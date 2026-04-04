Най-малко един загинал при украинска атака с ракети и дронове в Южна Русия
  Тема: Украйна

4 Април, 2026 12:10 1 342 77

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Най-малко един човек загина при комбинирана украинска атака с ракети и дронове, а на борда на кораб, плаващ под чужд флаг, възникна пожар, съобщиха руските власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар заяви, че има един убит и четирима тежко ранени при въздушно нападение, извършено от Украйна.

При ракетна атака срещу град Таганрог е повредена гражданска инфраструктура. Възникнал е пожар в складови помещения на спедиторска компания, каза Слюсар.

При нападение с дронове в Азовско море е пострадал плавателен съд, на борда на който е избухнал пожар, добави губернаторът.

Град Толиати също е бил атакуван с дронове, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев. Засега няма данни какви цели са ударени. Украйна преди е атакувала руския завод за производство на азотни торове "Толиати Азот".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1000 бандери

    14 19 Отговор
    Също

    12:11 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софянец

    20 19 Отговор
    Стана ежедневие да ги бомбят в Русия и “великия” вожд Путлер няма какво да направи по въпроса освен да капитулира.

    Коментиран от #9

    12:12 04.04.2026

  • 4 А дано

    21 20 Отговор
    Ако изчезне държавата Украйна , ще спестим много пари. Не само ние, но и целият Европейски съюз.

    Коментиран от #28, #75

    12:14 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За резил

    13 12 Отговор
    3 дни за 5 години резултат 0
    "евала" путин

    12:16 04.04.2026

  • 7 хаха

    10 8 Отговор
    "Най-малко един човек"

    Освен ако не е чужденец...не е "ЧОВЕК". Има едно "ПОД" като представка.
    Да ги вдигат украинците тези бройки!

    Коментиран от #17

    12:16 04.04.2026

  • 8 хаха

    12 12 Отговор
    Дано да е имало поне слънчоглед по джобовете този рушляк!

    12:16 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хаха

    14 11 Отговор

    До коментар #9 от "Ко каза, ко?":

    Ти ли се загрижи за французите бе ватнишка подлог0 ориенталска?

    Френски контейнеровоз премина през Ормузкия проток
    20 hours ago

    Ако искат петрол ще си вземат французите!

    12:20 04.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 луганск???

    13 12 Отговор
    Танковете на Путин горятРуската армия е заседнала във войната в Украйна. Украинските защитници успешно спират руските танкови офанзиви и започват контраофанзиви. Проблемите за Владимир Путин нарастват.

    Коментиран от #18

    12:24 04.04.2026

  • 16 луганск???

    6 11 Отговор
    Украинската Луганска област е изцяло под руски контрол. Тази история на успеха беше обявена от руското Министерство на отбраната в сряда. Цял Луганск? Едва ли. Две украински села продължават да оказват ожесточена съпротива. Това, което звучи сякаш е началото на комикс за "Астерикс", всъщност е реалност във войната в Украйна.

    12:25 04.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Най големите Поражения

    12 12 Отговор

    До коментар #15 от "луганск???":

    Да ударите по НПЗта и Рафинерии.

    Руските Изедници реват
    Яко

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    12:26 04.04.2026

  • 19 руската мечка

    14 12 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    12:26 04.04.2026

  • 20 луганск???

    4 9 Отговор
    Отнася се до градовете Надия и Новоегоривка. Както обяви 3-та щурмова бригада на Украйна в Telegram, защитниците са отблъснали 144 атаки през последните шест месеца. Смята се, че руската армия е използвала 19 превозни средства и 350 войници. Украинската информация не може да бъде независимо проверена. Но едно е сигурно: руската армия продължава да стиска зъби в този участък на фронта.

    12:26 04.04.2026

  • 21 луганск???

    7 10 Отговор
    "Ние сме последната линия на отбрана в района на Луганск", заяви 3-та щурмова бригада в изявление. "Няма да поздравяваме за личния празник на руските пропагандисти, предполагаемото завладяване на Луганската област," гласи съобщението в Telegram канала. "Считаме обявлението на руското Министерство на отбраната за шега за първи април."

    12:28 04.04.2026

  • 22 У ДРИ БАЦЕ

    11 8 Отговор
    До къде я докарахме,.. от..2 ДНЯ и ВСЕ до..... 2 Милиона монголяци Фира и... Князът на Киевска РУС Ши.. БА
    могучая,у . ЙЛО и редовната армия Оризо-Гризачи у ДОНБАС... вече 13 година..

    Коментиран от #31

    12:29 04.04.2026

  • 23 луганск???

