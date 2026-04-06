Техеран: Ормузкият проток никога няма да се върне в предишното си състояние! Особено за САЩ и Израел

Техеран: Ормузкият проток никога няма да се върне в предишното си състояние! Особено за САЩ и Израел

6 Април, 2026 17:03

Изявлението дойде дни след като иранска парламентарна комисия одобри законопроект за налагане на транзитни такси на кораби, преминаващи през ключовия воден път

Техеран: Ормузкият проток никога няма да се върне в предишното си състояние! Особено за САЩ и Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
"Ормузкият проток никога няма да се върне в предишното си състояние, особено за САЩ и Израел".

Това се казва в изявлението в социалните мрежи на ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция относно Ормузкия проток, цитирано от "Ал Джазира".

Той добави, че е в последните етапи на оперативна подготовка за това, което иранските власти определиха като "нов ред" за Персийския залив.

Изявлението дойде дни след като иранска парламентарна комисия одобри законопроект за налагане на транзитни такси на кораби, преминаващи през ключовия воден път.

Според съобщения в иранските медии, предложението включва такси за преминаване, които ще се плащат в националната валута на Иран, забрана за транзит за САЩ и Израел и ограничения за страните, участващи в едностранни санкции срещу Иран.

Планът включва и разпоредби, свързани със суверенитета на Иран над пролива, правомощията на въоръжените му сили, морската сигурност, екологичните въпроси и правното сътрудничество с Оман.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    72 6 Отговор
    Ако честото на печелившите ,свършва се с господството на долара и евреи

    Коментиран от #24

    17:05 06.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    70 3 Отговор
    Босфора, Панамският канал и Суецкия канал взимат такси.Защо не и Ормузкият проток?

    Коментиран от #28, #54, #96, #97

    17:06 06.04.2026

  • 3 Аятолах Хуймени

    34 1 Отговор
    И 6@ л съм ва

    17:06 06.04.2026

  • 4 ФАКТ

    61 2 Отговор
    ЕЕМИ ЕВРЕЙТЕ САМИ СИ ГО НАПРАВИХА НИКОЙ НЕ ШМ Е КРИВ.А КОЙ ЩЕ ПЛАТИ ЗА ПОРАЗИИТЕ ЖЕРТВИТЕ И ОТРОВИТЕ НА КЛИМАТА А????????

    Коментиран от #79

    17:06 06.04.2026

  • 5 Тия юди

    50 3 Отговор
    Изтровиха земята за 100 години да не са живи

    17:07 06.04.2026

  • 6 Не,че нещо, ама...

    58 4 Отговор
    Иран обявиха,че всички плащания ги искат в китайски юани.

    Коментиран от #19

    17:07 06.04.2026

  • 7 ФАКТ

    44 3 Отговор
    А сега искат да се неселят на гръцки острови и в България наще слуги ще им дадат както дадоха на укрити

    17:08 06.04.2026

  • 8 Град Козлодуй.

    62 4 Отговор
    Евреите подпалиха цял свят!

    Коментиран от #14, #17, #57, #59

    17:08 06.04.2026

  • 9 Опа

    14 56 Отговор
    Това са международни води, които не са собственост на Иран. Нямат право да ограничават трафика защото протока не е техен.

    Коментиран от #16, #78

    17:09 06.04.2026

  • 10 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    43 4 Отговор
    Естествено, ще се съберат отново на конференция, да обсъдят ситуацията ☝🥂🥁🎸🎼🎶🕺💃

    17:09 06.04.2026

  • 11 ФАКТ

    27 3 Отговор
    Бф е на път да стане юдейска колония на ви го

    17:10 06.04.2026

  • 12 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    21 3 Отговор
    Скучно ми е.

    17:11 06.04.2026

  • 13 Сатана Z

    29 3 Отговор
    Иран са обявили такса от 1$ за барел нефт при преминаване на Ормуз,което е все едно да платиш 10 стотинки за месечна винетка.

    17:11 06.04.2026

  • 14 Хаха

    5 47 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй.":

    Русия, Иран и Китай започнаха да палят. След това колективният запад им сипа с големия черпак.

    Коментиран от #20

    17:12 06.04.2026

  • 15 ха ха

    48 3 Отговор
    Дончо не може да отвори Ормуза, ще яде топуза!

