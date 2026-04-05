Арагчи до Гутериш: Съветът за сигурност на ООН и МААЕ не правят нищо, за да предотвратят ударите по ядрени обекти в Иран

Неспособността на генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси да реагира адекватно на атаките срещу ядрените съоръжения на Иран подкопава както доверието в генералния директор на организацията, така и престижа на МААЕ, заяви иранския външен министър Абас Арагчи.
„Иран счита продължаващите атаки на САЩ и Израел срещу мирни ядрени съоръжения, по-специално атомната електроцентрала в Бушер, за незаконни и предупреждава за сериозните рискове за човешкото здраве и околната среда, както и за възможността от радиоактивно замърсяване“, пише Арагчи в писмо до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.
Според иранския министър „Съветът за сигурност на ООН, Управителният съвет на МААЕ и неговият генерален директор не са предприели ефективни мерки в рамките на своите мандати, за да предотвратят повтаряне на подобни действия“.
Освен това, според Арагчи, Гроси „в неотдавнашното си медийно интервю през март 2026 г. е разкрил поверителна информация относно гаранциите за сигурност на Иран и мирната ядрена програма“. Министърът на външните работи смята, че „злоупотребата с такава информация от противници би могла да улесни по-нататъшни атаки срещу защитените ядрени съоръжения на Иран“.
Арагчи смята, че подобни действия на генералния директор на МААЕ „са подкопали доверието в режима на гаранции на международната агенция, безпристрастността на МААЕ и нейния генерален директор“.
1 Абе тези са
А двете хазарски страни наистина ще "разхвърлят " радиоактивни отпадъци по света, без да им пука. Не знам, къде са урсулите, които събират рекет по Европа за СО2? Ако толкова са се загрижили за природата да пуснат 50 000 санкции на хазарските страни? А те няма и да мъцнат. Представете си, че това беше Русия, бие по АЕЦ на укра? Тези всичките щяха да реват на умрело, да заплашват и кво ли не...
А щом са "съюзниците" "всичко е демократично"!
04:53 05.04.2026
2 Ганчо каза
Безсмислена организация, която отдавна се е превърнала в такава и е на колене пред САЩ
04:54 05.04.2026
3 Ами..
До коментар #1 от "Абе тези са":Те даже и това не правят от страх.
Отдавна умряла организация
04:55 05.04.2026
4 Гражданин.
04:57 05.04.2026
5 Артилерист
05:01 05.04.2026
6 Абе щом е за
До коментар #5 от "Артилерист":"слабаци международното право ", то какво ще кажат, ако много други им направят "мечка"?
Колко са "силни", та се държат така? И щом "вече нямало международно право ", светът става отвратителен и опасен хаос. Всеки, срещу всеки. Ще горят танкери по океаните, ще падат граждански самолети. Ще се взривяват влакови композиции. Ще се нападат военни бази с "неизвестни дронове"! В света НЕ МОЖЕ БЕЗ НЯКАКЪВ РЕД!!! Иначе всички ще страдат и ще замърсим планетата много бързо. Никой няма да може след това да живее добре. Ама иди го обясни на 80 г. деменция, която вече знае за себе си, че скоро напуска света.
05:18 05.04.2026
07:12 05.04.2026
8 Гражданка
До коментар #4 от "Гражданин.":Ех всички да бяха миролюбивы като Русия Света ще ще да е друг
07:29 05.04.2026
07:45 05.04.2026
08:28 05.04.2026