    7 8 Отговор
    Изобретяването на успешните истории от Кремъл не е ново и не е изненада в настоящата ситуация. За Владимир Путин това е отчаяние. Той е отчаян да завладее украинския крепостен пояс в Донецка област, но е спорно дали армията му изобщо ще постигне тази цел в краткосрочен план. Защото проблемите във войната на Путин нарастват – военно и икономическо.

    12:29 04.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 луганск???

    8 8 Отговор
    Руската слабост продължава
    Настоящата руска фаза на слабост е измерима. От една страна, украинската армия досега е успяла да освободи около 450 квадратни километра през 2026 г. по време на собствената си контраофанзива, особено в югоизточната част на страната. От друга страна, Русия успя да завладее средно само 5,5 квадратни километра на други участъци на фронта тази година – миналата година средната дневна стойност беше два пъти по-висока.

    12:31 04.04.2026

  • 27 Мишел

    12 8 Отговор
    Руската ПВО в Толяти остана безсилна, украински дронове подпалиха химически заводи. След атаки на украински дронове, горят двата руски завода „Толяттикаучук“ и „КуйбишевАзот“. "Толяттикаучук" е нефтохимическа компания, която произвежда синтетичен каучук и химически компоненти, използвани в производството на гуми и каучукови изделия. „КуйбишевАзот“ е химическа компания, която произвежда азотни торове и химически суровини

    12:31 04.04.2026

  • 28 ПУТИНОВА РАЗЗИЯ

    11 7 Отговор

    До коментар #4 от "А дано":

    Си Отива

    ЕВРЕЙСКАТА ТРОИЦА

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ И

    ЩЕ ЗАЛИЧАТ РУСКАТА КОЧИНА.

    12:31 04.04.2026

  • 29 луганск???

    9 7 Отговор
    Някои причини за руските неуспехи са ситуативни, други са по-дълбоки. Общ преглед:

    Американският милиардер Илон Мъск затвори сателитната интернет услуга Starlink за Русия през февруари 2026 г. Това все още значително отслабва руската армия, тъй като технологията е била екзистенциална за веригите на командване и фронтовата комуникация (Мисия и Командване). Руски дронове също откриха целта си чрез Starlink. След спирането руснаците търсят алтернатива и частично използват комуникационни технологии от Студената война. Но едно е сигурно: Досега Москва не е успяла да преодолее отслабването, причинено от провала на Starlink.

    12:32 04.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Възрожденец

    10 6 Отговор

    До коментар #22 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Монголите от пе..деРассия и китайците от С Корея с кого воюват в тоя пусти Донбас,бре?
    Как една Украйна 20 пъти по- малка, без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети тотално смачка МОНГОЛСКИЯТ ХАГАНАТ?!?

    12:33 04.04.2026

  • 32 Мишел

    11 7 Отговор
    България ще произвежда дронове съвместно с Украйна. България ще произвежда дронове съвместно с Украйна. Това бе договорено по време на посещението на служебния премиер Андрей Гюров в Киев. Производството на безпилотни летателни апарати ще се осъществи по програмата на Европейския съюз SAFE - европейският инструмент за превъоръжаване. Предвижда се използване на иновативни технологии, тестовете им и специално сътрудничество в областта на защита срещу атаки с дронове. Това споразумение ни дава възможност да се възползваме от украинския опит, а за Украйна има възможност да развива производство далеч от войната, в един по-сигурен формат, обяви Гюров на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски.

    12:33 04.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ

    12 6 Отговор
    ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    Защо в своето Студио Плаче :

    НЕ МОЖЕМ ДА СИ
    ЗАЩИТИМ ОБЕКТИТЕ .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Защо Евреин Долен

    Сте Пияндурници и Блатни Изедници.

    Коментиран от #40

    12:34 04.04.2026

  • 36 хаха

    8 6 Отговор
    Капитан Силвестер Палинкаш, офицер от унгарската армия: Това, което ми създава трудност, е да разбера коя страна избира това правителство. То представя Украйна като враг, докато в действителност, в този военен конфликт, Украйна е жертва, защото Русия нападна Украйна.

    Забравихте да споменете „военната мисия“, която синът на Орбан предприе, защото „Бог му говори“, като той планира мисията с 50% жертви. В същото време „министърът на отбраната“ е собственик на казино, който никога не е бил истински войник.

    Ориенталските ватнишки подлоги на такива УНГАРСКИ ШОПАРИ са фенчета. ХАХАХА!
    Да ви управляват ТИКВИ и ШОПАРИ още ДЪЪЪЪЛГИ ГОДИНИ ПРОШЛЯЦИ!

    12:34 04.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 луганск???

