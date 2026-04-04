Папата за "кръстоносния поход" на Хегсет: Бог игнорира молитвите на лидери, които водят война и имат кръв по ръцете

Призивите на шефа на Пентагона Пийт Хегсет за "победа в Близкия изток в името на Исус Христос" предизвикаха остър коментар от папа Лъв XIV.

Главата на римо-католическата църква заяви, че християнската мисия често бива изкривявана от желание за господство и че Бог не слуша молитвите на тези, които водят война. Папата подчерта: „Не включвайте името на Бога в избори, носещи смърт“.

"Военното господство е „чуждо на пътя на Исус Христос. Склонни сме да се смятаме за силни, когато доминираме, за победоносни, когато унищожаваме равните си, за велики, когато се страхуват от нас“, каза главата на Ватикана в проповед преди Великден.

По-рано папата отхвърли и молитвата на Хегсет за насилие срещу врагове, които „не заслужават милост“.

„Нека всеки снаряд уцели враговете на справедливостта и нашата велика нация“, каза министърът на молитвената служба.

Папата заяви, че Бог игнорира молитвите на лидерите, които водят война и имат кръв по ръцете си.