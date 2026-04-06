Бенямин Нетаняху потвърди: Войната ще продължи с пълна сила, докато не бъдат постигнати всички цели

Израелският премиер Бенямин Нетаняху похвали операцията по ликвидирането на ръководителя на разузнаването на Революционната гвардия, Маджид Хандеми, като заяви, че Израел ще продължи с "пълна сила“, докато не бъдат постигнати всички цели на войната, пише Фокус.
В публикация в платформата X израелският премиер подчерта, че страната му ще продължи с пълна сила военните действия, докато заплахите не бъдат неутрализирани и военните цели не бъдат постигнати.
Същевременно той спомена и ликвидирането на Яздан Мир, известен под псевдонима Шардар Багери, който се предполага, че е ръководел тайната единица 840 на силите "Кунц“ на Революционната гвардия. Според Нетаняху, Багери се счита за отговорен за нападения срещу евреи и израелци в различни части на света.
עוד זרוע מרכזית של משטר הטרור האיראני נגדעה.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 6, 2026
חיסלנו הלילה את מג׳יד חאדמי, ראש אגף המודיעין במשמרות המהפכה, מבכירי המשטר האיראני, שרק נכנס לתפקידו לאחר שקודמו חוסל.
בנוסף חיסלנו את אצ׳ער באקרי, מפקד אגף 840 בכוח קודס, שאחראי לפיגועים נגד יהודים וישראלים ברחבי העולם.
מי שפועל… pic.twitter.com/W6eDf0s43X
Израелският премиер предупреди, че онези, които се опитват да нанесат вреда на израелски граждани или организират терористични актове срещу страната, ще срещнат решителна реакция. Както посочи, всеки, който участва в атаки или допринася за създаването на така наречената "иранска ос“, носи отговорност за последствията от действията си.
"Ще продължим с пълна сила, на всички фронтове, докато заплахата не бъде елиминирана и всички цели на войната не бъдат постигнати“, посочва той.
По-рано бе съобщено, че началникът на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран е бил убит при американско-израелски удари днес.
Преговори между САЩ и Иран
Междувременно, Иран и САЩ са получили двуетапен план за прекратяване на войната, съобщи източникна Reuters.
Планът включва първоначално прекратяване на огъня преди постигане на окончателно споразумение за прекратяване на войната.
"Всички елементи трябва да бъдат договорени днес“, е заявил източникът, добавяйки, че първоначалното споразумение ще бъде структурирано като меморандум за разбирателство, финализиран по електронен път чрез Пакистан, единственият комуникационен канал в преговорите.
19:57 06.04.2026
19:58 06.04.2026
11 А нашите измислени управници от
Всички се скриха и очакваха момента в който от розовата мъгла щеше да излезе възкресението и всичко да се оправи и горивата да паднат на 10 долара за барел. Толкова са неадекватни че просто се чудя кой е спуснал тези смешни управляващи начело на този измислен Европейски съюз.
19:59 06.04.2026
18 Смех с копейки
Да видим колко ще съберат.
20:02 06.04.2026
21 Ол1гофрен ли се роди
До коментар #17 от "Пич":Или стана ол1гофрен в ранна възраст?
Коментиран от #26
20:02 06.04.2026
САЩ и Израел започнаха тази война с много по-малки запаси от ракети от Иран и това ще им излезе през носа.
Коментиран от #39
20:11 06.04.2026
30 оЦенител
До коментар #17 от "Пич":Тоя "кретен" Бени кой ли цитира:
Войната ще продължи с пълна сила, докато не бъдат постигнати всички цели.
От 2022 чуваме абсолютно същите думи от "говорителя" на путин
20:12 06.04.2026
31 Владимир Путин, президент
Русия ке постигне целта си - пълен разпад и самоубийство ☝️
20:13 06.04.2026
Къде са снимките и репортажите от Израел??? Което знаем е, че в Техеран всички площади са денонощно препълнени с народ въпреки обстрела, а в Тел Авив и Хайфа всички са денонощно в бомбоубежища.
20:14 06.04.2026
До коментар #13 от "Гресирана ватенка":педалските ви номера нямат край , явно сте си секта изроди ползващи служби и алкохолици да си прокарвате идиотиите
20:25 06.04.2026
42 Феликс Дж
До коментар #1 от "Сталин":Да, НКВД, ГРУ съвместно с СС и Абвер имат данни, че тел Авив и Фашингтон планират такова "окон...ча...телно решение".
20:26 06.04.2026
43 Моджтаба
До коментар #27 от "Шестопръстия гръмовержец":Шепот от отвъдното.
20:29 06.04.2026
До коментар #44 от "Тити":Това не е война, а терористична атака.Нека бъдем точни, ду п д@в ци такива.
20:38 06.04.2026
47 Въпрос
А някой разбра ли ЧИИ ЦЕЛИ? Щото досега всеки ден целите са различни, а оня рижавия ги сменя по три пъти на ден!
А вземате ли под внимание целите на Иран? Щото персите не говорят много, но пък яко набиха кофите и на жидо вете, и на на краварите!
20:41 06.04.2026
До коментар #49 от "Раковски":Китай и Русия помпят Иран с ракети. Американски и израелски войници мрат в близкия изток, не руски и китайски. Кеф.
Коментиран от #52
20:45 06.04.2026
52 Раковски
До коментар #50 от "Гробар":Мрат войници като мухи, но не американски, а руски и не в Близкия изток, а в Украйна.
Коментиран от #57, #61
20:53 06.04.2026
57 Цеко
До коментар #52 от "Раковски":Много руска смрадт измре много нещо.
21:06 06.04.2026
59 селяк
1) Мноо скъп петрол
2) Мноо по скъп петрол , че нали на свето му треа да тутуфка
3) Мноо мноо по скъп петролец, че тря кинта са изкара кат заграбим сичко от чалмаците
.. се пак един художник с причина ги е трепал точно тиа ама
21:09 06.04.2026
62 ШАЛОМ , Велики Българи
За Един Мирен и Човешки Свят !
21:22 06.04.2026
64 Никой не е давал трибуна
До коментар #60 от "ФАКТИ!":На издирваният за педофилия и фашизъм - масов убиец Ху ЙЛО! Същият има обвинения и за отвличането на 65 000 непълнолетни дечица от Украйна!
Т ъп, ли си ?
21:28 06.04.2026
70 Еврейската Троица
Подържат Братята Евреи
От Израел .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
22:39 06.04.2026
71 Евреина ОЛИГАРХ
Предложи Блатните Роби
Да Работят по 12 часа
6 дена в Седмицата ...
Айде Купейки
Вземайте Чемоданите
И Марш Към КОЧИНАТА.
Хахахахаха хахахахаха ъ
22:41 06.04.2026
72 Важното е
СВАЛИХА УШАНКИТЕ
И
НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.
Изглеждат Прекрасно.
22:44 06.04.2026
