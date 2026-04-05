"Умните хора биха сключили сделка" - Тръмп не изключва разполагането на американски войски в Иран

5 Април, 2026 21:53, обновена 6 Април, 2026 04:40 5 036 175

Американският президент удължи крайния срок за сделка с Иран до 8 април, 2.00 часа българско време

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключва разполагането на американски войски в Иран. Американският лидер заяви това в интервю за The Hill.

„Умните хора биха сключили сделка“, е казал Тръмп, обсъждайки възможността за постигане на споразумение с Иран.

Според The ​​Hill, президентът на САЩ е заявил също, че ако не бъде постигната сделка, САЩ ще бъдат готови да обмислят удари по всякакви инфраструктурни съоръжения в Иран.

Тръмп удължи крайния срок за евентуална сделка с Иран с 24 часа, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид в X.

„Тръмп удължи крайния срок на Иран с допълнителни 24 часа“, написа Равид. Това беше неговата интерпретация на публикацията на Тръмп в Truth Social, която той написа преди това без обяснение: „Вторник, 20:00 ч. източно крайбрежно време (2:00 ч. българско време, 8 април).“

В интервю за Axios в неделя американският лидер заяви, че има голяма вероятност да се постигне сделка с Иран до 7 април.

По-рано в Truth Social той заплаши да нанесе удари по енергийна и гражданска инфраструктура, ако Иран не отвори Ормузкия проток до 6 април. На 26 март американският премиер обяви 10-дневно спиране на ударите по ирански енергийни инфраструктурни съоръжения до 20:00 ч. на 6 април (2:00 ч. българско време, 7 април).

Предложението на САЩ към съюзниците от НАТО да участват във военна операция срещу Иран не беше нищо повече от тест, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за ABC.

„Направих го като тест. Нямам нужда от това, нали? Те са хартиен тигър, нямат кораби, нямат нищо и Путин въобще не се страхува от тях“, цитира думите на американския лидер журналистката на канала Рейчъл Скот в X.

Тръмп заяви, че не вижда нужда американските военни да провеждат сухопътна операция в Иран.

„Не мисля, че е необходимо, но не изключвам нищо.“

Според него конфликтът с Иран "трябва да приключи до дни".

„Той ми каза, че конфликтът трябва да приключи до дни, а не до седмици“, цитира Скот откъс от разговора си с американския лидер.

Тръмп отказал да отговори на въпрос относно възможността за забавяне на сделката с Иран. „Не искам да говоря за това; те имат достатъчно време да сключат сделка. Ако не искат да сключат сделка, цялата им страна ще изчезне“, цитира Скот думите на Тръмп, добавяйки, че САЩ имат „много малко“ ограничения върху действията си срещу Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Туй е

    106 9 Отговор
    предпоследно, нали?

    22:08 05.04.2026

  • 3 Иван Иванов

    26 38 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Генерал Призна":

    Да и каза че дори полската армия е по Мощна от Руската
    И го заплашиха в Ефир със пращане във колония

    Коментиран от #25, #72, #77

    22:08 05.04.2026

  • 4 Опосъм

    89 13 Отговор
    Миризлив еврейски вентилатор.

    22:08 05.04.2026

  • 5 Ала бала

    63 8 Отговор
    Ще видим кой кого

    22:09 05.04.2026

  • 6 Тръмп 24- часовия. 😂🤣😂🤣😂

    94 13 Отговор
    Ненормалник.

    22:09 05.04.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    105 12 Отговор
    Жалко за америка Вече никой не взема на сериозно Дони

    Коментиран от #112

    22:09 05.04.2026

  • 8 Минка Кирилова Петрова

    35 83 Отговор
    Слава Украйна попиля Русия
    Вече се страхуват да ступят дори на Украинска територия

    Коментиран от #15, #31, #70, #71

    22:09 05.04.2026

  • 9 Kaлпазанин

    64 9 Отговор
    Неслучайно вече си има и прякор който да му подхожда ,поразяващата клоунска уста ,

    22:10 05.04.2026

  • 10 малиииий страх

    74 8 Отговор
    На седми ще отложи до осемнадесети.

    Коментиран от #113

    22:10 05.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    83 11 Отговор
    Тръмп загуби още една война.

    22:11 05.04.2026

  • 12 Шопо

    74 12 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    22:11 05.04.2026

  • 13 дони съчмата

    50 7 Отговор
    абе аз съм като колегата бидон ама в по тежка форма

    22:11 05.04.2026

  • 14 ПРОГРЕСИВЕН С ТЕЛЕСКОП

    22 7 Отговор
    ДЕМЕК
    ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В.....НЕУТРИНО...🎊🎊🎊....

