Арагчи до Гутериш: Съветът за сигурност на ООН и МААЕ не правят нищо, за да предотвратят ударите по ядрени обекти в Иран

Неспособността на генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси да реагира адекватно на атаките срещу ядрените съоръжения на Иран подкопава както доверието в генералния директор на организацията, така и престижа на МААЕ, заяви иранския външен министър Абас Арагчи.

„Иран счита продължаващите атаки на САЩ и Израел срещу мирни ядрени съоръжения, по-специално атомната електроцентрала в Бушер, за незаконни и предупреждава за сериозните рискове за човешкото здраве и околната среда, както и за възможността от радиоактивно замърсяване“, пише Арагчи в писмо до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

Според иранския министър „Съветът за сигурност на ООН, Управителният съвет на МААЕ и неговият генерален директор не са предприели ефективни мерки в рамките на своите мандати, за да предотвратят повтаряне на подобни действия“.

Освен това, според Арагчи, Гроси „в неотдавнашното си медийно интервю през март 2026 г. е разкрил поверителна информация относно гаранциите за сигурност на Иран и мирната ядрена програма“. Министърът на външните работи смята, че „злоупотребата с такава информация от противници би могла да улесни по-нататъшни атаки срещу защитените ядрени съоръжения на Иран“.

Арагчи смята, че подобни действия на генералния директор на МААЕ „са подкопали доверието в режима на гаранции на международната агенция, безпристрастността на МААЕ и нейния генерален директор“.