    Коментиран от #23

    17:12 06.04.2026

  • 16 Селянинът с камилите

    26 3 Отговор

    До коментар #9 от "Опа":

    Жа платат,брат,нема как

    17:13 06.04.2026

  • 17 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    9 62 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй.":

    Всичко започна от сбърканяка Путлер !
    Той и рашиския му режим въоръжиха и насъскаха Иран, Хамас и Хизбула да нападнат Израел.

    Коментиран от #29, #36

    17:13 06.04.2026

  • 18 НА ОТВОРЕНИЯ ТРЪМП

    51 2 Отговор
    МУ ГО ЗАБИХА С 200.

    17:14 06.04.2026

  • 19 Объркана копейка

    6 31 Отговор

    До коментар #6 от "Не,че нещо, ама...":

    Аз чук, че и с рубли можело да се плаща ...

    Коментиран от #22

    17:15 06.04.2026

  • 20 Ко каза, ко?

    43 5 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Колективният запад ще плати сметката,дружеее.

    17:15 06.04.2026

  • 21 Муамар Кадафи каза че ще лазят

    3 31 Отговор
    Изявлението дойде дни след като иранска парламентарна комисия одобри законопроект за налагане на транзитни такси на кораби, преминаващи през ключовия воден път
    -;-
    Добре си спомням че преди да Бомбят Бенгази и Триполи, Кадафито било казало че ще му лазят в краката!

    Не знам дали кривокракия от Бункера е искал лазене .покрай него, ама той пък има Фикс идеята за Третия Полюс.
    11-тата икономика на Светот с местото в челната Тройка!

    17:17 06.04.2026

  • 22 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    29 3 Отговор

    До коментар #19 от "Объркана копейка":

    Ти може да плащаш и в натура,няма проблем...само си избръсни точката.

    Коментиран от #33

    17:17 06.04.2026

  • 23 аятоласите да имат 60% обогатен уран

    5 27 Отговор

    До коментар #15 от "ха ха":

    ха ха
    20ОТГОВОР
    Дончо не може да отвори Ормуза, ще яде топуза!
    -;-
    Аятоласите ще станели ядрена сила и ще казват какво да става в Близкия изток.
    Даже и Четвърти полюс можели да станат.
    Ама Третия полюс нещо не фърфи в Покровск!

    17:19 06.04.2026

  • 24 Малък пръцкоо

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Още си под въздействието на детските книжки с приказки,Няма ли да пораснеш?

    17:21 06.04.2026

  • 25 Отивайте за пуканки!

    16 5 Отговор
    Голямото шоу предстои!

    17:21 06.04.2026

  • 26 SDEЧЕВ

    8 30 Отговор
    Странно племе е Ганьо -ненавижда тези които го пазят. Ето какво пише в конституцията на Иран
    Идеология на ислямската държава (Преамбюл и чл. 11): Конституцията определя Иран като идеологическа ислямска държава (Ислямска република), чиято цел е обединението на мюсюлманите (Ума) и подкрепата на "освободителните движения" срещу западния империализъм. Израел се разглежда като преден пост на този империализъм в региона..Чалмите искат да ни оглозгат до кокал но Ганьо вика за тях,пък бил християнин

    Коментиран от #47, #73

    17:22 06.04.2026

  • 27 Въпрос

    33 7 Отговор
    Има поне една година евреите да не са били във война откак свят светува или ден без война с всички по света чакам отговор

    Коментиран от #30, #89

    17:22 06.04.2026

  • 28 Муухахахахаха

    5 24 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Че то ще има ли Иран?

    Коментиран от #81

    17:23 06.04.2026

  • 29 Сигурен

    6 6 Отговор

    До коментар #17 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Ли си че си пиеш витамините .

    17:23 06.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Въпрос

    27 2 Отговор
    Коя от божийте заповеди спазват еврейте а?????Отговор нито една

    17:25 06.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Поумняла коейка

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    А тимбарицата на пихтия..........

    17:27 06.04.2026

  • 34 гост

    25 2 Отговор
    Шамар в лицето на Клоуна....

    17:27 06.04.2026

  • 35 оня с коня

    4 24 Отговор
    Необяснима е Пасивната политика спрямо Иран на Колективния Запад и Държавите около ИранКрайно време е да се състави Екстрен план за Действие и Иран да се префасонира да на определен брой малки Иранчета!

