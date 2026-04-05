Иран позволи на иракските танкери да преминават през Ормузкия проток

5 Април, 2026 04:10, обновена 5 Април, 2026 04:20 1 654 3

Това може да помогне за възобновяване на износа на до 3 милиона барела петрол на ден

Иран позволи на иракските танкери да преминават през Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран отмени ограниченията за корабоплаване през Ормузкия проток за Ирак, заяви говорител на иранската армия, съобщава Bloomberg.

„Братски Ирак е освободен от всякакви ограничения, които сме наложили в Ормузкия проток“, се казва в изявлението.

Това решение може да повлияе на световните доставки на петрол на фона на продължаващия конфликт в региона. Агенцията изчислява, че това може да помогне за възобновяване на износа на до 3 милиона барела петрол на ден. Ирак е вторият по големина производител на петрол в ОПЕК след Саудитска Арабия.

Практическият ефект обаче ще зависи от готовността на корабните компании да влязат в пролива на фона на продължаващите рискове, се казва в статията. Остава неясно дали облекчението се отнася за целия иракски износ или само за плавателни съдове под иракски флаг и как ще бъде приложено, посочва изданието.

На фона на боевете и нарастващия натиск от страна на САЩ, трафикът през пролива постепенно започва да се възстановява, но остава значително под нивата отпреди войната, според Bloomberg, когато около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ са преминавали през него.

В първите седмици на войната Ирак бе принуден рязко да намали износа -- през март той е спаднал с приблизително 97% до 99 000 барела на ден. Агенцията пише, че основните доставки са били превозвани по тръбопровод през Турция до пристанището Джейхан.

Решението на Техеран да отвори пролива за иракски плавателни съдове може да позволи частично възстановяване на морските доставки, но ограниченията като недостиг на танкери и несигурност относно увеличаването на производството на гориво остават, отбелязва изданието.

След началото на американско-израелската военна операция, Техеран обяви спирането на товарните превози през Ормузкия проток. Властите обаче заявиха, че протокът остава отворен за всички кораби, с изключение на тези, свързани с „врагове на Иран“ и обявиха, че са започнали да таксуват с 2 милиона долара за транзит на танкери.

Според източници на NBC News, Вашингтон обмисля да завземе иранските пристанища. Както обаче съобщи The New York Times, Русия, Китай и Франция се противопоставят на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която би позволила използването на сила за отваряне на Ормузкия проток.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    3 7 Отговор
    Американските и израелските военновъздушни сили проведоха голяма въздушна операция, насочена към ключови военни обекти, разположени на север от иранската столица Техеран, като едномесечната война показва малки признаци
    Според местни източници и военни анализатори приблизително 20 много точни удара са засегнали ракети съоръжения в планинския район Дарбанд, както и в района на Гулаб-Даре.
    Жители в северните части на града съобщиха за мощни експлозии, а големи пожари бяха забелязани да горят на множество места Първоначални данни сочат, че подземни комплекси за съхранение и изстрелване на ракети, принадлежащи на Корпуса на Ислямската революционна гвардия, известен като IRGC, Смята се, че тези инсталации играят ключова роля за координацията на мрежата за ПВО на Техеран. Твърди се, че в Гулаб-Даре ударите са засегнали тайни съоръжения, свързани с разработването и изпитването на ракетни двигатели.

    04:32 05.04.2026

  • 2 БРАВО

    5 1 Отговор
    Само танкери под иракски флаг могат да минават. Краварските танкери с иракски петрол да се обърнат към тръмпоча за съдействие, щото повече от месец обещава да отвори протока.

    06:54 05.04.2026

  • 3 Разяснител

    3 1 Отговор
    "Остава неясно дали облекчението се отнася за целия иракски износ или само за плавателни съдове под иракски флаг "

    Всякакви танкери под всякакъв флаг могат да изнасят от Ирак за навсякъде (освен съюзници на Израел и САЩ) но плащане товара в юани и без застраховки в лойд. Неутралните с такса, а приятелските без такса за прминавне,

    09:47 05.04.2026

