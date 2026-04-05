„Хизбула“ съобщава за атака с крилата ракета срещу израелски военен кораб

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ съобщи, че е изстреляло крилата ракета по израелски военен кораб, плаващ край бреговете на Ливан. Това се случва за първи път от началото на войната с Израел преди повече от месец, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според изявление на движението израелският военен кораб „се е готвел да атакува ливанска територия“.

От своя страна Израел по-рано съобщи, че военноморските му сили са нанесли няколко удара срещу Ливан от военни кораби, включително и удар по ливанската столица Бейрут в сряда, при който е бил убит високопоставен член на „Хизбула“.