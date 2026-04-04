Иновация в иранското ПВО помогнало за свалянето на американски самолети

Висш ирански военен командир заяви, че силите на страната „ловуват“ американски самолети, използвайки нови методи и оборудване. Коментарите му дойдоха, след като два американски военни самолета бяха свалени в един и същи ден.

Вчера F-15 на американските военновъздушни сили беше свален над Иран, като член на екипажа все още е в неизвестност, докато A-10 Thunderbolt II беше ударен и се разби малко след като напусна иранска територия.

Бригаден генерал Алиреза Елхами, командир на съвместната база за противовъздушна отбрана на Иран, заяви, че загубата на американския самолет е „резултат от тактики, използване на модерно оборудване и иновации в (иранските) системи за противовъздушна отбрана“, съобщи държавната информационна агенция IRNA. Елхами не уточни какви са тези иновации.

„Това предизвика объркване и недоумение у врага“, каза той.

F-15 е първият пилотиран американски самолет, за който е известно, че е свален над Иран по време на конфликта.