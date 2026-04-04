Иран атакува алуминиевата промишленост на ОАЕ

Иран атакува алуминиевата промишленост на ОАЕ

4 Април, 2026 21:17, обновена 4 Април, 2026 21:25 5 460 67

Техеран твърди, че действията му в Ормузкия проток отговарят на международното парво

Иран атакува алуминиевата промишленост на ОАЕ - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранската армия е използвала ракети и дронове, за да атакува съоръжения на алуминиевата промишленост на ОАЕ, в които инвестират САЩ и Израел, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Ислямската република.

„Насочихме се към алуминиевата промишленост в ОАЕ“, се казва в изявление на Генералния щаб. В него се твърди, че САЩ и Израел „имат значителни инвестиции в алуминиевата промишленост на ОАЕ и я използват за производство на военно оборудване“. Иранската армия добави, че Техеран смята, че „врагът използва промишлени продукти на ОАЕ за производство на изтребители, включително F-35, както и ракети, танкове и други бронирани машини“.

Не е предоставена информация за ефективността на атаките.

Действията на иранските власти, насочени към регулиране и контрол на корабоплаването в Ормузкия проток, са в съответствие с международните правни норми, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

„Процедурите, установени от Иран в Ормузкия проток, са в съответствие с международното право“, заяви Арагчи по време на телефонен разговор с австрийския външен министър, се казва в прессъобщение на иранското външно министерство.

По време на разговора Арагчи е потвърдил, че „кораби на невраждебни държави могат да преминават през Ормузкия проток в координация с Иран“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Адмирации към

    120 15 Отговор
    Иран.
    Изправи се пред най-големият световен терорист и неговите подлоги.

    21:27 04.04.2026

  • 2 Помак

    86 17 Отговор
    Слава на Иран ..иран наш приятелски народ

    Коментиран от #43

    21:27 04.04.2026

  • 3 Саймън каза

    11 37 Отговор
    Тик-так,тик-так...

    21:28 04.04.2026

  • 4 Дзак

    14 46 Отговор
    Кога го свалиха, кога го разглобиха, кога разбраха какъв е алуминия?

    21:28 04.04.2026

  • 5 Така става

    66 6 Отговор
    Еми на война като на война
    а там и в любовта нали знаете нямало правила
    а защо им е толкова мерак на всички
    и така леко да разпалват воини е друг и сложен въпрос
    обаче американците хванаха дебелия този път определено

    21:29 04.04.2026

  • 6 Браво на Иран

    81 10 Отговор
    САЩ и Израел са световното зло!

    21:33 04.04.2026

  • 7 международното парво

    25 7 Отговор
    парвото на писара да не сверява пълнежа дали е нацъкан правилно

    21:35 04.04.2026

  • 8 Хохо Бохо

    78 8 Отговор
    Ко стана? Персите отказаха ли примирието на слабоумния не щаст ник от краваристан? Вчера рива за някво 48 часово примирие. За първи път в световната история агресор моли за 48 часово примирие. Няма такъв срам

    Коментиран от #13, #15, #36

    21:39 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    20 55 Отговор
    Въпросът е Кой и с какво право е обявил Водите в Ормузкия Проток за Собственост на Иран,а отговорът на "белите хора" - Никой,просто Иран си ги е присвоил със Сила за да Дере сега преминаващите с Такси каквито му хрумнат още от Сутринта а на тия които се опъват,просто им е забранено да минават...докато Кандисат.

    Коментиран от #14, #17, #38

    21:46 04.04.2026

  • 12 Епилог

    17 9 Отговор
    Надцакват се кой повече може да атакува и удари и да върне другия в каменната ера. Атлантизмът не прощава. Къде е добрата стара студена война..

    21:59 04.04.2026

  • 13 аz СВО Победа 80

    12 32 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Киев за два дня.Пета година! 2 милиона убити или инвалидизиране до живот руснаци.Втората армия е света???
    Няма такъв срам🤣🤣🤣

    22:02 04.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Видно

    16 46 Отговор
    Всичко е от злоба срещу успелите съседи
    . .ОАЕ от беден пустинен район се превърна в прекрасна модерна държава с висок стандарт ,туризъм ,икономика ,а е много по малка по площ от Иран.ОАЕ е отворена към света ,към САщ ,Израел ,Европа без ограничения.А Иран си е забил главата в пясъка ,създал тежък военен деспотичен режим и към народа и към Израел и други съседи.И защо е нужно да пречи на другите да се развиват.ОАЕ какво общо имат с конфликта ?Абсолютно нищо ,те са неутрални и е абсурдно да се ограничават от Иран с кого да контактуват икономически и изобщо ?Рашките дават грешни сигнали на иранците и ги насъскват ,а после гледат сеир.

