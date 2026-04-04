Богатите китайци се местят в Зимбабве

Зимбабвийските агенти за недвижими имоти са започнали да наемат персонал с китайски езикови познания на фона на нарастващия брой богати клиенти от Китай, съобщи Bloomberg.

Според агенцията, китайските граждани все по-често купуват жилища в столицата Хараре, като цените варират от 500 000 до 2 милиона долара. Китайските имигранти често плащат в брой, което също така осигурява по-бързи транзакции. В резултат на това някои агенти за недвижими имоти отчитат двуцифрено увеличение на цените на жилищата.

Отбелязва се, че за разлика от други популярни дестинации за емиграция на китайски граждани в Зимбабве, тези, които се местят в Зимбабве, са предимно мениджъри и ръководители на мини и други компании с високи доходи, на фона на бързо развиващото се сътрудничество между двете страни. „Китайските инвестиции доведоха до значителни промени в икономическия и социалния пейзаж на страната като цяло“, цитира агенцията източник от Министерството на финансите на Зимбабве.