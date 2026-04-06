Доналд Тръмп: Друг ултиматум към Иран няма да има

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че крайният срок на ултиматума му към Иран за сключване на споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари, е окончателен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Държавният глава добави в кулоарите на великденска церемония в Белия дом, включваща надпревара по търкаляне на великденски яйца, че предложението за край на бойните действия, представено от иранска страна е много важна стъпка, но не е достатъчно добро.
Освен това Тръмп посочи, че е "огорчен от иранското правителство" и че в Техеран "ще платят висока цена за това".
"Войната може да свърши много бързо, ако те направят тези неща, които трябва", обърна внимание американският президент. Той посочи, че хората, с които САЩ преговарят, са разумни и не чак толкова радикализирани.
"Войната се води по една причина - Иран не може да разполага с ядрено оръжие", каза той.
По думите му на Иран са му "останали някои ракети и дронове", като той се надява, че с това ще се приключи бързо.
"Можем да се оттеглим веднага, но искам да довърша работата", заключи Тръмп.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран може да бъде "унищожен за една нощ", като подобен удар да бъде нанесен "може би още във вторник през нощта", предаде Ройтерс.
На пресконференция Тръмп съобщи също, че американски военни са били подложени на обстрел от близко разстояние по време на операцията по спасяването на втория американски пилот в Иран.
Президентът коментира и публикации в медиите за спасяването на пилота, заявявайки, че ще настоява журналистът, публикувал информацията за операцията, да обяви източника си.
Тръмп предупреди, че при отказ на журналиста да обяви своя източник може да се стигне до лишаване от свобода.
Иран е предал своя отговор на предложението на САЩ за прекратяване на войната чрез Пакистан, в който е отхвърлил предложеното от посредниците за временно прекратяване на огъня и е подчертал необходимостта от постоянно спиране на бойните действия, предадоха ИРНА и Ройтерс.
Отговорът на Иран се състои от десет точки, включително прекратяване на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, премахване на санкциите и възстановяване, добавя агенцията.
По-рано днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи каза, че Иран е формулирал позициите и исканията си в отговор на предложенията за прекратяване на огъня. Той поясни, че Иран има набор от искания, основаващи се на националните му интереси, които вече са били предадени чрез посредници и заяви, че обявените от САЩ искания, като например планът от 15 точки, са били отхвърлени, тъй като са прекомерни.
Иран ще продължи да води войната "толкова дълго, колкото сметнат за необходимо политиците на Ислямската република", каза говорител на иранските въоръжени сили в момент, в който няколко страни водят преговори за постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Иран, САЩ и Израел, предаде Франс прес.
"Врагът със сигурност трябва да съжалява (за започването на бойните действия - бел. ред.), защото след този конфликт ще можем да възстановим сигурността и ще избегнем нова война", заяви говорителят на армията генерал Мохамад Акраминия, цитиран от иранската новинарска агенция ИСНА.
План на посредници за прекратяване на огъня
Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Той е бил изготвен от Пакистан и снощи е бил предаден на Иран и на САЩ. Планът предвижда двустепенен подход с незабавно прекратяване на огъня, последвано от всеобхватно споразумение. Според американското издание "Аксиос" пакистански, египетски и турски посредници са предложили 45-дневно прекратяване на огъня. Белият дом потвърди днес, че страни посредници са предложили 45-дневно прекратяване на огъня в Иран и допълни, че президентът Доналд Тръмп не е валидирал тази идея, предаде Франс прес. "Това е една идея сред много други и президентът не я е валидирал. Операция "Епична ярост" продължава", заяви високопоставен американски представител.
Иран отхвърля плана за прекратяване на огъня
Тръмп дава пресконференция по-късно днес
След като вчера Доналд Тръмп отложил с 24 часа ултиматума си към Иран, той вече изтича във вторник в 20 ч. вашингтонско време. Днес Тръмп ще даде пресконференция.
