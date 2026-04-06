Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Израел »
Бенямин Нетаняху потвърди: Войната ще продължи с пълна сила, докато не бъдат постигнати всички цели

6 Април, 2026 19:54 2 492 73

  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

Премиерът предупреди, че онези, които се опитват да нанесат вреда на израелски граждани или организират терористични актове срещу страната, ще срещнат решителна реакция

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху похвали операцията по ликвидирането на ръководителя на разузнаването на Революционната гвардия, Маджид Хандеми, като заяви, че Израел ще продължи с "пълна сила“, докато не бъдат постигнати всички цели на войната, пише Фокус.

В публикация в платформата X израелският премиер подчерта, че страната му ще продължи с пълна сила военните действия, докато заплахите не бъдат неутрализирани и военните цели не бъдат постигнати.

Същевременно той спомена и ликвидирането на Яздан Мир, известен под псевдонима Шардар Багери, който се предполага, че е ръководел тайната единица 840 на силите "Кунц“ на Революционната гвардия. Според Нетаняху, Багери се счита за отговорен за нападения срещу евреи и израелци в различни части на света.

Израелският премиер предупреди, че онези, които се опитват да нанесат вреда на израелски граждани или организират терористични актове срещу страната, ще срещнат решителна реакция. Както посочи, всеки, който участва в атаки или допринася за създаването на така наречената "иранска ос“, носи отговорност за последствията от действията си.

"Ще продължим с пълна сила, на всички фронтове, докато заплахата не бъде елиминирана и всички цели на войната не бъдат постигнати“, посочва той.

По-рано бе съобщено, че началникът на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран е бил убит при американско-израелски удари днес.

Преговори между САЩ и Иран

Междувременно, Иран и САЩ са получили двуетапен план за прекратяване на войната, съобщи източникна Reuters.

Планът включва първоначално прекратяване на огъня преди постигане на окончателно споразумение за прекратяване на войната.

"Всички елементи трябва да бъдат договорени днес“, е заявил източникът, добавяйки, че първоначалното споразумение ще бъде структурирано като меморандум за разбирателство, финализиран по електронен път чрез Пакистан, единственият комуникационен канал в преговорите.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    58 5 Отговор
    Чакай малко,къде са израелските военни и кораби да отварят Ормузкия пролив,нали това е тяхна война, израелския военен министър се оплаква че няма военни да водят войната срещу Иран,значи дори чuфутите не искат да мрат за ционизма и исраhell ,но няма да се плашите чuфутите скоро гоuте от Европа ще ги пращат да мрат за ционизма и исраhell

    Коментиран от #13, #42

    19:57 06.04.2026

  • 2 ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

    47 4 Отговор
    СЕ ОБАДИ НИЩО ,ЧЕ ИСТИНСКИЯ УШАТКО Е ДАЛ ФИРА.

    19:57 06.04.2026

  • 3 Мисира

    49 2 Отговор
    Целия свят цъфна и върза от вашите цели! Справяте се страхотно!

    19:57 06.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тия двамата на снимката

    53 3 Отговор
    са за линчуване пред цял свят!

    19:58 06.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатаняху

    49 4 Отговор
    Войната ще продължи до последния бял кравар,и запомнете който не иска да мре за ционизма и исраhell е антисемит

    19:58 06.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цитат

    7 32 Отговор
    Позволете да кажа – ние ще приключим тази война. Ние ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте, Русия ще си плати цената

    Коментиран от #56

    19:58 06.04.2026

  • 10 Антиватник

    6 38 Отговор
    До последният ислямски комунист!

    19:58 06.04.2026

  • 11 А нашите измислени управници от

    47 3 Отговор
    Европейският съюз си въобразяваха че войната ще приключи до една две седмици А в последно време очакваха до още една всичко да се оправи.
    Всички се скриха и очакваха момента в който от розовата мъгла щеше да излезе възкресението и всичко да се оправи и горивата да паднат на 10 долара за барел. Толкова са неадекватни че просто се чудя кой е спуснал тези смешни управляващи начело на този измислен Европейски съюз.

    19:59 06.04.2026

  • 12 ха ха

    26 1 Отговор
    истинско зло

    20:00 06.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бай Дончо

    39 3 Отговор
    Ох, изморих се да побеждавам днес победих Иран за 100 тен път,а сега отивам да набия и Мелания щото ме ядоса вчера,абе Мелания бе дето я взех от харема на Епщайн

    20:00 06.04.2026

  • 15 От Бг

    44 3 Отговор
    Бенджи, нафтата тръгна къде 4 лева, не знам тия войни как ги мислите ама ние ще измрем от глад тука заради вас. А и тия чалмите ви натупаха та е време да се кротнете вече.

