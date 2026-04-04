Буданов: Фронтът ще падне, ако не е мобилизацията. Новите попълнения не желаят да се присъединят към армията

Кирил Буданов, ръководителят на офиса на украинския президент Володимир Зеленски, призова да не се очакват чудеса от евентуални промени в процеса на мобилизация в Украйна, съобщава „Суспилне“.
В разговор с журналисти на форума на CEO Club Ukraine, Буданов заяви, че форматът на военните наборни пунктове или промяната в имената им няма да повлияят на същността на процеса - той ще остане същият. „В противен случай фронтът ще падне“, подчерта Буданов.
Според него, Украинските въоръжени сили се нуждаят от „човешки капитал“, но поради нежеланието на новите попълнения да се присъединят към армията, те са принудени да бъдат мобилизирани.
След избухването на военните действия през февруари 2022 г. Украйна обяви обща мобилизация, изключвайки само мъже под 27 и над 60 години.
През 2024 г. възрастовата граница беше намалена на 25 години, но острия недостиг на персонал в ВС остана. Същата година в Украйна бяха призовани приблизително 200 000 души. През януари 2025 г. шефът на ВСУ Александър Сирски съобщи, че мобилизацията не отговаря на нуждите на украинската армия.
По-рано Зеленски удължи мобилизацията и военното положение в страната с 90 дни, до 4 май. Според украинския Канал 24, системата за мобилизация в Украйна ще бъде дигитализирана от 1 април. Ще бъдат проверявани нивата на заплатите, липсата на дължими осигурителни вноски и фиктивната заетост, за да се гарантира, че мобилизацията не е задържана.
В същото време Министерството на отбраната на страната заяви, че информацията за стартирането на нова фаза на мобилизация на 1 април е невярна. Заместник-министърът на отбраната Евгений Мойсюк отбеляза, че работата по реформирането на службите за мобилизация наистина е в ход, но това е сложен и многопластов процес, който изисква систематичен подход. Мойсюк обясни, че екипът на Министерството на отбраната вече е разработил цялостен план за трансформиране на системата за мобилизация.
През декември миналата година Сирски нарече мобилизацията ключова задача за укрепване на армията. В момента, каза той, основният проблем на украинските въоръжени сили е недостигът на личен състав.
5 Ще падне?
6 Дони
7 С една дума
До коментар #2 от "Зеления път":Удавихте ни с оръжия,но ни липсват желаещи човечета,които да им натискат спусъка!
07:08 04.04.2026
9 Неразбрал
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":Кой, това Будало ли ?
07:14 04.04.2026
11 Гери
МРУСНИ ГАДНИ БОКЛУЦИ
12 с две думи
13 Съдията
17 111
18 ще бъдат,
До коментар #10 от "Хубавото":ама завличат доста народ в гроба, вкл.деца. И отвлякоха доста пари, вкл.наши....
19 Ццц
21 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #9 от "Неразбрал":Тссс.....опасно !!!
Спроси у генералите Москалик, Кирилов, Поликарпов, Клименко, Татаренко, Свиридов, Мордичев, Алексеев.
Списъка е безконечен ☝️
22 Уточнение
До коментар #11 от "Гери":Подкрепяни от ЕвроУрсулите !
23 няма кого да мобилизират вече
Според английските служби , сега на територията на украйна живеят неповече от 20 милиона човека .
Според статистиката от 2025 година приблизително 10,5 милиона са пенсионерите .
Около 6,1 милиона са жителите до 20 години .
Кого ще мобилизират в момента ?!
25 Олесия Хрушчук
26 Учуден
И как недостиг - нали загубите били само 55 000 а ловът на пушечно месо за фронта не престава и даже и се засилва а руснаците имали "огромни" загуби.
Май нещо опорките не вървят.
27 А бе,
До коментар #21 от "Кирило Буданов, разведчик":тия все "отбор юнаци", бе !
28 Този, когото възхваляваш
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":е мнооого далеч от спечелване на войната, но с поста, който заема сега, си е осигурил стабилен източник на доходи покрай тези на шефа си... Не мой единия да бърка в кацата с медеца, а другия, в случая дясната му ръка, да лапа мухи... А пък и вероятно си е осигурил пътечката за измъкване от батака в родината му, щото тайфата на зелената еуглена няма да е вечно на власт...
