Франция заяви, че не доставя оръжие на Израел

4 Април, 2026 15:37 1 703 13

Но разрешава продажбата на оръжейни компоненти на страната

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Франция не доставя оръжие на Израел, но разрешава продажбата на оръжейни компоненти на страната на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток, заяви в събота френският министър на отбраната Катрин Вотрен.

В сряда френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция няма да участва в конфликт с Иран на страната на САЩ и Израел. Коментирайки думите на Макрон, израелският посланик във Франция Джошуа Зарка заяви на следващия ден, че Франция не може да се счита за приятел на еврейската държава.

„Не, Франция не доставя оръжие на Израел. Тя (в контекста на конфликта в Близкия изток) разрешава продажбата на компоненти, предназначени за интегриране в отбранителни системи, предназначени за защита на цивилното население, като например Железния купол, и оборудване, предназначено изключително за реекспорт, част от което е необходимо на нашите собствени въоръжени сили“, написа френският министър на отбраната Х. на страницата си в социалните медии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баш Хайдутин и действащ комунист

    15 3 Отговор
    Иранците заловена краварския пилот ! Сега да го вържат на ракета Фатах и да го пратят обратно ,този детеубиец

    15:40 04.04.2026

  • 2 вервам ви еврогеюви

    13 5 Отговор
    виждал съм на микрон жена му която му е мъж

    15:41 04.04.2026

  • 3 Удри самара да се сеща магарето

    6 14 Отговор
    Израелски удар по АЕЦ Бушер,Иран!

    Коментиран от #7

    15:46 04.04.2026

  • 4 Д-р Ментал

    10 2 Отговор
    Тея лъжат като с гаса си

    15:47 04.04.2026

  • 5 Тоя па

    7 2 Отговор
    Кой ти верва на тебе?

    15:53 04.04.2026

  • 6 Смях

    9 1 Отговор
    Гаранция Франция!!!!

    15:58 04.04.2026

  • 7 А то магарето с големите уши не се сеща

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Удри самара да се сеща магарето":

    ДемонА гори ли още?

    16:01 04.04.2026

  • 8 Либераст

    3 2 Отговор
    Френските жидове лъжат, като събратята си от цял свят.

    16:03 04.04.2026

  • 9 бум бум Тел Авив

    6 4 Отговор
    В Тел Афиф още събират фекалиите по улиците си, вони чак в Япония.

    16:04 04.04.2026

  • 10 Сбогом

    5 2 Отговор
    Франция Англия Германия вече да ислямски страни

    Коментиран от #12

    16:30 04.04.2026

  • 11 емилян

    1 5 Отговор
    Забележете как реагира Франция на Иран .? Докато целият Запад финансира и въоръжава Украйна и без да се притесняват го казват открито ,че помагат даже мислят да изпратят военните подразделения . Защо е така ? Защото Путин Меката Мария освен да се усмихва и да фъфли , да се извинява и да внимава да не обиди колегите и партньорите си не е способен на нищо. Никой не го взема на сериозно не се съобразява с него даже се опитва да сплаши Запада с новите си ракети но те въобще не му обръщат внимание . Който си въобразява ,че контролира всичко когато е безпомощен , като риба на сухо се мята войната с Украйна го изтощава Русия с огромни загуби на жива сила проливайки кръвта на хилядите превзема някой квартал или села и това е голяма победа за него .

    16:36 04.04.2026

  • 12 Говори за МУСКАЛАБАД

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сбогом":

    Бре Червен Гейзак.

    Най Голямата Джамия

    И най много Мюсюлмани

    Има в МУСКАЛАБАД.

    Скоро ПУСЯ ще вдигне Паметник
    На
    АЯТОЛАХА.

    17:20 04.04.2026

  • 13 Барбалей

    3 1 Отговор
    Мда,...изпращат ги разглобени.

    17:39 04.04.2026