    7 6 Отговор
    Миналата година руските тактики за проникване се оказаха ефективни. Отделни войници се възползваха от дупките отпред, за да се окопаят зад вражеските линии. Тази тактика в момента не работи много добре. От една страна, това се дължи на по-плътната мрежа от дронове в Украйна и зимата. Поради листните дървета, украинските защитници могат по-добре да разпознават и да се борят с руското настъпление.

    12:35 04.04.2026

  • 39 Да бе...

    9 6 Отговор

    До коментар #33 от "Дон Корлеоне":

    След...2 ДНЯ,..щом монгольята влезнат у КИЕВ

    12:35 04.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    12 7 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    12:36 04.04.2026

  • 42 луганск???

    7 6 Отговор
    В същото време руските военни тактики са много скъпи за Русия и Путин се сблъсква с недостиг на обучени войници. Кремъл не признава открито този недостиг на персонал, но има индикации. Например, руската армия призовава студентите да служат като пилоти на дронове. Независимият Telegram канал "Faridaily" дори съобщи, че Министерството на образованието определя квота за университетите и колежите да набират два процента от студентите си за новосформираните дронове войски през 2025 г. Според независими медии, от миналата есен в руските университети са проведени над 200 промоционални събития. Украйна, от друга страна, налага награди за пилотите на дронове.

    12:36 04.04.2026

  • 43 луганск???

    4 6 Отговор
    Поради тези слабости, голяма контраофанзива на руската армия досега не се е реализирала тази пролет. Украйна също се бори с проблеми с персонала и боеприпасите. Киев също не успява да започне големи контраофанзиви през петата година от войната. Но въпреки това Украйна многократно е успявала селективно да идентифицира слабостите на Русия и да спечели пространство там с контраатаки.

    12:37 04.04.2026

  • 44 Нафиркан Пацан

    10 6 Отговор
    1503 ДНЯ

    Чакам Концерта на Газманов в Киев.

    Колко водка изпих оттогава

    Просто не е истина .

    Затова пък концертът на Кабзон

    Изобщо не е спирал .

    НаЗдоровье!

    12:37 04.04.2026

  • 45 хаха

    8 6 Отговор
    ДА ПОДЧЕРТАМ ЗА ЗАБЛАТЕНИ ВАТНИШКИ ПОДЛОГИ:

    „министърът на отбраната“ е собственик на казино, който никога не е бил истински войник.
    ...на Унгария...

    ХАХАХА! Такива са ви и мисирките в онова БЛАТО бе байганьовци кухи!

    „министърът на отбраната“ е собственик на казино, а доколкото помня според един мой приятел УНГАРЕЦ...
    най-богатият унгарец в момента беше ПРИЯТЕЛ НА ТОРБАЛАН ...бивш ВОДОПРОВОДЧИК от МАЛЦИНСТВЕН ПРОИЗХОД.

    ХАХАХА!

    12:37 04.04.2026

  • 46 Данко

    12 7 Отговор
    Малко са. Трябва хиляди на ден да ходят про Кабзон. Докато руZката свинщина не бъде изтрита от лицето на Земята.

    12:38 04.04.2026

  • 47 луганск???

    8 7 Отговор
    Путин има малко опции
    Тези малки неуспехи за Путин стават все по-големи на фона, когато шефът на Кремъл бавно изчерпва времето си. Поради продължаващите украински атаки срещу руската суровинна индустрия, икономиката на Путин също навлиза в все по-трудни води, както наскоро призна самият Кремъл. Въпреки че войната в Залива повишава цената на петрола на световните пазари, това в момента не помага особено много на Путин, тъй като износните капацитети на Русия са под атака.

    12:38 04.04.2026

  • 48 Само минавам тъдява ама да попитам де..

    9 6 Отговор
    ОнОва узкоглазото дека Цалива КУ РАна рамАзан, дъл влезна веке у Селото ПОКРОВСК и Купянск или още нема...3... ПЕТИЛЕТКИ?
    За селскио иди ОТИН Копейката питам...тъй де

    Коментиран от #60

    12:40 04.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 луганск???

    8 5 Отговор
    В петата година от войната Украйна намери стратегическа комбинация за най-ефективния начин да се бори с Русия. А Путин?

    Шефът на Кремъл трябва да се надява военно, че идващата пролет и короните на дърветата ще направят руските тактики за проникване отново по-ефективни. В същото време Москва възлага най-вече надеждите си на политическите събития. Например, на Путин помага фактът, че президентът на САЩ Доналд Тръмп спори с европейските членове на НАТО и че войната му срещу Иран изпразва американските оръжейни складове. Това може допълнително да отслаби американската подкрепа за Киев.

