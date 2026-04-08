Новини
Свят »
Русия »
Руските сили за противовъздушна отбрана прехванаха 73 украински дрона
Руските сили за противовъздушна отбрана прехванаха 73 украински дрона

8 Април, 2026 08:21 859 35

  • украйна-
  • дронове-
  • русия

Съобщено бе също, че дронове са прехванати и над украинския Кримски полуостров

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха тази нощ 73 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

"През изминалата нощ (от 20:00 часа московско време на 7 април до 07:00 часа московско време на 8 април) дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 73 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Орловска и Ростовска област, над Краснодарския край (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", заяви руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че дронове са прехванати над украинския Кримски полуостров.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешко

    9 9 Отговор
    А колко не прихванаха?

    Коментиран от #9, #20

    08:23 08.04.2026

  • 2 Люпчу

    4 14 Отговор
    Укрите са в емоционален подем от спирането на огъня в Иран, и нега ще правят нощна дискотека в русия!

    Коментиран от #6

    08:26 08.04.2026

  • 3 Исторически факти

    14 8 Отговор
    Крим е руски полуостров, а не украински. Оправете си заглавието.

    Коментиран от #14

    08:30 08.04.2026

  • 4 Чакаме статия за руския отговор

    6 10 Отговор
    И колко човека включително дете, са ранили. Защото не са ги уцелили добре,

    08:30 08.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 как е..

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Люпчу":

    Във weцето на пеефдьскио..кушашь ли кушашь

    08:31 08.04.2026

  • 7 Хохохолята с техните

    10 4 Отговор
    ялови напъни вече не са интересни.
    Кога ще пият кафе в Крим? М.май 2023 год.
    отдавна мина....

    08:32 08.04.2026

  • 8 Пич

    14 4 Отговор
    Може да ни информирате само по веднъж седмично!!! Нещата са устойчиви - Украйна яде бой и губи територии !!!

    08:32 08.04.2026

  • 9 Ако знаеше

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пешко":

    мислиш ли, че нямаше да го напише?
    Май си нов тук?

    08:32 08.04.2026

  • 10 И аз получих разтройство

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Исторически факти":

    като видях Магаренко по БТВ. Изцелих се с кеф .

    08:34 08.04.2026

  • 11 АМАH OT ИДИOTИ

    5 2 Отговор
    К"ВО ЗНАЧИ ПРИХВАНАХА
    КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ СЕ ЛИГАВЯT C ТАЯ И3MET.

    08:36 08.04.2026

  • 12 смотань бандерець..

    12 3 Отговор
    Ало фактаджий..крим и аец запорожие са масковски,оти се вее знамето на кремля там,ако зеления мухал ги сака то урсулците ще трябва да налеят още млрди в пазвата му..ама ще се сринат още икономически и не се знае дали масква ще му ги даде

    Коментиран от #13

    08:38 08.04.2026

  • 13 Оти МАРАта е

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "смотань бандерець..":

    степендиант на 404.

    08:41 08.04.2026

  • 14 оня с коня

    1 12 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически факти":

    Статията е публикувана в Бълг. сайт и в нея пише че Крим е Укр. Полуостров.Ти обаче настояваш Бълг. Статии да се РАВНЯВАТ според написаното в Руските медии?Имаше навремето една песен "45 години стигат",ама няма как да си я чул,щото в Главата ти кънти Залпът на "Аврора".

    Коментиран от #15, #25

    08:42 08.04.2026

  • 15 Пръццц

    12 3 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Щом се вее руски флаг, значи е руски. Бълг.сайтиве да си ядат ушите. Те пишат каквото им нареди господаря.

    Коментиран от #19

    08:46 08.04.2026

  • 16 Декаданс

    5 12 Отговор
    Руските сили унищожиха също 1 конюшня, 2 кошари и 4 кокошарника.

    08:47 08.04.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    5 9 Отговор
    Ееее...доброе поредное победоносное утро таварищи.
    Въпроса, който витае из въздуха е колко дрона не свали Русия и когда Пабеда таварищи, щот 9-то май е наблизо.
    С кви глаза ще празнувате и в същото време ще бягате от отломките също витае из въздуха таварищи ☝️😄

    08:50 08.04.2026

  • 18 ОНЯ С ДРОНЯ

    4 11 Отговор
    Само Отломки

    Отломки има .

    Тях не можеха да ги спрат .

    РУСКОТО ПВО

    е БЕЗАНАЛОГОВО.

    08:55 08.04.2026

  • 19 оня с коня

    2 11 Отговор

    До коментар #15 от "Пръццц":

    Логично е че щом се вее руски флаг,значи Крим е руски,но знаеш ли че само за минута се сменят Флаговете?показателно за това е Снимка от Края на ВСВ на която се вижда как руски солдат сваля Немското знаме от Райхстага и бодва на неговото място Руското,същото може да се случи и с руското знаме в Крим!Колкото до факта че при увеличение на Снимката на протегнатата руска ръка сменяща знамената се мъдри Немски часовник свален от ръката на мъртъв немски войник,това е друга тема...

    Коментиран от #26, #27

    08:57 08.04.2026

  • 20 Това е Кремълска Тайна

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Пешко":

    Потери Нетъ .

    И както вика

    Капитан Максим Климов :

    Губят се едни

    400 хиляди Солдати на Година .

    Кремъл мълчи по въпроса

    08:58 08.04.2026

  • 21 Лудата Ку Ку ло

    8 1 Отговор
    Кримския полуостров е руски подарен от Ал .. кохолика хросчов на окраината , както между другото и още други руски земи . Бог с Русия !

    09:04 08.04.2026

  • 22 Обаче

    2 7 Отговор
    Трябва да пишете
    и колко не са прихванали

    Коментиран от #29

    09:08 08.04.2026

  • 23 Люпчу

    1 8 Отговор
    И днес някое селище ще изгуби стратегическо значение за ушaнкити!

    09:09 08.04.2026

  • 24 Стьопата

    1 8 Отговор
    Статията е за руските сили за противовъздушна отбрана не знам какви чудеса били свършили. Време е след толкова много пожари в русията, да ги прекръстят на "руските слабости"!

    09:17 08.04.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Това, какво пише в български сайт вообще не е от значение, щото ми Сирките са яко платени от Сорос.
    А Крим е руски. Точно на 8 април 1783 г, Екатерина 2 , го обявява в Манифест за присъединението на Крим

    09:19 08.04.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Това с мъртвия войник, със сигурност ли е? А не може ли да е трофей? Споэрете ги тези сорос- измислици

    09:26 08.04.2026

  • 27 наблюдател

    0 8 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    до 19 не часовник а три часовника

    Коментиран от #31

    09:30 08.04.2026

  • 28 Гощо

    1 7 Отговор
    Ей са ще видите как руснаците превземат Киев с 64 километровата колона за три дни!

    Коментиран от #30

    09:45 08.04.2026

  • 29 а ма..

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Обаче":

    Они не пишут..що бандерските дрончета на зельонь мухал,уже четири года не моот да превземат запорожкио аец и он не дава тоци и жешко на кiевската хунта та бандерците им измразнаха таа зима и доста останаа без крайни чаркоятьци

    09:52 08.04.2026

  • 30 а бе..

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гощо":

    Бегай на опашката,след малко рубладжийски ше раздава на бгбандерците..добавку оджлътото напеефдьскио

    09:55 08.04.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "наблюдател":

    Мам Ка Ти и , сложи си три часовника, да видим къде ще ги сложиш. Енного е било компас другото часовник, а третото? Мозъка ти?

    09:56 08.04.2026

  • 32 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Терминалите във феодосия горят.русия имамсериозна тактика за сваляне на украински дронове.ползва нефтени терминали за това.

    10:06 08.04.2026

  • 33 Мимч

    7 0 Отговор
    Дроновете са прихванати ,не над украински ,а над руския Крим.И ти нещо миме взе да се пренасяш и подмазваш на зеления.Запомни веднъж завинаги,че Русия никога повече няма да им го подари,както на времето Хрошчов.Помни преди да пишеш....

    10:11 08.04.2026

  • 34 дядо дръмпир-инфо

    0 0 Отговор
    Армията на Путин се разпуска, войник разкрива: "Винаги са пияни"Войниците търсят лесни начини да убият времето.

    Разговорите, рутините и малките разсейвания могат да станат от съществено значение в такива условия.

    Но новооткрит обмен подсказва, че не всички механизми за справяне в руските редици следват този модел.

    11:26 08.04.2026

  • 35 дядо дръмпир-инфо?

    0 0 Отговор
    Оплаквания от фронта


    "На около 500 метра от нашата позиция има дагестанци. Постоянно са пияни, не работят. Според мен просто седят и не правят нищо," казва войникът в прихванатия разговор.

    11:29 08.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания