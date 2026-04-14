Украинската армия се оттегли от още едно селище в Сумска област
Украинската армия се оттегли от още едно селище в Сумска област

14 Април, 2026 07:05 2 364 115

Руските сили са пробили границата на няколко места в северната украинска Сумска област

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинската армия съобщи вчера, че се е оттеглила от още едно село в близост до границата с Русия в Сумска област вследствие на натиска от руските атаки, предаде ДПА, съобщи БТА.

Украинският 14-и армейски корпус написа във Фейсбук, че войските му са се оттеглили от село Миропилске към подготвени позиции, за да се избегнат жертви.

Руските сили са пробили границата на няколко места в северната украинска Сумска област. Най-голямата контролирана от Русия зона е близо до село Юнакивка, откъдето украинските войски започнаха контраофанзивата си в руската Курска област през 2024 г.

Настъплението близо до Миропилске е в малък мащаб, но е стъпка към по-масирано руско нахлуване в украинска територия в Сумска област.

Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня, обявено по повод православния Великден и белязано от обвинения за масови нарушения и от двете страни, предаде Франс прес, като се позова на изявления от двете държави.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шопо

    64 8 Отговор
    Миропилске е едно малко село което няма стратегическо значение.

    Коментиран от #68

    07:11 14.04.2026

  • 4 Орешник

    31 5 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Колко ли съжалява родителското ти тяло като те е събирало с лъжица от килима!?!?!?

    07:12 14.04.2026

  • 5 Оня

    46 4 Отговор
    Урките винаги са грешали посоките но в случая не

    07:15 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Либераст

    55 3 Отговор
    Веднага пращайте Манол Петков да запуше дупката

    07:16 14.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЗЕЛЕНСКИ

    57 5 Отговор
    Важно е да вземем парите. 90 МИЛИАРДАРА са това.

    Коментиран от #14

    07:23 14.04.2026

  • 10 ами

    58 4 Отговор
    украинската армия продължава да отстъпва победоносно на по добри позиции борейки се за европейските ценности може и да получи 90 милиарда

    07:23 14.04.2026

  • 11 Защо

    26 3 Отговор
    само от едно ?

    Коментиран от #49

    07:23 14.04.2026

  • 12 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    48 4 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:23 14.04.2026

  • 13 пони, ама розАво

    51 3 Отговор
    Това не може да е истина! Довчера всички медии твърдяха, че у крайна напредва и превзема стотици километри, а руснаците мрат като мухи! Така че ТОВА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ!!!
    Сало Уганде, хероинам сало!

    07:24 14.04.2026

  • 14 Сега

    30 6 Отговор

    До коментар #9 от "ЗЕЛЕНСКИ":

    Маджар ще помага !

    07:24 14.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Баце ЕООД

    35 3 Отговор
    Нимой бъде, наще соросчета друго разправяха

    Коментиран от #26

    07:25 14.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АМО ТОГАВА

    19 3 Отговор

    До коментар #19 от "Зeлето":

    Защо бягат като зайци??

    07:30 14.04.2026

  • 22 Зeлето

    5 41 Отговор
    Украйна вече е на светлинни месеци пред русия! Бaшибозука се бие срещу роботи и бива изтpебван от тях! Някои селища са върнати в Украйна без загуба и участие на жива сила! Украйна има ракети които се движат със скорост близка до скоростта на светлината и поразяват заводи и рафинерии на 2000 км. навътре в русия, и могат да навлязат на 200 км. в космоса! Тази разлика в техника и тактика ще продължава да се увеличава докато се запали цяла русия, до пълния разгром на мaгучата! Още много новости ще видят мoнголските очички! Хероям слава!

    Коментиран от #29, #33, #34, #35

    07:31 14.04.2026

  • 23 Съдията

    25 3 Отговор
    Оттеглила се... Да със зурни и тъпани... По-скоро са били разбити и са "настъпили" на запад.😂

    07:31 14.04.2026

  • 24 Вацев

    3 23 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #36, #38, #47

    07:32 14.04.2026

  • 25 ПРАТЕТЕ ИМ ТАГАРЕНКО

    27 2 Отговор
    Да запуши дупката.

    07:32 14.04.2026

  • 26 Мда

    3 22 Отговор

    До коментар #16 от "Баце ЕООД":

    Киев за два дня и всьо.

    Коментиран от #28, #42, #107

    07:33 14.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Баце ЕООД

    17 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мда":

    Марк Мили, уволнен! Иран непобеден.. Вкусно и точка!

