Иновация в иранското ПВО помогнало за свалянето на американски самолети

4 Април, 2026 11:11

Коментарът на ирански военен командир

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Висш ирански военен командир заяви, че силите на страната „ловуват“ американски самолети, използвайки нови методи и оборудване. Коментарите му дойдоха, след като два американски военни самолета бяха свалени в един и същи ден.

Вчера F-15 на американските военновъздушни сили беше свален над Иран, като член на екипажа все още е в неизвестност, докато A-10 Thunderbolt II беше ударен и се разби малко след като напусна иранска територия.

Бригаден генерал Алиреза Елхами, командир на съвместната база за противовъздушна отбрана на Иран, заяви, че загубата на американския самолет е „резултат от тактики, използване на модерно оборудване и иновации в (иранските) системи за противовъздушна отбрана“, съобщи държавната информационна агенция IRNA. Елхами не уточни какви са тези иновации.

„Това предизвика объркване и недоумение у врага“, каза той.

F-15 е първият пилотиран американски самолет, за който е известно, че е свален над Иран по време на конфликта.


  • 1 Браво

    162 17 Отговор
    Браво браво

    11:13 04.04.2026

  • 2 Китайско- руска

    164 14 Отговор
    иновация.

    11:14 04.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хасковски каунь

    192 20 Отговор
    Те се опълчиха на световните терористи УСА и Израел.
    Браво!

    11:14 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иранска салата !

    177 19 Отговор
    Дебили заработващи шекели, не ни лъжете. Скоро ще има статия и за ударените хеликоптери. Вчера е имало краварска самолетна хеликоптерна салата над Иран!

    11:16 04.04.2026

  • 8 Пада

    132 15 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    петролодолара. Хегемона се клати.

    Коментиран от #25

    11:16 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Конфликтът се задълбочава

    139 10 Отговор
    а в Европа си въобразяват че той ще затихне след една седмица и проблемът с горивата ще бъде решен.
    Абсолютни наивници

    Коментиран от #18

    11:18 04.04.2026

  • 15 демократ

    27 139 Отговор
    Няма свален ф-35 ама иновация помогнала в какво в свалянето на а-10 щ. А-10 стелт ли е а ми не е е къде е иновацията. Статия писана от т ъпруски миcир. Тия дето идваха в Бoлгapии да си купят дънки и ни мислеха за Западе.Мaлу yмни кpe тeни.

    Коментиран от #113, #141, #146

    11:19 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да,бе

    140 17 Отговор
    Холивудската приказка за американското военно превъзходство приключи безславно...Ще им останат само прекомерно раздутите разходи за оръжия,но това им е главната цел да правят пари от кръв.

    11:20 04.04.2026

  • 18 0941

    92 23 Отговор

    До коментар #14 от "Конфликтът се задълбочава":

    Европа ще се разтури!

    Коментиран от #76

    11:21 04.04.2026

  • 19 Задунайски празнокарпузник

    29 117 Отговор
    Е нормално чалмалиите да свалят някой и друг самолет,все пак страната им замяза на швейцарско сирене, то и блатната тинеста мятушка вече загуби 80 летящи Масквичи,а и вчера една летяща щайга Су 30 Кощрамба самичка си падна и даде фира!

    Коментиран от #24, #26, #32

    11:21 04.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 СВД

    36 11 Отговор
    Иновацията се казва ,,Золтан Дани".

    11:22 04.04.2026

  • 22 Бесен - Язовец

    84 20 Отговор
    Няма прошка за краварските фърчила

    11:22 04.04.2026

  • 23 F-15 на американските военновъздушни

    84 16 Отговор
    значи Ф-16 на шкембак войвода фърчилата дето събират прах в хангарите ще са по лесни за сваляне

    11:23 04.04.2026

  • 24 0941

    83 11 Отговор

    До коментар #19 от "Задунайски празнокарпузник":

    Очаквах някой със скъсан джобарник да намеси и Русия! И ето!

