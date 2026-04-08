AP: 10-точковият план на Иран бил на персийски, вкарали в него и правото да обогатяват уран

Десетте искания на Техеран за прекратяване на огъня, представени на фарси - персийският език, който е официален в Иран, включват клауза за „приемане на обогатяване на уран“, която не е била включена в английските версии, предоставени от ирански дипломати на журналисти, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбеляза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е смятал пълното прекратяване на ядрената програма на Иран за ключов елемент от войната.

След като Иран публикува своя 10-точков план, Тръмп го нарече измама, без да дава подробности, съобщава AP.

Според него той не гарантира спирането на иранската ядрена програма и продължава да поддържа агресивната политика на режима. Иранският план включва пълна отмяна на санкциите и изплащане на финансови компенсации за възстановяване на страната, което Тръмп счита за опит за изнудване, а не за реален мирен жест.

Снощи Съединените щати се съгласиха на прекратяване на огъня, "защото Иран демонстрира готовността си да отвори напълно, незабавно и безопасно" Ормузкия проток, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

Той отбеляза, че всички военни цели на САЩ вече са „превишени“ като изпълнение и страната е постигнала значителен напредък към окончателен мир с Иран и в Близкия изток.

Той заяви, че 10-точковото предложение, получено от Техеран, е приемлива основа за преговори и са необходими две седмици за окончателно споразумение. „За мен е дълбока чест, че този дългогодишен въпрос е близо до разрешаване“, заключи Тръмп.

Президентът добави, че е стигнал до това решение след дискусии с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и началника на щаба на армията Асим Мунир.

Преди това президентът определи режима в Техеран като „побъркан“ и подчерта, че позволяването на такава държава да притежава ядрено оръжие е „военно престъпление“. Според него иранските предложения са само „временни примирия“ (например за Ормузкия проток), които не решават дългосрочните заплахи.

Планът на Техеран е в отговор на американския мирен план от 15 точки. САЩ настояват за пълно признаване на Израел, спиране на подкрепата за прокси групи и строги ограничения върху отбранителните способности на Иран – условия, които иранският план пренебрегва или отхвърля.

The Times of Israel, позовавайки се на неназован израелски служител, съобщи, че САЩ ще поискат от Техеран „да премахне всички ядрени материали от страната“, да прекрати обогатяването на уран и да „елиминира заплахата от балистични ракети и други въпроси“.