29 Бягство от мобилизация
Незаконни преминавания: Хиляди украински мъже са преминали границата извън официалните контролно-пропускателни пунктове, за да избегнат военна служба.
Опасни маршрути: Често се използват планински маршрути през Карпатите или преплуване на река Тиса, което е довело до десетки смъртни случаи поради суровите условия.
30 Някой си
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":Имам кофти новина за теб . Все още са неуспешни опитите за присаждане на мозък! Тека че ще се наложи да си останеш само с тия две мозъчни клетки!
32 не го разбирам
А нашите козляци кипят от желание и енергия , ама са им схванати краката да отидат до посолството .
34 Вече и на слепите
37 Запознат
Ами нашите козячета да не се крият по дупките и да "громят" Русия добре скрити зад компютрите ами да нарамват мешките и да заминават доброволци във ВСУ - ама нито един еввроатлантик или козяче не го е направил - защо ли така се получава?
39 отказ безопасността за Русия, е причина
До коментар #29 от "Бягство от мобилизация":Щше ли да има бякство от мобилизация,ако Зеленски беше се изказал против:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
А, АТО на бандеровци, убила стотици деца след 2014 г. на собствената си украинска територия.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна с//едмица преди 24.02.2022
Предлагане достъп на английски военни 22.02.2022
07:41 04.04.2026
41 Има подписан договор вече
До коментар #7 от "С една дума":БГ - джензтата са готови за мобилизация .Нали са атлантичета повечето.
42 ЕХ БУДАлОВ, БУДАлОВ
43 Украинец
Значи Украйна не е обявила война на Русия и според тяхната конституция незаконния им "президент" няма право да обявява военно положение и мобилизация както и няма право да отлага собствените си избори. А защо ли киевската хунта не обявява война на Русия ?
07:50 04.04.2026
44 Решение
07:53 04.04.2026
45 Последния Софиянец
Искаш да кажеш:Пушечно месо.Никой нормален не би умрял за Хунтата в Киiв.Несилственото събиране на "пушечно месо" по улици и площади-ще продължи.Само ще се дигитализира.По голяма простотия не бях чувал.
Вдигайте бялото знаме докато е време.Скоро ще ви нулират ако продължавате с ината си.
07:59 04.04.2026
47 Хаха
Ако не искаш това да се случи - бялото знаме, сега....
08:00 04.04.2026
48 Крали Марко
08:03 04.04.2026
49 Ами огромна
08:09 04.04.2026
50 Будаланов
08:12 04.04.2026
52 куку
До коментар #1 от "Мурка":Умряла работа „човешки капитал“ когато ти хващат на улицата и хвърлят в тази касапница..Всеки ден по 1000 парчета стават на тор...Това е истина за укропейтриоти...В БГ ББ нарече народа " лош материал"..Но пък служебно правителство може да прати този материал по своето желание да умират заради банда наркомани на Донбас..и окото няма да им мигне..кой знае какво подписват..празен лист..а после кукловоди слагат текста..Така работи Надежда Змейски..затова я вкл. в списъка..тя знае най добре..
54 Доктор Иванов от Карлуково
До коментар #53 от "Лука":Ти си героят на стая 315. Дишай дълбоко и се успокой, след малко идват санитарите.
55 Лука
До коментар #10 от "Хубавото":Какво ги правят калпавите пророци?
56 Лука
До коментар #11 от "Гери":Изумен съм ! Какво пиеш щото действа УМОПОМРАЧИТЕЛНО ?
58 Наркото бо каза
64 Шопо
До коментар #23 от "няма кого да мобилизират вече":С помощ от България Зеленски може да победи Русия.
65 Учителка от основно училище
До коментар #62 от "Лука":Не можахме да те научим къде се слагат запетайките в помощното училище.
67 Промяна
68 Шопо
До коментар #66 от "Свети Армагедон":Във Лвов не живеят руснаци, той си е полски град там може да се тества тактическо ядрено оръжие.
За другите градове не съм съгласен те са си руски.
69 Че кой нормален украински гражданин
70 бай Дахю
94 Последния Софиянец
До коментар #89 от "Лука":А в САЩ,Исраел,Крайна,ЕССР какво е?!Цъфтяща "демокрация"?