    Коментиран от #49

    17:28 06.04.2026

  • 36 Няма по жалко същество

    16 1 Отговор

    До коментар #17 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    от тролея! То е дъното!

    17:28 06.04.2026

  • 37 Луди аятоласи

    8 16 Отговор
    срещу евангелистки фундаменталисти?!

    Само това оставаше. Светът съвсем се побърка!

    В същото време преди два дни в САЩ се състояха масови многохилядни митинги на иранци, живеещи в САЩ, които подкрепят войната на САЩ срещу Аятоляха. Носеха портрета на Тръмп и го възхваляваха като освободител на Иран!
    По нашите медии нямаше и думичка за тия митинги.

    Тръмп и шайката около него се възприемат като съвременни кръстоносци.
    С право Папата е притеснен, понеже намесват Бог във войната!

    Резултатът от всичко това може да бъде заповед за бомбардиране на Иран с тежки бомбардировачи.
    Това ще тласне войната на друг етап и краят й не се вижда.

    Коментиран от #41

    17:29 06.04.2026

  • 38 ФАКТ

    7 2 Отговор
    И ТО РАДОСТЕН ЧЕ СЛЕД ЦЕНТАДЖИИТЕ БУДО ЛАМОВИ НИКОЙ НИ ДЕТЕ НИ КОТЕ ОИЕЕ

    17:29 06.04.2026

  • 39 сельо ганчов

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "ФАКТ":

    Да не стане така,че тиквата ти да я няма................

    17:29 06.04.2026

  • 40 Горски

    25 3 Отговор
    Сега всичките му там евро - защитници на мира да започнат да налагат санкции на Америка, защото не стига че предизвика война, наруши суверенитет на доста държави, ами заплашва Иран и целия свят с взривени атомни електроцентрали! Или те в Брюксел не дишат въздух? Определено Иран играят играта по-умно от САЩ на Тръмп. То там не минава само петрол а всякакви стоки докато е запушена тази транспортна артерия чисто икономически нищо добро не ни чака. Фашистите от сащ отказват дипломация а се опитват да налагат правила на една независима , свободна държава и избиват хора. САЩ са единствената извратена и болна държава, която е използвала ядрено оръжие срещу цивилно население в историята на човечеството и точно те да "защитават" света от държава, което няма такова е като да назначиш най-големия педофил да се бори за правата на малките деца

    Коментиран от #45, #48

    17:31 06.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Българин

    5 16 Отговор
    Единственият шанс за мир е, ако Ормузкия проток стане лична собственост на Президента Тръмп!
    Той ще може да го управлява в интерес на всички!

    17:34 06.04.2026

  • 43 Констатация

    9 20 Отговор
    Падне ли Иран, Русия ще клекне и ще се превърне в Бензиноколонка на Щатите! Това не е война срещу Иран и Аятоласите, истинската причина е, да бъдат унищожат и разорени богатите Бл. Източни Монархии, и Щатите да вземат под свой пълен контрол търговията на Нефт и Газа в Бл. Изток, и да наложат пълен Монопол!!! Те ще решават - кому, колко и на каква цена ще продават Нефт и Газ, и ще контролират Световната Икономика, Промишленност и Сел. стопанство!!!!

    Коментиран от #91

    17:34 06.04.2026

  • 44 Иран

    3 18 Отговор
    трябва да се раздели на източен и западен!Всеки човек да си избере в кой да живее!

    17:36 06.04.2026

  • 45 Пръцко комунделски

    4 13 Отговор

    До коментар #40 от "Горски":

    САЩ не са извратена държава!Извратена е кликата която управлява начело с диментния оранжутан.Ти от кое село беше и коя гора обитаваш??

    17:36 06.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А ти днес падна ли пет пъти на коляно

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "SDEЧЕВ":

    В горещи молитви към Христос за да те дари с победа над Иран както те призова клонът Хагсет🤣🤣

    Коментиран от #60

    17:37 06.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Дон Турболенто

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    Джони, събуди се! Не си живей в деветдесетте и малко след това.

    17:38 06.04.2026

  • 50 оня с коня

    25 5 Отговор
    велик народ са персите

    поклон пред тия хора
    не са духачи като наще помияри

    дето цял живот се хвалим колко сме вилики ПОМИЯРРИ СМЕ НИЕ ПРЕД ПЕРСИТЕ

    Коментиран от #58

    17:39 06.04.2026

  • 51 Така ли бе

    1 5 Отговор

    До коментар #46 от "Ами тук след десант":

    А иранците гюбеци ли ще играят на небето?