    11:23 04.04.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    98 10 Отговор

    До коментар #8 от "Пада":

    Хулиганът на класа си намери майстора❗
    Точно заради петродолара убиха Садам и Муамар❗
    А днес дори СА отказа да преподпише договора създал петродолара❗

    Коментиран от #33

    11:23 04.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Браво

    59 8 Отговор
    Само така

    11:24 04.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами

    96 16 Отговор
    Вчера освен F-15 и А-10, бе свален и един F-35.
    Говори се и за два хеликоптера.
    Така че Иран ловуват доста успешо :)

    Коментиран от #48

    11:25 04.04.2026

  • 30 Бесен - Язовец

    86 12 Отговор
    Да се запамни, че краварите със силен противник досега не са се били никога сега им е за първи път и резултата е на лице абс. крах паника, истерия, вооойй.. 😂

    11:25 04.04.2026

  • 31 честито ...

    20 82 Отговор
    След украинските въздушни удари: Русия очевидно премества ракетни заводи по-нататък на изтокОт 2025 г. Украйна разширява въздушните си удари срещу руската петролна индустрия. Обявената цел е да се унищожи горивото, от което руските танкове се нуждаят толкова, колкото и военния фонд на агресора, който разчита на износ на изкопаеми материали. Освен това украинската армия атакува военни обекти в Русия – и производството на оръжейни компоненти.

    Коментиран от #37, #38, #148

    11:25 04.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Както САЩ събира такси от

    84 10 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Панамския проток в долари, Така Иран ще събира такси от Ормуз в юани. Долара оттече.

    Коментиран от #49

    11:27 04.04.2026

  • 34 боклук

    95 11 Отговор
    Опитаха се да покажат, че Иран вече е без ПВО и настъпиха голямата хурка! Сега ще започнат да избиват цивилното население, както направиха в Белград, след като сръбската ПВО свали няколко агресора в това число невидими!

    Коментиран от #43

    11:27 04.04.2026

  • 35 честито .....

    14 59 Отговор
    Британският вестник "The Telegraph" сега съобщава за преместването на фабрики на няколко руски компании от Москва по-нататък на изток. Официално те нямат нищо общо с производството на оръжия. Това са Роскосмос, НПО Енергомаш и ГКНПЗ Хруничев. Те са назначени в областта на космическите пътувания, например Енергомаш, специализиран в ракетни двигатели.

    Коментиран от #139

    11:27 04.04.2026

  • 36 Ветеринарен врач

    14 56 Отговор
    От зоологическата градина сутринта е избягала една много неумна подлога,забелязана е в западен парк да плеска неумни коментари в нета в прослава на блатната кочина с краден телефон,задействани са три екипа от горското и два ветеринарни екипа за залавянето на подлогата и връщането иэв клетката!

    Коментиран от #88, #144

    11:27 04.04.2026

  • 37 0941

    52 8 Отговор

    До коментар #31 от "честито ...":

    И какво общо има това с темата? Или те сърби дъртата игленица и така те кара?

    11:27 04.04.2026

  • 38 абе льольо

    52 5 Отговор

    До коментар #31 от "честито ...":

    Объркал си темата, или нямаш тРъпение да сведш опорките?

    11:28 04.04.2026

  • 39 Реалист

    57 32 Отговор
    Всички Ф16 които летяха над ООкрайна над 80 броя бяха свалени от Руската армия.

    Коментиран от #45

    11:29 04.04.2026

  • 40 честито ,а масква...750км...

    21 28 Отговор
    Роскосмос, космическата агенция на Руската федерация, според съобщенията пренасочва средства за производство на крилати и балистични ракети. Но независимо от тяхната функция, преместването на фабриките, които според Telegraph са "свързани" с производството на оръжие, е забележително.

    Коментиран от #44

    11:29 04.04.2026

  • 41 Пилот

    31 17 Отговор
    Лъже чaлмата... Всеки самолет може да бъде свален...

    11:29 04.04.2026

  • 42 Сила

    15 21 Отговор
    Прашки ..."прашките " на хаятолях хуймейни !!! AI хаятолаха ...

    11:30 04.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 0941

    31 6 Отговор

    До коментар #40 от "честито ,а масква...750км...":

    Май си с много празен гардероб!!!

    11:31 04.04.2026

  • 45 Свалена е кривата

    31 33 Отговор

    До коментар #39 от "Реалист":

    ти русофилска кратуна.