    20:01 06.04.2026

  • 16 Гробар

    31 2 Отговор
    Абе тия двамата да не са женени?

    20:01 06.04.2026

  • 17 Пич

    30 0 Отговор
    С двамата кретени ще се справят техните си !!! В Израел чакат Нетаняху в затвора !!! Като Тръмп!!!

    Коментиран от #21, #30

    20:01 06.04.2026

  • 18 Смех с копейки

    8 19 Отговор
    Копейкин и Мунчо да организират Поход за мир.
    Да видим колко ще съберат.

    20:02 06.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ццц

    37 1 Отговор
    Една от целите вече е задраскана. ЕС е пред фалит. Втората е да му отрежат ушите на тая гад и да ги сложат в музея да знаят идните поколения как се постъпва правилно.

    20:02 06.04.2026

  • 21 Ол1гофрен ли се роди

    0 18 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Или стана ол1гофрен в ранна възраст?

    Коментиран от #26

    20:02 06.04.2026

  • 22 Где го тоз терорист

    21 0 Отговор
    Само па ал видеа излиза от отвъдното?

    20:03 06.04.2026

  • 23 Гробар

    25 4 Отговор
    Жълтопаветните няма да празнуват Великден тази година. Обрязаха се и станаха еврейски подлоги. Каузари, батка.

    20:04 06.04.2026

  • 24 Българин

    21 0 Отговор
    "Зив Агмон ще напусне поста си в следващите дни с встъпването в длъжност на неговия приемник - Идо Норден", обяви Нетаняху в Екс, малко след като беше заявил, че Агмон ще остане на поста си. Агмон попадна в центъра на скандал след расистки изказвания срещу евреи от марокански произход, които той нарече "бабуини". Явно и евреи се занимават с антисемитизъм.

    20:04 06.04.2026

  • 25 Добри новини

    4 12 Отговор
    Двама амуджи × ×

    20:05 06.04.2026

  • 26 Пич

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ол1гофрен ли се роди":

    След като прочетох слабоумните ти писания!!!

    20:06 06.04.2026

  • 27 Шестопръстия гръмовержец

    15 0 Отговор
    Бил жив.....евала БИБИ

    Коментиран от #43

    20:10 06.04.2026

  • 28 И така

    29 1 Отговор
    да е , но при война не се знае кой ще бъде победения и кой победител ! Но се знае , че губещи са хора , живи същества , милиони невини , природата културата , развитието и какво ли още не ! Необратимо !

    20:10 06.04.2026

  • 29 Мишел

    28 0 Отговор
    В Близкия Изток Иран атакува с ракети и дронове базите на САЩ и на Израел , както и обекти в Израел.
    САЩ и Израел започнаха тази война с много по-малки запаси от ракети от Иран и това ще им излезе през носа.

    Коментиран от #39

    20:11 06.04.2026

  • 30 оЦенител

    10 11 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Тоя "кретен" Бени кой ли цитира:
    Войната ще продължи с пълна сила, докато не бъдат постигнати всички цели.
    От 2022 чуваме абсолютно същите думи от "говорителя" на путин

    20:12 06.04.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    1 24 Отговор
    Точно так таварищи !!!
    Русия ке постигне целта си - пълен разпад и самоубийство ☝️

    20:13 06.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Упс!

    27 1 Отговор
    "Бенямин Нетаняху потвърди: Войната ще продължи с пълна сила, докато Израел не бъде заличен"

    Къде са снимките и репортажите от Израел??? Което знаем е, че в Техеран всички площади са денонощно препълнени с народ въпреки обстрела, а в Тел Авив и Хайфа всички са денонощно в бомбоубежища.

    20:14 06.04.2026

  • 34 гошо

    16 0 Отговор
    Сатанисти

    20:15 06.04.2026

  • 35 стоян

    2 22 Отговор
    Натаняхо е пич - тъкмо сега е момента когато иранските терорист комунисти подкрепяни от московията сега са на колене да ги смачка

    20:16 06.04.2026

  • 36 Сатана Z

    13 7 Отговор
    САЩ и Израел са скачени съдове като Борисов и Пеевски.Първите бият по Иран,а втората двойка щави собственият си народ.Ние сме дори по-зле от Иранците ,защото рано или късно ще се отърват от Израел и САЩ ,но за нас няма шанс да се откачим от Борисов -Пеевски.Никакъв.

