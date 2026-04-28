Денков: Ще направим и коалиционно споразумение, ако отидем на две парламентарни групи, как ще работят те

28 Април, 2026 22:43 667 20

Тази драма е фалшива. Няма нужда да бъдем една партия. Трябва да се научим да работим заедно с широките избиратели, коментира още акад. Денков

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Градусът на напрежението между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" се повиши още повече в навечерието на първото заседания на 52-рия парламент.

Защо не е задължително да се слеят в една партия
"Тази драма е фалшива. Няма нужда да бъдем една партия. Трябва да се научим да работим заедно с широките избиратели. Утре ще бъде денят, в който при обсъжданията ще се отговори на всички въпроси. Същината е как да разширим подкрепата, така че да не стоим на 12-14 процента, които сега спечелихме и на предишните. Целта е следващият път да се борим истински за 30-35% подкрепа", коментира избраният за депутат от ПП-ДБ и зам.-председател на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му виждаме доста представители на демократичната общност, които си представят само един начин - всичко се слива в посока именно на дясната демократична общност.

Израз на това желание бе предложението на "Да, България" за пътна карта, за да влезем заедно в обща дясна партия, даде пример акад. Денков в предаването "Денят ON AIR".

Какво не харесва ПП в предложението на "Да, България"
Той е убеден, че този път винаги води до капсулиране на партиите към избиратели, които живеят в центъра на София, Пловдив и Варна.

"Единственият начин да излезем от този политически капан е да търсим отваряне към национална партия, която търси подкрепа във всички населени места. Предлагаме им да търсим разширяване на хората, на които говорим - това означава не само десни, но и центристки послания. Държим на нашия центристки профил, социалните системи осигуряват развитието на човешкия капитал", заяви акад. Денков.
"Представя ни се алтернатива - или се сливаме в една партия, или се разделяме и вече не си говорим. Това бяха двата варианти, които бяха публично обявени от колегите от ДБ. Истината е различна. Можем да търсим различни избиратели и да имаме наши коалиционни отношения. Вече имаме коалиционно споразумение за избор на президент. Ще подкрепим един от предложените кандидати. Ще направим и коалиционно споразумение, ако отидем на две парламентарни групи, как ще работят те", каза още гостът.

Акад. Денков добави, че от 2021 г. чакат "Да, България" и ДСБ да станат една партия: "Беше обявено, че трябва да се случи скоро, не сме го видели и има причина за това".
Ще се търси отстояване на общите принципи
"Румен Радев излезе в цялата страна да получи подкрепа, с което получи мнозинство. Ние това сме го правили през 2021 г. и оттогава непрекъснато се свикваме към градската десница. Това е линия, която многократно е водила до капсулиране на електората", изтъкна бившият премиер.

Според него е било лекомислено по медии и през фейсбук да се каже "Дайте да направим една дясна партия".
За акад. Денков е нормално партии с различен профил и различни приоритетни политики да не се слеят в една партия, но да намерят правилните отношения как да работят заедно за отстояване на принципите, по които нямат различия.

В ПП изобщо не сме обсъждали позиция на заместник-председател на парламента. Винаги сме подкрепяли ген. Атанас Атанасов, посочи събеседникът.

Възможна работа на ПП с "Прогресивна България"
С ПП не са водени разговори от страна на "Прогресивна България" за излъчване на правосъден министър в замяна на подкрепа за реформа в правосъдието, съобщи акад. Денков.
"Прогресивна България" трябва да реши с кого осигурява две трети мнозинство. Ключово за нас е каква ще бъде процедурата, която гарантира, че във ВСС няма да влязат зависими от политически протекции или компромати и подкупи лица. Единствено тези без скелети в гардероба би трябвало да имат шанс да бъдат избрани от НС", настоя той.

Спешните приоритети пред новия парламент
"Спешна задача е бюджетът. В него трябва да има пакет от мерки, свързани с подкрепа на бизнеса за цените на тока. Трябва и пакет от мерки по отношение на хората под линията на бедност. Всичко това трябва да стане до дефицит от 3% от БВП. И общините чакат националния бюджет, и професионалните гилдии", заяви още акад. Денков.
Той поясни, че свързана тема са мерките по ПВУ, където има висящи 2 млрд. евро, които "трябва да бъдат осигурени с промени в законите".

"Ще подкрепим този процес. Можем да задвижим създаването на Антикорупционната комисия, може да се вземат мерки и в енергетиката", заключи акад. Денков.


  • 1 иван костов

    8 2 Отговор
    Не се занимайте с глупости Денков, извъртете си едно хубаво голо хоро и здрав групов секс, както Ви учеше непрежалимият Лама Калушев, на който издигнахте паметник! 😂😂😂

    22:50 28.04.2026

  • 2 Веселяка

    2 3 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже мойте любимци Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли най-после, шматки 🤣

    Коментиран от #10

    22:50 28.04.2026

  • 3 Пич

    8 3 Отговор
    Абе на кой му пука, какво ще правите?! Не сте необходими на новите, не сте необходими и на народа!!! Марш в Украйна !!!

    22:50 28.04.2026

  • 4 лилипути

    4 2 Отговор
    Взехте ДБ на гръб, а те искат на главата да ви се катерят.