    Коментиран от #143

    11:31 04.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 смех

    22 40 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Е къде са всичките тез пилоти бе нали ако бяха заловени щяха да ги рсзкарват кат панаирджииски мечкимпо Аш Джазера

    Коментиран от #63, #64

    11:32 04.04.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    51 10 Отговор

    До коментар #33 от "Както САЩ събира такси от":

    ТръНп дето побеждавал Иран му се наложи да
    свали ембаргото над Иранския петрол🤔❗

    Коментиран от #114

    11:32 04.04.2026

  • 50 Разколебан

    31 14 Отговор
    Вчера Скот Ритър в YouTube говореше, че са ударени 40 самолета Ф35, намиращи се на авиобаза. Същото го имаше и в друго предаване. Но досега никъде не намирам потвърждение на информацията. Затова почвам да мисля, че е фейк. А и самите иранци щяха да се похвалят ако е имало подобно нещо.

    11:33 04.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ееее

    17 33 Отговор
    нЕколко самолета? Американците имат много , не ги жали. Колко трябва да свалят , че да спрат войната

    11:34 04.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 стоян георгиев

    37 14 Отговор
    Няма милост над краврските фърчила и в Украйна, и в Иран хапават боя за норматив 🤭🤭😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

    11:37 04.04.2026

  • 59 Новости в иранската ПВО:

    36 13 Отговор
    Основните иновации и стратегически предимства на иранската ПВО включват:
    1. Автономни и децентрализирани системи (Bavar-373-II)Най-новата версия на иранската система за далечен обсег, Bavar-373-II, въвежда иновативни автономни пускови установки (TELARs).Независимост: Всяка установка разполага със собствен радар, което позволява самостоятелно проследяване и поразяване на цели, дори ако връзката с централното командване бъде прекъсната.Обсег: Системата използва ракети Sayyad-4B, които достигат цели на разстояние над 300 км и височина до 32 км.
    .2. Интегрирана електронна война (Cobra-V8)Иран е разположил новата мобилна система за радиоелектронна борба Cobra-V8, която играе решаваща роля в защитата на небето над Техеран и стратегически обекти.Електромагнитно отричане: Системата заглушава радарните емисии на противника и прекъсва сигналите на разузнавателните платформи (ISR) в радиус до 250 км.Активна защита: Премества акцента от чисто физическо унищожение към активно възпрепятстване на противниковите радари и системи за насочване.
    3. Способности за откриване на "стелт" цели. Системи като Khordad 15 са проектирани специално за борба с нискозабележими (стелт) самолети и дронове.Фокус върху стелт технологиите: Khordad 15 може да открива стелт цели на разстояние до 85 км и да ги поразява в рамките на 45 км.Скорост на реакция: Системата може да бъде приведена в пълна бойна готовност за по-малко от пет минути.
    4. Мобилност и мрежова устойчивост. Вместо да разчит

    Коментиран от #60, #65

    11:38 04.04.2026

  • 60 Новости в ирнскат ПВО:

    38 15 Отговор

    До коментар #59 от "Новости в иранската ПВО:":

    4. Мобилност и мрежова устойчивост. Вместо да разчита на фиксирани позиции, иранската ПВО е изградена като силно мобилна и многослойна мрежа. Подвижност: Почти всички съвременни ирански системи са монтирани на камиони, което им позволява да променят местоположението си веднага след изстрелване на ракета, избягвайки ответни удари.Многослойност: Комбинирането на различни системи (като Bavar-373 и руските S-300) създава сложна защитна мрежа.

    11:39 04.04.2026

  • 61 az СВО Победа 80

    51 15 Отговор
    Накратко:

    1. Втори американски А-10 Thunderbolt II, участващ в спасителната операция на американските пилоти е свален днес от иранците.
    2. F-15E Strike Eagle.не е първият свален от иранците американски самолет от началото на агресията срещу Иран.
    3. Представете си касапницата, която иранците ще устроят, ако САЩ имат неблагоразумието да атакуват по суша.
    4. Досега в операцията за спасяване на двамата пилоти американците загубиха три самолета (като не броим самият F-15) и два хиликоптера. Пълна катастрофа.

    Коментиран от #67, #71

    11:41 04.04.2026

  • 62 Браво на Иран

    47 9 Отговор
    Браво и на Русия, която предоставя такива технологии! Терористите и агресори САЩ и Израел трябва да се накажат!