    22:12 05.04.2026

  • 15 Софка Малинова Гойева

    43 21 Отговор

    До коментар #8 от "Минка Кирилова Петрова":

    Тръмп го е страх от сухопътна операция в Иран. Обира си крушите от Изтока. И дава България на Ердо.

    Коментиран от #23, #49

    22:12 05.04.2026

  • 16 Дончо ментата

    58 8 Отговор
    Лъже, лъже, ще ги атакува значи!

    22:12 05.04.2026

  • 17 Ха ха

    18 43 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Генерал Призна":

    Че той самият Пригожин го разбра и го каза за руската армия -"От нас нищо не става"

    22:12 05.04.2026

  • 18 Всяка европейска държава е в състояние

    18 51 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Генерал Призна":

    Да разгроми Русия

    Коментиран от #33

    22:12 05.04.2026

  • 19 Персите

    54 11 Отговор
    хич не се стряскат.

    Коментиран от #26

    22:13 05.04.2026

  • 20 Цитат

    15 40 Отговор
    Позволете да кажа – ние ще приключим тази война. Ние ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте, Русия ще си плати цената"

    22:13 05.04.2026

  • 21 Последния Софиянец

    16 11 Отговор
    Заплашва с ядрено оръжие.

    22:13 05.04.2026

  • 22 Той Путин скоро ще признае

    17 41 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Генерал Призна":

    Щом започна да мобилизира жените
    Ясна е работата

    22:14 05.04.2026

  • 24 ПРОГРЕСИВЕН С КРОШНИЦА ПЪЛНА С ЯЙИЦА

    8 15 Отговор
    АМИ ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН...
    НА ПЛЕМЕТО НА АЛАДИН.....

    22:15 05.04.2026

  • 25 Дрън Дрън

    45 8 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Иванов":

    А латвийската армия е по-мощна от полската.

    22:15 05.04.2026

  • 26 Гресирана ватенка

    14 41 Отговор

    До коментар #19 от "Персите":

    Основно меню в Иран-супа от камъни.

    Коментиран от #38

    22:15 05.04.2026

  • 27 То се видя без мозък война не се води

    21 44 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Генерал Призна":

    И 200 към едно да са тези тапаци си остават тъпаци
    Пак ще изгубят Войната
    Кажи му Руснак и не го обиждай повече

    22:15 05.04.2026

  • 28 Малария Гунчева Гренкова

    15 9 Отговор

    До коментар #23 от "Гресирана ватенка":

    Задницата е за теб, предницата за Тръмп.

    22:16 05.04.2026

  • 29 хихи

    50 9 Отговор
    Чичо Дончо и рогата да му счупят иранците, ще твърди че няма рога??

    22:17 05.04.2026

  • 30 Семкаджия

    41 8 Отговор
    Дедо Дони нещо не те е...ават за с.л.и.в.а

    22:17 05.04.2026

  • 31 Мухахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Минка Кирилова Петрова":

    Мухахаха

    22:17 05.04.2026

  • 32 Добре

    35 8 Отговор
    че Колумб ви откри, иначе никой нямаше да ви знае и вие нямаше да знаете останалия свят. С кого щяхте да водите войни?

    22:17 05.04.2026

  • 33 Нато умря

    34 12 Отговор

    До коментар #18 от "Всяка европейска държава е в състояние":

    ЕС тоже

    Коментиран от #53

    22:19 05.04.2026

  • 35 Рижав клоун

    40 6 Отговор
    Не вади пистолет ако няма да го ползваш, иначе заприлича на Дедо Дони

    22:21 05.04.2026

  • 37 Ами

    31 6 Отговор
    Всъщност днес е католическия Великден.
    Логично е, на Тръмп днес да му пеят пастори :)

    22:21 05.04.2026

  • 39 Ивелин Михайлов

    25 5 Отговор
    Пак ли 48 часа 😆😅😂😂😁😄😀😀

    Коментиран от #50

    22:22 05.04.2026

  • 40 Цвете

    29 8 Отговор
    " ХАРТИЕНИ ТИГЪР " ,ДОСТА ОБИДНО ЗВУЧИ, НО МНОГО АМЕРИКАНСКИ ГРАЖДАНИ ПОСЕЩАВАТ И ДОРИ СНИМАТ ФИЛМИ В ЕВРОПА, НАЛИ? ГРУБО, ГРОЗНО, ГАДНО ЗВУЧЕНЕ ОТ ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ НА ТАКАВА ВЕЛИКА ДЪРЖАВА. НЯКОЙ УВЕДОМИ ЛИ ТОЗИ ХАРТИЕН ТИГЪР, ЧЕ ВИЕ В СЪЮЗ С ИЗРАЕЛ ЩЕ НАПАДАТЕ ИРАН? ТОВА Е ОТГОВОРЪТ НА ЕВРОПА. 🌎📻🪆А С УКРАЙНА, КОГА ДА ОЧАКВАМЕ ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ЧЕТИРИГОДИШНАТА ВОЙНА, ИЛИ ТЯ Е ЗА ПО НАТАТЪК.

