Франция заяви, че не доставя оръжие на Израел

Франция не доставя оръжие на Израел, но разрешава продажбата на оръжейни компоненти на страната на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток, заяви в събота френският министър на отбраната Катрин Вотрен.
В сряда френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция няма да участва в конфликт с Иран на страната на САЩ и Израел. Коментирайки думите на Макрон, израелският посланик във Франция Джошуа Зарка заяви на следващия ден, че Франция не може да се счита за приятел на еврейската държава.
„Не, Франция не доставя оръжие на Израел. Тя (в контекста на конфликта в Близкия изток) разрешава продажбата на компоненти, предназначени за интегриране в отбранителни системи, предназначени за защита на цивилното население, като например Железния купол, и оборудване, предназначено изключително за реекспорт, част от което е необходимо на нашите собствени въоръжени сили“, написа френският министър на отбраната Х. на страницата си в социалните медии.