Двама убити висши ирански представители
Ръководителят на разузнаването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция генерал-майор Маджид Кадеми е бил убит днес при израелски удар. Малко след това стана ясно, че е убит също и ръководителят на специално подразделение от силите „Кудс“ на Корпуса Ашгар Бакери, като това подразделение е участвало в атаки, насочени срещу израелски и американски лица по света, се казва в изявление на военните.
Ударени ирански петрохимически комплекси в Иран
Израел нанесе удари по два петрохимически комплекса в Иран, в това число и „най-големия ирански петрохимически комплекс Южен Парс“. Според иранските власти ситуацията е под контрол и щетите са малки.
4 жертви при ирански удар в Хайфа
Четирима членове на едно семейство са били открити мъртви в днес след ирански ракетен удар в Хайфа, в Северен Израел.
МААЕ призова за спиране на атаките в района на ядрената централа в Бушер
Този тип атаки представляват „реална опасност за ядрената безопасност и трябва да бъдат прекратени“, заяви генералният директор на Международна агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. МААЕ потвърждава, че в района наскоро са били нанесени удари, включително един само на 75 метра от периметъра на обекта.
Удари по гражданска инфраструктура са „незаконни“ и „неприемливи“, предупреждава лидер на ЕС
Всяка атака срещу гражданска инфраструктура, особено енергийни съоръжения, е „незаконна“ и „неприемлива“, предупреди председателят на Европейския съвет Антонио Коща. „Това важи за войната на Русия в Украйна и важи навсякъде. Иранското цивилно население е основната жертва на режима, но би било и основната жертва при разширяване на военната кампания“, добави той, без да споменава САЩ или Израел.
Израел ускорява производството на ракети-прехващачи
Министерството на отбраната на Израел обяви значително ускоряване на производството на далекобойните прехващачи "Ароу"
Южна Корея ще заобикаля Ормуз
Южна Корея ще изпрати пет кораба под свой флаг до саудитското пристанище Янбу, за да помогне за създаване на петролни маршрути, заобикалящи Ормузкия проток.
Израелски удар по южните предградия на Бейрут
Израелски удар е бил нанесен по южните предградия на Бейрут след предупреждение към седем квартала от този район.
6 ранени при ирански удари по Кувейт
Шестима души са ранени след ирански ракетни атаки и атаки с дронове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
19:00 06.04.2026
2 Зевс
19:00 06.04.2026
3 ФАКТ
19:01 06.04.2026
4 Защо да има ?
19:01 06.04.2026
5 си дзън
19:02 06.04.2026
6 име
19:03 06.04.2026
7 Сталин
19:03 06.04.2026
8 кушнер
19:05 06.04.2026
9 Уникален
19:06 06.04.2026
10 Дон Биби
Коментиран от #14
19:08 06.04.2026
11 Българин
Коментиран от #13
19:10 06.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 дончо
До коментар #11 от "Българин":проблеми с главата явно
19:13 06.04.2026
14 "Всякога проклета Русия" по Раковски
До коментар #69 от "Дебил!":Остави ги копейките да грухтят за един самолет и два хеликоптера😁Да забравят за руският кашмер.
Коментиран от #18, #117
19:14 06.04.2026
15 Бум
По време на опита за евакуация на пилоти на F-15, катапултирали се над Иран, американските сили загубиха най-малко два самолета C-130 и четири хеликоптера MH-6. Въпреки очевидните факти обаче, САЩ настояват, че операцията е била „без загуби". Тази реторика, отбелязват експертите, е част от политика на прикриване, насочена към запазване на имиджа на американските военни.
Коментиран от #20, #69, #75
19:17 06.04.2026
16 Дреме му
19:19 06.04.2026
17 Удри Биби!
Коментиран от #19, #26, #28
19:20 06.04.2026
18 Мразя
До коментар #14 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Евреите безплатно
19:20 06.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мда
До коментар #15 от "Бум":Киев за два дня и всьо.