    Коментиран от #135

    22:22 05.04.2026

  • 41 Исторически парк

    19 6 Отговор
    Тоз е от тия кучета дето много лаят ама не хапят😆😆😆

    Коментиран от #44

    22:23 05.04.2026

  • 42 Дед

    51 6 Отговор
    И как изчезва страна със почти 100 млн население? Този наистина надмина всички военнолюбци. И все още се чудя как светът му позволява това. А и всичко е заради Израел.

    22:23 05.04.2026

  • 43 Дон Корлеоне

    10 21 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    22:23 05.04.2026

  • 45 Цвете

    13 4 Отговор
    22:27 05.04.2026

  • 46 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 15 Отговор
    Най добрият блъф направи Хари Труман Хвърли две бомби и чак след десетина години се разбира че не е имал материал за повече Сталин се хвана на въдицата и направи много отстъпки Сега Дони не върви

    22:28 05.04.2026

  • 47 Цвете

    9 3 Отговор
    22:29 05.04.2026

  • 49 Ганчев

    11 8 Отговор

    До коментар #15 от "Софка Малинова Гойева":

    На турският циганин баш ние сме му запритрябвали.

    22:29 05.04.2026

  • 50 Не бе

    8 12 Отговор

    До коментар #39 от "Ивелин Михайлов":

    За два дня.Пета година.

    22:31 05.04.2026

  • 51 Мдаа

    35 9 Отговор
    Иранците преди малко обявиха че разменят един от всички заловени еврейски и американски пилоти за 10 хиляди палестински затворници.
    Показаха ѝ снимката на нацистката !
    Имат и още пилоти, но не бързат да ги вадят на яве.
    Оставиха краварите хубаво да се омажат в лъжите и сега ще ги направят за смях пред всички.
    Иранците кефят !

    22:32 05.04.2026

  • 52 Казанлъшкия

    12 2 Отговор
    Смешник .

    22:32 05.04.2026

  • 57 Тръмп е Пич

    3 25 Отговор
    УДължава им срока, за да може да ги бъхти като маче у дирек.

    Коментиран от #62

    22:35 05.04.2026

  • 59 Хейт

    26 10 Отговор
    Бедните кравари още не знаят, че Ким е снабдил иранците с 500 ракети. Включително и балистични. Включително и такива, които могат да носят ядрен заряд. Включително и такива, които могат да стигнат до самата Кравария. Нищо, скоро ще разберат.

    22:37 05.04.2026

  • 60 Опа

    17 4 Отговор
    Чалмите не трябва да сключват споразумение с краварите. И да им спрат тока и съответно питейната вода какво от това? Как живеят племената в Африка и в Южна Америка без ток? Оправят се хората.

    22:37 05.04.2026

  • 61 Да,бе

    23 3 Отговор
    Нещастник,пълен нещастник,абсолютен лузър и президент на фалиралите епщейнски щати...Данте не е предвидил тоя кръг на ада,но с юдейска помощ няма невъзможно падение.

    22:38 05.04.2026

  • 62 Точно.

    3 22 Отговор

    До коментар #57 от "Тръмп е Пич":

    Мъчи ги на бавен огън.В Техеран нямат вече храна.

    22:38 05.04.2026

  • 63 Циганин ли си, българино? 🤔

    3 26 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "ЦИГАНИН ЛИ СИ, БЪЛГАРИНО?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    ГОРЕЩО! 🔥
    На миналата лекция имаше сбиване с български националисти. Тя беше спряна от момчетата от ВИС-2, които охраняваха нашата прекрасна лекция.

    22:38 05.04.2026

  • 64 Лъже

    6 9 Отговор
    Тази нощ ще е ги удари.

    22:38 05.04.2026

  • 65 Бат Венце Сикаджията

    26 0 Отговор
    Тоя задмина и Борисов. Като ти каже добър ден, трябва да провериш дали не е нощ. Истината е, че така се е омотал, че май не знае какво да прави, и скоро ще му се наложи да сдава поста.

    22:38 05.04.2026

  • 66 Професор

    28 5 Отговор
    Никой не е унижавал САЩ така. Американците веднага трябва да го свалят и пратят на електрическия стол. Да се изтеглят от Близкия Изток и да арестуват военнопрестъпникът Бенямин Нетаняху. Ако го арестуват и изпратят на електрическия стол заедно с Тръмп ще получат уважение от гражданите на Света.

