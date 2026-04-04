Буданов: Фронтът ще падне, ако не е мобилизацията. Новите попълнения не желаят да се присъединят към армията
Буданов: Фронтът ще падне, ако не е мобилизацията. Новите попълнения не желаят да се присъединят към армията

4 Април, 2026 06:49, обновена 4 Април, 2026 07:01 6 241 138

Не бива да се очакват чудеса от евентуални промени в процеса на набиране на бойци

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Буданов, ръководителят на офиса на украинския президент Володимир Зеленски, призова да не се очакват чудеса от евентуални промени в процеса на мобилизация в Украйна, съобщава „Суспилне“.

В разговор с журналисти на форума на CEO Club Ukraine, Буданов заяви, че форматът на военните наборни пунктове или промяната в имената им няма да повлияят на същността на процеса - той ще остане същият. „В противен случай фронтът ще падне“, подчерта Буданов.

Според него, Украинските въоръжени сили се нуждаят от „човешки капитал“, но поради нежеланието на новите попълнения да се присъединят към армията, те са принудени да бъдат мобилизирани.

След избухването на военните действия през февруари 2022 г. Украйна обяви обща мобилизация, изключвайки само мъже под 27 и над 60 години.

През 2024 г. възрастовата граница беше намалена на 25 години, но острия недостиг на персонал в ВС остана. Същата година в Украйна бяха призовани приблизително 200 000 души. През януари 2025 г. шефът на ВСУ Александър Сирски съобщи, че мобилизацията не отговаря на нуждите на украинската армия.

По-рано Зеленски удължи мобилизацията и военното положение в страната с 90 дни, до 4 май. Според украинския Канал 24, системата за мобилизация в Украйна ще бъде дигитализирана от 1 април. Ще бъдат проверявани нивата на заплатите, липсата на дължими осигурителни вноски и фиктивната заетост, за да се гарантира, че мобилизацията не е задържана.

В същото време Министерството на отбраната на страната заяви, че информацията за стартирането на нова фаза на мобилизация на 1 април е невярна. Заместник-министърът на отбраната Евгений Мойсюк отбеляза, че работата по реформирането на службите за мобилизация наистина е в ход, но това е сложен и многопластов процес, който изисква систематичен подход. Мойсюк обясни, че екипът на Министерството на отбраната вече е разработил цялостен план за трансформиране на системата за мобилизация.

През декември миналата година Сирски нарече мобилизацията ключова задача за укрепване на армията. В момента, каза той, основният проблем на украинските въоръжени сили е недостигът на личен състав.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 5 Ще падне?

    Той падна отдавна, за чий ручахте жабетата тогава 5 г.?

    07:07 04.04.2026

  • 6 Дони

    Кирчо пробваите с малко курабиики -може да събудите патриотично чувство в някои нар ко ман

    07:07 04.04.2026

  • 7 С една дума

    До коментар #2 от "Зеления път":

    Удавихте ни с оръжия,но ни липсват желаещи човечета,които да им натискат спусъка!

    07:08 04.04.2026

  • 9 Неразбрал

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Кой, това Будало ли ?

    07:14 04.04.2026

  • 11 Гери

    ИЗБИ СИ НАРОДА ТОЗИ ЗЕЛЕН НАРКОМАН И БРАТОВЧЕД НА НЕТАНЯХУ
    МРУСНИ ГАДНИ БОКЛУЦИ

    07:16 04.04.2026

  • 12 с две думи

    119 4 Отговор
    Ще продължават да ги ловят като кучета по улиците .

    07:17 04.04.2026

  • 13 Съдията

    113 5 Отговор
    Буданов, Буданов, Украйна отдавна е в агония. Бялото знаме иначе ще се превърне в сигурна смърт.😂

    07:17 04.04.2026

  • 17 111

    Да Мойсюк, многопластово не им се умира!

