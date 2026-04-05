"Умните хора биха сключили сделка" - Тръмп не изключва разполагането на американски войски в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключва разполагането на американски войски в Иран. Американският лидер заяви това в интервю за The Hill.

„Умните хора биха сключили сделка“, е казал Тръмп, обсъждайки възможността за постигане на споразумение с Иран.

Според The ​​Hill, президентът на САЩ е заявил също, че ако не бъде постигната сделка, САЩ ще бъдат готови да обмислят удари по всякакви инфраструктурни съоръжения в Иран.

Тръмп удължи крайния срок за евентуална сделка с Иран с 24 часа, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид в X.

„Тръмп удължи крайния срок на Иран с допълнителни 24 часа“, написа Равид. Това беше неговата интерпретация на публикацията на Тръмп в Truth Social, която той написа преди това без обяснение: „Вторник, 20:00 ч. източно крайбрежно време (2:00 ч. българско време, 8 април).“

В интервю за Axios в неделя американският лидер заяви, че има голяма вероятност да се постигне сделка с Иран до 7 април.

По-рано в Truth Social той заплаши да нанесе удари по енергийна и гражданска инфраструктура, ако Иран не отвори Ормузкия проток до 6 април. На 26 март американският премиер обяви 10-дневно спиране на ударите по ирански енергийни инфраструктурни съоръжения до 20:00 ч. на 6 април (2:00 ч. българско време, 7 април).

Предложението на САЩ към съюзниците от НАТО да участват във военна операция срещу Иран не беше нищо повече от тест, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за ABC.

„Направих го като тест. Нямам нужда от това, нали? Те са хартиен тигър, нямат кораби, нямат нищо и Путин въобще не се страхува от тях“, цитира думите на американския лидер журналистката на канала Рейчъл Скот в X.

Тръмп заяви, че не вижда нужда американските военни да провеждат сухопътна операция в Иран.

„Не мисля, че е необходимо, но не изключвам нищо.“

Според него конфликтът с Иран "трябва да приключи до дни".

„Той ми каза, че конфликтът трябва да приключи до дни, а не до седмици“, цитира Скот откъс от разговора си с американския лидер.

Тръмп отказал да отговори на въпрос относно възможността за забавяне на сделката с Иран. „Не искам да говоря за това; те имат достатъчно време да сключат сделка. Ако не искат да сключат сделка, цялата им страна ще изчезне“, цитира Скот думите на Тръмп, добавяйки, че САЩ имат „много малко“ ограничения върху действията си срещу Иран.