    22:39 05.04.2026

  • 67 Име

    11 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:40 05.04.2026

  • 68 Гого

    11 1 Отговор

    До коментар #53 от "Марш по кофите копейки гладна!":

    Ей цент гейя върви в ада

    22:41 05.04.2026

  • 69 тръмп е в демемция и мозъкът да му се от

    16 1 Отговор
    отвори и да се изследва с ИНТЕЛЕКТА дали е човек или е пратен от МАРС

    Коментиран от #161

    22:41 05.04.2026

  • 70 Захарова

    8 21 Отговор

    До коментар #8 от "Минка Кирилова Петрова":

    Самите руснаци вече не искат да ходят да се бият в Украйна защото знаят, че повече няма да се върнат.

    Коментиран от #80

    22:44 05.04.2026

  • 71 хохла

    26 5 Отговор

    До коментар #8 от "Минка Кирилова Петрова":

    Има ли украйййнска армия? Май повечето са на гости на Бандерчо)))

    22:44 05.04.2026

  • 73 Ъъъъ

    25 1 Отговор
    "Тръмп удължи крайния срок за евентуална сделка с Иран с 24 часа..."

    Това е поредният "последен срок" на Тръмп...😂
    Както и ултиматумите му....Този е петия пореден ултиматум.....😂

    22:44 05.04.2026

  • 74 Голям пердах

    26 2 Отговор
    Оцелее.....идва веселба ...иранците наистина държат пленени пилоти и то не един .....сега почват да ги вадят един по един на показ и да поставят ултиматуми......смех бате.... рижият клоун неслучайно е в болница...хехе

    Коментиран от #81

    22:45 05.04.2026

  • 75 Дръпна ли конете назад?

    22 1 Отговор
    Искаше на Великден да се изгука с победа, ама ядец.

    Коментиран от #83

    22:45 05.04.2026

  • 76 ПЪРВИ АПРИЛ ДЕН НА ЛЪЖАТА

    17 2 Отговор
    АМА 8 МИ АПРИЛ Е ДЕНЯТ НА ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ДА ЛЪЖЕ ЧЕ АМЕРИКА ЩЕ ПОБЕДИ ТАЛИБАНИТЕ ОТ ИРАН

    22:46 05.04.2026

  • 77 Ъъъъ

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Иванов":

    "И го заплашиха в Ефир със пращане във колония"

    В САЩ дори не ги плашат, а директно ги уволняват....Алкохолика Хегсет уволни 12 парчета за има-няма 2 дни.....😂

    22:47 05.04.2026

  • 79 Баш Хайдутин и действащ комунист

    20 1 Отговор
    Бай Дончо по спешност е хоспитализиран! В момента се борят за живота му .Yano news.

    22:49 05.04.2026

  • 80 Ачо

    5 15 Отговор

    До коментар #70 от "Захарова":

    Руснаците ги копат общо.Затова не може да им се хване точната бройка.

    22:50 05.04.2026

  • 81 Ами

    19 1 Отговор

    До коментар #74 от "Голям пердах":

    За сега се говори за трима пилоти.
    Двама полковници и едни майор.

    Коментиран от #85

    22:51 05.04.2026

  • 82 ПОМОЩ ЗА САЩ

    17 2 Отговор
    РУСИЯ ЯКО ПОЧНА ДА ТУПА АМЕРИКА В ИРАН И АЕРОПЛАНИТЕ ПОЧНАХА ДА ПАДАТ

    Коментиран от #96

    22:52 05.04.2026

  • 83 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 2 Отговор

    До коментар #75 от "Дръпна ли конете назад?":

    Вчерашната излагация му дойде в повече Всички информационни агенции определят случая за ПЪЛЕН ПРОВАЛ Няма доказателства за спасен пилот Но има доста доказателства за пълно ФИАСКО

    22:52 05.04.2026

  • 85 Отстрани

    23 1 Отговор

    До коментар #81 от "Ами":

    Има и една жена пилот или щурман от пленените - израелка!

    Коментиран от #93, #99

    22:54 05.04.2026

  • 86 ТЪПУНЧО СЛЕД ГОЛЕМИЯ

    28 2 Отговор
    БОЙ КОЙТО ЯДЕ СЕ МЪЧИ ДА ДАДЕ ЗАДЕН АМА С ДОСТОЙНСТВО. БАТЕ ПЕРСИТЕ ПРОСТО ВИ НАПРАВИХА ЗА РЕЗИЛ,СЧУПИХА ВИ ДЕБИЛНИТЕ КРАТУНИ.НОРМАЛНО Е ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА 4000 ГОДИНИ ДА ПОБЕДИ ЕДНИ ХЪШОВЕ С ИСТОРИЯ ИМА НЕМА 250-300 ГОДИНКИ.