    07:22 04.04.2026

  • 19 Ццц

    91 5 Отговор
    Проблемът е, че някой в покрайнините твори планове за победа, а не му е работа. Учил се е да върти кегли, да скача на въже и да гълта огън. Спокойно, от юни тръгва пътническия влак София - Киев и идват свежи попълнения. Тука панелките са пълни с горящи от желание да смачкат руснаците, но за сега мачкат само кутии с цигари и клавиатурата и все смачкани ходят, че няма траспорт. Добре ГЯУРов дойде да ви покаже как са прай подкрепа. И с мандат за две седмици ни направи да даваме 10 години. После напуска, че има дело за адресната си регистрация. Живееше срещу затвора, а съдът казва, че трябва да живее срещу у тях си!

    07:22 04.04.2026

  • 21 Кирило Буданов, разведчик

    До коментар #9 от "Неразбрал":

    Тссс.....опасно !!!
    Спроси у генералите Москалик, Кирилов, Поликарпов, Клименко, Татаренко, Свиридов, Мордичев, Алексеев.
    Списъка е безконечен ☝️

    07:24 04.04.2026

  • 22 Уточнение

    До коментар #11 от "Гери":

    07:25 04.04.2026

  • 23 няма кого да мобилизират вече

    70 1 Отговор
    1993 година населението на украйна е 53 милиона.

    Според английските служби , сега на територията на украйна живеят неповече от 20 милиона човека .
    Според статистиката от 2025 година приблизително 10,5 милиона са пенсионерите .
    Около 6,1 милиона са жителите до 20 години .

    Кого ще мобилизират в момента ?!

    07:25 04.04.2026

  • 25 Олесия Хрушчук

    72 2 Отговор
    Буданов е един от хунтата, който ще приключи като унгареца Георги Доза - заедно със Зеленски и останалите.

    07:26 04.04.2026

    35 1 Отговор

    До коментар #21 от "Кирило Буданов, разведчик":

    тия все "отбор юнаци", бе !

    07:27 04.04.2026

  • 28 Този, когото възхваляваш

    58 2 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    е мнооого далеч от спечелване на войната, но с поста, който заема сега, си е осигурил стабилен източник на доходи покрай тези на шефа си... Не мой единия да бърка в кацата с медеца, а другия, в случая дясната му ръка, да лапа мухи... А пък и вероятно си е осигурил пътечката за измъкване от батака в родината му, щото тайфата на зелената еуглена няма да е вечно на власт...

    07:28 04.04.2026

  • 29 Бягство от мобилизация

    51 1 Отговор
    През последната година се засилва тенденцията мъже в бойна възраст да преминават границата, често по рискови или незаконни начини:

    Незаконни преминавания: Хиляди украински мъже са преминали границата извън официалните контролно-пропускателни пунктове, за да избегнат военна служба.

    Опасни маршрути: Често се използват планински маршрути през Карпатите или преплуване на река Тиса, което е довело до десетки смъртни случаи поради суровите условия.

    07:29 04.04.2026

  • 30 Някой си

    30 2 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Имам кофти новина за теб . Все още са неуспешни опитите за присаждане на мозък! Тека че ще се наложи да си останеш само с тия две мозъчни клетки!

    07:29 04.04.2026

  • 31 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    52 0 Отговор
    Пък жристо грозев каза, че до края на 2022г зеленото насекомо ще победи.

    07:32 04.04.2026

  • 32 не го разбирам

    50 0 Отговор
    Укрите по морето и си правят паса , не искат да ходят да се бият в украйна.
    А нашите козляци кипят от желание и енергия , ама са им схванати краката да отидат до посолството .

    07:32 04.04.2026

  • 34 Вече и на слепите

    65 1 Отговор
    стана ясно, че укроармията не може да се разрасне до желания размер по съвсем обективна причина - просто няма хора! А и тези, които все още се намират там, нямат никакво желание да умират за интересите на киевската камарила и кукловодите им...

    07:35 04.04.2026

  • 35 Гражданите на Украйна не желаят

    59 2 Отговор
    да умират за шайката корумпирани Бандеровци и менторите им от Брюксел и НАТО!

    07:36 04.04.2026

  • 36 СтаМат Мага

    47 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:36 04.04.2026

  • 37 Запознат

    68 0 Отговор
    "но острия недостиг на персонал в ВС остана"

    Ами нашите козячета да не се крият по дупките и да "громят" Русия добре скрити зад компютрите ами да нарамват мешките и да заминават доброволци във ВСУ - ама нито един еввроатлантик или козяче не го е направил - защо ли така се получава?

    07:38 04.04.2026

  • 38 Я пък тоя

    50 0 Отговор
    Какъв недостиг, нали само 50 хиляди са убити от началото на войната!

    07:40 04.04.2026

  • 39 отказ безопасността за Русия, е причина

    55 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бягство от мобилизация":

    Щше ли да има бякство от мобилизация,ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    А, АТО на бандеровци, убила стотици деца след 2014 г. на собствената си украинска територия.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна с//едмица преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 22.02.2022

    07:41 04.04.2026

  • 40 хихи

    44 0 Отговор
    Гюров, ще достави пушечно месо...с влака

    07:42 04.04.2026

  • 41 Има подписан договор вече

    45 1 Отговор

    До коментар #7 от "С една дума":

    БГ - джензтата са готови за мобилизация .Нали са атлантичета повечето.

    07:44 04.04.2026

  • 42 ЕХ БУДАлОВ, БУДАлОВ

    47 2 Отговор
    ТОЙ ФРОНТА ВИ Е РУХНАЛ МНОГО ОТДАВНА

    07:45 04.04.2026

  • 43 Украинец

    42 2 Отговор
    "Зеленски удължи мобилизацията и военното положение в страната с 90 дни"

    Значи Украйна не е обявила война на Русия и според тяхната конституция незаконния им "президент" няма право да обявява военно положение и мобилизация както и няма право да отлага собствените си избори. А защо ли киевската хунта не обявява война на Русия ?

    07:50 04.04.2026

  • 44 Решение

    31 1 Отговор
    Екстрадация на всички оркомъже от ЕС и незабавно на Фронта!Та то повечето са по барове и дискотеки в ЕС-отколкото на Фронта срещу Руснаците!Браво "защитници" на Еуропата!

    07:53 04.04.2026

  • 45 Последния Софиянец

    38 1 Отговор
    .......но острия недостиг на персонал в ВС..........
    Искаш да кажеш:Пушечно месо.Никой нормален не би умрял за Хунтата в Киiв.Несилственото събиране на "пушечно месо" по улици и площади-ще продължи.Само ще се дигитализира.По голяма простотия не бях чувал.
    Вдигайте бялото знаме докато е време.Скоро ще ви нулират ако продължавате с ината си.

    07:59 04.04.2026

  • 47 Хаха

    31 0 Отговор
    Ами последните заХитници на първа линия, заедно с ТКЦ, ако не са се разбягали и и те до тогава ще сте ти, зеления и Сирски! Кличко едва ли, щото ще е офейкал с чуждия си паспорт!
    Ако не искаш това да се случи - бялото знаме, сега....

    08:00 04.04.2026

  • 48 Крали Марко

    31 2 Отговор
    Руснаците изчакват. Сигурни са че при най малък натиск фронта отива на кино, но им е нужно мотив и оправдание пред света да абсорбипат Киев. Да не попаднат в международна пълна изолация. Русия - Украйна II предстои.

    08:03 04.04.2026

  • 49 Ами огромна

    40 1 Отговор
    Част от т.н. "покрайнци" са етнически руснаци. Вече и бездомните кучета там разбраха, че тази война е на сащ и натото против ТЯХ самите. Е, кой нормален иска да воюва и умре за "великия риж клоун " на 10 000 км от тях? Или за дедото на микрона? Е, няма повече балъци. Укра си е руска покрайнина. Само малка ивица към Полша са некакви смешаняци и те бъркат всичко. Останалото, даже и тука само руски говорят. Мовата е некъв локален диалект, който не е език и трудно се учи. Все едно да наложат на цяла България шопски от пернишкия край. Това правят с укра и с тези "демократични" преобразования. 1990 г в университетите на укра нямаше ни един професор, доцент, доктор, който да можеше да преподава на мовата. Понеже това е само диалект. Или знаеш на пернишки как се казва: "микропроцесорно управление за нано дюза от графен под електромагнитно поле с променлив вектор на йонизиранят разтвор"? Е никой диалект не е развит на научно ниво и мовата им не е език също.