    Путин разчита и на унгарския премиер Виктор Орбан. Орбан е застрашен от поражение на унгарските избори на 12 април, но все още може да блокира пакетите за помощ на ЕС за Украйна. Русия е военно заседнала във войната в Украйна и трябва да се надява, че западните съюзници ще си навредят взаимно. Най-вече това не е сигнал за руска сила.

    12:41 04.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 дядо Дръмпир поздравява кап..ките.......

    6 6 Отговор
    Как е путинохили???Хареса ли ви статийката за луганск???Искате ли и за покровск???

    12:44 04.04.2026

  • 58 хаха

    6 4 Отговор
    ИНТЕРВЮ на Капитан Силвестер Палинкаш, офицер от унгарската армия !!!
    (много яко име между другото Палинка...)

    Струва си да се чуе цялото интервю, защото капитанът разказва някои много тревожни неща.

    Тези войници не могат да бъдат уволнени от април 2020 г. поради „опасност“. Поради това моралът е толкова нисък, че ако опасността бъде отменена, по-голямата част от армията ще изчезне и ще остави отбранителните способности на тази дупка близо до 0.

    Тези войници трябва да си купуват сами униформи, каски, кевларени жилетки, оптика.
    Въпросната екипировка, която трябва да купуват сами, често е с много ниско качество, като се споменава как униформите се късат само като седнат.

    Страшната ТОРБАЛАНСКА "армия". ХАХАХА

    12:44 04.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тука едни Лепилари

    11 5 Отговор

    До коментар #48 от "Само минавам тъдява ама да попитам де..":

    От МОЧАта твърдят,че мякащите монголья са могучая!
    А Пен ДЕЛА избягал по трусики от някакъв ГОТВАЧ бил .. ВЕЛИК е Фюрер и хЕРОЙ

    12:47 04.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Т Живков

    6 4 Отговор
    Удри по червената зган

    12:55 04.04.2026

  • 65 хаха

    3 1 Отговор
    Капитан Силвестер Палинкаш, офицер от унгарската армия: „Участвал съм в няколко учения на НАТО след избухването на руско-украинския конфликт, където войници от други държави-членки на НАТО ни питаха специално, унгарските войници: „Наистина ли сте на страната на руснаците? Защото това изглежда подсказва комуникацията ви.“

    Според него е имало случаи, в които американски служители не са позволявали на унгарските войници да присъстват на срещите на професионалните разузнавачи на НАТО. Те са докладвали това на своите началници, но няма индикации, че ръководството възнамерява да направи някакви промени въз основа на това.

    12:56 04.04.2026

  • 66 Емо

    6 2 Отговор
    Изтумбили са ги.

    12:58 04.04.2026

  • 67 Мишел

    9 4 Отговор
    Банкови карти не работят, услуги в Русия са блокирани. В Русия настъпи мащабна аварийна ситуация в работата на банките и системите за разплащания. От Националната система за разплащания (НСПК) обясниха срива в системата като „влиянието на външни фактори“. Поради блокадата магазините, заведенията за хранене, платените пътища и бензиностанциите започнаха да приемат само плащания в брой.

    12:59 04.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Владимир Путин, президент

    9 3 Отговор
    Пачему това се приподнася като някаква трагедия ?
    Трагедия е мароумната ру3ка инвазия в Украйна, а това е Законна Самоотбрана !!! Искате да спре войната ?
    Домой таварища, домой ! После Съд, Репарации и миротворчески контингент в Москва ☝️ Български, от Своге таварищи 😄

    13:02 04.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Явно трябва да се компенсира загубата на руските тролове с триене на постове и руски спам.само за протокола с какво поста ми наруши вашите правила?той бе че само диктатор като путин може да деградира ситуацията от киев за три дена до ежедневни ракетни удари по русия?

    Коментиран от #74

    13:37 04.04.2026

  • 74 Всички антируски коментари

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    Са изтрити.

    Коментиран от #76

    13:50 04.04.2026

  • 75 русия е ислям

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "А дано":

    Затова трябва да изчезне ислямо-терористичния обор наречен русия!

    13:50 04.04.2026

  • 76 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Всички антируски коментари":

    е проруска трибуна, за съжаление. Не го знаех доскоро, но вече съм сигурна на 100%. За съжаление. Затова и нормални хора все по-рядко ще пишат тук.

    14:10 04.04.2026

  • 77 ОНЯ С ДРОНЯ

    0 0 Отговор
    ПОЖАРЪТ В

    ТОГЛИАТИКАУЧУК

    Е огромен .

    Явно Отломките отново са свършили Работа.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    17:15 04.04.2026

