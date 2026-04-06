Седем пропалестински активисти бяха задържани край британска военна база, използвана от САЩ

Седем души бяха арестувани на протест срещу войната в Иран в Лейкенхийт, база на британските военновъздушни сили, използвана от САЩ, в Източна Великобритания, съобщава The Guardian.

Вестникът предаде, че те са били задържани предната сутрин, след като са се присъединили към лагер за мир на главния вход на авиобазата. Активистите са носили табарди и са скандирали подкрепата си за действията на Палестина. Полицията предположила, че са поддръжници на „Palestine Action“, пропалестинска организация, забранена във Великобритания.

Изданието отбелязва, че през февруари Върховният съд е постановил решението на правителството да забрани движението за незаконно. Въпреки това, в очакване на обжалване от Министерството на вътрешните работи, организацията остава незаконна.

По-рано двама противници на войната в Иран бяха задържани в Лейкенхийт за блокиране на магистрала и възпрепятстване на движението. Протестиращите връчиха писмо до командирите на Лейкенхийт, изразяващо несъгласието си с използването на британски авиобази от американските военни и осъждащо тяхното „пренебрегване на международното право“.