    Коментиран от #88, #91

    22:57 05.04.2026

  • 87 Готов за бой

    4 13 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    22:58 05.04.2026

  • 88 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 2 Отговор

    До коментар #86 от "ТЪПУНЧО СЛЕД ГОЛЕМИЯ":

    Побойникът на класа си намери майстора❗

    22:59 05.04.2026

  • 91 Как е при Кобзон?

    4 10 Отговор

    До коментар #86 от "ТЪПУНЧО СЛЕД ГОЛЕМИЯ":

    Върви ли ми бизнеса?

    23:00 05.04.2026

  • 93 Ол1гофрен,

    2 13 Отговор

    До коментар #85 от "Отстрани":

    Това по руският интернет ли го гледа?

    23:01 05.04.2026

  • 94 ООрана държава

    17 2 Отговор
    На тоя всяка тъпотие е предпоследна

    23:01 05.04.2026

  • 96 Смех с копейки

    4 18 Отговор

    До коментар #82 от "ПОМОЩ ЗА САЩ":

    А на Русийката кой ще помогне?😂

    23:02 05.04.2026

  • 97 Никой

    4 23 Отговор
    Но Иран са изостанали като цивилизация - това е невъзможна задача - все едно да превъзпитаме Циганската махала в нови порядки - си имат свои.

    Но не трябва да им се дава оръжие - дори и джобни ножчета - защото са агресивни.

    Наистина са проблем - при това доста опасен - с тези ядрени бомби дето ги подготвят.

    Отвратителна история - но е изпуснато много време - поне 100 години - за да се вършат някакви просветителски дейности.

    Коментиран от #101, #108, #162

    23:03 05.04.2026

  • 99 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 1 Отговор

    До коментар #85 от "Отстрани":

    Като излязат данните за реалните загуби на самолети и личен състав такъв вой ще настане че няма да се трае Само на двата самолетоносача има двайсетина самолета извън строя По базите е леш

    23:05 05.04.2026

  • 100 АЗ СЪМ ХЕРКУЛЕС

    10 2 Отговор
    И СЪМ РОДЕН НА МЕТЕОРИТ И СЪМ БОГ БЕЗСМЪРТЕН И МОГА ДА ИЗТРИЯ АМЕРИКА КАТО АТЛАНТИДА

    Коментиран от #103

    23:06 05.04.2026

  • 101 Ъъъъ

    12 1 Отговор

    До коментар #97 от "Никой":

    "Но не трябва да им се дава оръжие - дори и джобни ножчета - защото са агресивни."

    Ми да ги затворим в резервати тогава, а? Става ли? Както господарите си са затваряли индианците преди има-няма 250 години....Те имат опит с това....🤔

    23:07 05.04.2026

  • 103 ХЕРКУЛЕС ПИЕ РАКИЯ

    1 4 Отговор

    До коментар #100 от "АЗ СЪМ ХЕРКУЛЕС":

    И СЕ ПРАВИ НА ЧОВЕК АМА ИМА ГОЛЯМА ТОЯГА И МОЖЕ ДА ТУПА ЯКО

    23:08 05.04.2026

  • 104 Я пък тоя

    18 1 Отговор
    Тръмп се е объркал, не 24 часа, а 24 дена.
    Много е объркан, до толкова, че не вярва на Иран за това, че ще отвърне на всеки удар.
    Единственият начин да победи Иран е с ядрени бомби, но пак не съм сигурен.
    Намери си майстора.

    Коментиран от #167

    23:11 05.04.2026

  • 105 Бега бе😂

    3 11 Отговор

    До коментар #98 от "az СВО Победа 80":

    И кой те излъга?Половината от руските рафинерии и портове горят.

    Коментиран от #114

    23:15 05.04.2026

  • 106 Копейките лъжат на поразия!

    3 12 Отговор
    Към момента (5 април 2026 г.) ситуацията с пленени или изчезнали американски пилоти е в центъра на вниманието поради скорошни инциденти в Иран и региона. Ето актуалните подробности:Американски пилоти (Иран): След свалянето на два американски самолета (F-35 и F-15) над Иран и Персийския залив, двама пилоти бяха успешно спасени от американските сили. Въпреки това, един пилот на F-15 все още се води в неизвестност и съдбата му остава неясна, като се провеждат интензивни операции по издирване и спасяване.Израелски пилоти: Към този момент няма потвърдени официални доклади за наскоро пленени израелски пилоти.