    11:41 04.04.2026

  • 63 Ами

    25 5 Отговор

    До коментар #48 от "смех":

    Някой работи не се разказват по медиите.
    Особено по телевизионните и печатните.
    За това си има други източници за информация :)

    11:42 04.04.2026

  • 64 Трай смехурко ще ги видиш

    24 9 Отговор

    До коментар #48 от "смех":

    И това ще стане смехурко, сега ги разпитват денонощно какви са , що са , командири имена схеми и т.н

    11:42 04.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Хаха

    13 40 Отговор
    Свалили са стари бракми от 4-то поколение и го считат за голям успех.

    Коментиран от #83

    11:44 04.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Мишел

    52 13 Отговор
    На приказки е лесно, САЩ ще размажат Иран. Но в реалната война лъсва истината САЩ губят и тази война. САЩ вече не са суперсила. Единствената суперсила е съюзът Китай, Русия и Северна Корея.

    11:46 04.04.2026

  • 69 0941

    29 5 Отговор

    До коментар #65 от "просиянски сънища.":

    От сухоежбината и целодневното седене зад клавиатурата на седми ще се случи същото като и на шести. Ще си носиш констипацията и толкоз!

    11:46 04.04.2026

  • 70 Новости в иранската ПВО:

    36 5 Отговор
    Разбира се, всички избороени новости не са открити или изобретени от Иран, но иранската ПВО за пръв път ги демонстрира във войната.
    Пилотите на Изрел и САЩ са изненадани, но те 100 % познават тези технологии и имат противодействие за тях.
    Новината тук е , че очевидно небето над Иран не е така безопасно , както се смяташе предишния месец, когато самолетите летяха над Иран като у дома си.

    11:50 04.04.2026

  • 71 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 3 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО Победа 80":

    Самата концепция да се спасяват свалени пилоти е грешна Всеки пилот трябва да знае че не трябва да разчита на спасение и това е негов ДЪЛГ КЪМ РАБОТОДАТЕЛЯ ДЪРЖАВА Длъжен е да оказва съпротива до последния патрон и да не попада жив в ръцете на врага

    11:51 04.04.2026

  • 72 Гост

    43 7 Отговор
    Аре аре добре , че са Китай и Русия да ви снасят информация.. Руснаците си го върнаха на САЩ за даването на информация на Украйна . Мдамм

    Коментиран от #73

    11:54 04.04.2026

  • 73 Самолет се сваля

    18 15 Отговор

    До коментар #72 от "Гост":

    не с даване на информация глупчо, а със засичане!

    Коментиран от #78

    11:55 04.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Сърбите

    26 7 Отговор
    едно време също бяха свалили един американски самолет. Тъй де, за сведение казвам.

    11:58 04.04.2026

  • 76 може би

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "0941":

    Някой ден, но не сега...

    Коментиран от #147

    12:04 04.04.2026

  • 77 Иран прилага интелигентна стратегия

    36 8 Отговор
    Първия месец различните степени на иранската ПВО бяха старателно укрити и не отговаряха на съюзническите атаки със самолети и ракети.
    Иран предварително бе приел, че ще понесе загуби на летиша, авиация , военни бази, складове и кораби на повърхността. Но умишлено беше скрил главните си оръжия- ракети, дронове и ПВО, в тунели и пещери. С тези оръжия Иран противодейства- удари по базите на САЩ, по съседните арабски държави и по Израел.
    И ГЛАВНОТО МУ ОРЪЖИЕ- ЗАТВАРЯНЕТО НА ОРМУЗ!
    Съюзниците помляха надземната военна способност на Иран, удариха донякъде подземната ядрена способност, но почти не засегнаха подземните ракети, дронове и ПВО. Сега Иран почва да ги ползва във втория месец на войната.

    12:05 04.04.2026

  • 78 Гост

    6 11 Отговор

    До коментар #73 от "Самолет се сваля":

    Глупчо ще викаш на баща си

    Коментиран от #80

    12:06 04.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Глупчо викам

    12 8 Отговор

    До коментар #78 от "Гост":

    на глупавият. Баща ми не е от тях. Анадъмо глупчо!

    12:13 04.04.2026

  • 81 Тръмп попадна в капан

    38 5 Отговор
    Той побърза да се похвали в типичен стил как Иран бил изцяло победен, голямата му уста не млъкна да обяснява, че могъщата му армия не оставила на Иран никакви възможности за отговор, че иранците дори не разбрали откъде им е дошло и прочие надувки в Трут соушъл.

