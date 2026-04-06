Техеран: Ормузкият проток никога няма да се върне в предишното си състояние! Особено за САЩ и Израел

"Ормузкият проток никога няма да се върне в предишното си състояние, особено за САЩ и Израел".

Това се казва в изявлението в социалните мрежи на ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция относно Ормузкия проток, цитирано от "Ал Джазира".

Той добави, че е в последните етапи на оперативна подготовка за това, което иранските власти определиха като "нов ред" за Персийския залив.

Изявлението дойде дни след като иранска парламентарна комисия одобри законопроект за налагане на транзитни такси на кораби, преминаващи през ключовия воден път.

Според съобщения в иранските медии, предложението включва такси за преминаване, които ще се плащат в националната валута на Иран, забрана за транзит за САЩ и Израел и ограничения за страните, участващи в едностранни санкции срещу Иран.

Планът включва и разпоредби, свързани със суверенитета на Иран над пролива, правомощията на въоръжените му сили, морската сигурност, екологичните въпроси и правното сътрудничество с Оман.