    Коментиран от #56

    17:39 06.04.2026

  • 52 Петко Р. Славейков

    16 0 Отговор
    Посвещава се на руския народ

    Руский цар е на земята

    най-велик, над всички пръв,

    русците са наши братя,

    наша плът и наша кръв.



    Кат Русия няма втора

    тъй могъща на света;

    тя е нашата подпора,

    тя е нашта висота!



    Руска сила, руска воля,

    руска кръв и руский пот

    ще избавят от неволя

    наший падналий народ.

    17:40 06.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 цял живот мизерия

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    дано скоро се увеличат тия такси поне десетторно

    да вдигнем и ние стандарта на живот със високите цени

    17:40 06.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ти ко не разбра бе глупав

    17 2 Отговор

    До коментар #51 от "Така ли бе":

    При десант, ще има много черни чували към САЩ!

    17:41 06.04.2026

  • 57 детенце

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй.":

    чичо вальо добър ден как си ? добре ли си ? кога ще скачаш във дунаваа?

    17:41 06.04.2026

  • 58 А бе

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "оня с коня":

    Верно си помияр пред персите,но си извади главата от коня ,там дето сия заврял.

    Коментиран от #61, #64

    17:42 06.04.2026

  • 59 От Козлодуй и Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй.":

    Не ползвайте ника както бе известен тук форумец с този ник в сайта! От месеци е покойник! Имаше няколко заболявания и получи втори инсулт и угасна! В Лом и Козлодуй се говори че тук в сайта е бил нападан и обиждан което е изострило заболяванията му.

    17:44 06.04.2026

  • 60 Дон Турболенто

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "А ти днес падна ли пет пъти на коляно":

    Той не се уповава на Бог, прави метани на портрета и духа на Рейгън.

    17:44 06.04.2026

  • 61 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "А бе":

    можеш ли да го дуухаш под вода? за да не се вдига прах?

    Коментиран от #67

    17:44 06.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "А бе":

    искаш ли коня да тиПРЪДНЕ фоссстата?

    Коментиран от #71, #77

    17:45 06.04.2026

  • 65 бай Даньо

    15 2 Отговор
    Иранците казаха дори да свърши войната за ционистите няма Ормузки проток , свърши , a други ще плащат такси защото някой трябва да плаща за мостовете които ще разруши оранжевия . Един вид Иран наказва целия свят за разрушеняита и жертвите си и съпричасноста си към генoцида в Гa3a и от циoнистите и американската им колония .

    17:46 06.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 А бе

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "оня с коня":

    Мога ли дати набия главата още по навътре,там дето си заврял??!?

    17:47 06.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Дон Турболенто

    13 0 Отговор
    Ооо, дааа! Така ни обгрижват, че откакто сме под тяхна оопека нямаме армия (в буквалния смисъл), образованието е деградирало, здравеопазването е деградирало, правоохранителните органи за деградирали, индустрията е деградирала, селското стопанство е деградирало, енергетиката е деградирала, институциите са почти напълно бутафорни и неефективни. Ама ти явно си роден в тия "екскременти". Затова все още си мислиш, че за периферията е определено място в центъра. Ако изобщо можеш.да мислиш.

    17:53 06.04.2026

  • 71 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Оня с коня":

    НЕ СТАВА,ГЛАВАТА И Е ВЪТРЕ!

    17:53 06.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Дон Турболенто

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "SDEЧЕВ":

    Ооо, дааа! Така ни обгрижват, че откакто сме под тяхна оопека нямаме армия (в буквалния смисъл), образованието е деградирало, здравеопазването е деградирало, правоохранителните органи за деградирали, индустрията е деградирала, селското стопанство е деградирало, енергетиката е деградирала, институциите са почти напълно бутафорни и неефективни. Ама ти явно си роден в тия "екскременти". Затова все още си мислиш, че за периферията е определено място в центъра. Ако изобщо можеш.да мислиш.

    Коментиран от #83, #86

    17:54 06.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хохо Бохо

    12 1 Отговор
    Редно е краваря да опита от собственото си лекарство. Санкции и блокади до дупка. Да не пускат танкери с петрол платен с долари и краваря приключва

    Коментиран от #84

    17:56 06.04.2026

  • 77 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Оня с коня":

    Няма как да стане ,главата ти е вътре.

