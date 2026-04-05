„Хизбула“ съобщава за атака с крилата ракета срещу израелски военен кораб

5 Април, 2026 12:14 2 603 34

Организацията твърди, че е ударила плавателен съд край бреговете на Ливан за първи път от началото на конфликта

„Хизбула“ съобщава за атака с крилата ракета срещу израелски военен кораб - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ съобщи, че е изстреляло крилата ракета по израелски военен кораб, плаващ край бреговете на Ливан. Това се случва за първи път от началото на войната с Израел преди повече от месец, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според изявление на движението израелският военен кораб „се е готвел да атакува ливанска територия“.

От своя страна Израел по-рано съобщи, че военноморските му сили са нанесли няколко удара срещу Ливан от военни кораби, включително и удар по ливанската столица Бейрут в сряда, при който е бил убит високопоставен член на „Хизбула“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Некой

    29 12 Отговор
    Браво

    12:18 05.04.2026

  • 2 Лада искра

    30 12 Отговор
    Днес кой ден се пада от четиридневната операция на сша?

    Коментиран от #15, #31

    12:18 05.04.2026

  • 3 Анонимен

    34 9 Отговор
    Абе нашите партии не искаха ли дебати? Ето ви тема: каква им е позицията към Израел?

    Коментиран от #5, #6, #7

    12:19 05.04.2026

  • 4 А,що така, бре?

    26 9 Отговор
    ...само една ли?

    12:19 05.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Барбалей

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Както всеки път...н@д упен@

    12:21 05.04.2026

  • 8 елче кога и ти прописа за хизбула

    9 7 Отговор
    оставете тез теми и за укр и разни местни мишоци
    на мичето
    а вие с събчето си нацъквайте кифленски пълнежи от които поумняваме

    12:27 05.04.2026

  • 9 Анонимен

    13 7 Отговор
    Всички партии ги тресе от тази неприятна за тях тема.Обещанията спрямо населението ги интересува повече.

    12:30 05.04.2026

  • 10 ФАКТ

    11 17 Отговор
    Владимир Пуслер - най-големият г лпак на планетата

    Коментиран от #18

    12:33 05.04.2026

  • 11 Амадор Ривас

    7 11 Отговор
    Резултат НУЛА....

    12:33 05.04.2026

  • 12 хамас

    16 11 Отговор
    Ся е моменто да разтурим исраел!

    12:34 05.04.2026

  • 13 Идва Нов Световен Ред

    10 31 Отговор
    Тези от Хизбула са смешни направо, скоро няма да има Ливан, Бейрут ще стане изрелски курорт, къде ще се дяват Хизбула тогава незнам, ха ха хаааа!

    Коментиран от #25, #27

    12:35 05.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Идва Нов Световен Ред

    11 13 Отговор

    До коментар #2 от "Лада искра":

    Никой не казвал, че ще бъде четиридневна, напротив още от самото начало казаха, че ще бъде около месец и половина! За една война се съди по края, а не по началото!

    Коментиран от #20

    12:38 05.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 777

    7 16 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    НАТО го ллаши денонощно че ще влезе пряко във войната с Украйна и това ще е края на Пуслер и Бензиностанцията му. Той им вярва.

    12:44 05.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мурка

    3 9 Отговор
    ПРЕДИ ДА ИЗТРИЕШ СИ ПРОЧЕЛА ----ТОВА МИ СТИГА И ДЕЦАТА В ПЕТРОХАН СИ ПРАТИ

    12:58 05.04.2026

  • 25 Дон Турболенто

    21 9 Отговор

    До коментар #13 от "Идва Нов Световен Ред":

