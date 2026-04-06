Седем пропалестински активисти бяха задържани край британска военна база, използвана от САЩ

6 Април, 2026 05:37, обновена 6 Април, 2026 05:44 939 7

Полицията предположила, че са поддръжници на „Palestine Action“, пропалестинска организация, забранена във Великобритания

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем души бяха арестувани на протест срещу войната в Иран в Лейкенхийт, база на британските военновъздушни сили, използвана от САЩ, в Източна Великобритания, съобщава The Guardian.

Вестникът предаде, че те са били задържани предната сутрин, след като са се присъединили към лагер за мир на главния вход на авиобазата. Активистите са носили табарди и са скандирали подкрепата си за действията на Палестина. Полицията предположила, че са поддръжници на „Palestine Action“, пропалестинска организация, забранена във Великобритания.

Изданието отбелязва, че през февруари Върховният съд е постановил решението на правителството да забрани движението за незаконно. Въпреки това, в очакване на обжалване от Министерството на вътрешните работи, организацията остава незаконна.

По-рано двама противници на войната в Иран бяха задържани в Лейкенхийт за блокиране на магистрала и възпрепятстване на движението. Протестиращите връчиха писмо до командирите на Лейкенхийт, изразяващо несъгласието си с използването на британски авиобази от американските военни и осъждащо тяхното „пренебрегване на международното право“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ислямска Теокрация

    2 0 Отговор
    Ръцете далеч от Божиите пратеници!

    06:14 06.04.2026

  • 4 тц, тц, тц

    3 1 Отговор
    Докъде се докара западната "демокрация" - да обявява исканията за мир и спазване на международното право за незаконни и да задържа пацифисти?!!! А, ако протестираха с искания за още война и убийства, щяха да ги наградят ли? Историята е доказала, че когато една страна във военен конфликт, е изгубила моралните си основания, тя неизменно губи войната.

    06:52 06.04.2026

  • 5 демократ

    3 0 Отговор
    Англичаните са ци ганите на Европа

    07:31 06.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Любо

    0 0 Отговор
    Свобода за окупирана Палестина!!
    Ционистите на сапун!!

    13:47 06.04.2026