    До седмица - две войната щяла да свърши, Ормуз- отворен и Иран с ново упарвление от " разумни " хора. Другият хахавел Пийт Хигсет дори намеси Исус Христос във войната!

    Да, ама на втория месец американски самолети и хеликоптери взеха да падат над Иран, ракетните и дронови удари по базите на САЩ и Израел не сшират, а съседните арабски държави всяка вечер отбоват атаки.

    И най- важното- ОРМУЗ ПРОДЪЛЖАВА ДА Е ЗАТВОРЕН и цял свят, вкл. и американскте гласоподаватели, взеха да се питат докога?

    Нагледен урок как се действа срещу велика сила!

    12:17 04.04.2026

  • 82 Бъдещият управник Радев да се задейства

    27 5 Отговор
    Да копаем тунели и подземни складове в Стара Планина, Рила, Пирин , Родопите и Странджа. Планини дал Господ!

    Да ги пълним с ракети, дронове и ПВО.

    Те се оказват по ценни в съвременната война от танковете, оръдията, самолетите , БТР ите , корабите и камионите.

    .

    12:23 04.04.2026

  • 83 ХА ХА

    8 2 Отговор

    До коментар #66 от "Хаха":

    Кой се интересува лт описанията на м@й катти в случая ?

    12:34 04.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Пламен

    15 3 Отговор
    Кратка лекция по математика:
    1+1=2
    Ф-35 е с един пилот , а Ф-15 е с двама .

    Толкова по темета дали е бил Ф-35 .

    12:38 04.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 дядо дръмпи -истината

    15 5 Отговор
    Свален американски изтребител поставя Тръмп под натискСлед като врагът сваля американски изтребител в Иран, местонахождението на един от пилотите остава неясно. По време на операцията по издирване друг самолет очевидно е бил ударен. Доналд Тръмп, който преди това говореше за въздушно превъзходство, е подложен на натиск.

    12:55 04.04.2026

  • 88 стоян

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ветеринарен врач":

    До 36 ком - браво - разсмя ме ама е истина

    Коментиран от #91

    12:56 04.04.2026

  • 89 Авиатор

    1 6 Отговор
    Разбрали ъгълът им на атака!

    12:56 04.04.2026

  • 90 дядо дръмпир-истината

    7 6 Отговор
    След пет седмици боеве, свалянето на изтребителя F-15 не беше единственият удар, който САЩ претърпяха в петък, според иранска информация и американски медии: Иран също удари американски изтребител A-10 в региона на Персийския залив близо до Ормузкия проток.

    12:56 04.04.2026

  • 91 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #88 от "стоян":

    Онуй, дето избяга от полиграфа!

    Коментиран от #93

    12:57 04.04.2026

  • 92 дядо дръмпи -истината

    9 4 Отговор
    Както съобщиха телевизиите NBC News и CBS News, позовавайки се на американски официални лица, машината подкрепи мисия за търсене и спасяване, след като Иран преди това беше свалил изтребителя F-15E над своя територия. Според няколко американски медии, пилотът на самолета A-10 е успял да насочи повредения си самолет в кувейтското въздушно пространство и да стигне до безопасност.

    12:57 04.04.2026

  • 93 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Анонимен":

    Същият!

    Коментиран от #96

    12:57 04.04.2026

  • 94 А МОЧАТА?

    10 14 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    12:57 04.04.2026

  • 95 дядо дръмпир-истината

    12 6 Отговор
    Според информация от NBC News и Washington Post, Иран е ударил и два хеликоптера Black Hawk, които също са участвали в спасителните операции. Войници са били ранени, но са успели да се спасят, съобщава се.

    Още един самолет и два хеликоптера под обстрел
    Инцидентите представляват по-нататъшно ескалиране на войната, започната от САЩ и Израел, и показват, че Иран все още е способен да представлява заплаха за нападателите. Президентът Доналд Тръмп оказва натиск по този въпрос.

    12:58 04.04.2026

  • 96 Анонимен

    0 4 Отговор

    До коментар #93 от "Факт":

    Ловецът на масленки!

    12:58 04.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 дядо дръмпи-истината

    17 1 Отговор
    САЩ първоначално запазиха нисък профил след неуспехите. Един от двамата членове на екипажа на самолета F-15E може да бъде спасен след катастрофата, според постоянни медийни съобщения.

