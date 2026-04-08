Руските сили за противовъздушна отбрана прехванаха 73 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха тази нощ 73 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.
"През изминалата нощ (от 20:00 часа московско време на 7 април до 07:00 часа московско време на 8 април) дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 73 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Орловска и Ростовска област, над Краснодарския край (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", заяви руското военно ведомство.
Съобщено бе също, че дронове са прехванати над украинския Кримски полуостров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешко
Коментиран от #9, #20
08:23 08.04.2026
2 Люпчу
Коментиран от #6
08:26 08.04.2026
3 Исторически факти
Коментиран от #14
08:30 08.04.2026
4 Чакаме статия за руския отговор
08:30 08.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 как е..
До коментар #2 от "Люпчу":Във weцето на пеефдьскио..кушашь ли кушашь
08:31 08.04.2026
7 Хохохолята с техните
Кога ще пият кафе в Крим? М.май 2023 год.
отдавна мина....
08:32 08.04.2026
8 Пич
08:32 08.04.2026
9 Ако знаеше
До коментар #1 от "Пешко":мислиш ли, че нямаше да го напише?
Май си нов тук?
08:32 08.04.2026
10 И аз получих разтройство
До коментар #5 от "Исторически факти":като видях Магаренко по БТВ. Изцелих се с кеф .
08:34 08.04.2026
11 АМАH OT ИДИOTИ
КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ СЕ ЛИГАВЯT C ТАЯ И3MET.
08:36 08.04.2026
12 смотань бандерець..
Коментиран от #13
08:38 08.04.2026
13 Оти МАРАта е
До коментар #12 от "смотань бандерець..":степендиант на 404.
08:41 08.04.2026
14 оня с коня
До коментар #3 от "Исторически факти":Статията е публикувана в Бълг. сайт и в нея пише че Крим е Укр. Полуостров.Ти обаче настояваш Бълг. Статии да се РАВНЯВАТ според написаното в Руските медии?Имаше навремето една песен "45 години стигат",ама няма как да си я чул,щото в Главата ти кънти Залпът на "Аврора".
Коментиран от #15, #25
08:42 08.04.2026
15 Пръццц
До коментар #14 от "оня с коня":Щом се вее руски флаг, значи е руски. Бълг.сайтиве да си ядат ушите. Те пишат каквото им нареди господаря.
Коментиран от #19
08:46 08.04.2026
16 Декаданс
08:47 08.04.2026
17 Владимир Путин, президент
Въпроса, който витае из въздуха е колко дрона не свали Русия и когда Пабеда таварищи, щот 9-то май е наблизо.
С кви глаза ще празнувате и в същото време ще бягате от отломките също витае из въздуха таварищи ☝️😄
08:50 08.04.2026
18 ОНЯ С ДРОНЯ
Отломки има .
Тях не можеха да ги спрат .
РУСКОТО ПВО
е БЕЗАНАЛОГОВО.
08:55 08.04.2026
19 оня с коня
До коментар #15 от "Пръццц":Логично е че щом се вее руски флаг,значи Крим е руски,но знаеш ли че само за минута се сменят Флаговете?показателно за това е Снимка от Края на ВСВ на която се вижда как руски солдат сваля Немското знаме от Райхстага и бодва на неговото място Руското,същото може да се случи и с руското знаме в Крим!Колкото до факта че при увеличение на Снимката на протегнатата руска ръка сменяща знамената се мъдри Немски часовник свален от ръката на мъртъв немски войник,това е друга тема...
Коментиран от #26, #27
08:57 08.04.2026
20 Това е Кремълска Тайна
До коментар #1 от "Пешко":Потери Нетъ .
И както вика
Капитан Максим Климов :
Губят се едни
400 хиляди Солдати на Година .
Кремъл мълчи по въпроса
08:58 08.04.2026
21 Лудата Ку Ку ло
09:04 08.04.2026
22 Обаче
и колко не са прихванали
Коментиран от #29
09:08 08.04.2026
23 Люпчу
09:09 08.04.2026
24 Стьопата
09:17 08.04.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "оня с коня":Това, какво пише в български сайт вообще не е от значение, щото ми Сирките са яко платени от Сорос.
А Крим е руски. Точно на 8 април 1783 г, Екатерина 2 , го обявява в Манифест за присъединението на Крим
09:19 08.04.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "оня с коня":Това с мъртвия войник, със сигурност ли е? А не може ли да е трофей? Споэрете ги тези сорос- измислици
09:26 08.04.2026
27 наблюдател
До коментар #19 от "оня с коня":до 19 не часовник а три часовника
Коментиран от #31
09:30 08.04.2026
28 Гощо
Коментиран от #30
09:45 08.04.2026
29 а ма..
До коментар #22 от "Обаче":Они не пишут..що бандерските дрончета на зельонь мухал,уже четири года не моот да превземат запорожкио аец и он не дава тоци и жешко на кiевската хунта та бандерците им измразнаха таа зима и доста останаа без крайни чаркоятьци
09:52 08.04.2026
30 а бе..
До коментар #28 от "Гощо":Бегай на опашката,след малко рубладжийски ше раздава на бгбандерците..добавку оджлътото напеефдьскио
09:55 08.04.2026
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "наблюдател":Мам Ка Ти и , сложи си три часовника, да видим къде ще ги сложиш. Енного е било компас другото часовник, а третото? Мозъка ти?
09:56 08.04.2026
32 стоян георгиев
10:06 08.04.2026
33 Мимч
10:11 08.04.2026
34 дядо дръмпир-инфо
Разговорите, рутините и малките разсейвания могат да станат от съществено значение в такива условия.
Но новооткрит обмен подсказва, че не всички механизми за справяне в руските редици следват този модел.
11:26 08.04.2026
35 дядо дръмпир-инфо?
"На около 500 метра от нашата позиция има дагестанци. Постоянно са пияни, не работят. Според мен просто седят и не правят нищо," казва войникът в прихванатия разговор.
11:29 08.04.2026