    20:16 06.04.2026

  • 37 ДАЙТЕ АКТУАЛНО ВИДЕО ИЛИ

    20 1 Отговор
    СНИМКА НА КЕПЧЕТО СМОТАНЯХУ. ЛИПСВА НИ

    20:18 06.04.2026

  • 38 наблюдател

    23 0 Отговор
    Евреите се правят на мъже и бомбят Ливан, че там няма ПВО, ама те самолетите им не висят във вуздуха, като кацнат стават мишени. В Израел какви са загубите никой не знае, имат железен купол ама за прикриване на информация, понеже хората ги е страх, а истински журналисти на терен няма. Танковете им в Ливан обаче са доста уязвими, има непотвърдени информации за десетки унижожени. Войската и на евреите и на краварите не е свикнала да се бие с равностоен противник дълго време. И мотивация нямат понеже са агресор на чужда територия. Накрая ще останат да воюват само Шестопръстия и Лудия Перчем. Щом азерите, турците и кюрдите не се включиха до момента, а само гледат отстрани и броят труповете и щетите като стар китаец на брега на реката, има някакъв шанс да не се запали целия регион.

    20:19 06.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ха ха

    16 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гресирана ватенка":

    педалските ви номера нямат край , явно сте си секта изроди ползващи служби и алкохолици да си прокарвате идиотиите

    20:25 06.04.2026

  • 41 Смешник

    18 0 Отговор
    Докато Тръмп върви по акъла на Нетаняху нищо добро не чака краварите

    20:26 06.04.2026

  • 42 Феликс Дж

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Да, НКВД, ГРУ съвместно с СС и Абвер имат данни, че тел Авив и Фашингтон планират такова "окон...ча...телно решение".

    20:26 06.04.2026

  • 43 Моджтаба

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Шестопръстия гръмовержец":

    Шепот от отвъдното.

    20:29 06.04.2026

  • 44 Тити

    3 16 Отговор
    Явно войната ще се води до смяна на режима унищожат ли им петрола инектроцентралите Иран угасва без пари а без финанси никой не воюва.

    Коментиран от #46

    20:33 06.04.2026

  • 45 Андрешко

    14 1 Отговор
    Евреите евтаназират някакви пенсионирани генерали и се хвалят така, както само те и рижият паун могат.Да, но за разлика от пр@зноглавите говедари и евроатлантици ние сме наясно с кухата им пропаганда.

    20:35 06.04.2026

  • 46 Хег Сет

    15 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тити":

    Това не е война, а терористична атака.Нека бъдем точни, ду п д@в ци такива.

    20:38 06.04.2026

  • 47 Въпрос

    16 2 Отговор
    "Войната ще продължи с пълна сила, докато не бъдат постигнати всички цели"??????

    А някой разбра ли ЧИИ ЦЕЛИ? Щото досега всеки ден целите са различни, а оня рижавия ги сменя по три пъти на ден!

    А вземате ли под внимание целите на Иран? Щото персите не говорят много, но пък яко набиха кофите и на жидо вете, и на на краварите!

    20:41 06.04.2026

  • 48 То се знаеше

    24 1 Отговор
    Знаеше се, че евреите ще запалят света. Беше въпрос на време. Този е по-радикализиран дори от Хитлер. Преди не можех да напиша такова нещо, но сега... дано някой да приключи този изpoд. И като го махнат, да не се позволява на израелтяни да напускат подобието си на държава. Пълна изолация. Тези хлебарки не трябва да мърсят цивилизования свят. Нека да си живеят изолирани.

    20:43 06.04.2026

  • 49 Раковски

    2 14 Отговор
    Копейки, хайде беж да защитавате братята си аятоласи и гвардията на ислямската революция. Докато не ви видя да се биете рамо до рамо с правоверните си другари, няма да ви признае за искрени и почтени.

    Коментиран от #50, #51

    20:45 06.04.2026

  • 50 Гробар

    15 3 Отговор

    До коментар #49 от "Раковски":

    Китай и Русия помпят Иран с ракети. Американски и израелски войници мрат в близкия изток, не руски и китайски. Кеф.