    Коментиран от #111

    23:16 05.04.2026

  • 107 Фактолог

    13 2 Отговор
    Днес Иран свали и унищожи 12 американски самолета и хеликоптера!
    Освен това, Иран предложи официално първият пленен от тях пилот да бъде разменен за всички палестинци които незаконно са арестувани в Израел

    Коментиран от #110

    23:18 05.04.2026

  • 108 Не си в час

    12 3 Отговор

    До коментар #97 от "Никой":

    Иран са много по-напред от нас във всяко едно отношение.Бъркаш ги с Ирак.

    23:19 05.04.2026

  • 110 Копейкин

    1 8 Отговор

    До коментар #107 от "Фактолог":

    Моите хора така ли се родихте или после изпростяхте?

    23:20 05.04.2026

  • 111 Смех с копейки

    3 11 Отговор

    До коментар #106 от "Копейките лъжат на поразия!":

    Че той кой им вярва на копейките и русофилите.Забавлввай се.

    Коментиран от #115

    23:24 05.04.2026

  • 112 Така де

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Много е загрижен за Путин, завалията. Казва, че ето, и Путин не се страхува от Иран!

    23:24 05.04.2026

  • 113 Така е

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "малиииий страх":

    И тъй до Нова година...

    23:26 05.04.2026

  • 114 Да бе

    15 1 Отговор

    До коментар #105 от "Бега бе😂":

    Не знам кои руски рафинерии горят, но протока е запушен - факт, а цената на горивата расте - също факт.
    Тръмп се чуди как да излезе от ситуацията и отлага заплахи.
    В Русия цената на бензина точно сега е 0,7 евро, същата както беше преди месец, лесно е да се провери.
    Когато тези неща се променят, ще повярваме за "рафинериите".

    Коментиран от #117, #121

    23:28 05.04.2026

  • 115 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 3 Отговор

    До коментар #111 от "Смех с копейки":

    - Не вярвайте на янките, дори когато Ви черпят!
    Ние им повярвахме и вижте къде сме сега❗
    / думи на индиански вождове/

    Коментиран от #134, #137

    23:28 05.04.2026

  • 117 Оди у Въш.кар.истан

    2 7 Отговор

    До коментар #114 от "Да бе":

    На евтинията.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    23:30 05.04.2026

  • 120 Сащ и Израел са опасни за човечеството!

    15 3 Отговор
    При сухопътна операция няма да остане жив агресор! Иран мобилизира 4 млн армия! Но бай Дончо не го слуша главата и като нищо може да хвърли атомна бомба и да убие милиони хора в Близкия изток,Азия и Европа. По заплахите които изричаТръмп това се подразбира: ..."ще ги върна в каменната ера, цялата им страна ще изчезне, нямам ограничения в действията си... "

    Коментиран от #160

    23:34 05.04.2026

  • 121 Смех с копейки

    2 9 Отговор

    До коментар #114 от "Да бе":

    Че кой те кара да вярваш.Да не смяташ,че някой вярва на русофилските брътвежи в интернет ☝️.
    Ако един на друг си вярвате то си е ваш проблем 🤣

    23:35 05.04.2026

  • 122 Дон Корлеоне

    6 1 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    23:36 05.04.2026

  • 123 Така е

    12 1 Отговор
    При сухопътна операция, ще почнат да пристигат чувалите в САЩ и ще бъдеш линчуван в Белият дом.

    Коментиран от #127, #132

    23:37 05.04.2026

  • 127 По точно

    4 5 Отговор

    До коментар #123 от "Така е":

    Никой не може да барне Тръмп. Той е едноличен диктатор. Няма мърдане!

    Коментиран от #130

    23:41 05.04.2026

  • 130 Може, може

    10 1 Отговор

    До коментар #127 от "По точно":

    Никой не е по силен от народа на една страна! А в САЩ недоволството от агресията над Иран расте! Достатъчно е малко чували да пристигнат и на тръмп ще му се стъжни.

    23:44 05.04.2026

  • 132 Така е

    1 9 Отговор

    До коментар #123 от "Така е":

    Руски кметове по места отказват да приемат Груз 200 поради липса на места в гробницата.Руснаците копаят нови гробища чак в Тюмен.

    Коментиран от #136, #138

    23:47 05.04.2026

  • 134 Ами

    1 5 Отговор

    До коментар #115 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Дърпай с 200 в източна посока!