    07:34 14.04.2026

  • 29 АМИ ТОГАВА

    14 2 Отговор

    До коментар #22 от "Зeлето":

    Защо бягат като зайци.

    07:35 14.04.2026

  • 30 Софиянец

    28 2 Отговор
    Оттегли се били 😂 демек пак ще има размяна на трупове 6000 бандеровци срещу 2ма руски, хихихи

    07:35 14.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    25 2 Отговор
    Докъде стигнаха, а великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    07:37 14.04.2026

  • 33 Няква

    13 1 Отговор

    До коментар #22 от "Зeлето":

    Нова на измервателна единица "светлинни месеци".. Браво бе, бра-во! Верно си клоун

    07:38 14.04.2026

  • 34 БрЯх...!

    12 3 Отговор

    До коментар #22 от "Зeлето":

    Толкова много комсомолски ентусиазъм и то на един дъх...!
    Поспри се малко,да поемеш въздух и наново!
    Дерзай,още можеш...😃😂👍!

    07:39 14.04.2026

  • 35 Това Ми Хареса

    27 1 Отговор

    До коментар #22 от "Зeлето":

    Ха, ха - не Русия превзе, а Украинската армия се оттегли - стратегически. Ех, атлантически демагози и лицемери

    07:39 14.04.2026

  • 36 Хахахахаха

    21 2 Отговор

    До коментар #24 от "Вацев":

    Еми побеждава, те укрите вече не остана накъде да бягат за по добри позиции, егати пародията на армия, милиони мобилизирани, милиарди в оръжия и продължават да отстъпват

    07:40 14.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Симпатизант

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Вацев":

    Давай Страна Огромна..я

    07:40 14.04.2026

  • 39 Каунь

    7 2 Отговор
    Сакън недей, не може да е вярно тва. Мария само ни баламосва тука ранен сабахлен

    07:41 14.04.2026

  • 40 КАЯ КАЛАС

    11 2 Отговор
    Важно е да върви далаверата. Да им даваме пари срещу комисионни.

    07:41 14.04.2026

  • 41 Зeлето

    4 13 Отговор
    90 млрд. евро ще будат похарчени за новости изненади в техниката! Пари💰 има! Бaшибозука ще го правя разноглед! Да живее братска Унгария!

    Коментиран от #59

    07:41 14.04.2026

  • 42 Мне

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Мда":

    Крим за два дня и всьо.

    Коментиран от #45

    07:41 14.04.2026

  • 43 Дон Корлеоне

    1 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:43 14.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Според Легендата

    8 3 Отговор

    До коментар #42 от "Мне":

    Зеленски още си пие кафето в апартаментчето в Крим 😂😂🤣😂🤣😂🤣

    07:45 14.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Как, нали се разпадна два месеца

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Вацев":

    след налагането на санкциите от Байдън, някъде когато долара стана 200 рубли и свършиха ракетите, забрави ли?

    07:48 14.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Лука

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Защо":

    Преко сила толкова могат рашистите .

    Коментиран от #50, #72

    07:50 14.04.2026

  • 50 Ееее нали

    10 2 Отговор

    До коментар #49 от "Лука":

    Се беше разпаднала Русията? Какво сега, някви племена ли ви плашат? Нямаше лопати за ракети и т. н.

    07:51 14.04.2026

  • 51 МАГАРУТО СИ Е МАГАРЕ

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атлантист+":

    Че то от тези пари нищо няма да достигне до окраинатабе. Зеленски, Кая и Урсула вече са ги откраднали.

    Коментиран от #67

    07:53 14.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Нали

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Атлантист+":

    Ти е ясно, че се иска пълно съгласие между страните в ЕС, а това няма как да стане.. НЕ ТИ ЛК Е ЯСНО. Е СЕГА ЗНАЕШ

    07:54 14.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 А щеше да е различно

    13 1 Отговор
    ако не се бяха подвели по акъла на британците да нападат Курск. Поне от север нямаше да имат проблеми!

    "откъдето украинските войски започнаха контраофанзивата си в руската Курска област през 2024 г."

    Отделен е въпроса, че за журналистите и особено авторите, е трудно да определят кое е офанзива и кое е контраофанзива.

    07:56 14.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Зeлето

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "Зeлето":

    А аз се чуда що кoпейките ми пишат минуси, а то съм объркал 💰 еврото с долари! И Мадяр действително каза това, или не ви се ще!

    07:56 14.04.2026

  • 61 Тя украинската армия

    9 1 Отговор
    Скоро и от Украйна ще се оттегли. Само да не ни се натресе на нас, щото всички хотели на морето няма да стигнат. Аман от боклуци.

