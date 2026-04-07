Броят на загиналите при пожара в завода в руския град Нижнекамск достигна 12, ранените са 72-ма

Издирвателните операции в завода „Нижнекамскнефтехим“ в Татарстан, където през март избухна пожар, са приключили, съобщи пресслужбата на „Сибур“, компанията собственик на завода.

Потвърдени са дванадесет смъртни случая – 11 служители и един пожарникар, участвали в гасенето на пожара.

Предишен ден компанията съобщи за 11 загинали и издирването на един изчезнал служител.

Трагедията стана на 31 март. „Сибур“ отдава пожара на неизправност в оборудването. Според очевидци, малко преди пожара в завода е станала експлозия.

По предварителни данни причината е техническа неизправност — взрив на „осушител“ в един от цеховете. Официалните власти посочват сбой в работата на оборудването.

Взривът е бил изключително мощен, последван от интензивен пожар, който е наложил мобилизацията на значителни спасителни сили.

Заводът се намира в промишлената зона на град Нижнекамск и е най-голямото нефтохимическо предприятие в Европа.

При инцидента са ранени 72-ма човека, хоспитализирани Нижнекамск, Москва и Казан. Някои от пострадалите са в тежко състояние.

В региона беше обявен траур.

Следственият комитет е образувал дело за нарушения на изискванията за промишлена безопасност в опасни производствени обекти.