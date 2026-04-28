Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Унгария »
След Виктор Орбан и потоп! Бившият премиер на Унгария предлага да се оттегли от ръководството на партия ФИДЕС

28 Април, 2026 22:09 770 15

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • петер мадяр-
  • фидес-
  • тиса

ФИДЕС ще гласува за ново партийно ръководство на конференция на 13 юни, каза законодателят Ерик Банки, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Приключващият мандата си унгарски премиер Виктор Орбан предложи днес да се оттегли от ръководството на своята дясна партия ФИДЕС, но решение по въпроса ще бъде взето на партийна конференция през юни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дясноцентристката партия ТИСА, начело с Петер Мадяр, спечели парламентарните избори в Унгария на 12 април и с това сложи край на 16-годишното управление на Орбан. Това поставя въпроса за по-нататъшното развитие на ФИДЕС.

ФИДЕС ще гласува за ново партийно ръководство на конференция на 13 юни, каза законодателят Ерик Банки, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

ФИДЕС не откликна на молбата на Ройтерс за коментар.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 15 Отговор
    тоз ли ви беше ИДЕАл , копеи?

    22:12 28.04.2026

  • 2 хаха

    9 13 Отговор
    Тръмп го подкрепи. Рубио и Ванс отлетяха за Будапеща, за да водят кампания за него. Виктор Орбан така или иначе загуби с голяма разлика.
    Корупцията вече излиза наяве. Новоизбраният министър-председател на Унгария Петер Мадяр разкри тази седмица, че правителството на Орбан е пилело унгарски пари от данъци, за да финансира CPAC на Тръмп в продължение на години. Мадяр го нарече „престъпление“, което „ще трябва да бъде разследвано“. Новото правителство незабавно спира всяко финансиране.

    Ватнишките подлоги да грухтят още!

    22:12 28.04.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    8 13 Отговор
    За Орбан Викторович винаги има запазено място до Асад и Медвечук ☝️

    22:13 28.04.2026

  • 4 вай вай вай

    6 13 Отговор
    голям погром за Орбана оказал се крадец

    22:16 28.04.2026

  • 5 хихи

    6 12 Отговор
    а тука копейките рекламираха такива проруски ръководители

    Коментиран от #8

    22:17 28.04.2026

  • 6 ГанЯ

    6 12 Отговор
    радеФ да гледа внимателно! 🤨

    22:17 28.04.2026

  • 7 Тупан Орбан

    6 13 Отговор
    Вече е обявен за издирване!

    22:18 28.04.2026

  • 8 Гфххф

    6 14 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Затова срещнеш ли копейка трепИ!

    22:19 28.04.2026

  • 9 Ха ха ха ха

    5 13 Отговор
    Виктор Орбан има вила до вилата на Виктор Янукович в Туапсе, където да се изнесе, но етническият унгарец Роберт Бровди, по-известен като Мадяр направи Туапсе на нефтен кенеф.

    Коментиран от #10

    22:23 28.04.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха ха":

    да отива там, да диша отрови под нефтения дъжд и да го бият украински дронове всеки ден.

    22:28 28.04.2026

  • 11 Факти

    5 2 Отговор
    37 години грабеж, неразкрити убийства, беззаконие, корупция , фалшива демокрация, финансово робство - това е бедна ,ограбена и окупирана от англосаксонските колонизатори "евроатлантическа" умираща България!..!! Срам и позор , да подкрепяш ОКУПАТОРА в лицето на корумпираните ни политици !!! 5 военни ОКУЦИОННИ АМЕРИКАНСКИ БАЗИ в страната ни !!! ЗАЩО го търпим това... ?!? Шайката е 100 % тяхно творение.!

    Коментиран от #12, #13

    22:34 28.04.2026

  • 12 От редакцията

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Оплачи се на арменският поп.

    22:35 28.04.2026

  • 13 А,забравих!

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Имаш ли 5 евро да вечеряш нещо?

    22:36 28.04.2026

  • 14 А ще

    1 4 Отговор
    бяга някъде, нали беше голямата работа и незаменим. А г. мар ков /николай/ с него ли ще се пръждоса?

    22:37 28.04.2026

  • 15 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    ТОЗИ БАНДИТ ЩЕ СЕ "ОТТЕГЛИ" В РУСИЯ ........................ ФАКТ !

    22:41 28.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания