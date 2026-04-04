Папата за "кръстоносния поход" на Хегсет: Бог игнорира молитвите на лидери, които водят война и имат кръв по ръцете

4 Април, 2026 07:21, обновена 4 Април, 2026 07:29 3 676 81

Главата на Ватикана коментира думите на шефа на Пентагона за "победа в Близкия изток в името на Исус Христос"

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Призивите на шефа на Пентагона Пийт Хегсет за "победа в Близкия изток в името на Исус Христос" предизвикаха остър коментар от папа Лъв XIV.

Главата на римо-католическата църква заяви, че християнската мисия често бива изкривявана от желание за господство и че Бог не слуша молитвите на тези, които водят война. Папата подчерта: „Не включвайте името на Бога в избори, носещи смърт“.

"Военното господство е „чуждо на пътя на Исус Христос. Склонни сме да се смятаме за силни, когато доминираме, за победоносни, когато унищожаваме равните си, за велики, когато се страхуват от нас“, каза главата на Ватикана в проповед преди Великден.

По-рано папата отхвърли и молитвата на Хегсет за насилие срещу врагове, които „не заслужават милост“.

„Нека всеки снаряд уцели враговете на справедливостта и нашата велика нация“, каза министърът на молитвената служба.

Папата заяви, че Бог игнорира молитвите на лидерите, които водят война и имат кръв по ръцете си.


  • 1 Обективен

    72 5 Отговор
    Това са безбожници , и ще горят в ада

    07:33 04.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    42 13 Отговор
    Битката между Хазарите и Ариите продължава хилядолетия.Хазарите са поклонници на Луцифер и принасят човешки жертвоприношения

    07:33 04.04.2026

  • 3 Ще го игнорира я!

    32 16 Отговор
    Ако не иска да палят печките във Ваникана със стари гуми и отработено масло...
    Петрола е в Иран и Русия, въглища, дърва пак Русия, остават старите гуми. Ни знам как ще докарат белия пушек при нов папа- сигур с вестници...

    07:36 04.04.2026

  • 4 Ццц

    50 7 Отговор
    Разбрахте ли сега хамериканци? И на дядо Коледа да се молите, няма спасение за най- великата армия на света! Магаретата на хусите могат да плуват, за разлика от талибанските и океанът не ги плаши! Този път ще ви гонят до дупка и колесникът няма да помогне!

    07:42 04.04.2026

  • 5 Да го

    56 2 Отговор
    знаят и мутрите бизнесмени , олигарси , депутати с мръсни и кървави ръце и прочуе , които правят дарения и влизат в Църква със свещи половин метър !

    07:42 04.04.2026

  • 6 Прав е папата

    57 1 Отговор
    Срамота е хегсед да обвързва имперските амбиции на страната си с вярата в Христа.
    Христос е проповядвал само мир, а всички които са изопачавали вярата за тяхна полза са се провалили.

    07:46 04.04.2026

  • 7 Пламен

    41 1 Отговор
    Папата е роден в Чикаго, Илинойс, САЩ,
    Ръмп много се кефеше , че папата е американец , а сега ? :)

    07:47 04.04.2026

  • 9 Да ме прощава хегсед, ама

    47 1 Отговор
    това няма нищо общо с вярата в Иисус.

    07:49 04.04.2026

  • 10 Навремето

    39 1 Отговор
    Папите са благославяли кръстоносните походи... Въртят се както им е удобно... Инак тоя хегсет е изплискал легена, като бай Дончо. Дано иранците ги отрязват.

    08:02 04.04.2026

  • 11 Дзак

    24 4 Отговор
    Франциск досега щеше да го анатемоса!

    08:07 04.04.2026

  • 14 Свободен

    21 0 Отговор
    САЩ се опитват да получат помощ вече чрез християнството!

    08:19 04.04.2026

  • 17 Бог

    6 15 Отговор
    Иранският режим е обесил 600 човека… от началото на годината.

    08:21 04.04.2026

  • 18 Свободен

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Ти си смайващо прав!
    Но пропускаш, че в основната част от света нямат нищо друго, освен вяра!