    Коментиран от #19, #21, #22, #28

    22:06 04.04.2026

  • 17 Ами

    10 23 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Когато си заплашен от двете най-силни армии в света, че ще те върнат в каменната ера, почва да не ти пука от нищо и очевидно те избива на терор - да сграбчиш с себе си де що можеш за си отмъстиш. Човещин а

    Коментиран от #30

    22:08 04.04.2026

  • 18 Ами

    30 5 Отговор
    За сега го няма в нашите медии, но в други го има :)
    Иранските власти са определили правила за преминаване през Ормузкия проток.
    Там страните са разделени в три групи. Приятелски, неутрални и враждебни.
    Приятелските преминават свободно. Неутралните заплащат такса за преминаване.
    А за враждебните преминаването е забранено.

    22:12 04.04.2026

  • 19 Ха Ха

    28 8 Отговор

    До коментар #16 от "Видно":

    Нещо не си в час. След Иран идва редът и на твоите прехвалени проспериращи емирства. Ционите нищо няма да ги спре. Откъде-накъде там ще живеят по-добре.

    22:12 04.04.2026

  • 20 САЩ И НА ТЕЗИ

    28 5 Отговор
    Не са осигурили защита. Само дето им вземат парите.

    22:14 04.04.2026

  • 21 Разбира Се

    7 19 Отговор

    До коментар #16 от "Видно":

    Русия е виновна за всичко

    22:14 04.04.2026

  • 22 абе, да

    41 7 Отговор

    До коментар #16 от "Видно":

    ОАЕ се превърна в райско място за порока. Проституция, милиардери, власт, разврат, гнус... Събраха крадливата измет от цял свят противно на ислямските принципи. Там се наляха много пари от корупция и тежки престъпления. Само забележи кои българи се изнесоха там и инвестираха в имоти и по-нататък няма нужда да обсъждаме какъв световен елит се е събрал като нощни пеперуди около ярка светлина. И защо пък в Дубай имаше централа на ЦРУ, която иранците удариха още в първите дни, питал ли си се? Дали всички тези милиарди и хората, които ги наливаха там, не бяха контролирани политически лидери? Иран е пазителят на моралните устои в Близкия Изток, до който този разврат няма да достигне. Чети Хънтингтън, той го е казал много по-добре от мен.

    Коментиран от #64, #66

    22:15 04.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    11 6 Отговор
    Ех Дончо Дончо не довършиш ли Иран той ще те довърши.. а това от което бягаш а именно жертви сред американските военни.. ами продължиш Линда бягаш Иран ще те закопае

    Коментиран от #26

    22:16 04.04.2026

  • 25 ДУБАЙ МАЙ МАЙ

    29 6 Отговор
    Умре. Бандитите, перачите и урвите никога няма да се върнат. Да благодарят на САЩ и Израел.

    22:18 04.04.2026

  • 26 Пийт Хегсет -Крозейдър

    7 14 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    Каменната ера!Казах!

    22:18 04.04.2026

  • 27 МАЙ 40 Ф35-ЦИ

    16 9 Отговор
    Са дали фира снощи.

    22:19 04.04.2026

  • 28 Ами

    25 5 Отговор

    До коментар #16 от "Видно":

    Когато територията ти се използва за нападение по чужда инфраструктура
    е логично да има и ответна реакция, дори и да казваш че си неутрален.
    Много хора още не го осъзнават, но трябва да сме благодарни на Русия
    че не действа като Иран, защото вече всички щяхме да сме мъртви.