    Коментиран от #52

    20:45 06.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Раковски

    3 12 Отговор

    До коментар #50 от "Гробар":

    Мрат войници като мухи, но не американски, а руски и не в Близкия изток, а в Украйна.

    Коментиран от #57, #61

    20:53 06.04.2026

  • 53 Джони Инглиш

    13 1 Отговор
    Биби Смотаняху кой го озвучава?

    20:54 06.04.2026

  • 54 Тоя боклук,

    9 1 Отговор
    ще ни върне в първи клас.Ковид кризата пасти да яде.

    21:00 06.04.2026

  • 55 Перси

    6 1 Отговор
    Давайте братя ,до последния, жив не трябва ни един да остава.

    21:02 06.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Цеко

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "Раковски":

    Много руска смрадт измре много нещо.

    21:06 06.04.2026

  • 58 Пийт Хегсет -Крозейдър

    1 1 Отговор
    Адът идва!

    21:07 06.04.2026

  • 59 селяк

    6 0 Отговор
    докато не бъдат постигнати всички цели - да преведа ся тиа сички цели
    1) Мноо скъп петрол
    2) Мноо по скъп петрол , че нали на свето му треа да тутуфка
    3) Мноо мноо по скъп петролец, че тря кинта са изкара кат заграбим сичко от чалмаците
    .. се пак един художник с причина ги е трепал точно тиа ама

    21:09 06.04.2026

  • 60 ФАКТИ!

    17 1 Отговор
    Направо съм потресен да давате трибуна на обявеният за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК от Международният наказателен съд в хага масов убиец на деца -> срамувам се от вас!

    Коментиран от #64

    21:15 06.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ШАЛОМ , Велики Българи

    3 11 Отговор
    Ще се сложи край на престъпните ислямистки режими, Терористи, москаль Фашисти и престъпници!
    За Един Мирен и Човешки Свят !

    21:22 06.04.2026

  • 63 Да,бе

    9 1 Отговор
    Ако целта е жълтите звезди да останат без държава целта е постигната.. Ама те и без туй не са свикнали да имат държава,като на всеки паразит гостоприемник му трябва,иначе умира гладен.

    21:24 06.04.2026

  • 64 Никой не е давал трибуна

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "ФАКТИ!":

    На издирваният за педофилия и фашизъм - масов убиец Ху ЙЛО! Същият има обвинения и за отвличането на 65 000 непълнолетни дечица от Украйна!
    Т ъп, ли си ?

    21:28 06.04.2026

  • 65 Сасипа Израел

    9 0 Отговор
    4 милиона вече избягаха ще се удавите в арабското море бааай

    21:30 06.04.2026

  • 66 Само държавата Израел да не

    5 1 Отговор
    Изгори преди това

    21:56 06.04.2026

  • 67 Анонимен

    5 0 Отговор
    Стратегът на Окончателното решение Химлер прозря истината за дегенератите със жълти звезди-шестолъчки.Дълги години безпрепятствено те се подвизаваха по целият свят.Дойде време за разплата.Време е шестопръстият да намери мястото си.Великото бъдеще ще реши кой е прав.Кутията на Пандора вече е отворена....

    21:59 06.04.2026

  • 68 Международния съд го обяви

    6 0 Отговор
    За военнопрестъпник и за издирване , а тук му натрапват постоянно доволната от ежедневните убийства физиономия

    22:00 06.04.2026

  • 69 няма по долна

    7 0 Отговор
    няма по долна и гадна нация от евреите това не са дори животи това са сатанисти и изроди само огъня е спасението

    22:03 06.04.2026

  • 70 Еврейската Троица

    0 1 Отговор
    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Подържат Братята Евреи

    От Израел .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:39 06.04.2026

  • 71 Евреина ОЛИГАРХ

    0 1 Отговор
    ДЕРИПАСКА

    Предложи Блатните Роби

    Да Работят по 12 часа

    6 дена в Седмицата ...


    Айде Купейки
    Вземайте Чемоданите
    И Марш Към КОЧИНАТА.

    Хахахахаха хахахахаха ъ

    22:41 06.04.2026

  • 72 Важното е

    0 1 Отговор
    Че РУСОФИЛКИТЕ
    СВАЛИХА УШАНКИТЕ
    И
    НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    Изглеждат Прекрасно.

    22:44 06.04.2026

  • 73 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    22:59 06.04.2026