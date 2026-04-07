Броят на загиналите при пожара в завода в руския град Нижнекамск достигна 12, ранените са 72-ма

Издирвателните операции в завода „Нижнекамскнефтехим“ в Татарстан, където през март избухна пожар, са приключили, съобщи пресслужбата на „Сибур“, компанията собственик на завода.
Потвърдени са дванадесет смъртни случая – 11 служители и един пожарникар, участвали в гасенето на пожара.
Предишен ден компанията съобщи за 11 загинали и издирването на един изчезнал служител.
Трагедията стана на 31 март. „Сибур“ отдава пожара на неизправност в оборудването. Според очевидци, малко преди пожара в завода е станала експлозия.
По предварителни данни причината е техническа неизправност — взрив на „осушител“ в един от цеховете. Официалните власти посочват сбой в работата на оборудването.
Взривът е бил изключително мощен, последван от интензивен пожар, който е наложил мобилизацията на значителни спасителни сили.
Заводът се намира в промишлената зона на град Нижнекамск и е най-голямото нефтохимическо предприятие в Европа.
При инцидента са ранени 72-ма човека, хоспитализирани Нижнекамск, Москва и Казан. Някои от пострадалите са в тежко състояние.
В региона беше обявен траур.
Следственият комитет е образувал дело за нарушения на изискванията за промишлена безопасност в опасни производствени обекти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Гнус
Коментиран от #5
05:21 07.04.2026
3 Пак пушат
Руските Пияндурници.
05:21 07.04.2026
9 Много е важно
Коментиран от #12, #13, #19
05:27 07.04.2026
11 истината преди всичко
07:31 07.04.2026
12 Гост
До коментар #9 от "Много е важно":Оставяш Европа и заминаваш в Русия и всичко то е наред, лесно е.
Коментиран от #14
07:31 07.04.2026
13 Готвача не си свьрши работата
До коментар #9 от "Много е важно":Да отличен коментар сте направили, адмирации. Всьщност искам да го допьлня с моя констатация, а именно как обаче биха се решили проблемите там и у нас... В Русия е достаточно да сменят " диктатор-дедушка" а у нас само с демократичната Урсула и бездарната Калас нищо няма да се получи , т. е трябва много повече.
07:43 07.04.2026
15 кьм заглавието
07:54 07.04.2026
16 смотань бандерець..
07:54 07.04.2026
18 стоян георгиев
09:40 07.04.2026
19 стоян георгиев
До коментар #9 от "Много е важно":В европа има възможност всеки да си изкаже мнението даже и ти.няюа по добро място за цивот от ес в момента,подобни на теб мрънкачи няма да фо променят.акомнемти харесва? Чомадана вакзала и към мацква...
09:43 07.04.2026