Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Арагчи до Гутериш: Съветът за сигурност на ООН и МААЕ не правят нищо, за да предотвратят ударите по ядрени обекти в Иран

5 Април, 2026 04:35, обновена 5 Април, 2026 04:41 1 259 11

  • иран-
  • арагчи-
  • маае-
  • оон-
  • гутериш-
  • ядрени обекти

Неспособността на Гроси да реагира адекватно подкопава както доверието в генералния директор на организацията, така и престижа на МААЕ

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неспособността на генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси да реагира адекватно на атаките срещу ядрените съоръжения на Иран подкопава както доверието в генералния директор на организацията, така и престижа на МААЕ, заяви иранския външен министър Абас Арагчи.

„Иран счита продължаващите атаки на САЩ и Израел срещу мирни ядрени съоръжения, по-специално атомната електроцентрала в Бушер, за незаконни и предупреждава за сериозните рискове за човешкото здраве и околната среда, както и за възможността от радиоактивно замърсяване“, пише Арагчи в писмо до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

Според иранския министър „Съветът за сигурност на ООН, Управителният съвет на МААЕ и неговият генерален директор не са предприели ефективни мерки в рамките на своите мандати, за да предотвратят повтаряне на подобни действия“.

Освен това, според Арагчи, Гроси „в неотдавнашното си медийно интервю през март 2026 г. е разкрил поверителна информация относно гаранциите за сигурност на Иран и мирната ядрена програма“. Министърът на външните работи смята, че „злоупотребата с такава информация от противници би могла да улесни по-нататъшни атаки срещу защитените ядрени съоръжения на Иран“.

Арагчи смята, че подобни действия на генералния директор на МААЕ „са подкопали доверието в режима на гаранции на международната агенция, безпристрастността на МААЕ и нейния генерален директор“.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе тези са

    24 0 Отговор
    Беззъби кучета. Какво ще направят, освен да "изразят обезпокоеност и недоволство"?
    А двете хазарски страни наистина ще "разхвърлят " радиоактивни отпадъци по света, без да им пука. Не знам, къде са урсулите, които събират рекет по Европа за СО2? Ако толкова са се загрижили за природата да пуснат 50 000 санкции на хазарските страни? А те няма и да мъцнат. Представете си, че това беше Русия, бие по АЕЦ на укра? Тези всичките щяха да реват на умрело, да заплашват и кво ли не...
    А щом са "съюзниците" "всичко е демократично"!

    Коментиран от #3

    04:53 05.04.2026

  • 2 Ганчо каза

    18 1 Отговор
    ООН в жив ...
    Безсмислена организация, която отдавна се е превърнала в такава и е на колене пред САЩ

    04:54 05.04.2026

  • 3 Ами..

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе тези са":

    Те даже и това не правят от страх.
    Отдавна умряла организация

    04:55 05.04.2026

  • 4 Гражданин.

    15 1 Отговор
    Всички са кучета на ционизма ,който ще тласне света към катастрофа.

    Коментиран от #8

    04:57 05.04.2026

  • 5 Артилерист

    17 0 Отговор
    Тези организации са изцяло доминирани от американци или тяхна прислуга. Впрочем Тръмп нагло заяви, че международното право е само за слабаци. Тоест, за тях, американците, понеже са силни, това право не важи или изобщо не съществува. Или, ако се слуша Тръмп, светът трябва да живее по правилата на силния или по своеволията на диктатора (и развратника)Тръмп...

    Коментиран от #6

    05:01 05.04.2026

  • 6 Абе щом е за

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Артилерист":

    "слабаци международното право ", то какво ще кажат, ако много други им направят "мечка"?
    Колко са "силни", та се държат така? И щом "вече нямало международно право ", светът става отвратителен и опасен хаос. Всеки, срещу всеки. Ще горят танкери по океаните, ще падат граждански самолети. Ще се взривяват влакови композиции. Ще се нападат военни бази с "неизвестни дронове"! В света НЕ МОЖЕ БЕЗ НЯКАКЪВ РЕД!!! Иначе всички ще страдат и ще замърсим планетата много бързо. Никой няма да може след това да живее добре. Ама иди го обясни на 80 г. деменция, която вече знае за себе си, че скоро напуска света.

    05:18 05.04.2026

  • 7 Пъпет

    5 0 Отговор
    И двете институции според мене са краварски марионетки.

    07:12 05.04.2026

  • 8 Гражданка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гражданин.":

    Ех всички да бяха миролюбивы като Русия Света ще ще да е друг

    07:29 05.04.2026

  • 9 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    0 0 Отговор
    Давайте урана, че това ша ни изтрие от земята.

    07:45 05.04.2026

  • 10 камиларите

    0 0 Отговор
    заквичаха

    08:28 05.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания