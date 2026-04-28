След Виктор Орбан и потоп! Бившият премиер на Унгария предлага да се оттегли от ръководството на партия ФИДЕС

Приключващият мандата си унгарски премиер Виктор Орбан предложи днес да се оттегли от ръководството на своята дясна партия ФИДЕС, но решение по въпроса ще бъде взето на партийна конференция през юни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дясноцентристката партия ТИСА, начело с Петер Мадяр, спечели парламентарните избори в Унгария на 12 април и с това сложи край на 16-годишното управление на Орбан. Това поставя въпроса за по-нататъшното развитие на ФИДЕС.

ФИДЕС ще гласува за ново партийно ръководство на конференция на 13 юни, каза законодателят Ерик Банки, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

ФИДЕС не откликна на молбата на Ройтерс за коментар.