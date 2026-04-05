В България е задържан заподозрян за палежа в чешка фабрика за оптика и дронове

В петък и събота са били арестувани още двама души във връзка с палежа в чешка фабрика за оптика и дронове, извършен миналия месец, съобщиха в събота чешката полиция и прокуратурата, предаде Ройтерс.
Един от тях е бил арестуван в България в петък и чешките власти ще поискат неговата екстрадиция
Неизвестна досега пропалестинска активистка група пое отговорност за пожара от 20 март в индустриален комплекс в Пардубице, на около 120 км източно от чешката столица Прага.
Чешките власти по-рано тази седмица съобщиха за петима задържани, включително египетски и американски гражданин, след пожара, който е засегнал сграда, използвана от чешката отбранителна група "Ел Пи Пи Холдинг". Полските прокурори съобщиха в сряда, че двама полски граждани също са били задържани във връзка със случая.
Чешката полиция и прокуратурата сега заявиха, че още един човек е бил задържан в събота. Друг заподозрян е бил арестуван в България в петък, като полицията е посочила, че ще поиска неговата екстрадиция. И двамата са чужди граждани, уточниха чешките власти.
Групата, поела отговорност за атаката, заяви в онлайн съобщение, че набелязаната компания е разработвала оръжия за Израел. "Ел Пи Пи Холдинг" обяви през 2023 г. планове за сътрудничество с израелската компания "Елбит системс", но посочва, че тези планове никога не са били реализирани.
Продукцията на "Ел Пи Пи Холдинг" включва дронове, които се изнасят за Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
