Иран атакува алуминиевата промишленост на ОАЕ

Иранската армия е използвала ракети и дронове, за да атакува съоръжения на алуминиевата промишленост на ОАЕ, в които инвестират САЩ и Израел, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Ислямската република.

„Насочихме се към алуминиевата промишленост в ОАЕ“, се казва в изявление на Генералния щаб. В него се твърди, че САЩ и Израел „имат значителни инвестиции в алуминиевата промишленост на ОАЕ и я използват за производство на военно оборудване“. Иранската армия добави, че Техеран смята, че „врагът използва промишлени продукти на ОАЕ за производство на изтребители, включително F-35, както и ракети, танкове и други бронирани машини“.

Не е предоставена информация за ефективността на атаките.

Действията на иранските власти, насочени към регулиране и контрол на корабоплаването в Ормузкия проток, са в съответствие с международните правни норми, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

„Процедурите, установени от Иран в Ормузкия проток, са в съответствие с международното право“, заяви Арагчи по време на телефонен разговор с австрийския външен министър, се казва в прессъобщение на иранското външно министерство.

По време на разговора Арагчи е потвърдил, че „кораби на невраждебни държави могат да преминават през Ормузкия проток в координация с Иран“.