    08:09 04.04.2026

  • 50 Будаланов

    13 3 Отговор
    При съвременните оръжия, 1200 км фронт е илюзия. Окопна и бункерна война е имало преди сто години.

    08:12 04.04.2026

  • 52 куку

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Умряла работа „човешки капитал“ когато ти хващат на улицата и хвърлят в тази касапница..Всеки ден по 1000 парчета стават на тор...Това е истина за укропейтриоти...В БГ ББ нарече народа " лош материал"..Но пък служебно правителство може да прати този материал по своето желание да умират заради банда наркомани на Донбас..и окото няма да им мигне..кой знае какво подписват..празен лист..а после кукловоди слагат текста..Така работи Надежда Змейски..затова я вкл. в списъка..тя знае най добре..

    08:16 04.04.2026

  • 54 Доктор Иванов от Карлуково

    19 1 Отговор

    До коментар #53 от "Лука":

    Ти си героят на стая 315. Дишай дълбоко и се успокой, след малко идват санитарите.

    08:22 04.04.2026

  • 55 Лука

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Хубавото":

    Какво ги правят калпавите пророци?

    08:22 04.04.2026

  • 56 Лука

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "Гери":

    Изумен съм ! Какво пиеш щото действа УМОПОМРАЧИТЕЛНО ?

    08:25 04.04.2026

  • 58 Наркото бо каза

    18 1 Отговор
    Аз още търся главата на оня от ТЦК в Лвов . А в Павлоград Дневнопетровска област , оня който е снимал гъбите , които се образуваха след ударите на руснаците по завода за боеприпаси , ще го хвана и на фронта , че няма хора оня ден руснаците под Покровск избиха , сумати бандерчета барабар с техниката .

    08:31 04.04.2026

  • 59 Матей

    18 1 Отговор
    А дали Гюров не е подписал изпращане на наши ганьоатлантета за подсилване на калпавите орки?Да му мислят нашите клавиатурни атлантета.....

    08:34 04.04.2026

  • 60 а ма..

    18 2 Отговор
    Буданoвска,ела тука и застани предweцeтo нaпеефдьскио там все има опашка от бгбандерци,русофилите от раз ще ти помогнат да напълниш цел трен с русофоби за бандерските окопи,они са готови да гинат за гушата на зеления мухал

    08:34 04.04.2026

  • 64 Шопо

    До коментар #23 от "няма кого да мобилизират вече":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    08:38 04.04.2026

  • 65 Учителка от основно училище

    15 0 Отговор

    До коментар #62 от "Лука":

    Не можахме да те научим къде се слагат запетайките в помощното училище.

    08:39 04.04.2026

  • 67 Промяна

    8 0 Отговор
    ГЮРОВОТО НЕМЕДЛЕНОДА ИЗПРАТИНАШИТЕ ПРЕТОРИЯНЦИ ПЕРТОХАНЦИОТ ППДБИ.ПРИСЪДРУЖНИТЕИМ ПАРТИИ НАФРОНАТА ЗАЕДНОС БОТАШАИ МЕЧКЕЧ.ДАСТАНАТ ЗАСТРЕЧ

    08:45 04.04.2026

  • 68 Шопо

    19 2 Отговор

    До коментар #66 от "Свети Армагедон":

    Във Лвов не живеят руснаци, той си е полски град там може да се тества тактическо ядрено оръжие.
    За другите градове не съм съгласен те са си руски.

    08:51 04.04.2026

  • 69 Че кой нормален украински гражданин

    19 1 Отговор
    ще иска да се бия за алчното им ,крадливо,фашистко правителство?

    08:51 04.04.2026

  • 70 бай Дахю

    14 1 Отговор
    НЕ го знам кой е този,... но на никой не му се умира ей така за тоя дето клати гората

    08:55 04.04.2026

  • 71 Реален въпрос

    16 1 Отговор
    "Новите попълнения не желаят да се присъединят към армията" това не означава ли, че народа не иска война и вие сте за военен съд?

