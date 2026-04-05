Зеленски пристигна в Дамаск за разговори със сирийския президент

Президентът на Украйна пристигна днес в Дамаск за разговори със сирийския си колега Ахмед аш Шараа, съобщиха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Високопоставен представител на сирийските власти заяви пред АФП, че Зеленски е придружен от министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан. По думите му визитата е посветена на „сътрудничеството между страните“ и „ситуацията със сигурността в региона“.

Това е първото посещение на Зеленски в Сирия, отбелязва Ройтерс.

Съветник на сирийското правителство посочи, че разговорите са съсредоточени върху въпроси, свързани с отбраната, в контекста на регионалния конфликт.