Коментиран от #22
19:21 06.04.2026
21 Антитрол
До коментар #12 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":"Харесва ли ви "правото на силата"
Ами харесва ни но господарите ти нямат сила и се оакаха и ти за това ревеш. Иначе бяхте много велики когато господарите ви нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Сомалия, Афганистан, Югославия и направиха поне десетина "цветни революции" включително и Майдана.
Тогава не беше ли "правото на силата" - или това пак е друго.
Коментиран от #23, #24
19:21 06.04.2026
22 Антитрол
До коментар #20 от "Мда":Техеран за 48 часа.
19:22 06.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Курти
Коментиран от #30
19:24 06.04.2026
26 Помнещ
До коментар #17 от "Удри Биби!":Те комунягите сега са евроатлантици пък персите никога не са били комунисти - Кая Калас каква е, можеш ли ми посочи един евроатлантик от нашите който да не е бил комуняга или ченге от ДС.
Коментиран от #29
19:24 06.04.2026
27 Антиватник
Коментиран от #33
19:25 06.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кажи му го
До коментар #26 от "Помнещ":На тоз нещастник
19:27 06.04.2026
30 Антитрол
До коментар #25 от "Курти":Що бе амнезия ли получихте че главорезите от Ал Кайда ви станаха първи приятели и "бойци свалили режима на Асад". И изобщо не забелязахте че те избиха 3 милиона сирийци като 2 милиона от тях са християни. Същите въведоха шериата и убиват жени с камъни ама господарите не ви позволяват да гледате натам.
19:28 06.04.2026
31 Сатана Z
19:28 06.04.2026
32 Цък
19:29 06.04.2026
33 Помнещ
До коментар #27 от "Антиватник":Тъй де тя и Русия още 2022 щеше да фалира и да се разпадне - пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна.
Коментиран от #39, #41
19:30 06.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Иран са готови
19:30 06.04.2026
36 Тръмп е крещял
19:32 06.04.2026
37 Зевзек
До коментар #34 от "АПОКАЛИПСИС СЕГА":"ВЕЛИК ИЗР АЕЛ"
"Велик" Исраел няма да изкара и месец без краварите - арабите само да се изплюят и ще издавят евреите.
Коментиран от #53
19:33 06.04.2026
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Понеже си ол1гофрен една дума":Има такава страна ли? Не май. Има "Ахмат-Сила"
19:33 06.04.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Помнещ":Още не, още не колега. Ама много се надявам и аз. Трябва ЕС да стане като Бг 1993 , тогава ще сн раз вам, значи са им свършили кинтите
Коментиран от #54
19:35 06.04.2026
40 Я да
19:36 06.04.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Дедо ви...
Снощи Путин и Ердоган са провели телефонен разговор относно влошаващата се обстановка свързан със сигурността в Черно море и около него и днес Зеленски бе докаран в Турция.
Терористичния режим в Киев и западните му куратори за трети път обстрелват компресорна станция свързана с работата на газопровода „Турски поток“, а преди дни украински дрон удари турски петролен танкер в близост до Босфора.
Явно Ердоган е привикал малкия крадлив диктатор от Киев, за да го предупреди лично да спре с опитите да повреди газопровода, който е жизненоважен за Турция в момента, както и да прекрати незабавно атаките срещу търговския флот в акваторията на Черно море.
У нас медиите мълчат за украинския тероризъм в морето ни и представят „визитата“ на Зеленски в Турция като нещо престижно. Твърди се, че бил получил подкрепа от там.
Турската държава, за разлика от България, няма как да допусне някакъв наркоманизиран корумпиран клоун, който се явява и своего рода ръководител на пропадналия ЕС, да застрашава енергийната сигурност на народа и.
Ердоган не е склонен да се поддава на мазохизма, който е обхванал България и продажната политическа върхушка у нас., и е наясно с това, че Зеленски е пътник. След като Орбан блокира 90 милиардния финансов пакет, който Урсула бе приготвила от нашите п
Коментиран от #46, #47, #49, #67
19:36 06.04.2026
43 Антитрол
До коментар #24 от "Понеже си ол1гофрен една дума":И какво станало в Ичкерия и от кога това е самостоятелна държава.
