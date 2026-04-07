Броят на загиналите при пожара в завода в руския град Нижнекамск достигна 12, ранените са 72-ма

Броят на загиналите при пожара в завода в руския град Нижнекамск достигна 12, ранените са 72-ма

7 Април, 2026 05:09, обновена 7 Април, 2026 05:19 2 036 19

  • пожар-
  • нижнекамск-
  • завод-
  • загинали-
  • русия-
  • татарстан

Трагедията се разигра на 31 март в най-голямото нефтохимическо предприятия в Европа, разположено в Татарстан

Броят на загиналите при пожара в завода в руския град Нижнекамск достигна 12, ранените са 72-ма - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Издирвателните операции в завода „Нижнекамскнефтехим“ в Татарстан, където през март избухна пожар, са приключили, съобщи пресслужбата на „Сибур“, компанията собственик на завода.

Потвърдени са дванадесет смъртни случая – 11 служители и един пожарникар, участвали в гасенето на пожара.

Предишен ден компанията съобщи за 11 загинали и издирването на един изчезнал служител.

Трагедията стана на 31 март. „Сибур“ отдава пожара на неизправност в оборудването. Според очевидци, малко преди пожара в завода е станала експлозия.

По предварителни данни причината е техническа неизправност — взрив на „осушител“ в един от цеховете. Официалните власти посочват сбой в работата на оборудването.

Взривът е бил изключително мощен, последван от интензивен пожар, който е наложил мобилизацията на значителни спасителни сили.

Заводът се намира в промишлената зона на град Нижнекамск и е най-голямото нефтохимическо предприятие в Европа.

При инцидента са ранени 72-ма човека, хоспитализирани Нижнекамск, Москва и Казан. Някои от пострадалите са в тежко състояние.

В региона беше обявен траур.

Следственият комитет е образувал дело за нарушения на изискванията за промишлена безопасност в опасни производствени обекти.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гнус

    16 10 Отговор
    МиленОтТрагедиятаПрави политика.

    Коментиран от #5

    05:21 07.04.2026

  • 3 Пак пушат

    19 15 Отговор
    Където не трябва
    Руските Пияндурници.

    05:21 07.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много е важно

    19 10 Отговор
    Да знаем колко са зле нещата в Русия за да разберем колко е добре в Европа без никой да ни го казва. Съобщават ни за проблеми, които не са наши защото ако ни съобщават за нашите може да започнем да си задаваме въпроси и да се разбунтуваме.

    Коментиран от #12, #13, #19

    05:27 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 истината преди всичко

    6 2 Отговор
    "Вот что сказал Путину Пашинян..". в тубата. Честно казано такова приземяване на Путин още никой не си е позволявал . Четете и коментариите а лицата на Лавров иПесков говорят много......

    07:31 07.04.2026

  • 12 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Много е важно":

    Оставяш Европа и заминаваш в Русия и всичко то е наред, лесно е.

    Коментиран от #14

    07:31 07.04.2026

  • 13 Готвача не си свьрши работата

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Много е важно":

    Да отличен коментар сте направили, адмирации. Всьщност искам да го допьлня с моя констатация, а именно как обаче биха се решили проблемите там и у нас... В Русия е достаточно да сменят " диктатор-дедушка" а у нас само с демократичната Урсула и бездарната Калас нищо няма да се получи , т. е трябва много повече.

    07:43 07.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 кьм заглавието

    4 0 Отговор
    А в това време Путин с Песков играе сентасе(66 ) в бункера и подсмьрча - 5 Година а още не сме почнали .

    07:54 07.04.2026

  • 16 смотань бандерець..

    3 4 Отговор
    Време е за медведь,и всико лешь,и никакая больше дезинфекция на бандерите сега е момента..рижавия няма да помогне на зеленио мухал нито пък на дъртио джендър урсуль,а я от бг-то нема да бегам,оти съм рускогаварящ и с укромафия делаем хорошие папироси

    07:54 07.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Пак някой е пушил където не трябва!

    09:40 07.04.2026

  • 19 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Много е важно":

    В европа има възможност всеки да си изкаже мнението даже и ти.няюа по добро място за цивот от ес в момента,подобни на теб мрънкачи няма да фо променят.акомнемти харесва? Чомадана вакзала и към мацква...

    09:43 07.04.2026