    Оптимизмът ти за Израел е твърде наивен. Самото физическо съществуване на Израел на практика зависи от САЩ. Еврейските лобита са инфилтрирали всички структури в САЩ и на практика ги заставят да действат в техен интерес. Отделно че МОСАД държи "за топките" доста американски политици чрез разни зависимости като "Епстийн/Епщайн". Само че всички виждаме какво бяха способностите на САЩ преди двайсетина години и какви са сега. Бъди сигурен, че този процес ще продължава, дори да бъде забавен за малко. Сиреч, в един момент САЩ няма да може (или просто няма да иска) да обезпечава съществуването на Израел. И тогава ще започне обратното броене за Израел (въпреки, че ако питаш мен то вече е започнало). Просто направи едно елементарно сравнение. Виж колко неуязвим беше Израел във военно отношение допреди петнайсет-двайсет години и виж как сега постепенно "куполът" им се превръща в "гевгир". Просто се намираме в края на поредния световен цикъл (за наш лош късмет), просто много хора още не могат (,или не искат) да го видят и проумеят.

    Коментиран от #26

    13:23 05.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дон Турболенто

    15 9 Отговор

    До коментар #13 от "Идва Нов Световен Ред":

    Преди десетина години много ме впечатлиха думите на един израелски журналист. Ще се опитам да го цитирам, макар и не съвсем дословно. " Израел не страна с около 9 млн. население, а 1 млрд. искат да я видят в руини и пламъци." Имай предвид, че от тогава нещата са се променили в не особено добра за Израел посока. Положението е следното: Има силни САЩ, има Израел, няма силни САЩ, няма Израел. А всеки поне малко мислещ.чивек много добре знае, че "силните на деня" се сменят на определени периоди. Е, САЩ няма да направят изключение от това правило. А що ще чини тогава Израел, не зная. А и не ми пука за такъв геополитически "тумор"

    13:36 05.04.2026

  • 28 Дон Турболенто

    19 9 Отговор

    До коментар #26 от "Идва Нов Световен Ред":

    1. Май използването на ядрено оръжие ти се струва като детска игра. В един момент ЗИРсел ще унищожи с ядрено оръжие всичко около тях и ще продължи да съществува щастливо? Не ставай смешен, моля. А да се замислял, че това ще въвлече в ядрен конфликт ядрени сили като Китай и Русия? Ти изобщо чуваш ли се какво говориш.

    2. Май нищо от това, което четеш не схващаш за зависимостта от САЩ. ММусля, че много преди теб съм наясно с военната машина на Израел и аз това, че разузнаването им е едно от най-добрите. Обаче се опитай да разгледаш нещата не толкова повърхностно и може би ще разбереш, че тази военна машина и това разузнаване изискват (освен много пари) и много се кожна логистика и организация) А без САЩ Израел на практика изпада в изолация и няма как да поддържа настоящото ниво. Те дори нямат и дълбок тил, който да им бъде възможност за по-дълъг конфликт без американска поддръжка. Спомни си само предишния конфликт. След 5 дни ревнаха на САЩ за помощ. Прави сметка какво било при по-дълъг конфликт без САЩ.
    Така че, не ни пробутвай елементаризмите за непобедимия Израел, който ще пребъде във вечността. Нелепи са

    13:51 05.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Стига, Стига

    8 6 Отговор

    До коментар #26 от "Идва Нов Световен Ред":

    Се хвалете,че имате най-най,супер дупер...
    А проспахте нападението на Хамас?!

    15:49 05.04.2026

  • 31 Дж. Борн

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лада искра":

    Бързаш ли?
    Почакай още четри години!

    Коментиран от #32

    16:19 05.04.2026

  • 32 Тръмпстийн

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "Дж. Борн":

    Да не станат 20 г., като във Виетнам. 🤭

    Коментиран от #33

    16:26 05.04.2026

  • 33 киев

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тръмпстийн":

    за 3 дни

    17:47 05.04.2026

  • 34 🇮🇱Соломон Езелшванц 🇮🇱

    0 1 Отговор
    😱 "убит високопоставен член " Израел е най-големият Членоубиец.🤩🤡🥳😱

    22:27 05.04.2026