Иначе долари ви попречиха да видите националната гвардия на САЩ в Минесота - или това пак е друго.
19:37 06.04.2026
44 Ами
19:37 06.04.2026
45 Аятолах в хамак
19:38 06.04.2026
46 ГРУ гайтанжиева
До коментар #42 от "Дедо ви...":Това е кремълска лъжа, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !
Коментиран от #51
19:39 06.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Помнещ
До коментар #41 от "А ти имаш ли":"Дървен КЕН еф за цяла кооперация"
Е друго си е да спиш под мостовете в кашони и да нямаш никакъв кенеф и да минираш градинките - някак си по-демократично ти става. Официално в Бостън бездомниците са 200 000 а наркозависимите 380 000.
19:41 06.04.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 А МОЧАТА?
Коментиран от #52
19:42 06.04.2026
51 Ти защо повтаряш едно и също
До коментар #46 от "ГРУ гайтанжиева":Оли.гоф.рен ли си?
19:42 06.04.2026
52 А НАТО-то
До коментар #50 от "А МОЧАТА?":Къде го
19:43 06.04.2026
53 Ол1гофрен,
До коментар #37 от "Зевзек":Израел няма загубена война.
Коментиран от #60
19:44 06.04.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Зевзек
До коментар #49 от "Оня с парчето":Нещо нервен ми се видиш - това щото едни аятоласи наритаха господарите ти ли и сега плюеш в безсилна злоба.
19:46 06.04.2026
56 Зевзек
До коментар #54 от "Чиниш ми си пе-- дера зин":Не върви ли пропагандата - чак си се запенил от безсилна злоба и плюене по русофилите - ще спукаш някоя вена.
Коментиран от #58, #121
19:48 06.04.2026
57 Дон Корлеоне
Коментиран от #64
19:48 06.04.2026
58 В България няма русофили!
До коментар #56 от "Зевзек":Русофил е бил капитан Петко войвода.
Спас Турчев го е излекувал!
Коментиран от #63
19:49 06.04.2026
59 Гресирана ватенка
Коментиран от #62
19:51 06.04.2026
60 Зевзек
До коментар #53 от "Ол1гофрен,":Няма и война която да е водил сам без краварите - пък и винаги има първи път - за Израел може и последен да е след жалкото му съществуване което няма и 80 години като държава.
19:51 06.04.2026
61 Павел Пенев
19:53 06.04.2026
62 Третополово козяче
До коментар #59 от "Гресирана ватенка":Те са заменили козичките с козячета и са заети в момента.
19:53 06.04.2026
63 Зевзек
До коментар #58 от "В България няма русофили!":Спас Турчев също е бил излекуван
Коментиран от #98
19:54 06.04.2026
64 Запознат
До коментар #57 от "Дон Корлеоне":Ами чака американците да освободят студиата в Холивуд с декорите за луната. Ти вярваш ли че хора които 10 години не могат до МКС да закарат хора са ходили до луната.
19:57 06.04.2026
65 Девствена копейка
19:59 06.04.2026
66 Иран отхвърля плана за прекратяване на
ЧАЛМИТЕ ПОТИСКАТ НАРОДА СИ С ОПРАВДАНИЕТО ЗА ВОЙНАТА. АКО СПРЕ ВОЙНАТА, НАРОДЪТ ЩЕ ОСЪЗНАЕ, КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА РАЗРУШЕНИЯТА И НЕСГОДИТЕ.
20:03 06.04.2026
67 стоян
До коментар #42 от "Дедо ви...":До 42 ком - другарю четирихилядник от другарката мутрафанова ли е информацията или по рузката казаха
20:03 06.04.2026
68 Дебил!
