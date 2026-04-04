Богатите китайци се местят в Зимбабве

4 Април, 2026 13:10 3 948 39

Това са основно мениджъри и ръководители на мини и други компании с високи доходи

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Зимбабвийските агенти за недвижими имоти са започнали да наемат персонал с китайски езикови познания на фона на нарастващия брой богати клиенти от Китай, съобщи Bloomberg.

Според агенцията, китайските граждани все по-често купуват жилища в столицата Хараре, като цените варират от 500 000 до 2 милиона долара. Китайските имигранти често плащат в брой, което също така осигурява по-бързи транзакции. В резултат на това някои агенти за недвижими имоти отчитат двуцифрено увеличение на цените на жилищата.

Отбелязва се, че за разлика от други популярни дестинации за емиграция на китайски граждани в Зимбабве, тези, които се местят в Зимбабве, са предимно мениджъри и ръководители на мини и други компании с високи доходи, на фона на бързо развиващото се сътрудничество между двете страни. „Китайските инвестиции доведоха до значителни промени в икономическия и социалния пейзаж на страната като цяло“, цитира агенцията източник от Министерството на финансите на Зимбабве.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да не са луди да дойдат

    42 9 Отговор
    в прехваления и измислен Европейски съюз.
    Скоро тук ще остане само стадото което го стрижат и пият млякото му и ще го даряват на зелени корумпирани дебили унищожаващи родината си.
    И овцете ще плащат тройни цени на енергия Петрол и газ защото имаме прекалено,, умни ,, на власт

    13:19 04.04.2026

  • 6 стоян

    14 17 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    До 2 ком - другарю сталин как така мразиш евреите а ти самия си евреин другарю йосиф иларионович сталин и си бил спонсориран от Родшилдови да правиш стачки по каспийските нефтени сонди за да фалират и Ротшилдови да ги изкупят

    13:20 04.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    27 4 Отговор
    Нормално! Ако някой български пенсионер с 1000 евро пенсия се премести във Виетнам, ще живее като махараджа !!! На Доминикана ще бъде същата работа!!!

    Коментиран от #21, #30

    13:25 04.04.2026

  • 9 Евтидджос

    3 6 Отговор
    Затова жилищата в Зимбабве са по скъпи.В Европа жилищата са най евтини.

    13:25 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хубава

    10 0 Отговор
    смесица между расите ще излезе !

    Коментиран от #15, #36

    13:28 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гошо

    7 3 Отговор
    Глупости на квадрат говорите Преписвате простотиите на всякакви, дето и представа си нямат за това което пишат

    Коментиран от #27

    13:31 04.04.2026

  • 14 Ми в Дубай

    15 1 Отговор
    ракети, майна! Ха,ха,ха,!!!!!

    13:32 04.04.2026

  • 15 Жълточерните

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хубава":

    Ще излезе Ботев П.

    13:33 04.04.2026

  • 16 Гошо

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    ти пък намери какво да кажеш Точно Хараре си избрал

    13:34 04.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Запознат

    20 1 Отговор
    Статията е подвеждаща защото няма подробности.Квадратния метър на жилищата в столицата на Зимбабве е около 200 долара.Има и луксозни имения със много декари земя които са над 300000 долара.

    13:35 04.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сталин

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    П€дерунгел

    13:37 04.04.2026

  • 21 Да де

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Ама ти 1000 евра не си виждал накуп през живота си.

    13:37 04.04.2026

  • 22 Не зная

    11 2 Отговор
    Защо се пускат някои новини. Какво научихме конкретно от тази? Аз НИЩО.

    Коментиран от #28, #32

    13:39 04.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 тов. Сталин

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    често пишеш истини, но научи се най-накрая, че е кАшерен, а не кОшерен, щото не иде реч за пчелни кошери.

    13:40 04.04.2026

  • 25 Кратко пояснение

    6 1 Отговор
    Китайската комунистическа партия (ККП) разширява влиянието си в Африка чрез мащабни икономически, инфраструктурни и културни инициативи, което от някои анализатори се определя като форма на дългова зависимост или "неоколониализъм".
    Основни механизми на китайското влияние в Африка:
    Икономическа зависимост: Китай е най-големият двустранен кредитор на много африкански държави. Някои страни, като Замбия, станаха "заложници" на китайското благоразположение поради невъзможност да обслужват старите си дългове.
    Инфраструктурни проекти: Китай финансира и строи пристанища, жп линии и магистрали, които улесняват достъпа до африканските ресурси (литий, кобалт).
    Културно проникване: Чрез институтите "Конфуций" Пекин насърчава обучението по мандарин и културен обмен, като цели да увеличи меката си сила на континента.

    13:40 04.04.2026

  • 26 Швейк

    1 5 Отговор
    Това Хараре ми звучи като Кърнаре , Койнаре , Чепеларе и Тухларе.

    13:41 04.04.2026

  • 27 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гошо":

    ФАКТ

    13:41 04.04.2026

  • 28 Агитация

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Не зная":

    Бутат рамо на нашенските коптори, че уж са много изгодни.

    13:42 04.04.2026

  • 29 Бедните

    0 1 Отговор
    в Сибир!

    13:42 04.04.2026

  • 30 Порно

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Имаш ли представа колко процента от пенциите са над 1000 евро?

    Коментиран от #37

    13:47 04.04.2026

  • 31 Беден китаец

    6 1 Отговор
    има ли ?

    13:47 04.04.2026

  • 32 Не ти и трябва

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Не зная":

    Само да се мопиш да мислиш. Ами купиха си още роби китайците

    13:53 04.04.2026

  • 33 Благодарение

    9 1 Отговор
    на китайците съседна Замбия за последните 10 години става все по-уредена и вероятно най-прогресиращата страна в региона. С огромно влияние са китайците в над 100млн Етиопия, купуват нефта на Ангола, вече с влияние в Зимбабве, Кения и Танзания, отдавна имат някакви отношения с Южна Африка, Нигерия и Алжир. За китайците африканците са новите китайци - работещи за много по-малко пари от самите китайци, голям демографски потенциал, т.е. бъдещ пазар, сериозен потенциал за добив на ресурси, много корумпирани ръководители, готови лесно да се продадат за малко пари. Иначе никакво смесване на расите няма да има - китайците не харесват местните и ги гледат от високо, местните не харесват китайците. Но Африка е най-бързорастящият като население континент и китайците добре се позиционират там.

    14:03 04.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Миленоооо,

    5 0 Отговор
    Българскияяяя… Брокери НА имоти, а не ЗА!!!

    14:16 04.04.2026

  • 36 Фактсие

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хубава":

    Китайците Не харесват черни. Считат ги за нисша раса. Не се женят за черни.

    14:17 04.04.2026

  • 37 ИМАМ

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Порно":

    ПОЗНАВАМ САМО ЕДИН
    БИВШ ДОКЕР ОКОЛО 1100 Е
    А СЪМ НА 65

    14:58 04.04.2026

  • 38 УдоМача

    4 1 Отговор
    В доларе ли плащат?? Ти да видиш! :)

    16:04 04.04.2026

  • 39 хе хе

    1 0 Отговор
    Бързото напускане на кораба и плащането в кеш са ясен показател на къде отива Китай.

    17:40 04.04.2026

