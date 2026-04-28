След Виктор Орбан и потоп! Бившият премиер на Унгария предлага да се оттегли от ръководството на партия ФИДЕС

Приключващият мандата си унгарски премиер Виктор Орбан предложи днес да се оттегли от ръководството на своята дясна партия ФИДЕС, но решение по въпроса ще бъде взето на партийна конференция през юни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Дясноцентристката партия ТИСА, начело с Петер Мадяр, спечели парламентарните избори в Унгария на 12 април и с това сложи край на 16-годишното управление на Орбан. Това поставя въпроса за по-нататъшното развитие на ФИДЕС.
ФИДЕС ще гласува за ново партийно ръководство на конференция на 13 юни, каза законодателят Ерик Банки, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.
ФИДЕС не откликна на молбата на Ройтерс за коментар.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:12 28.04.2026
2 хаха
Корупцията вече излиза наяве. Новоизбраният министър-председател на Унгария Петер Мадяр разкри тази седмица, че правителството на Орбан е пилело унгарски пари от данъци, за да финансира CPAC на Тръмп в продължение на години. Мадяр го нарече „престъпление“, което „ще трябва да бъде разследвано“. Новото правителство незабавно спира всяко финансиране.
Ватнишките подлоги да грухтят още!
22:12 28.04.2026
3 Владимир Путин, президент
22:13 28.04.2026
4 вай вай вай
22:16 28.04.2026
5 хихи
Коментиран от #8
22:17 28.04.2026
6 ГанЯ
22:17 28.04.2026
7 Тупан Орбан
22:18 28.04.2026
8 Гфххф
До коментар #5 от "хихи":Затова срещнеш ли копейка трепИ!
22:19 28.04.2026
9 Ха ха ха ха
Коментиран от #10
22:23 28.04.2026
10 Ха ха ха ха
До коментар #9 от "Ха ха ха ха":да отива там, да диша отрови под нефтения дъжд и да го бият украински дронове всеки ден.
22:28 28.04.2026
11 Факти
Коментиран от #12, #13
22:34 28.04.2026
12 От редакцията
До коментар #11 от "Факти":Оплачи се на арменският поп.
22:35 28.04.2026
13 А,забравих!
До коментар #11 от "Факти":Имаш ли 5 евро да вечеряш нещо?
22:36 28.04.2026
14 А ще
22:37 28.04.2026
15 ЕДГАР КЕЙСИ
22:41 28.04.2026