Иран прати пореден ракетен залп срещу Израел. Поразен е логистичният център на посолството на САЩ в Багдад

6 Април, 2026 04:01, обновена 6 Април, 2026 05:00 1 857 13

Техеран заплаши с "двоен отговор" на всяка наземна операция срещу негова територия

Иран прати пореден ракетен залп срещу Израел. Поразен е логистичният център на посолството на САЩ в Багдад - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха за поредно изстрелване на ракети от Иран към еврейската държава, предадоха от пресслужбата на IDF.

„Отбранителните системи работят за противодействие на заплахата“, съобщи пресслужбата.

Логистичният център на посолството на САЩ в Ирак, разположен близо до международното летище в Багдад, е бил атакуван от дронове.

В резултат на това е избухнал пожар, според катарския телевизионен канал Al Arabi.

От своя страна Al Hadath съобщи, че удари с дронове са засегнали и северната иракска провинция Сулеймания. Според източници на място, няколко дрона са атакували позиции на кюрдски милиции, противопоставящи се на Иран, както и бившия офис на ООН в Иракски Кюрдистан. Все още няма съобщения за пострадали.

Всяка наземна операция, предприета от американските сили на иранска територия, е обречена на пълен провал и поражение от ръцете на иранската армия и милициите, които сътрудничат с нея, предупредиха от Генералния щаб на въоръжените сили на Ислямската република.

„Всяка агресия, наземни операции или проникване на противник в която и да е част на Иран ще бъдат посрещнати с решително и срамно поражение“.

Щабът предупреди, че ответните удари на иранската армия срещу врага за атаки срещу цивилни цели в Ислямската република ще бъдат "двойно по-мощни".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ислямска теокрация

    6 4 Отговор
    урааа!!!!!

    04:26 06.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фар

    10 2 Отговор
    Ситуацията се усложнява. Американците имат доказателства, че самолетите им са свалени от турски ПЗРК, които са били дадени на персите преди 10 дни..... Американският президент вчера каза че Съединените щати са прехвърлили оръжия на протестиращи в Иран чрез кюрдски мрежи, без да дава допълнителни подробности за времето или начина на операцията....

    04:37 06.04.2026

  • 6 никой не ти иска

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "ха ха ха":

    мнениетоБоклук...

    Коментиран от #7

    04:41 06.04.2026

  • 7 Орешник

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "никой не ти иска":

    А ти имаш ли мнение или можеш само да се навеждаш на краварите?

    04:58 06.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Честно си признайте

    14 0 Отговор
    На кого му пука за Изpaeл въобще?
    Иде такава голяма криза, въобще ще забравите, историята преди нея.

    05:25 06.04.2026

  • 11 Айде бе

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмпи":

    Ти кой клас каза, че си завършил бе кух!?
    Под всяка статия тролиш една и съща глупост.
    Хем си неграмотен, хем не можеш да смяташ, хем не знаеш какво изобщо пишеш.
    Колко шекела ти платиха за това творчество!???

    05:44 06.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бум бум Тел Авив

    0 0 Отговор
    Тел авив е на таратор в момента след 4 ракетни атаки тази нощ....пак е някакъв празник ...само бой и сръбска музика!....пускат някакви сирени между песните....и накрая идват някакви линейки да разчистят купона....хаха

    22:35 06.04.2026