    07:57 14.04.2026

  • 62 Ъъъъ

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Атлантист+":

    "Сега ще види Русия "кон за магаре" с 90 милиарда евро свежи пари за оръжи...."

    Само ако имаше и оръжие.... Щото пари ще има, ама оръжие няма да има..... 🤔

    Коментиран от #65

    07:57 14.04.2026

  • 63 превода на статията

    7 1 Отговор
    Русия освободи от фашитския майдански режим още едно село

    Коментиран от #74

    07:58 14.04.2026

  • 64 Учуден

    8 2 Отговор
    "Украинската армия се оттегли от още едно селище"

    Някое козяче ще ми обясни ли как така руснаците имали "огромни жертви" а укрите се оттеглят. Значи според тях руснаците нападат а "смелите" украинци избиват всички "орки" срещу тях и като не остане жив руснак те се оттеглят в посока запад вместо да освободят "временно окупираните територии".

    Така ли им го обясниха от посолството.

    Коментиран от #66

    07:59 14.04.2026

  • 65 тайния натовски план УРСУФЪССС

    6 2 Отговор

    До коментар #62 от "Ъъъъ":

    Ша ги мерите с пачки руснаците и ще ги победите.

    08:00 14.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Лука

    3 6 Отговор

    До коментар #51 от "МАГАРУТО СИ Е МАГАРЕ":

    Рашистите като нямат какво да кажат бълват змии гущери и глупости !

    Коментиран от #75

    08:00 14.04.2026

  • 68 Даун.

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Ало, не можеш да четеш медиите.Всеки ден се освобождава по 1-2 населени местаТака без килимни бомбарбировки (американска практика) се освобожда територии без излишни мирни жертви.

    Коментиран от #92

    08:00 14.04.2026

  • 69 Ти да видиш

    3 6 Отговор
    Ватенките уплашиха света🤣🤣🤣

    Коментиран от #79, #83

    08:01 14.04.2026

  • 70 Тиква

    7 1 Отговор
    Добри новини,бандерия бяга към уСрула и други нацюгите

    08:02 14.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ха ха ха ха

    5 1 Отговор
    Пак ли геройски се ОТТЕГЛИ?

    Коментиран от #82, #90

    08:04 14.04.2026

  • 74 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #63 от "превода на статията":

    Фашизма е в русия , тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #80, #85, #88

    08:04 14.04.2026

  • 75 Баце ЕООД

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Лука":

    Ахахахаха, не виждам какъв е проблемът. Вие с ваще глупости, дори интернета не си струвате

    08:04 14.04.2026

  • 76 Аха

    2 0 Отговор
    Село без стратегическо значение хи хи

    08:04 14.04.2026

  • 77 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Цеко":

    И защо укрите отстъпват тогава и защо разменят телата на 1000 укри за 41 руснака.

    08:05 14.04.2026

  • 78 маке

    4 0 Отговор
    Хахахаха, оттеглили се, майтап....Яли са хурката и са се скъсали да бегат

    08:05 14.04.2026

  • 79 Еми

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ти да видиш":

    Що трепериш? Провери ли под кревата вече? Колко руснаци извади

    08:05 14.04.2026

  • 80 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Лука":

    "тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава"

    Пък Украйна отговаря на всички критерии - нали така ама господарите не дават да се гледа там.

    Коментиран от #89

    08:06 14.04.2026

  • 81 Йод и риванол

    1 0 Отговор
    Още ли мърдат тъпите цървули?

    08:07 14.04.2026

  • 82 бързо се учат

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ха ха ха ха":

    По стъпките на сащ в Иран .И те така победиха.

    08:09 14.04.2026

  • 83 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ти да видиш":

    Не бе господарите ти уплашиха света като "победиха" за 20-ти път Иран - през ден го побеждават.

    08:09 14.04.2026

  • 84 Цецко дюзата

    3 3 Отговор
    Ако трябва да уточняваме коя земя на кого е, руснаците са викинги и сега живеят на чужда земя! Да стягат цъpвулите и да се връщат в Скандинавия! Там шведите и норвежците хубаво ще ги посрещнат!

    Коментиран от #86, #87

    08:10 14.04.2026

  • 85 фармат диск

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Лука":

    Бандерка,колко си объркан....

    08:12 14.04.2026

  • 86 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #84 от "Цецко дюзата":

    "руснаците са викинги и сега живеят на чужда земя"

    А украинците какви са и на коя земя живеят - давам 100 000 евро за монета сечена от украински цар.

