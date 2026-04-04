Най-малко един загинал при украинска атака с ракети и дронове в Южна Русия

Най-малко един човек загина при комбинирана украинска атака с ракети и дронове, а на борда на кораб, плаващ под чужд флаг, възникна пожар, съобщиха руските власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар заяви, че има един убит и четирима тежко ранени при въздушно нападение, извършено от Украйна.

При ракетна атака срещу град Таганрог е повредена гражданска инфраструктура. Възникнал е пожар в складови помещения на спедиторска компания, каза Слюсар.

При нападение с дронове в Азовско море е пострадал плавателен съд, на борда на който е избухнал пожар, добави губернаторът.

Град Толиати също е бил атакуван с дронове, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев. Засега няма данни какви цели са ударени. Украйна преди е атакувала руския завод за производство на азотни торове "Толиати Азот".