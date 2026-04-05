В България е задържан заподозрян за палежа в чешка фабрика за оптика и дронове

В България е задържан заподозрян за палежа в чешка фабрика за оптика и дронове

5 Април, 2026 06:20, обновена 5 Април, 2026 06:25 3 104 18

Чешките власти ще поискат неговата екстрадиция

В България е задържан заподозрян за палежа в чешка фабрика за оптика и дронове - 1
Снимка: YouTube
БТА

В петък и събота са били арестувани още двама души във връзка с палежа в чешка фабрика за оптика и дронове, извършен миналия месец, съобщиха в събота чешката полиция и прокуратурата, предаде Ройтерс.

Един от тях е бил арестуван в България в петък и чешките власти ще поискат неговата екстрадиция

Неизвестна досега пропалестинска активистка група пое отговорност за пожара от 20 март в индустриален комплекс в Пардубице, на около 120 км източно от чешката столица Прага.

Чешките власти по-рано тази седмица съобщиха за петима задържани, включително египетски и американски гражданин, след пожара, който е засегнал сграда, използвана от чешката отбранителна група "Ел Пи Пи Холдинг". Полските прокурори съобщиха в сряда, че двама полски граждани също са били задържани във връзка със случая.

Чешката полиция и прокуратурата сега заявиха, че още един човек е бил задържан в събота. Друг заподозрян е бил арестуван в България в петък, като полицията е посочила, че ще поиска неговата екстрадиция. И двамата са чужди граждани, уточниха чешките власти.

Групата, поела отговорност за атаката, заяви в онлайн съобщение, че набелязаната компания е разработвала оръжия за Израел. "Ел Пи Пи Холдинг" обяви през 2023 г. планове за сътрудничество с израелската компания "Елбит системс", но посочва, че тези планове никога не са били реализирани.

Продукцията на "Ел Пи Пи Холдинг" включва дронове, които се изнасят за Украйна.


Чехия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кой мy дpeмe

    14 9 Отговор
    бегекочината е рай за престъпници

    06:32 05.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    8 27 Отговор
    Излиза че твърдението на Русофилите че БГ е "Разграден двор" някакси не е верно.Всъщност КАКВО от казаното от тях е верно?...

    06:36 05.04.2026

  • 5 оня с коня

    23 14 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    06:37 05.04.2026

  • 6 ПРЕЦЕДЕНКАТА

    12 4 Отговор
    ТРЯБВА ДА ГО НАГРАДИ !

    07:06 05.04.2026

  • 7 А БОКО ШИШО И КИРЛЬО КОГА

    17 1 Отговор
    ЩЕ БЪДАТ КЪДЕТО ТРЯБВА !?

    07:08 05.04.2026

  • 8 Ха-ха

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли":

    Чак пък директно. Първо трябва да им разширят халкити па тогаз.

    07:08 05.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кой

    15 6 Отговор
    Знае какво нагласиха чешките с българските ,това ще е пак Путин , ГЕЙ Европа Бог ще я унищожи !

    07:18 05.04.2026

  • 11 Май не четеш добре

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли":

    Поляци, американец..

    07:32 05.04.2026

  • 12 Зеленски:

    4 4 Отговор
    Руските сили са атакували Украйна тази седмица с над 3000 дрона, над 1450 управляеми авиобомби и с 40 ракети

    07:39 05.04.2026

  • 13 Ама

    11 3 Отговор
    агент Грозев ли ги е разкрил ?!

    Коментиран от #14

    07:52 05.04.2026

  • 14 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ама":

    Провокатора от факти.бг!

    09:42 05.04.2026

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 2 Отговор
    Ама как пък не задържахте прокурорското синче, пък задържахте набеден за нещо си, свързано по неведоми пътища с Израел?

    Коментиран от #16

    09:48 05.04.2026

  • 16 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    И аз това се питам?

    11:08 05.04.2026

  • 17 Руските шпиони се хвалят в мрежите

    0 3 Отговор
    че от цяла Европа само в България ги пускали без проблем!

    Коментиран от #18

    13:31 05.04.2026

  • 18 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Руските шпиони се хвалят в мрежите":

    Провокатора от факти.бг знае най-добре!

    14:24 05.04.2026

