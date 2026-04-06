Четирима убити при израелски удар от морето по два апартамента в Бейрут

Най-малко четирима души са били убити при израелски удар срещу източното предградие на Бейрут, Айн Сааде.

Според новинарския канал Lebanon 24, израелски военноморски кораб е изстрелял ракети по два апартамента в жилищния комплекс Тилал.

Двама от загиналите са идентифицирани като Пиер Муауад, местен активист от партията „Християнски ливански сили“, и съпругата му. Още двама загинали и няколко ранени са открити в апартамент на горния етаж, който наскоро е бил отдаден под наем на разселени лица, вероятно членове на шиитската организация Хизбула.

Според изданието там се е провеждала среща на висши представители на Хизбула. Малко преди удара един от участниците се е отдалечил от сградата с мотоциклет.

По-рано кола е била ударена близо до град Ел Мансурия, който се намира в непосредствена близост до Айн Сааде. Не са предоставени подробности за последствията от тази израелска военноморска атака.