    Коментиран от #33, #67

    22:22 04.04.2026

  • 29 Дон Корлеоне

    7 16 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    22:23 04.04.2026

  • 30 хмм

    27 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Силни, силни, колко да са силни? Влязохме във втория месец от началото на агресията от страна на САЩ и Израел към Иран, и само заплахите на Тръмп чуваме как щял да ги довърши, докато двете най-силни армии търпят як пердах и сериозни загуби от една не толкова силна армия. Името на Иран от санскрит идва от "благороден" и до момента иранците се държат достойно и благородно, просто са принудени да се защитават от нападение, което не беше предизвикано с нищо. Истината е, че двете "най-силни" армии сериозно се изложиха и се чудят как да излязат с някакво поне привидно достойнство от ужаса, който сами създадоха. Прогнозата ми е, че няма да излязат с достойнство.

    Коментиран от #35

    22:23 04.04.2026

  • 31 Хохо Бохо

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "Гресирана ватенка":

    Че аз вообще не си го вадя

    22:25 04.04.2026

  • 32 Дзак

    8 3 Отговор
    Супер модерен завод. Най-големият производител на алуминий от висок клас!

    22:25 04.04.2026

  • 33 Ол1гофрен,

    5 20 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    Моли се оня ол1гофрен от белият дом да не направи на мястото на Иран дупка дълбока до центъра на Земята.Оня другият си кротува из бункерите.

    Коментиран от #42

    22:27 04.04.2026

  • 34 Артилерист

    31 7 Отговор
    Иранците атакуват обекти в арабските страни, в които има участие на САЩ и Израел. Ако бяха като американските варвари най-напред щяха да ударят фабриките им за обезсоляване на вода. Но за терориста Тръмп, който няма разумно обяснение защо е нападнал Иран, няма хуманна норма да го спре да не атакува девическото училище в Иран и да убие 170 невинни деца момичета. Това са американските варвари. Във всичките им войни-Виетнам, Ирак, Либия, Югославия и др-безогледното варварско убиване на цивилни е на челно място. Най-жалкото е, че по платените бг медии непрекъснато ни ги натрапват за пример...

    Коментиран от #39, #40, #41

    22:28 04.04.2026

  • 35 Ол1гофрен,

    5 8 Отговор

    До коментар #30 от "хмм":

    Ол1гофрен или се раждаш такъв ,или ставаш ол1гофрен в ранна детска възраст.Виждам,че можеш да пишеш.Значи при теб е вторият вариант.

    22:30 04.04.2026

  • 36 Ми така е

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Първата и втората най-велики армии в света се дънят на поразия. Да се чуди човек как японците и гермаците са загубили.

    22:30 04.04.2026

  • 37 Име

    6 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:31 04.04.2026

  • 38 Вие сте за психиатър

    11 4 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Вие до обяд пишете за русия следобяд срещу русия, вие добре ли сте изобщо?
    С тоя ник?
    Хапчета за пиене пите ли ги?

    Коментиран от #45, #65

    22:32 04.04.2026

  • 39 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    И Провокатора от факта.бг използва деца за постигане на целите си!

    Коментиран от #48

    22:33 04.04.2026

  • 40 Оди у Въшки.ар.истан

    7 11 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    Там е пълно със свободни медии без да ти натрапват нищо.Дедова ли ми крепиш още в ЕС.

    22:33 04.04.2026

  • 41 Ол1гофрен,

    3 10 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    Понеже трудно разсъждаваш ще ти напиша само една дума:Ичкерия

    22:36 04.04.2026

  • 42 Ами

    18 5 Отговор

    До коментар #33 от "Ол1гофрен,":

    Оня от Белия дом уволни 12 висши офицери.
    И определено не го слуша главата.
    Русия едва ли ще нападне западна Европа,
    но оня в Белия дом може и да го направи.

    22:37 04.04.2026

  • 43 Анонимен

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    След Иран следва Турция. Учи кюрдски.

    22:41 04.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Вие сте за психиатър":

    Щях да ти отговоря,ама реших че ни си струваш.

    22:47 04.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Факт

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    А Онзи избяга от полиграфа!

    23:05 04.04.2026

  • 49 ИРАН И РУСИЯ ЩЕ ПОБЕДЯТ IT

    11 3 Отговор
    СКОРО ЩЕ ГОРИ ЯДРЕНАТА ЦЕНТРАЛА В ПОНЕДЕЛНИК 2026 6 МАРТ В ИЗРАЕЛ ХАХАХАХАХ - ДИМОНА ЩЕ ГОРИ УДАРЕНА ОТ БОГ

    23:09 04.04.2026

  • 50 Я дайте инфо за

    4 9 Отговор
    13 год движуха на ..3 ДНЕВНИЯ ПЕН ДЕЛ ху.. ЙЛО при Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк.
    Ше дават ли директно Парадо на Педофило у КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН или...нема...НЕТ ?!?
    Ееееедехееее

    23:14 04.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Там няма деца

    4 12 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Педофила отвлече 65 000 дечица от Украйна . Затова го издирват за фашизъм и педофилия

    Коментиран от #54

    23:19 04.04.2026

  • 53 ПОЛУДЯЛ ЧЕЛОВЕК БЕЗ БЕНЗИН

    4 1 Отговор
    АЗ БЕЗ БЕНЗИН ЗА КАТАФАЛКАТА КАК ЩЕ ЗАКОПАМ ТРЪМП ЩЕ ТРЯБВА ЛОПАТА И ДВАМА ТРИМА ТАЛИБАНА

    23:20 04.04.2026

  • 54 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "Там няма деца":

    Състоянието ви е такова, че ви трябва медицински специалист.

    Коментиран от #59

    23:23 04.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Някой знаели ли кога

    3 7 Отговор
    Узкоглазите монголья от пи ДЕР могучая и китайските Оризо-Гризачи на Ким ще влязат в КИЕВ?
    Или вече думаме за Лиса бон?!?

    23:25 04.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Не се обяснявай!

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Ами":

    Духачч.

    23:35 04.04.2026

  • 60 Изпий още две ракии

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "НА ЛОВ А П1ЕХОТИНЦИ":

    И се гръмннни!

    Коментиран от #63

    23:36 04.04.2026

  • 61 Готов за бой

    2 9 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    23:45 04.04.2026

  • 62 СМЪРТ ЗА ФАЩ СВОБОДА ЗА ИРАН

    11 1 Отговор
    ИЗКУСТВЕНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ИНТЕЛЕКТ Е ПОБЕДЕН ОТ ХОРАТА В ИРАН

    23:49 04.04.2026

  • 63 АЗ ПИЯ ЦИАНКАЛИЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Изпий още две ракии":

    И МРА КАТО ЯЗОВЕЦ АФРИКАНСКИ - МЕДОЯД , УХАПАН ОТ ОТРОВНА ЗМИЯ ИЛИ СКОРПИОН - СПЯ 5 ЧАСА И СЕ СЪБУЖДАМ И СТАВАМ ГОТОВ ЗА БОЙ

    23:59 04.04.2026

  • 64 демократ

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "абе, да":

    Бегай да приемаш исляма примитив

    00:08 05.04.2026

  • 65 Как да е добре

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Вие сте за психиатър":

    Следобяд, като падне от коня, коня му минава отгоре и загубва всекакви хапчета!

    00:18 05.04.2026

  • 66 Абсолютни глупости

    1 8 Отговор

    До коментар #22 от "абе, да":

    си написал .Иран от просперираша държава се превърна в примитивна радикална терористична държава спрямо собствения си народ ,само и само радикалния елит да стои на власт потомствено.А гвардията да се разпорежда беззаконно .Значи публичните обесвания са морални ,от кой век са прилагани.Бе може да протестираш ,не може да имаш мнение ,я стига .Емирствата са си супер.Да има разврат но никой не те принуждава.87% от живеещите са имигранти.,има и иранци ,но спазват законите и нямат проблеми ,но те не са същите като в Иран Важното че ОАЕ успяха от беден пустинен район от нищо да направят всичко това което няма аналог и им прави чест !

    00:42 05.04.2026

  • 67 Чичи

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    Истината с Русия е,че няма как.
    Ако тя удари Полша,Румъния,нас и пр.които пряко или косвено участваме срещу нея с оръжие и/или логистика,това значи война между НАТО и РФ. Никой не го иска.
    Иран нямат този проблем. Арабите там нямат подобен съюз. Хак им е сега,да ги бомбят денонощно.
    Искрено се надявам другаря Ким да подпомага с каквото може братя иранци . И Китай да им отпуснат безлихвени заеми в тия трудни моменти на върховно изпитание. Вярвам,че няма да го оставят.
    Определено Иран имат рамо,щом демонстрират подобно самочувствие и днес да отсвирят Тръмпоча така позорно с неприемането на офертата за примирие.Пратиха го да пие една белина без време ...😄

    01:27 05.04.2026