    17:57 06.04.2026

  • 78 Истинско обещание 🇮🇷🇺🇦

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Опа":

    А на кой е прохода ? На баща ти?

    Коментиран от #85

    17:58 06.04.2026

  • 79 Пръдльооо русоробски

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Рашките развалят въздуха вече пета година.А вие траете като з.....и!Имаш нещо горе развалено!

    18:02 06.04.2026

  • 80 Според мен

    13 0 Отговор
    Трябва юдеите да минат през комина за да се причестят!

    18:02 06.04.2026

  • 81 Хохо Бохо

    19 2 Отговор

    До коментар #28 от "Муухахахахаха":

    Иран са една от най-древните цивилизации за разлика от престъпниците избили населението на цял континент наречени кравари. Иран доста империи е затрила, краварската е най-нешастната

    Коментиран от #87

    18:03 06.04.2026

  • 82 Иран собщи

    10 2 Отговор
    Освен таксата заИзраел и сащ ще ги калиброват на изхода .

    18:08 06.04.2026

  • 83 Дон пръдльооо

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "Дон Турболенто":

    Кого ще биеш с тази армия бре? Как с този нищожен капацитет,който имате ще решите всички проблеми?

    18:11 06.04.2026

  • 84 Пръцкоо залупен

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Хохо Бохо":

    Та кой ще ги наложи тези санкции?Да не би да ти се е присънило,че Китай може да свърши тази работа??

    18:13 06.04.2026

  • 85 Пръцкооо

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Истинско обещание 🇮🇷🇺🇦":

    Няма значение на кой е.важното е НА КОЙ ЩЕ Е??!?8962

    18:16 06.04.2026

  • 86 Птъцльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Дон Турболенто":

    А да ви дундудркат не искате ли мързеливо и неуко племе??

    18:18 06.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Дзак

    3 0 Отговор
    Трябвало да го направят по-рано!

    18:27 06.04.2026

  • 89 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Въпрос":

    Явно познаваме различни хора!

    18:30 06.04.2026

  • 90 Пийт Хегсет -Крозейдър

    1 2 Отговор
    Каменната ера!

    18:35 06.04.2026

  • 91 Щатите нямат нужда

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Констатация":

    от руска бензиноколонка.
    запаси
    САЩ 45
    Венецуела 300
    Русия 80

    18:50 06.04.2026

  • 92 Васил

    1 4 Отговор
    Явно Иранците много са се размечтали

    19:36 06.04.2026

  • 93 БРАВО!

    2 0 Отговор
    Браво на иранците!!! Дано устискат докрай това,което са планували!!! Чудесно е,че най-после в този свят се намери държава,която открито и достойно се противопостави на световните изнудвачи сащ и израел!!! Правото е на страната на персите!!! Успех!!!

    20:44 06.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 джо

    1 0 Отговор
    "Според съобщения в Иранските медии, предложението включва такси за преминаване, които ще се плащат в националната валута на Иран, забрана за транзит за САЩ и Израел и ограничения за страните, участващи в едностранни санкции срещу Иран."
    Забележете как в 2-3 изречения всичко ясно и точно е казано докато оня самоуверен Путин и така не можа да принуди да плащат в Рубли за енергоносителите си . Не само това даже му блокираха парит и санкционираха танкерите и ги задържат и конфискуват . Какво прави Путин .? Нищо той обича да не прaви нищо защото не способен на нещо. Когато го попитаха защо не използва военна сила каза --Ядрени ракети ли до използвам ! Никой него му казва да използва Ядрените си ракети Иран Ядрени ракети ли има когато страни като Франция се съгласиха де не предоставят военно оборудвано и въоръжение на Израел . Путин с Ядрените си ракети се опитва да сплаши Запада а те му се смеят ! Защо? Знаят ,че той никога няма да ги използва срещу тях защото не го вземат на сериозно освен празни приказки на нищо друго не е способен . Дай му да се усмихва и да маха с ръка сякаш той контролира всичко .

    21:19 06.04.2026

  • 96 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не е в територията на Иран

    21:55 06.04.2026

  • 97 Юрий

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Босфора е свободен.
    След първата световна воина Турция се отказва да получава такси от него

    22:04 06.04.2026