    08:58 04.04.2026

  • 74 МНЕНИЕ

    17 1 Отговор
    Скромно мнение...Вдигайте белия байряк докато е време,...ТРЪМП се отказа от вас, поляците напират,... само русата кака УЖ ви подкрепя, но тя няма деца и хич не й дреме колко ще избият на фронта

    08:59 04.04.2026

  • 79 Тиква

    12 1 Отговор
    Окрабандерите искат пари, слънце и море.

    09:02 04.04.2026

  • 90 Ту-Тууууу влака за Лом

    14 0 Отговор
    ...... на никой не му се умира ей така за тоя......Будалите умряха,тарикатите избягаха в ЕССР.Вдигайте белото знаме!

    09:12 04.04.2026

  • 92 Кольо

    7 0 Отговор
    Иди ти бе прошляк

    09:16 04.04.2026

  • 94 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #89 от "Лука":

    А в САЩ,Исраел,Крайна,ЕССР какво е?!Цъфтяща "демокрация"?

    09:22 04.04.2026

  • 96 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Гледай само ти да не зачезнеш за фашсстан.

    09:26 04.04.2026

  • 97 и всичката тази смърт за

    14 2 Отговор
    обслужването на един доказано корумпиран и управляван отвън престъпен режим

    09:26 04.04.2026

  • 98 факуса

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "ще бъдат,":

    и гюро главоча още милиони му дава от нашите

    09:29 04.04.2026

  • 99 Пръчат

    1 1 Отговор
    Знаях си! Много е забавно! Не се сята че ме кара да го бъзгам повече!

    09:31 04.04.2026

  • 100 Карго 200

    6 5 Отговор
    Дни - 1500
    Жертви - 1 380 000🌻
    Икономика - ⬇️💩🚽
    ☢️заплахи - 🥱
    Военни престъпления - ♾
    НАТО - 🇫🇮🇸🇪
    Заповеди за арест - ↗️
    Военни кораби - ⛴️⏬
    Самолети - 🚀💥
    Подводница - Подводница
    Нефтени рафинерии - 🔥
    Износ на петрол - ⬇️40%
    Армия - Заседнала
    🦝- 1
    Червени линии - 0

    Аз оставам майстор стратег.

    09:31 04.04.2026

  • 101 Мдаааааа

    8 1 Отговор
    ДженЗитата в БГ да се готвят за мобилизация.Подписано е вече.

    09:32 04.04.2026

  • 104 Не "НАРОДА СИ", както си писал,

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гери":

    а украинците изби и прогони!

    09:42 04.04.2026

  • 106 И КЪВ Е ИЗВОДА

    8 4 Отговор

    До коментар #100 от "Карго 200":

    РУСИЯ ГУБИ ВОЙНАТА
    НАЛ ТЪЙ
    А ТОЯ ЩО РИВЕ
    АЛО ДЕБ.....ИЛЧЕТО
    ТОЯ ЩО РИВЕ
    МАЙ ША ТРЕЕ ДА СА КОЛЯТ ОЩЕ БАЯ ТЦКШНИЦИ
    АБЕ ЩО НЕ ИДЕШ ДА ИМ ПОМАГАШ НА ВЕЛИКИТЕ ТИЛОВИ ГЕРОИ
    ША ОБЯСНЯВАШ НА ЖИВО ЗА ПОБЕДИТЕ

    09:48 04.04.2026

  • 107 Русия

    10 3 Отговор
    няма страшно щом украинците не искат тук един ви обеща пълна подкрепа военна ,след 15 дни бил свободен така че да пратите бус да дойде да го забере , ама вземете повечко бусове че покрай него са доста мераклиите , пък ако не ги съберете всички влак ще има скоро към Украина така че за всички ще има място

    10:06 04.04.2026

  • 108 Лука

    4 12 Отговор

    До коментар #69 от "Че кой нормален украински гражданин":

    Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    10:45 04.04.2026

  • 110 Питащ

    3 11 Отговор

    До коментар #52 от "куку":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    10:48 04.04.2026

  • 111 А такааааа!

    6 1 Отговор
    А нали нямахте жертви, никакви....какво стана??!!