    08:22 04.04.2026

  • 19 Бог

    5 13 Отговор
    Спрете иранския режим да избива свободните иранци

    08:25 04.04.2026

  • 20 Папата точен както винаги

    6 14 Отговор
    Аятолахът беше не просто лидер, а религиозен лидер, който твърдеше, че си говори с Бог и той му е обещал победа в Джихада срещу неверниците.

    Е, сега аятолаха е мъртъв, а джихадистките му орди са разбити.

    08:25 04.04.2026

  • 21 Размус

    5 18 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Забрави да споменеш болшевишката комунистическа религия и измисления й бог Путин - путинизма.

    08:28 04.04.2026

  • 22 Гост

    13 5 Отговор

    До коментар #18 от "Свободен":

    Вяра, но в какво!?
    Нормално ли е през 21-ви век все още да има накава сляпа "вяра" в някакви самообявили се за "месии" преди 2100 и повече години!? Че имат и милиарди последователи заради това!
    Те щели да "определят" кой да ходи в "рая" или "ада" след смъртта си и ако не вЕрваш в тях, то ада ти е "сигурен".... Ай сик.ир, бе!? Всеки има глава на раменете си, която би трябвало да го "слуша", а не същата да "живее" в миналото!

    08:30 04.04.2026

  • 23 Като

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    В препълнени Казан на Кабзон.

    08:31 04.04.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    22 2 Отговор
    Абе тия рамбовци, могат ли веднъж да воюват сами, без да въвличат цялата махала в кютека. За срам станаха и искат да въвлекат целия свят в резила, дето претърпяха.

    08:36 04.04.2026

  • 26 Рамбо е руснак

    3 11 Отговор

    До коментар #24 от "РЕАЛИСТ":

    Може ли Москва да спечели една война сама вместо да завлича целия СССР?

    08:39 04.04.2026

  • 27 медун

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    отивай на петрохан копейка

    08:39 04.04.2026

  • 28 Бай Танас

    8 9 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Ни като вярваш в Путин, Ленин, Сталин и Световната революция с какво си по-различен с мозък промит от жълти московски медии?

    08:41 04.04.2026

  • 29 nona пусси 136

    1 1 Отговор
    се счупих.носете следващия попа

    08:42 04.04.2026

  • 30 Дилбер Танас

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Танас":

    ха така!

    08:43 04.04.2026

  • 32 Защо колят агнета и офсе

    4 0 Отговор
    За великден

    08:45 04.04.2026

  • 33 катран

    1 9 Отговор
    Папата що се меси в работи които не разбира..Когато дойдат чалми пред портите на Ватикана, а те вече са там и вадят ножове..друга песен ще пееш..Никаква смешна швейцарска гвардия няма да спре тези терористи...Продължавайте с тези смирени приказки и скоро ще се леят реки от кръв..

    08:45 04.04.2026

  • 34 хахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "Рамбо е руснак":

    Абе то и Вашингтон когато започне война завлича цели 51 щата, но винаги го спукват от бой:)

    08:45 04.04.2026

  • 36 Греда в окото

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Бог":

    Неуважително е да ползваш никнейм като този, особенно сега. Колко ликвидира шестопръстия, знаеш ли?

    08:46 04.04.2026

  • 37 куку

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Защо колят агнета и офсе":

    по-добре офце..защото има много имигранти които мечтаят да ти резнат зелката..повярвай..но медии приспиват хората с измислена толерантност..и виждаме до къде докараха Европа..

    08:47 04.04.2026

  • 40 Добрият Петък , а Отче !

    8 2 Отговор
    Интересно е да се знае че Разпети Петък , денят в който са разпнали Исус на кръста се празнува в САЩ като Good Friday тоест като Добрият петък. Кой ли намира че на този ден се е случило нещо добро ! Денят в който евреите разпнаха Божият син на кръста?! Дали САЩ И маела слоят народ като такъв не се ползва като добитък и не участвали в огромен еврейски експеримент, в който евреите си правят каквото си поискат с добитъка ?! Кой ли им кръстил празника Добрият Петък ?

    08:58 04.04.2026

  • 41 А Путин

    4 2 Отговор
    Какво прави ?

    ГУНДЯЕВ не одобрява ли

    Убийствата на Украинци ?

    В Кремъл за какво се молят
    И нямат ли кръв по ръцете си ?

    08:58 04.04.2026

  • 44 Първият историк

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Poccийската федерация е възроден Хазарски хаганат. Същата земя, същите хора, същия стремеж към световно господство, същата политика, същия провал.

    09:01 04.04.2026

  • 45 Бог

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Греда в окото":

    Иранския режим изби повече от НРБ режима дори. Комунизмът е зло.

    09:01 04.04.2026

  • 47 Стивън Дарси...

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "АЯТОЛАХ ЧАЛМА":

    ИВАН ВАЗОВ-ЖИДОВ ГРОБ!

    09:04 04.04.2026

  • 51 Кирил

    3 3 Отговор
    Ватикана е на принципа, ако ти ударят шамар по едната страна, дай да те ударят и по другата.
    Ватикана отдавна е изоставила християните.

    09:07 04.04.2026

  • 57 цалувай

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    ку рана!

    09:20 04.04.2026

  • 59 ряzaн русямил

    1 3 Отговор
    пукин окббар !

    09:21 04.04.2026

  • 60 Историк

    9 0 Отговор
    „Нека всеки снаряд уцели враговете на справедливостта и нашата велика нация“

    Що ли историята се повтаря - той и Хитлер мислеше че германците са най великата нация (арийци) предопределена от бог да командва по-низшите нации (всички останали) и да налага "справедливостта" над враговете си.

    Нацизма е точно това - когато една нация се мисли за "най-великата".

    09:26 04.04.2026

  • 62 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Йехова,":

    Всички крадци, шмекери, престъпници, масови убийци, извратеняци и т.н. са или поне се правят на дълбоко набожни и вЕрващи - папи, кардинали, епщайнци, шиши, боко, ПП-лгДБ-ейци, петроханци, доган, идилци, талибани, Ал Капоне и т.н. Общото между тях е, че са дълбоко какво.... Набожни!

    09:35 04.04.2026

  • 63 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Танас":

    Не вЕрвам в никой, Танасе!
    Дори на себе си и кво!? "Грешник" ли съм бе, Танасе!?
    Христос ли ще ме "съди"!? Или може би Мохамед, Яхве, Буда....
    Абе що не Одиш да.... садиш лук, че да го скубеш лятоска!? И да не забравиш да се поклониш днес 3 пъти на Идола си, н.упвайки се пред силуета му, а и да провериш под кревата за Путин или Сталин!

    09:40 04.04.2026

  • 64 До пасторите в САЩ

    6 0 Отговор
    Спрете Хегсет с думите на АП. Павел "Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесни места" Послание към Ефесяните 6глава 12стих

    09:42 04.04.2026

  • 65 Ежко Бежко

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Размус":

    Путин няма нищо общо с болшевизма. Болшевизма и комунизма в съвременния му вид са различни идеологии, условно да ги наречем.
    Много объркани понятия бе колега.

    09:44 04.04.2026

  • 66 Блез Паскал

    4 0 Отговор
    Бог е Любов, а не кръв и убийства.
    Антихристите от ФАЩ и Израил ще горят в Ада!

    10:03 04.04.2026

  • 67 ганю

    1 0 Отговор
    Папата е съвършенно прав,че
    " Той игнорира молитвите на лидерите, които водят война и имат кръв по ръцете си."
    и оше наказанието Божие ще се върне върху децата им защото така Боли повече
    когато ги гледате как умират или са неизлечимо болни.Ще си платите не се бойте
    Божият народ е израел ала Иран има много Важна роля във Божия План за вас
    ще видите.
    Голи идвате и Голи си отивате и плащате данък на земята задето живеете на нея
    от пръст сте сътворени и на пръст ще станете всички
    след 40-тия ден когато ви наръфат червеите изглеждате и смърдите еднакво
    Послушайте Божия ЧОВЕК
    Първи е на Земята След Онзи на Небето
    Най Достойният сред Достойните
    Винаги има Възмездие Винаги

    10:11 04.04.2026

  • 68 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Гост":

    не са набожни а са Грешници
    и тарикати убийци пресъпници и дебили
    но Той Вижда
    нищо не можете да скриете от Него нищо

    10:14 04.04.2026

  • 69 Браво на папата

    3 1 Отговор
    Много точно го е казал на това световно зло САЩ.