В контекста на такива сложни операции е стандартна процедура да се унищожи техника, която не може да бъде изтеглена, за да не бъде придобита от противника.
Ключови моменти от инцидента:
Самоунищожение (по протокол): Да, американските сили унищожават два свои самолета (или части от тях/технологии), когато те остават блокирани или неизползваеми на временни писти при спасителни акции.
Пилотът е спасен: Въпреки загубата на машините, екипажът е евакуиран успешно. ли,ме американциге.
20:04 06.04.2026
69 Дебил!
До коментар #15 от "Бум":Спри с вицовете.
В контекста на такива сложни операции е стандартна процедура да се унищожи техника, която не може да бъде изтеглена, за да не бъде придобита от противника.
Ключови моменти от инцидента:
Самоунищожение (по протокол): Да, американските сили унищожават два свои самолета (или части от тях/технологии), когато те остават блокирани или неизползваеми на временни писти при спасителни акции.
Пилотът е спасен: Въпреки загубата на машините, екипажът е евакуиран успешно. ли,ме американциге.
Коментиран от #71
20:06 06.04.2026
70 Тимур
Коментиран от #76
20:09 06.04.2026
71 Гресирана ватенка
До коментар #69 от "Дебил!":Остави ги копейките да грухтят за един самолет и два хеликоптера😁Да забравят за руският кашмер.
20:10 06.04.2026
72 ъхъ
20:11 06.04.2026
73 Дудов
Коментиран от #77
20:16 06.04.2026
74 Ръководителят на разузнаването на Корпус
БРАВО НА ИЗРАЕЛЦИТЕ! ЩОМ НАДУШАТ, ЧЕ ЕДНА ЧАЛМА Е ТЕРОРИСТ ИЛИ ВОЕННОПРЕСТЪПНИК, НАЧАСА ГО ОБЗАВЕЖДАТ СЪС 72 ДЕВИЦИ!
20:16 06.04.2026
75 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "Бум":Както и се очаква.Успешната операция е за да не му стъкмят импичмънт още утре.
20:18 06.04.2026
76 Мда
До коментар #70 от "Тимур":Труповете на руснаците от "Курск" ги извадиха норвежци,а самата подводница ги извади датска фирма.Путлер не си помръдна пръста.
Коментиран от #79, #84, #86, #92, #123
20:18 06.04.2026
77 КОПЕЙКА ДУЛОВ,
До коментар #73 от "Дудов":ДЪЛГО ДУЛО ЛАПНИ, ДЪЛГИ ВРЕЛИ-НЕКИПЕЛИ НЕ ПИШИ!
20:21 06.04.2026
78 Сатана Z
"Иран може да бъде унищожен за една нощ - и тази нощ може да е утре, казва Тръмп"
20:25 06.04.2026
79 ПРОСТО КАРЛИК ГЛЕДАШЕ ТОГАВА,
До коментар #76 от "Мда":КАТО НАТРОВЕН С ГЪБИ И ИМАШЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ЛУНАТИК!
20:25 06.04.2026
80 Има предложение
20:29 06.04.2026
81 Катон Стари
20:30 06.04.2026
82 Разликата между
20:37 06.04.2026
83 Кук
20:41 06.04.2026
84 Тимур
До коментар #76 от "Мда":Точно така беше!
Това беше висша мерзост. Висшо античовешко отношетие,картина на руска душа,чужда към нещастието, олицетворена от Путин.. Още повече, че говорим за войни, хора заклети в името на родината си.
20:53 06.04.2026
85 Тръмп е най
20:54 06.04.2026
86 Zахарова
До коментар #76 от "Мда":Тръгвам за Иран да се лашкам, Вовата и мужиците не струват
20:55 06.04.2026
87 Казанлъшкия
Целият свят му се смее.
20:56 06.04.2026
88 Тоя додея
21:12 06.04.2026
89 Остана
21:14 06.04.2026
90 Ти и...
21:17 06.04.2026
91 Фърли им атома бе!
