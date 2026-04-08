AP: 10-точковият план на Иран бил на персийски, вкарали в него и правото да обогатяват уран

8 Април, 2026 05:32, обновена 8 Април, 2026 06:03 3 695 17

Тръмп нарече "измама" контрапредложението на Техеран

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десетте искания на Техеран за прекратяване на огъня, представени на фарси - персийският език, който е официален в Иран, включват клауза за „приемане на обогатяване на уран“, която не е била включена в английските версии, предоставени от ирански дипломати на журналисти, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбеляза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е смятал пълното прекратяване на ядрената програма на Иран за ключов елемент от войната.

След като Иран публикува своя 10-точков план, Тръмп го нарече измама, без да дава подробности, съобщава AP.

Според него той не гарантира спирането на иранската ядрена програма и продължава да поддържа агресивната политика на режима. Иранският план включва пълна отмяна на санкциите и изплащане на финансови компенсации за възстановяване на страната, което Тръмп счита за опит за изнудване, а не за реален мирен жест.

Снощи Съединените щати се съгласиха на прекратяване на огъня, "защото Иран демонстрира готовността си да отвори напълно, незабавно и безопасно" Ормузкия проток, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

Той отбеляза, че всички военни цели на САЩ вече са „превишени“ като изпълнение и страната е постигнала значителен напредък към окончателен мир с Иран и в Близкия изток.

Той заяви, че 10-точковото предложение, получено от Техеран, е приемлива основа за преговори и са необходими две седмици за окончателно споразумение. „За мен е дълбока чест, че този дългогодишен въпрос е близо до разрешаване“, заключи Тръмп.

Президентът добави, че е стигнал до това решение след дискусии с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и началника на щаба на армията Асим Мунир.

Преди това президентът определи режима в Техеран като „побъркан“ и подчерта, че позволяването на такава държава да притежава ядрено оръжие е „военно престъпление“. Според него иранските предложения са само „временни примирия“ (например за Ормузкия проток), които не решават дългосрочните заплахи.

Планът на Техеран е в отговор на американския мирен план от 15 точки. САЩ настояват за пълно признаване на Израел, спиране на подкрепата за прокси групи и строги ограничения върху отбранителните способности на Иран – условия, които иранският план пренебрегва или отхвърля.

The Times of Israel, позовавайки се на неназован израелски служител, съобщи, че САЩ ще поискат от Техеран „да премахне всички ядрени материали от страната“, да прекрати обогатяването на уран и да „елиминира заплахата от балистични ракети и други въпроси“.

 


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ш.банистан

    16 1 Отговор
    отече в канала

    05:49 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПАКИСТАН Е ВРАЗУМИЛ ЕПЩАЙНОВЦИТЕ

    24 1 Отговор
    Друго си е, като имаш "големи прекрасни атомни бомби"

    Коментиран от #11

    06:32 08.04.2026

  • 4 Боруна Лом

    26 1 Отговор
    ОБОРА ВИНАГИ Е БИЛ ГЛУПАВ! ТОЛКОВА СИ МОЖЕ!

    Коментиран от #14

    06:33 08.04.2026

  • 5 Мишел

    25 0 Отговор
    Победителят диктува условията на примирието.

    06:35 08.04.2026

  • 6 Е, значи

    17 0 Отговор
    след като случаят е такъв, скоро започваме отново отначало с унищожената цивилизация и тн.

    06:48 08.04.2026

  • 7 мухахахаха

    24 4 Отговор
    Денят, в който беше заличена една цяла "цивилизация" - тази на 4ифутите!

    06:53 08.04.2026

  • 8 Костадин

    27 3 Отговор
    Абе ще ядат още бой американците и целият свят ще плаща заради тяхната алчност

    06:55 08.04.2026

  • 9 Град Козлодуй

    27 3 Отговор
    E няма такива смешници като краварите!Не знам някой нормален дали някога ще ги вземе на сериозно вече където и да било по Земята.Скачат като маймуни-бягат кат овце-това е "ВЕЛИКАТА КРАВАРСКА НАЦИЯ"!

    Коментиран от #12

    06:56 08.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    26 6 Отговор
    Виждате краят на Американската империя а ние пак сме на страната на булката.

    06:56 08.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДрайвингПлежър

    21 3 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй":

    И като се вземе в предвид,че тези смешковци са върхът на копието на НАТУ......се оказва,че "копието" е бутафорно и много тъпо.Само нашите ежковци не могат да го разберат.По-просто на ганьовски атлантик-няма!

    Коментиран от #13

    07:23 08.04.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 11 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    САЩ разбомбиха Иран....аятоласите немат изход. Или отварят пролива или Дончо ги почва пак.

    08:24 08.04.2026

  • 14 Голем смех

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    САЩ бомбят ПУТИН и МОДЖТАБАТА....кои ли са глупаците.

    08:25 08.04.2026

  • 15 Пак извъртания и лъжи

    9 0 Отговор
    10 точковия план на Иран бе публикъван почти във всички запади медии преди дни и там беше точката за обогатяване на уран в ниски нива за мирни цели.

    Всеки може да провери!
    Явно лобито пак е притиснало и заплашило Тръмп!

    Коментиран от #16

    08:45 08.04.2026

  • 16 Или Асошиейтед прес лъже

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пак извъртания и лъжи":

    за да налива масло в огъня и провали опитите за мир.

    Ако в "персийския вариант" е имало две нови точки нямаше да е 10 точков а 12 точков, нали?

    08:52 08.04.2026

  • 17 поне не пишете !Ставате смешни!

    0 0 Отговор
    написали сте статия...10точки ,а нито една не сте копипействали.как си представяте ,че някой ще разреши ядрена програма на режим използващ хора за жив щит........ПС.ти ганьо не ставаш за тъпанджия!Имаш преднамереност в писанията си!

    10:34 08.04.2026