    23:51 05.04.2026

  • 135 ОТ КОГА МАРУЛЯТА

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "Цвете":

    СТАНА ЦВЕТЕ? В КОЧИНАТА НЕ СИ Я ПОДАРЯВАТ, А Я РАЗНАСЯТ ВМЕСТО АГУРЕЦ ВОТ! КОПЕЙКИТЕ Я ПОЛЗВАТ СЛЕД ЕН-ТА-ТА БУТИЛКА БОЯРИШНК. Е ПОЛЗВАТ, АКО НЕ СА КЬОР-КИТУК ПИЯНИ, ПАДНАЛИ ПОД МАСАТА

    23:54 05.04.2026

  • 136 Само ако знаеш

    11 2 Отговор

    До коментар #132 от "Така е":

    колко детски и колко глупаво изглеждате с евтините лъжи. После защо Запада изглежда вече като цигански коптор, а Русия велика! 😄

    Коментиран от #141, #145, #148

    23:56 05.04.2026

  • 137 Смех с копейки

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Черпили са ги с огнена вода🤣

    23:57 05.04.2026

  • 138 Каква Русия бе глупав

    7 2 Отговор

    До коментар #132 от "Така е":

    При сухопътна операция, ще почнат да пристигат чувалите в САЩ и ще бъдеш линчуван в Белият дом. С тролене изглеждаш много жалко.

    Коментиран от #143

    23:58 05.04.2026

  • 141 Копейкин

    1 5 Отговор

    До коментар #136 от "Само ако знаеш":

    Ти така ли се роди или после изпростя?

    Коментиран от #144

    23:59 05.04.2026

  • 143 Ачо

    1 6 Отговор

    До коментар #138 от "Каква Русия бе глупав":

    Руснаците ги копат общо с багер.накуп.Затова не може да им се хване точната бройка.

    Коментиран от #147

    00:01 06.04.2026

  • 144 Предполагам

    6 1 Отговор

    До коментар #141 от "Копейкин":

    така си се родила. Евтина и глупава и затова те ползва западният коптор. Човек трябва да е много простт, за да го ползват да лъже като циганин! Нали?

    00:02 06.04.2026

  • 145 Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #136 от "Само ако знаеш":

    Да.пРосия е велика кочина.

    Коментиран от #151

    00:03 06.04.2026

  • 146 РИЖИЯ ИНДИЯНЕЦ

    3 1 Отговор
    ТОВА КОЕТО СЕ ГОВОРИ ЗА СИРИЯ АКО Е ВЕРНО
    ПО ДОБРЕ ДА СКЛЮЧСТ КАКВАТО И ДА.Е.ЗДЕЛКА.

    00:04 06.04.2026

  • 147 Знам

    6 1 Отговор

    До коментар #143 от "Ачо":

    Поне хвани някой батко да напише нещо не толкова по детски глупаво, за да показваш каква трагедия и отчаяност има на запад, да опре фашизма да бори Русия с глупави деца по форумите., После защо Русия е велика?

    00:05 06.04.2026

  • 148 Оди у Русиа като е велика

    1 7 Отговор

    До коментар #136 от "Само ако знаеш":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #152

    00:05 06.04.2026

  • 150 ЧАЛМИТЕ БЯХА ПРИГОТВИЛИ РУСКО ДЖЕПАНЕ ЗА

    1 11 Отговор
    МИЛИАРДИ ДОЛАРИ, ЗА ДА СПРАТ АМЕРИКАНСКО-ИЗРАЕЛСКОТО НАПАДЕНИЕ. НАПЪЛНО НЕ ПОСТИГНАХА НИЩА. ИЗЛИШНО ПОТРОШЕНИ ПАРИ. И НАШИЯ КАУНЬ ГОВОРЕШЕ ВРЕЛИ НЕКИПЕЛИ ЗА РУСКИТЕ САМОЛЕТИ, А СЕ ОКАЗА, ЧЕ УКРАИНЦИТЕ ГИ СВАЛЯТ ВЕЧЕ С "ПРАШКА".

    00:06 06.04.2026

  • 151 С такива като теб

    3 6 Отговор

    До коментар #145 от "Костадинов":

    Русия наистина изглежда велика, за запада един цигански коптор. Нищо лично, това показваш. 😄

    00:06 06.04.2026

  • 152 Ами аз одя където ми е кеф 😄

    5 1 Отговор

    До коментар #148 от "Оди у Русиа като е велика":

    А не където ми каже глупака! Та защо показвате трагедията на запада и колко е велика Русия? 😄

    00:08 06.04.2026

  • 154 Психо

    13 2 Отговор
    Рижавият е забил на дума сделка и развитието му е до там. Повече нищо не може да се направи за такъв човек. Пълна деградация на един осемдесет годишен старец. Жалко за света, че се е оставил в неговите ръце и с този откачен вече акъл.

    00:10 06.04.2026

  • 156 Д-р Ментал

    4 1 Отговор
    Който сее вятър- жъне бури

    00:13 06.04.2026

  • 158 Пълен

    3 2 Отговор
    бъзик на Тръмп с юрогейците, ама те изобщо не вдяват.

