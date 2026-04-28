Виктор Гьокереш и Инес Агиар: Любовта разцъфва отново под лондонското небе

28 Април, 2026 23:22 533 1

Двамата са били забелязани в уютен ресторант в сърцето на Лисабон

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изненадващ обрат в личния живот на шведския нападател на Арсенал Виктор Гьокереш и пленителната португалска актриса Инес Агиар разбуни медийното пространство. След като през изминалото лято двамата сложиха край на двугодишната си връзка, изглежда, че съдбата им е дала втори шанс заедно.

Според информация на популярното португалско издание TV Guia, Гьокереш и Агиар са били забелязани в уютен ресторант в сърцето на Лисабон. Тази среща моментално разпали слуховете за тяхното помирение и възобновяване на романтичните отношения.

Припомняме, че раздялата им съвпадна с напрегнатия трансферен период, когато Гьокереш премина в Арсенал срещу внушителните 64 милиона паунда. Тогава футболистът предпочете да се съсредоточи изцяло върху професионалното си развитие, оставяйки личния живот на заден план.

Любопитен детайл е, че Инес Агиар наскоро публикува видео от трибуните на стадиона по време на мач на Арсенал за ФА Къп срещу Мансфийлд. Макар Гьокереш да не взе участие в срещата, чаровната актриса не пропусна да подкрепи любимия си от първия ред, което допълнително подхрани спекулациите за затопляне на отношенията им.

Междувременно, докато Арсенал и Спортинг Лисабон водеха ожесточени преговори за трансфера на шведския национал, португалският клуб дори заплаши Гьокереш с дисциплинарни санкции заради отсъствието му от предсезонната подготовка.

Въпреки бурите на терена и извън него, изглежда, че любовта между Виктор и Инес е устояла на изпитанията. Не на последно място, португалските медии разкриват, че Инес Агиар, която наскоро е получила роля в нов телевизионен сериал, обмисля да закупи собствено жилище в Лондон – още един знак, че връзката ѝ с Гьокереш навлиза в нова, по-сериозна фаза.




ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айше

    0 0 Отговор
    В Лондон най вече разцъфват депресии заради климатичните особености

    00:17 29.04.2026