    Когато го попитаха какво би направил, ако другият член на екипажа, който все още е издирван, бъде заловен или ранен от иранци, Тръмп каза в телефонно интервю, според британския вестник "The Independent": "Е, не мога да коментирам това, защото – надяваме се това да не се случи." Според NBC News, Тръмп не вижда разговори с Иран засегнати от катастрофата на изтребителя.

    12:59 04.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 дядо дръмпир-истината

    12 1 Отговор
    Президентът, който обикновено напуска столицата на САЩ в петък, за да прекара уикенда в клуба си Мар-а-Лаго във Флорида, например, ще остане във Вашингтон тази събота, според официалния си график.

    13:01 04.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Какво му има да си го намерят щом

    8 2 Отговор
    Би трябвало да Имат всички американски войници имплантирани gps предаватели

    13:04 04.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 ХиХи

    13 5 Отговор
    Те Китайците му намериха цаката, търсят го по звука. Вероятно са им шербали нещо и ся и Пентагона знае че е истина и у Тайван нема тън пън невидими ефки

    13:08 04.04.2026

  • 105 Дон Корлеоне

    8 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    13:08 04.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 1945

    6 8 Отговор
    показаха ли новия аятолах жив

    Коментиран от #109

    13:11 04.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 6 Отговор

    До коментар #107 от "1945":

    Евреите го пратиха при дъртият аятолах.

    13:13 04.04.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Много кратко

    12 3 Отговор
    Иранската стратегия е на асиметрична война: Поради тежките икономически санкции, наложени от над 45 години, Иран се фокусира върху самодостатъчност и производство на по-евтини, но ефективни оръжия като дронове и ракети, вместо скъпи конвенционални платформи.
    Сътрудничество с Русия: Наблюдава се засилено военно сътрудничество между Русия и Иран, включващо доставка на противовъздушни ракети за Техеран, което може да подобри иранските отбранителни способности.
    Иранският военен подход: Иран залага на така наречената „мозаечна отбрана“ и стратегия на «хоризонтална ескалация», за да компенсира технологичната немощ в директен сблъсък със САЩ.
    Военно присъствие на САЩ: САЩ поддържат най-мащабната си военна армия в района около Иран от 2003 г. насам, което показва огромно конвенционално превъзходство.
    Израелски и американски удари: През 2026 г. се съобщава за удари по ирански ядрени обекти във Фордо, Натанц и Исфахан, което показва уязвимостта на Иран пред прецизните технологии на САЩ и Израел.

    13:17 04.04.2026

  • 113 Казуар

    10 5 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    А 10 е щурмови самолет, дозвуков с прави крила лети ниско издържа на определени удари има дублирана система за управление може да се свали с най обикновено зенитно оръдие и без радар. Има седемцевно 30 мм оръдие на барабан и снарядите са с ураниев връх.

    13:19 04.04.2026

  • 114 Кратко пояснение

    3 6 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Отмяната има временен характер: Това е целево, краткосрочно разрешение (до 19 април 2026 г.), което не отменя цялостната санкционна политика, а по-скоро служи като "авариен клапан" за пазара.
    Въпреки това, иранската страна съобщи, че няма налични големи количества петрол в танкери в морето за продажба, определяйки хода на САЩ по-скоро като символичен жест към купувачите.

    Коментиран от #134

    13:21 04.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Мишел

    15 7 Отговор
    В момента най търсен е руският нефт Уралс, тъй като само неговите доставки са гарантирани и в срок. Цената му е 121$/барел, с десетина долара по висока от тази на нефта от арабските държави и от тази на лек суров петрол. Купуват го и с юани .

    13:38 04.04.2026

  • 118 Иновации

    5 4 Отговор
    в стил ,,Рамбо"....

    13:45 04.04.2026

  • 119 Пилот

    9 17 Отговор
    Пишете фантасмагории. Чaлмите са гола вода и нищо не могат да измислят. Всяка ПВО ракета може да свали самолет

    Коментиран от #127

    13:50 04.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Ха,ха,ха

    17 4 Отговор
    Те просто не са знаели че са невидими,иначе нямаше да го свалят.