09:22 04.04.2026
98 факуса
До коментар #18 от "ще бъдат,":и гюро главоча още милиони му дава от нашите
100 Карго 200
Жертви - 1 380 000🌻
Икономика - ⬇️💩🚽
☢️заплахи - 🥱
Военни престъпления - ♾
НАТО - 🇫🇮🇸🇪
Заповеди за арест - ↗️
Военни кораби - ⛴️⏬
Самолети - 🚀💥
Подводница - Подводница
Нефтени рафинерии - 🔥
Износ на петрол - ⬇️40%
Армия - Заседнала
🦝- 1
Червени линии - 0
Аз оставам майстор стратег.
104 Не "НАРОДА СИ", както си писал,
До коментар #11 от "Гери":а украинците изби и прогони!
106 И КЪВ Е ИЗВОДА
До коментар #100 от "Карго 200":РУСИЯ ГУБИ ВОЙНАТА
НАЛ ТЪЙ
А ТОЯ ЩО РИВЕ
АЛО ДЕБ.....ИЛЧЕТО
ТОЯ ЩО РИВЕ
МАЙ ША ТРЕЕ ДА СА КОЛЯТ ОЩЕ БАЯ ТЦКШНИЦИ
АБЕ ЩО НЕ ИДЕШ ДА ИМ ПОМАГАШ НА ВЕЛИКИТЕ ТИЛОВИ ГЕРОИ
ША ОБЯСНЯВАШ НА ЖИВО ЗА ПОБЕДИТЕ
108 Лука
До коментар #69 от "Че кой нормален украински гражданин":Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
110 Питащ
До коментар #52 от "куку":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
111 А такааааа!
До коментар #109 от "Град Козлодуй":"Приятел" не ползвай ник-а!РусоФОБството е култ към глупостта и робското мислене.
115 Лука
До коментар #113 от "ДрайвингПлежър":Не четеш , а си измисляш !
116 ДрайвингПлежър
До коментар #115 от "Лука":Пий редожно изписаното от Д-р Гълъбова и ще си рахат.
118 БОТЕВ
До коментар #11 от "Гери":Не знам какво си и на какво си, но пишеш пълни небивалици. Президентът на Израел Бенямин Нетаняху никога не е приемал Зеленски и никога не е помагал на Украйна, камо ли да му е братовчед. Зеленски е подлога на някой друг, не на Израел.
119 Че те освен...
До коментар #41 от "Има подписан договор вече":...телефон,друго..., като АК например не са държали...!
Как ще идат на фронта...?!
120 Друг Потащ
До коментар #110 от "Питащ":При положение,че това го папагалиш във всяка тема,не мислиш ли,че си болен от деменция и трябва да се лекуваш...?!
128 Истината
А нашите козляци кипят от желание и енергия , ама са им схванати краката да отидат до посолството .
130 АБВ
До коментар #120 от "Друг Потащ":"При положение,че това го папагалиш във всяка тема,не мислиш ли,че си болен от деменция и трябва да се лекуваш...?! "
Късно му е на човечеца за всякакво лечение. Деменцията е необратимо заболяване на мозъка. Дано Господ се смили над него и го прибере в един по-добър за него свят. В този няма нужда от него.
131 Нормален
До коментар #69 от "Че кой нормален украински гражданин":Така си е.Във началото, на войната медиите ни заливаха колко ентусиазиран е украинския войник да брани отечеството от окупанта и чак сега истината излезе наяве.А аз в началото, на войната все се питах абе толкова ли са тъпи тези украинци да умират, за чужди интереси докато, не започнаха да излизат кадри и статии със насилствено залавяне, на улицата, на хора нежелаещи да воюват.
132 Петко Войвода
До коментар #68 от "Шопо":Шопе,не така това е лошо това са хора и те си имат техните зависими политици като нашите.Има само една държава която е направила това сещаш се коя.Тази която проповядва демокрация навсякъде по света.
133 Нормален
До коментар #64 от "Шопо":Голям смях.Моля се турчина да, не се разсърди защото както се сетя колко и как добре ни е оборудвана и подготвена армията.
134 Петко Войвода
До коментар #13 от "Съдията":Нямат разрешение от САЩ.Това ще стане ама Зеленото човече трябва да отиде,на инструктаж последен.
138 Рашистите
-;-
При рашистите имало излишък от мераклии за фронта.
18:31 05.04.2026