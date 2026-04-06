Бенямин Нетаняху потвърди: Войната ще продължи с пълна сила, докато не бъдат постигнати всички цели

Израелският премиер Бенямин Нетаняху похвали операцията по ликвидирането на ръководителя на разузнаването на Революционната гвардия, Маджид Хандеми, като заяви, че Израел ще продължи с "пълна сила“, докато не бъдат постигнати всички цели на войната, пише Фокус.

В публикация в платформата X израелският премиер подчерта, че страната му ще продължи с пълна сила военните действия, докато заплахите не бъдат неутрализирани и военните цели не бъдат постигнати.

Същевременно той спомена и ликвидирането на Яздан Мир, известен под псевдонима Шардар Багери, който се предполага, че е ръководел тайната единица 840 на силите "Кунц“ на Революционната гвардия. Според Нетаняху, Багери се счита за отговорен за нападения срещу евреи и израелци в различни части на света.

עוד זרוע מרכזית של משטר הטרור האיראני נגדעה.



חיסלנו הלילה את מג׳יד חאדמי, ראש אגף המודיעין במשמרות המהפכה, מבכירי המשטר האיראני, שרק נכנס לתפקידו לאחר שקודמו חוסל.



בנוסף חיסלנו את אצ׳ער באקרי, מפקד אגף 840 בכוח קודס, שאחראי לפיגועים נגד יהודים וישראלים ברחבי העולם.



מי שפועל… pic.twitter.com/W6eDf0s43X — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 6, 2026

Израелският премиер предупреди, че онези, които се опитват да нанесат вреда на израелски граждани или организират терористични актове срещу страната, ще срещнат решителна реакция. Както посочи, всеки, който участва в атаки или допринася за създаването на така наречената "иранска ос“, носи отговорност за последствията от действията си.

"Ще продължим с пълна сила, на всички фронтове, докато заплахата не бъде елиминирана и всички цели на войната не бъдат постигнати“, посочва той.

По-рано бе съобщено, че началникът на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран е бил убит при американско-израелски удари днес.

Преговори между САЩ и Иран

Междувременно, Иран и САЩ са получили двуетапен план за прекратяване на войната, съобщи източникна Reuters.

Планът включва първоначално прекратяване на огъня преди постигане на окончателно споразумение за прекратяване на войната.

"Всички елементи трябва да бъдат договорени днес“, е заявил източникът, добавяйки, че първоначалното споразумение ще бъде структурирано като меморандум за разбирателство, финализиран по електронен път чрез Пакистан, единственият комуникационен канал в преговорите.