21:17 06.04.2026
92 правиш
До коментар #76 от "Мда":свободни съчинения на които само ти вярващ, с такива като теб.....
21:18 06.04.2026
93 Елементарно Уотсън!
21:18 06.04.2026
94 Аааа
Коментиран от #115
21:20 06.04.2026
95 Време
21:21 06.04.2026
96 Бай
Коментиран от #114
21:26 06.04.2026
97 Това
21:29 06.04.2026
98 че и
До коментар #63 от "Зевзек":патрона му стамболов .
21:30 06.04.2026
99 Абе
21:36 06.04.2026
100 Защо копейката мрази амепика?
През Втората световна война Съветския съюз получава от САЩ 11 000 самолета, над 7 000 танка, 375 000 камиона и огромно количество хранителни стоки.
Великобритания изпраща на Москва конвои от кораби с въоръжение, техника, суровини, консерви, медикаменти, дрехи и пр. Същото прави и Канада.
Монголия дава на СССР над 700 хиляди животни за месо и 400 хиляди коня.
На Техеранската конференция през 1943 г. Сталин заявява: „Ако не беше помощта от съюзниците, щяхме да загубим войната“.
Великобритания помага значително и на френското съпротивително движение срещу германските окупатори. Подпомогнати са също партизанските и нелегални движения в Полша, Гърция, Италия, Югославия и други страни.
В периода 1945 – 1947 година САЩ помагат на Съветския съюз да си стъпи на краката и да се възстанови след войната. Към Москва заминават десетки локомотиви и цели композиции от вагони. Хиляди тонове зърно, торове, хранителни продукти. По технологии и техника от САЩ са възстановени редица заводи за трактори, камиони, рудодобивни машини и автомобили.
А са могли да гледат собственото си благополучие.
И не е ли Сталин виновен заедно с Хитлер за Втората световна война? Нали те двамата нападат Полша през 1939 г. „Копейките“ се дразнят от този факт, но това е истината.
Коментиран от #103, #119
21:41 06.04.2026
101 Нора
21:42 06.04.2026
102 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #124
21:43 06.04.2026
103 Тимур
До коментар #100 от "Защо копейката мрази амепика?":Да,така е! Но копейките не виждат и не си правят извода, че днес картината е наобратно. Светът помага на Украйна, а Русия е фашизирания диктатор. Извода за крайния резултат е ясен и той не е в полза на Путин
Коментиран от #112
21:45 06.04.2026
104 Киро
Да пази Америка!
Коментиран от #108
21:46 06.04.2026
105 ФАКТ
21:47 06.04.2026
106 Я пък тоя
Утре се очакват гръмотевици и преваляване на катапултирали американски пилити.
21:47 06.04.2026
107 Пиночет
Коментиран от #116
21:51 06.04.2026
108 Объркана копейка
До коментар #104 от "Киро":А, защо тогава ни караха да викаме за Тръмп?
21:51 06.04.2026
109 Закач
21:58 06.04.2026
110 А щеха да огтварят портите на ада
-;-
Що така аятоласите са дали ОТГОВОР от 10 точки!
Нали бяха много силни , въоръжени, подготвени и с армия от 1 милион (1 с 6 нули) войници !!!!
Тоя работа заприлича като оная на Фюрера с безаналоговите оръжия и най-подготвената армия на Света, ама 1500 дни не могат да освободят несъществущата Украйна! Ще излезе че Ленин си е знаел какво измисля! Какво сравнение на блатници със бандери!
21:59 06.04.2026
111 Хейт
Коментиран от #120
22:00 06.04.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Коментиран от #122
22:02 06.04.2026
114 То и стареца от Бункера само истини
До коментар #96 от "Бай":6 Бай
50ОТГОВОР
Дони хич не лъже ама хич - той казва истината само истината и нищо друго освен истината
-;
Като си спомням за Купянск, където и Началник щаба на Рашмахта уверено каза че Купянск е освободен, пък Клоуна ги направи на Къшмер!
