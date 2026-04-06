Доналд Тръмп: Друг ултиматум към Иран няма да има

Доналд Тръмп: Друг ултиматум към Иран няма да има

6 Април, 2026 18:58, обновена 6 Април, 2026 21:41

Отговорът на Иран се състои от десет точки, включително прекратяване на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, премахване на санкциите и възстановяване

Доналд Тръмп: Друг ултиматум към Иран няма да има - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че крайният срок на ултиматума му към Иран за сключване на споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари, е окончателен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Държавният глава добави в кулоарите на великденска церемония в Белия дом, включваща надпревара по търкаляне на великденски яйца, че предложението за край на бойните действия, представено от иранска страна е много важна стъпка, но не е достатъчно добро.

Освен това Тръмп посочи, че е "огорчен от иранското правителство" и че в Техеран "ще платят висока цена за това".

"Войната може да свърши много бързо, ако те направят тези неща, които трябва", обърна внимание американският президент. Той посочи, че хората, с които САЩ преговарят, са разумни и не чак толкова радикализирани.

"Войната се води по една причина - Иран не може да разполага с ядрено оръжие", каза той.

По думите му на Иран са му "останали някои ракети и дронове", като той се надява, че с това ще се приключи бързо.

"Можем да се оттеглим веднага, но искам да довърша работата", заключи Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран може да бъде "унищожен за една нощ", като подобен удар да бъде нанесен "може би още във вторник през нощта", предаде Ройтерс.

На пресконференция Тръмп съобщи също, че американски военни са били подложени на обстрел от близко разстояние по време на операцията по спасяването на втория американски пилот в Иран.

Президентът коментира и публикации в медиите за спасяването на пилота, заявявайки, че ще настоява журналистът, публикувал информацията за операцията, да обяви източника си.

Тръмп предупреди, че при отказ на журналиста да обяви своя източник може да се стигне до лишаване от свобода.

Иран е предал своя отговор на предложението на САЩ за прекратяване на войната чрез Пакистан, в който е отхвърлил предложеното от посредниците за временно прекратяване на огъня и е подчертал необходимостта от постоянно спиране на бойните действия, предадоха ИРНА и Ройтерс.

Отговорът на Иран се състои от десет точки, включително прекратяване на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, премахване на санкциите и възстановяване, добавя агенцията.

По-рано днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи каза, че Иран е формулирал позициите и исканията си в отговор на предложенията за прекратяване на огъня. Той поясни, че Иран има набор от искания, основаващи се на националните му интереси, които вече са били предадени чрез посредници и заяви, че обявените от САЩ искания, като например планът от 15 точки, са били отхвърлени, тъй като са прекомерни.

Иран ще продължи да води войната "толкова дълго, колкото сметнат за необходимо политиците на Ислямската република", каза говорител на иранските въоръжени сили в момент, в който няколко страни водят преговори за постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Иран, САЩ и Израел, предаде Франс прес.

"Врагът със сигурност трябва да съжалява (за започването на бойните действия - бел. ред.), защото след този конфликт ще можем да възстановим сигурността и ще избегнем нова война", заяви говорителят на армията генерал Мохамад Акраминия, цитиран от иранската новинарска агенция ИСНА.

План на посредници за прекратяване на огъня

Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Той е бил изготвен от Пакистан и снощи е бил предаден на Иран и на САЩ. Планът предвижда двустепенен подход с незабавно прекратяване на огъня, последвано от всеобхватно споразумение. Според американското издание "Аксиос" пакистански, египетски и турски посредници са предложили 45-дневно прекратяване на огъня. Белият дом потвърди днес, че страни посредници са предложили 45-дневно прекратяване на огъня в Иран и допълни, че президентът Доналд Тръмп не е валидирал тази идея, предаде Франс прес. "Това е една идея сред много други и президентът не я е валидирал. Операция "Епична ярост" продължава", заяви високопоставен американски представител.

Иран отхвърля плана за прекратяване на огъня

Иран е предал своя отговор на предложението на САЩ за прекратяване на войната чрез Пакистан, в който е отхвърлил предложеното от посредниците за временно прекратяване на огъня и е подчертал необходимостта от постоянно спиране на бойните действия, предадоха ИРНА и Ройтерс. Отговорът на Иран се състои от десет точки, включително прекратяване на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, премахване на санкциите и възстановяване, добавя агенцията. По-рано днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи каза, че Иран е формулирал позициите и исканията си в отговор на предложенията за прекратяване на огъня. Той поясни, че Иран има набор от искания, основаващи се на националните му интереси, които вече са били предадени чрез посредници и заяви, че обявените от САЩ искания, като например планът от 15 точки, са били отхвърлени, тъй като са прекомерни.

Тръмп дава пресконференция по-късно днес

След като вчера Доналд Тръмп отложил с 24 часа ултиматума си към Иран, той вече изтича във вторник в 20 ч. вашингтонско време. Днес Тръмп ще даде пресконференция.

Двама убити висши ирански представители

Ръководителят на разузнаването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция генерал-майор Маджид Кадеми е бил убит днес при израелски удар. Малко след това стана ясно, че е убит също и ръководителят на специално подразделение от силите „Кудс“ на Корпуса Ашгар Бакери, като това подразделение е участвало в атаки, насочени срещу израелски и американски лица по света, се казва в изявление на военните.

Ударени ирански петрохимически комплекси в Иран

Израел нанесе удари по два петрохимически комплекса в Иран, в това число и „най-големия ирански петрохимически комплекс Южен Парс“. Според иранските власти ситуацията е под контрол и щетите са малки.

4 жертви при ирански удар в Хайфа

Четирима членове на едно семейство са били открити мъртви в днес след ирански ракетен удар в Хайфа, в Северен Израел.

МААЕ призова за спиране на атаките в района на ядрената централа в Бушер

Този тип атаки представляват „реална опасност за ядрената безопасност и трябва да бъдат прекратени“, заяви генералният директор на Международна агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. МААЕ потвърждава, че в района наскоро са били нанесени удари, включително един само на 75 метра от периметъра на обекта.

Удари по гражданска инфраструктура са „незаконни“ и „неприемливи“, предупреждава лидер на ЕС

Всяка атака срещу гражданска инфраструктура, особено енергийни съоръжения, е „незаконна“ и „неприемлива“, предупреди председателят на Европейския съвет Антонио Коща. „Това важи за войната на Русия в Украйна и важи навсякъде. Иранското цивилно население е основната жертва на режима, но би било и основната жертва при разширяване на военната кампания“, добави той, без да споменава САЩ или Израел.

Израел ускорява производството на ракети-прехващачи

Министерството на отбраната на Израел обяви значително ускоряване на производството на далекобойните прехващачи "Ароу"

Южна Корея ще заобикаля Ормуз

Южна Корея ще изпрати пет кораба под свой флаг до саудитското пристанище Янбу, за да помогне за създаване на петролни маршрути, заобикалящи Ормузкия проток.

Израелски удар по южните предградия на Бейрут

Израелски удар е бил нанесен по южните предградия на Бейрут след предупреждение към седем квартала от този район.

6 ранени при ирански удари по Кувейт

Шестима души са ранени след ирански ракетни атаки и атаки с дронове.


