне, ако не е мобилизацията. Новите попълнения не желаят да се присъединят към армията

Кирил Буданов, ръководителят на офиса на украинския президент Володимир Зеленски, призова да не се очакват чудеса от евентуални промени в процеса на мобилизация в Украйна, съобщава „Суспилне“.

В разговор с журналисти на форума на CEO Club Ukraine, Буданов заяви, че форматът на военните наборни пунктове или промяната в имената им няма да повлияят на същността на процеса - той ще остане същият. „В противен случай фронтът ще падне“, подчерта Буданов.

Според него, Украинските въоръжени сили се нуждаят от „човешки капитал“, но поради нежеланието на новите попълнения да се присъединят към армията, те са принудени да бъдат мобилизирани.

След избухването на военните действия през февруари 2022 г. Украйна обяви обща мобилизация, изключвайки само мъже под 27 и над 60 години.

През 2024 г. възрастовата граница беше намалена на 25 години, но острия недостиг на персонал в ВС остана. Същата година в Украйна бяха призовани приблизително 200 000 души. През януари 2025 г. шефът на ВСУ Александър Сирски съобщи, че мобилизацията не отговаря на нуждите на украинската армия.

По-рано Зеленски удължи мобилизацията и военното положение в страната с 90 дни, до 4 май. Според украинския Канал 24, системата за мобилизация в Украйна ще бъде дигитализирана от 1 април. Ще бъдат проверявани нивата на заплатите, липсата на дължими осигурителни вноски и фиктивната заетост, за да се гарантира, че мобилизацията не е задържана.

В същото време Министерството на отбраната на страната заяви, че информацията за стартирането на нова фаза на мобилизация на 1 април е невярна. Заместник-министърът на отбраната Евгений Мойсюк отбеляза, че работата по реформирането на службите за мобилизация наистина е в ход, но това е сложен и многопластов процес, който изисква систематичен подход. Мойсюк обясни, че екипът на Министерството на отбраната вече е разработил цялостен план за трансформиране на системата за мобилизация.

През декември миналата година Сирски нарече мобилизацията ключова задача за укрепване на армията. В момента, каза той, основният проблем на украинските въоръжени сили е недостигът на личен състав.