Абе Товарищите се отказаха от сделването на най-съвършенния строй на Света: Комунизъма, та няма да се откажат от освобождаването на Украйна. Ще стане като високо горе Гроздето и Лисицата казала : "Кисело е"!
22:04 06.04.2026
115 а какво ще прави Втората армия на Света
До коментар #94 от "Аааа":Аааа
82ОТГОВОР
Друг ултиматум към Иран няма да има, да започва Третата Световна Война, подпалена от миротвореца Тръмп :)
-;-
Фюрера ще подкрепи ли аятоласите в стремежа им да си опазят 460кг урана?!!
Коментиран от #118
22:05 06.04.2026
116 Дон Турболенто
До коментар #107 от "Пиночет":Аугусто, ма много са ти евтини източниците на вдъхновение бре!
22:06 06.04.2026
117 Как пък Рейгът е разбрал какво е СССР-то
До коментар #14 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":"Всякога проклета Русия" по Раковски
1643ОТГОВОР
До коментар 10 от "Дон Биби":
Докато съществува Империята на злото
-;-
Явно ние не знаем какви миролюбци са рашистите.
А помним ли че преди Хизбула да нападне над съседните кибуци в Израел на 07.10.2024 година арабите бяха ходили до Путлер ?!?!
Сега аятоласите били имали китайско, корейско и естествено руско оръжие- ще видим за пореден път къшмера на вносителите от КНР, КНДР и СССР!
22:11 06.04.2026
118 Дон Турболенто
До коментар #115 от "а какво ще прави Втората армия на Света":Тук не става дума изобщо за уран, нещата са много по-дълбоки, особено що се отнася за Изсрсел. Къде си тръгнал и ти с твоите примитивизми? Я по-добре върви да си играеш, очевидно материята е твърде сложна за теб.
Коментиран от #125
22:12 06.04.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 То и на Путлер много се събра
До коментар #111 от "Хейт":Хейт
30ОТГОВОР
Човекът вече е в нервна криза.
-;-
Аме ето вече над 1500 дни мъдро ръководи изпълнението на СВО-то!
Докъде стигнаха 6-те цели на Усрацията!
22:16 06.04.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Ама пък Четвъртия райх има по- по- най--
До коментар #113 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":По жалък и смешен преЦедент на Америка
..
-;-
Ама пък Четвъртия райх има по-, по- и най-великия Фюрер!
с импотртозамещението си Райха показа нивоно на Сделано в СССР!
22:21 06.04.2026
123 Абе рашистите имат поне водка и сельодка
До коментар #76 от "Мда":За какво им е но рашистите да имат Флот, Авиационна промишленост , жизнен стандарт и Щастие?
Трябва им само водката и сельодката.
И в студа Буржуйката да прави 25оС за потния мужик!
22:25 06.04.2026
124 Бегай хвани палеца и показалеца
До коментар #102 от "К ПЕЙКИ с чалми":К ПЕЙКИ с чалми
25ОТГОВОР
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
-;-
Бетай в Райха да хванеш Палеца и показалеца!
22:27 06.04.2026
125 Дон, голям Ганчо си
До коментар #118 от "Дон Турболенто":Къде си тръгнал и ти с твоите примитивизми? Я по-добре върви да си играеш,
-;-
какви примитивизми и какви теории, като Райха и тези покрай него затъват?!?!?!
Коя държава със СССР-то е просперирала?!
Гепрмания, Италия и Япония капитулираха
А сега къде са в световната класация поне тези 3 държави?!?!
А СССР-то като беше Победител, докъде стигна и на кое място е 10-о, 11-то, ....
Другарю, само световната пролетарска революция може да спаси тъпите маркс-ленинисти.
22:32 06.04.2026
126 Човекът каза
22:50 06.04.2026
127 Агент Краснов
Дъни само Руски Братюшки ..
В Кремля са силно Възмутени.
22:55 06.04.2026
128 Време е
23:28 06.04.2026