    10:58 04.04.2026

  • 112 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #109 от "Град Козлодуй":

    "Приятел" не ползвай ник-а!РусоФОБството е култ към глупостта и робското мислене.

    11:33 04.04.2026

  • 115 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #113 от "ДрайвингПлежър":

    Не четеш , а си измисляш !

    11:59 04.04.2026

  • 116 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #115 от "Лука":

    Пий редожно изписаното от Д-р Гълъбова и ще си рахат.

    12:06 04.04.2026

  • 117 С ДВЕ ДУМИ

    2 0 Отговор
    Загинали или убити, че доста често се обърквате.... Факти?!?

    14:22 04.04.2026

  • 118 БОТЕВ

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гери":

    Не знам какво си и на какво си, но пишеш пълни небивалици. Президентът на Израел Бенямин Нетаняху никога не е приемал Зеленски и никога не е помагал на Украйна, камо ли да му е братовчед. Зеленски е подлога на някой друг, не на Израел.

    14:22 04.04.2026

  • 119 Че те освен...

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Има подписан договор вече":

    ...телефон,друго..., като АК например не са държали...!
    Как ще идат на фронта...?!

    14:27 04.04.2026

  • 120 Друг Потащ

    4 1 Отговор

    До коментар #110 от "Питащ":

    При положение,че това го папагалиш във всяка тема,не мислиш ли,че си болен от деменция и трябва да се лекуваш...?!

    14:30 04.04.2026

  • 128 Истината

    4 2 Отговор
    Укрите по морето и си правят паса , не искат да ходят да се бият в украйна.
    А нашите козляци кипят от желание и енергия , ама са им схванати краката да отидат до посолството .

    15:53 04.04.2026

  • 129 АБВ

    5 2 Отговор
    Мобилизация, или бусовизация. Най-обичам да гледам как украински женици млатят бусовизатори и да чувам, как самите украинци дават координати на центровете за мобилизация на руснаците за да ги бомбардират.

    17:23 04.04.2026

  • 130 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #120 от "Друг Потащ":

    "При положение,че това го папагалиш във всяка тема,не мислиш ли,че си болен от деменция и трябва да се лекуваш...?! "

    Късно му е на човечеца за всякакво лечение. Деменцията е необратимо заболяване на мозъка. Дано Господ се смили над него и го прибере в един по-добър за него свят. В този няма нужда от него.

    17:27 04.04.2026

  • 131 Нормален

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Че кой нормален украински гражданин":

    Така си е.Във началото, на войната медиите ни заливаха колко ентусиазиран е украинския войник да брани отечеството от окупанта и чак сега истината излезе наяве.А аз в началото, на войната все се питах абе толкова ли са тъпи тези украинци да умират, за чужди интереси докато, не започнаха да излизат кадри и статии със насилствено залавяне, на улицата, на хора нежелаещи да воюват.

    22:34 04.04.2026

  • 132 Петко Войвода

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Шопо":

    Шопе,не така това е лошо това са хора и те си имат техните зависими политици като нашите.Има само една държава която е направила това сещаш се коя.Тази която проповядва демокрация навсякъде по света.

    22:47 04.04.2026

  • 133 Нормален

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Шопо":

    Голям смях.Моля се турчина да, не се разсърди защото както се сетя колко и как добре ни е оборудвана и подготвена армията.

    22:51 04.04.2026

  • 134 Петко Войвода

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Съдията":

    Нямат разрешение от САЩ.Това ще стане ама Зеленото човече трябва да отиде,на инструктаж последен.

    23:06 04.04.2026

  • 135 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор
    То значи след година ще се разпадне като не останат хора за мобилизиране 😏😉

    23:12 04.04.2026

  • 137 Мара шепова

    3 1 Отговор
    тия нали печелеха, какъв е тоя зор за мобилизация?

    00:17 05.04.2026

  • 138 Рашистите

    0 0 Отговор
    Според него, Украинските въоръжени сили се нуждаят от „човешки капитал“, но поради нежеланието на новите попълнения да се присъединят към армията, те са принудени да бъдат мобилизирани.
    -;-
    При рашистите имало излишък от мераклии за фронта.

    18:31 05.04.2026