    Коментиран от #99

    08:12 14.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Лука":

    Сссиганино, недей, че пак ща бият

    08:14 14.04.2026

  • 89 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Антитрол":

    Не си чел и пишеш измислици !

    Коментиран от #93

    08:14 14.04.2026

  • 90 Храбро

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ха ха ха ха":

    Настъпват мотиките крачейки назад

    08:14 14.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Даун.":

    Манипулираш,килимни бомбандировки има в минали войни,признати са за не ефективни .

    Коментиран от #98

    08:17 14.04.2026

  • 93 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #89 от "Лука":

    Така е, опорките от посолството не съм ги чел. Иначе съм виждал парадите в Украйна със нацистки знамена с пречупени кръстове ама на вас господарите ни ви позволяват да гледате натам нали?

    Коментиран от #96

    08:17 14.04.2026

  • 94 Баничаря

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Антитрол":

    Дореди ли се за банички пред пасолья?

    08:17 14.04.2026

  • 95 печатайте пари,руснака победи

    0 0 Отговор
    Не на оръжията .Модернизацията на нато всичката техника да 2030г с вятърни перки ,панели и еко норми като на колите поради схема за продажби на нова техника която ще е в стандарт с новите изисквания.

    08:18 14.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Аква

    1 1 Отговор
    Руският комбайн жъне ли, жъне...
    Бавно, сигурно, чисто. Докато лудите се налудуват... Палестина, Иран, Венецуела, следва Куба, Гренландия - толкова енергия и накрая нищо. Защо?

    08:20 14.04.2026

  • 98 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Лука":

    "килимни бомбандировки има в минали войни"

    Ами още войната на евреите срещу Ливан не е минала. Пък и не беше много отдавна Мосул и Ракка.

    08:20 14.04.2026

  • 99 Хи хи хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Антитрол":

    То не си виждал 1000€ накуп.

    Коментиран от #103, #106, #108

    08:21 14.04.2026

  • 100 хихи

    3 0 Отговор
    На Реконтранастъпланието на ВСУ в западна посока сега му се казва отегляне...
    На мен повече си ми харесва Реконтрастъплание...

    08:21 14.04.2026

  • 101 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Смелите бандераинци стремително настъпват... към полската граница...

    08:21 14.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Ахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Хи хи хи хи":

    Всеки съди според себе си, сссиганино

    08:23 14.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Факти

    2 0 Отговор
    Печелиш от изборите в Унгария е единствено диктатора Зеленски. Ще има повече пари за златни тоалетни!

    Коментиран от #111

    08:26 14.04.2026

  • 106 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Хи хи хи хи":

    Ти ми дай монета сечена от украински цар пък не мисли колко съм вижда на куп - имаш 100 000 евро от мен.

    Ама защо ли няма такива

    08:26 14.04.2026

  • 107 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мда":

    Мдааа, на 24.02 почнаха, на 26.02 танковете влязоха в Киев, за справка CNN, например...

    08:27 14.04.2026

  • 108 нашто селе позсравява вашето село

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Хи хи хи хи":

    Може да не съм виждал но имам като твоето БМВ за 2000 евро и цяло село ми се кефи на яката немска машина.Ма сега чакам да паднат цените на горивата и ще караме заедно и няма да пишем пред компютрите.

    08:28 14.04.2026

  • 109 Хаахахахаха

    1 0 Отговор
    "Украинската армия се оттегли"... демек, няколкото оцелели укр0фашаги с 300 са обърнали контранаступа в посока киiв 🤣🤣🤣

    08:29 14.04.2026

  • 110 Дzверцов

    0 0 Отговор
    Бавно и сигурно Украйна става все по- малка и малка. Популацуята също се стопява, а младите украинки обоготяват гено фонда на застаряващите западноевропейски нации.

    08:30 14.04.2026

  • 111 ЕС фалит

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Факти":

    всичко е по план-В.П.

    08:30 14.04.2026

  • 112 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Брей така ли побеждават тия орхаинци.... Всеки ден ги четем че почти са победили

    08:30 14.04.2026

  • 113 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Спокойно, това е тактика! Побеждаваме! Примамваме лошите руснаци към Киев …

    08:30 14.04.2026

  • 114 Мухахаха

    0 0 Отговор
    Защо така

    08:32 14.04.2026

  • 115 Мишел

    1 0 Отговор
    Руските войски така са пробили границата в Сумска област, че вече фронтът е на 40 км.навътре.

    08:32 14.04.2026