    00:16 06.04.2026

  • 159 СЛАБЧО ПЛАШЕВ

    5 1 Отговор
    НЯМА НУЖДА ОТ СУХОПЪТНО НСХЛУЕАНЕ.ЩОТО ЗАРАДИ РИЖИЯ ЩЕ ИЗМРЪТ ДОСТА АМЕРИКСНЦИ ЧСКАЛИ ГИ.ДА.ГИ.ИЗГОРЯТ ЖИВИ.

    00:20 06.04.2026

  • 160 Да де ама

    8 0 Отговор

    До коментар #120 от "Сащ и Израел са опасни за човечеството!":

    Ще пострадат и арабите в добай и околностите ате няма да простят на лудия че ги направи ядрена пустиня за десетилетия и така ни петрол ше се добива нито бизнес ше има в добай

    00:59 06.04.2026

  • 161 Марсианец

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "тръмп е в демемция и мозъкът да му се от":

    Не е от нашите. Толко прости не сме.

    01:15 06.04.2026

  • 162 Някой

    8 1 Отговор

    До коментар #97 от "Никой":

    "Наистина са проблем - при това доста опасен - с тези ядрени бомби дето ги подготвят."

    Как пък не ги направиха тия ядрени бомби за 30 години след като били на все на "две седмици" от направата им?? Нещо като белия прах в шишенцето, а?
    Да не говорим за пълната ти заблуда относно " изостанали като цивилизация"!

    01:15 06.04.2026

  • 163 ПОРТОКАЛОВИЯ Е

    5 2 Отговор
    ТОЛКО СМЕШЕН , ЧЕ ДАЖЕ ЖА ЛЪК

    01:49 06.04.2026

  • 164 Бате Георги

    8 1 Отговор
    Дядка, аре бе, ако ще правиш нещо действай, ако не, събирай железата и стига дрънка празни приказки всеки ден. Изкуфяла работа.

    02:25 06.04.2026

  • 165 Наблюдател

    8 1 Отговор
    В петък Тръмп ще обяви победа във войната.

    -В събота ще постави ултиматум на Иран.

    -В неделя ще обяви, че Иран е унищожен.

    -В понеделник ще поиска помощ от други страни.

    -Във вторник ще каже, че не се нуждае от ничия помощ.

    -В сряда ще обяви, че иска мир.

    -В четвъртък ще каже, че войната все още не е приключила, но почти е победил.

    03:38 06.04.2026

  • 166 Небето е синьо.

    3 1 Отговор
    И, сега вече по един или друг начин Иран ще се сдобие с атомна бомба. Ще стане може би както Китай предостави готова сглобена атомна бомба на Пакистан и Пакистан стана ядрена държава. Тръмп категорично ще е виновен за сдобиването на Иран с ядрено оръжие.

    Коментиран от #168

    03:58 06.04.2026

  • 168 О, ама те вече

    3 1 Отговор

    До коментар #166 от "Небето е синьо.":

    Имат. От начало НЕ искаха, понеже се вижда, колко са добре подготвени за конвенционална ОТБРАНА на страната си. Ама вече ще се сдобият и с ЯО. Ким от Северна Корея показа на цял свят, че като има такова и НАДЕЖДНИ СРЕДСТВА ЗА ДОСТАВКА, не те барат и не те нападат, нали? Еми вече ВСИЧКИ по света ще се бутат на опашка да имят ЯО. Фащистан обърка този свят с безумията си. Верно са страна от бежанци, без мозъци. Иран на 4000 г., а тия на 200 г.

    04:43 06.04.2026

  • 171 Портокал прогнил

    2 0 Отговор
    Умните хора не отвличат президенти на суверени държави, не нахлуват на териториите на също така суверенни страни, не избиват цивилни за да им завладеят териториите, че да има къде дебелотъпите ядки да си плицикад дирниците, не предявяват претенции към отделни страни за да ги пришият като щат към друга скалъпена държава, ИЗОБЩО умните не се държат като умни, защото ТЕ са си умни, а не използват обиди и квалификации към държавни ръководители!
    Светна ли ти кубето под перчема?

    05:21 06.04.2026

  • 172 ежко

    1 0 Отговор
    Сдрелк с бандити не се први!Нащите евроатлантици да кажат кой е агресора в конфликт, както питаха "чий е Крим"!

    05:37 06.04.2026

  • 173 Какво става

    2 0 Отговор
    с този човек? Несвързана реч,противоречиви едни не други безмислени бътвежи,смяна всяко утро на плановете.....
    Мята се като риба на сухо.

    05:40 06.04.2026

  • 175 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Колко дипломатичен изказ от Президент🤔

    "Отворете шиб@ния проток, Q-чи синове см@хн@ти, или ще живеете в @да – само почакайте и ще видите!" /написа Тръмп/

    05:59 06.04.2026