Иран прати пореден ракетен залп срещу Израел. Поразен е логистичният център на посолството на САЩ в Багдад

Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха за поредно изстрелване на ракети от Иран към еврейската държава, предадоха от пресслужбата на IDF.

„Отбранителните системи работят за противодействие на заплахата“, съобщи пресслужбата.

Логистичният център на посолството на САЩ в Ирак, разположен близо до международното летище в Багдад, е бил атакуван от дронове.

В резултат на това е избухнал пожар, според катарския телевизионен канал Al Arabi.

От своя страна Al Hadath съобщи, че удари с дронове са засегнали и северната иракска провинция Сулеймания. Според източници на място, няколко дрона са атакували позиции на кюрдски милиции, противопоставящи се на Иран, както и бившия офис на ООН в Иракски Кюрдистан. Все още няма съобщения за пострадали.

Всяка наземна операция, предприета от американските сили на иранска територия, е обречена на пълен провал и поражение от ръцете на иранската армия и милициите, които сътрудничат с нея, предупредиха от Генералния щаб на въоръжените сили на Ислямската република.

„Всяка агресия, наземни операции или проникване на противник в която и да е част на Иран ще бъдат посрещнати с решително и срамно поражение“.

Щабът предупреди, че ответните удари на иранската армия срещу врага за атаки срещу цивилни цели в Ислямската република ще бъдат "двойно по-мощни".