    22:53 28.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 240 са много

    4 1 Отговор
    Хайде помислете за бройката си,
    пък после вземайте решения.
    Ние не сме длъж ни да ви издърж аме....
    То не бяха коман диров ки,прие нми,екскурз ии,охра н ни,осигу ровки...и т.н.

    22:57 28.04.2026

  • 7 Отстрани

    6 1 Отговор
    Никой не го интересува какво правят и смятат да правят дебилите и педофилите. Не можаха да направят съдебна реформа по техен вкус и да разрешат еднополовите бракове, за да се вземат помежду си и сега ще се избият един друг.

    И не пускайте повече по 10 статии на ден за тях, ако обичате, защото се гнусим!!

    Те са минало! Нагледахме се и се наслушахме на глупостите им и на нищоправенето им.

    36 години стигат! Времето вече е наше!
    Докато беше тяхно ги видяхме всичките подобни отпадъци колко струват.

    22:59 28.04.2026

  • 8 мале

    5 0 Отговор
    жив да го ожалиш тоя!
    Те щели да се борят истински за 30-35%. Е, поне мечите са безплатни!

    Вместо да с ерадват, че все пак оцеляха след казуса Петрохан, взели да ми разсъждават за разширяване на електората си. С една партия или без, хората ги видяха що за стока са и как заради едната баница, седнаха в скута на Момчето да пият мазно турско кафе. Въобще не коментирам домовата книга, която сътвориха дкато връх на законадателната си мисъл.
    Никой не се интересува от техните семейни войни, ако щат да се събират, ако щат да си живеят както досега. Не ме вълнуват

    23:00 28.04.2026

  • 9 Любо

    5 0 Отговор
    Пътувай Денков, пътувай по-далеч от България!
    Вониш та се нетрае! Смрадлив плъх!!

    23:01 28.04.2026

  • 10 Ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Веселяка":

    Следим изявите ти, последователен си в олигофренията си! Не пропускаш да я подчертаеш и декларираш! 😁😁😁 Разкажи и други интересни подробности от живота си , ще е интересно!

    23:04 28.04.2026

  • 11 хихик

    4 2 Отговор
    Прогресивна България ще загуби много, ако работи с ПП

    Коментиран от #14

    23:05 28.04.2026

  • 12 ганев

    3 0 Отговор
    АБЕ..ТУЙ ГРАНЯСАЛО...МЕСО...Е ВРЕМЕ ДА ГО ИЗЧИСЯТ

    23:05 28.04.2026

  • 13 Пляс пляс педалите

    2 0 Отговор
    Денков, ти от кои си!? От левите или десните пидαли!??

    23:11 28.04.2026

  • 14 Напротив, ще спечелят

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "хихик":

    Трябва им квалифицирано мнозинство.

    23:13 28.04.2026

  • 15 Хаха

    1 2 Отговор
    Ники, ще видиш, че никой от Прогресивна България, герб или ДПС ще бъде осъден. Ще съдят вас и дерибеите на Доган.

    23:17 28.04.2026

  • 16 Пенков

    2 1 Отговор
    Лошааа ,работа ДенкоФ, лоша -аа ааа. 😂

    23:22 28.04.2026

  • 17 Горски

    4 0 Отговор
    ДеБилите нямат и половин процент ако се явят на избори,без ПеПеругите заминават в канала. На кого му пука за тази измет - колкото по бързо изчезнат толкова по добре. Пак тъпи игрички, които ви разкриват като "шарлатани" и "политически изнудвачи". Едни и същи досадни физиономии гадаят по телевизиите. На кой му дреме за тези сглобкаджии с борисово-пеевската мафия. Изпраха Тиквата Борисов и Пеевски и никой за нищо вече не им вярва. Удавниците имат 3 (три) опорки. 1- евроатлантическа, антиафрикано- китайска. 2-Борба с корупцията (чуждата), вътрешната е окей. 3 е най- важната. Съдебната система (власт). Тук са новатори. Ристо юристо, Надка секретарката и Славов- печата на юридическото недоразумение. Тази 3 в 1 комбинация доведе до там изявени юристи да се чудят на каво са ги учили ЮЗУто и пуцовете по юридически науки

    23:26 28.04.2026

  • 18 А МОЧАТА?

    0 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    23:31 28.04.2026

  • 19 Мдаа

    1 0 Отговор
    Кво стана!?

    Няма коалиция!
    Няма сглобка!
    Няма мандат!
    Няма и кафе!

    Няма нищо!

    Непотребни продажни боклуци!

    Прелъстени и изоставени!

    Жалка гледка!

    Да отиват в украинския парламент, там ще ги вземат със сигурност!

    Мдаа...

    23:48 28.04.2026

  • 20 Да питам

    0 0 Отговор
    Денков,забрави ли как точно прецакахте ГЕРБ в сглобката,като на ротацията искахте да оставите само Габриел и даже с това се бъзикахте в онзи запис.Делете субсидията и се разделяйте. Това е за последно.Повече няма да позволим да се опитвате да ни правите родители под номер,или да ни обърквате децата с 36 пола.Вие сами си се познавате най-добре и ви е ясно,че не може "да мелите брашно " заедно.

    23:58 28.04.2026