    10:24 04.04.2026

  • 70 "Идеологии различни"...

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "Ежко Бежко":

    Ама все "Руски" диктатури с "Руски" диктатори!
    Та и Путиновата "Руска" ,се СЪЩАТА МИЗЕРИЯ!!!

    10:44 04.04.2026

  • 71 Брониран Светец

    3 1 Отговор
    Тази папа е католик езичник. Тяхната пасха я празнуват сега, една седмица преди истинското Възкресение. Бог е Православен. Има Свещенни войни. Например войната на Цар Освободител срещу поганците от 1877 -78 година.
    Бъди Жесток за да бъдеш Добър!

    10:53 04.04.2026

  • 72 Соваж бейби

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дзак":

    Не мисля ,това е много деликатен конфликт !Онези държави които са втлючително и Иран с режима си ,защо не се цивилизоват ?Нека си вярват като християни,католици и протестанти и да не пречат на никой ама са фанатици !Тяхната идеология е премехване на другите две религии ,тормоз и терор на жени и дъщери с ниво животно което си избереш и машина за раждане.....Тези неща не са нормални днес ,някъква си секта от аятоляси превърнаха в заложници народа си първо,второ отровите които се разнасят от бомбите по въздух и вода,проблема с петрола....Тази секта трябва да се премахне те са вредни това няма нищо общо с Бог тяхното!

    11:08 04.04.2026

  • 73 Случаен минувач

    1 2 Отговор
    Папата постави американците на място, въпреки че той самия е американец ! Гундяев приглася на мракобесника от Кремъл и се моли руските ракети да убиват колкото се може повече украинци ! Има ли нещо общо между вярата на Папата и безбожието на руския антихрист ?

    12:12 04.04.2026

  • 74 Брониран Светец

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Соваж бейби":

    Цитат от Откровението: “… Аз познавам вашата горест и вашето унижение … Аз ще накарам тези които са от Синагогата на Сатана … да паднат в краката ви и признаят моята любов към вас …”
    Врагът е ясен. Шиитската република Иран се бие с него на живот и смърт. Врагът на моят враг е мой приятел.

    12:21 04.04.2026

  • 75 Обективен пръдльо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    Когато Русия нападана Украйна ,мълча като гз

    13:50 04.04.2026

  • 76 Дърт прудльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "РЕАЛИСТ":

    Слез на земята и стига се прави на реалист,другар

    13:53 04.04.2026

  • 77 не може да бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Прав е папата":

    Това не е така -Средновековието и годините до 20 век са белязани с войни благословени и от католическата.и отангликанската църкви....даже и робството е било оправдано !?....И роботърговците и конкистадорите/завоевателите/ са се справили много "успешно" ...част от сегашното благосъстояние на бившите колониални държави се дължи именно на робството, на безмилостната експлоатация на ресурсите в покорените територии и на отнемането на собствеността от коренните народи!?.....Знаети ли напр.колко е била продължителността на живота на един работник в мините в Америка -и Северна и по -специално в Латинска -от 3 до 6 години !!??И никой не ги е наказал до сега !?

    14:19 04.04.2026

  • 78 Айше

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    От твоя обектив виждаш ли бог, щото го търся, за да повярвам, че го има.
    Бил умрял за мен, разправят, ама къде е сака с кинтите, които поисках от него, за да потвърди, че го е имало изобщо и да повярвам

    15:13 04.04.2026

  • 80 Дърт пръдльооо

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ццц":

    Цъцъцъткаш, вие под строй ли ще гласувате? Щото твоите любимци рашаните,се ометоха от Афганистан под строй.

    16:47 04.04.2026

  • 81 Тъпьо Простьов

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "катран":

    Ако мислиш,че ще ги пуснат да стигнат до Ватикана,означава,че не си излизал изобщо от селската пивница.

    16:53 04.04.2026