    14:00 04.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Руската пропаганда

    7 8 Отговор

    До коментар #120 от "Ами не":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #129

    14:07 04.04.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Така е

    13 5 Отговор

    До коментар #126 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    14:09 04.04.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 100 % от прайдаджиите

    14 7 Отговор

    До коментар #124 от "85% от българите сме за Украйна":

    сте за покрайна, но като общ процент в България не сте повече от 10 %.

    14:12 04.04.2026

  • 132 Васил

    4 7 Отговор
    По вероятно да са им доставили Китайците.

    14:13 04.04.2026

  • 133 дончичо

    2 6 Отговор
    Той,Дон-Чо, рече дека у Ираняните са откраднале сите мерници за ПВО!
    Со што са го целнали
    загатка

    14:14 04.04.2026

  • 134 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 6 Отговор

    До коментар #114 от "Кратко пояснение":

    Но дългът на САШт никак не е символичен 4×10¹³🤔
    🤠4О ООО ООО ООО ООО $$$🤠
    Дори военният бюджет на САШт вече е по-нисък от лихвата по дълга🤔❗
    А като прибавим отказът на все повече страни от ПЕТРОДОЛАРОВАТА примка......
    вярвам ти става ясно защо диктаторите се оказват все в страни богати на петрол❗

    14:18 04.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 А чичо Дончо пред целия свят каза, че

    14 3 Отговор
    им е унищожил ПВО-то и ги бил победил и разбил и нищо не било останало от Иран.

    14:33 04.04.2026

  • 137 Ха ха

    17 2 Отговор
    Путин е пратил "хуманитарна помощ".

    14:42 04.04.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 К.о.т.А.К.А.

    11 3 Отговор

    До коментар #35 от "честито .....":

    Иран за 3 дня, а?!? Хахаха! Темата не е за пребитите ууукри, за другите чи фути е!!!

    15:22 04.04.2026

  • 140 БРАВО

    7 5 Отговор
    Само така! Никой не може да се мери със силите на Иран и да не си търси белята!

    15:39 04.04.2026

  • 141 демократ

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    Коментар 15 писан от т ъпруски миcир демоНОмрат то аз съм си такъв безроден цент продажник. Тия дето идваха в Бoлгapии 1989 да ни закриват ембарговите технологии и да ни затварят фабриките и ми дадоха моята "любима" демоНОкраци.
    Сега същите англо сакс господари ми дават Центове може и да дънки да ми купят . Аз съм си за Западе.Мaлу yмн кpe тeн.
    При това завършен.

    16:16 04.04.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Крива е дивата

    7 6 Отговор

    До коментар #45 от "Свалена е кривата":

    ти американофилска зурла.

    16:36 04.04.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 А50

    9 4 Отговор
    Тръмп разбра ли защо Персийският залив се казва така

    Коментиран от #150

    17:41 04.04.2026

  • 146 Фиууу

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    Бум Ф 15 + 10 + два хеликоптера прибрали се с куп ранени и хвърлили топа крави .
    Ама крави от специалните .

    18:45 04.04.2026

  • 147 Може би сега

    3 5 Отговор

    До коментар #76 от "може би":

    Германия излиза със самостоятелни решения , без да се съобразява с решенията на ЕП.
    Така че , отиде коня в реката с тези малоумни Урсули .

    18:47 04.04.2026

  • 148 Абе про

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "честито ...":

    Мит м о 3 ако
    Статията е за Иранското ПВО
    ти за какво балнуваш...

    19:10 04.04.2026

  • 149 Ами

    5 4 Отговор
    ПЕРСИТЕ надупчиа фекалоносците и без иновации. Протекаа отвсякъде.

    19:19 04.04.2026

  • 150 Някой

    3 2 Отговор

    До коментар #145 от "А50":

    Ами Тръмп сигурно не знае затова иска да го прекръсти. Ама на кръстника се подарява риза, а на тромпета ПЕРСИТЕ може да му подарят цинков са---к.

    19:23 04.04.2026

  • 151 Баба Гошка

    7 5 Отговор
    Да свалят всичките хамерикански самолети, да изловят катапултиралите пллъъхове и да им сложат главите на колове да е ясно какво чака наглярите, свикнали да боммбяят по време на преговори, да сеят рарушения и смъъртт и да се чувстват безнаказани

    19:40 04.04.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

